Cuireann pleananna fadlíne Oileáin Mhaildíve clú ar son na siorcanna i mbaol 

Tá eolaithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear ón Ríocht Aontaithe, ag iarraidh ar rialtas na Maldivian athmhachnamh a dhéanamh ar a chuid pleananna chun iascaireacht fhadlíne millteach a thabhairt ar ais - agus tá súil acu brath ar thacaíocht tumadóirí scúba imníoch a thugann cuairt ar oileáin an Aigéin Indiaigh ar thóir eispéiris mhór-ainmhithe.

Tá iascaireacht fhadlíne i mbaol speiceas spriocdhírithe agus seachghabhála agus méadaítear an brú ar na daonraí tuinnín ró-iascach ar a mbraitheann iascairí áitiúla ar scála beag, a deir na heolaithe.

Ceadóidh dréacht-Rialachán Oileáin Mhaildíve foghabháil siorcanna a thabhairt i dtír, rud a bhagairt ar a stádas mar thearmann siorcanna agus ga.

Dhéanfadh fadlíne iascaireacht siorcanna sna hataill a atosú go héifeachtach agus, trí stoic éisc ríthábhachtacha a bhagairt freisin, go ndéanfaí dochar do shláinte na n-aigéan, áitíonn lucht feachtais slite beatha na n-iascairí duine ar dhuine a oibríonn go hinbhuanaithe, agus ioncam ón turasóireacht freisin.

Manta ray (Simon Hilbourne / Ocean Image Bank)

Chuirfeadh iomaíocht ó iascaigh thar lear isteach ar ioncam na n-iascairí, agus d’fhéadfadh ídiú na stoc éisc a theastaíonn chun pobail cois cósta a chothú a bheith ina ábhar imní daonnúil.

Tá iomrá ar fadlíne mar gheall ar a rátaí arda foghabhálacha, lena n-áirítear speicis leochaileacha, a d'fhéadfadh tionchar mór a bheith acu ar bhithéagsúlacht mhuirí. “Is ionann Longlining agus a de facto deireadh a chur leis an gcosc atá ann le fada ar iascaireacht siorcanna a bhí lárnach chun sláinte shaol na mara sna Oileáin Mhaildíve a atógáil,” a deir lucht feachtais.

Bíonn tionchar ag foghabháil ar speicis siorcanna atá faoi bhagairt chomh maith le gathanna manta, turtair agus éin mhara, murab ionann agus na modhanna traidisiúnta iascaireachta ar nós cuaille agus líne a laghdaigh rátaí foghabhálacha.

Bheadh ​​turtar i mbaol freisin (David P Robinson / Ocean Image Bank)

Thosaigh soithí le bratach eachtrach ag iascaireacht fadlíne sna Oileáin Mhaildíve i 1985. Cuireadh cosc ​​ar an gcleachtas in 2010 mar gheall ar shaincheisteanna bainistíochta ach athosclaíodh é an bhliain dár gcionn roimhe sin, mar fhreagra ar neamhrialtachtaí breise, chinn an rialtas stop a chur le ceadúnais nua a eisiúint in 2019.

Tá Comhghuaillíocht Aigéin Mhaildíve (MOA) gnólachtaí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha i gcomhpháirtíocht le hAontas Iascairí Thuinnín Bhuí chun achainí a sheoladh trí OnlyOne, ag iarraidh ar an bpobal idirnáisiúnta an rialtas a chur ar an eolas faoi iarmhairtí éiceolaíocha, eacnamaíocha agus clú na fadlíne.

An feachtas #AgainstLonglining

I measc na n-eolaithe ón RA a thacaíonn leis an bhfeachtas #AgainstLonglining tá Daniel Pauly, bitheolaí mara a deirtear a bheith ar cheann de na heolaithe iascaigh is mó a luadh ar domhan, agus an tOllamh Callum Roberts, bitheolaí caomhnaithe mara le hOllscoil Exeter.

“Is ceannaire domhanda iad na hOileáin Mhaildíve i gcaomhnú aigéin, tar éis dóibh a gcuid uiscí a chosaint ó iascaireacht siorcanna, manta-ghathanna agus turtair ó 2009,” a deir Roberts.

“Ba dhóigh an-éifeachtach é an t-iascaireacht fhadlíne chun fiadhúlra íocónach an aigéin a mhilleadh agus an cháil sin atá tuillte go crua a chur amú.” Is féidir le tumadóirí síniú an achainí anseo.

