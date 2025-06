Cén fáth nach mbím riamh tuirseach de na Maildiví

Agus an ceamara réidh, ligfidh RICHARD ASPINALL scíth a ligean in Atoll Fhireann Thuaidh, áit a bhfuiltear cinnte go bhfágfaidh na dathanna geala faoin líne uisce tuiscint mharthanach. Ar aon nós, cad atá cearr le bheith ag imirt le héisc?

Is beag rud is fearr sa saol ná dúiseacht le radharc ar an aigéan agus é ag luascadh go réidh ar thrá gainimh bhán cúpla méadar ar shiúl agus spéartha gorma ag síneadh go dtí an léaslíne. Caitheann duilliúr trópaiceach agus crainn pailme os do chionn scáth fáilteach agus iad ag luascadh sa ghaoth bhog.

Nach mór an pléisiúr é féachaint ar an ngrian ag éirí, agus a fhios agat go bhfuil an obair i bhfad uait, agus nach bhfuil le déanamh agat ach bricfeasta breá a ithe agus an t-ionad tumadóireachta a aimsiú. Fáilte go dtí na hOileáin Mhaildíve.

Tá an tír mhíorúilteach seo d’oileáin ar bharr droma san Aigéan Indiach tar éis “só trópaiceach” a shainmhíniú le fada. Ós rud é go bhfuil cuid den tumadóireacht is fearr ar domhan inti, déanann a stráice glórmhar atol atá díreach ag dul thar an Meánchiorcal ceann scríbe í ar féidir leat cuairt a thabhairt uirthi arís agus arís eile, go háirithe nuair a bhraitheann tú go bhfuil roinnt tumadóireachtaí suaimhneacha agus beagán pampering tuillte agat.

Nuair a tháinig an deis chun cinn fanacht ag ionaid saoire OBLU NATURE ar oileán Helengeli, ghlac mé go fonnmhar leis an deis. Bhí mé ar bord cónaithe sna Maldives bliain ó shin nó mar sin agus, cé go bhfuilim...

i gcónaí ar bís faoi na tumadóireachtaí ard-fhuinnimh, agus srutha ard go minic, ar cheann de na bealaí taistil “Is Fearr De”,

Bhí an smaoineamh maidir le villa sómasach bunaithe ar oileán foirfe.

Chiallaigh sé freisin go bhféadfadh mo pháirtí nach bhfuil ag tumadóireacht teacht liom freisin. Deis a bheith le chéile agus taitneamh a bhaint as roinnt tumadóireachta: an chuid is fearr den dá shaol.

Radharc sceire ildaite

Thug an turas sinn ó Newcastle trí Dubai go Malé, príomhchathair na Maildiví. Chaith muid oíche in óstán gar don aerfort le codladh saor ón turas sula ndeachaigh muid ar an turas báid luas tapa ó thuaidh go Helengeli. Is stiall tanaí gainimh choiréil agus glas trópaiceach é an t-oileán a chruthaíonn cuid bheag d'imeall thoir thuaidh Atall Thuaidh Malé (Kaafu).

Agus tú ag druidim le OBLU NATURE, feiceann tú ar dtús na villas os cionn an uisce agus an duga beag, áit a bhfuil capaill oibre adhmaid thraidisiúnta an Aigéin Indiaigh, an donnies, scíth a ligean idir tumadóireachtaí agus turais báid ag luí na gréine.

Fáilte thapa ón bhfoireann agus moladh dúinn aip an ionaid saoire a shuiteáil ar ár bhfóin, déileáladh go gasta linn, agus tugadh chuig ár lóistín sinn. Bhí teach saoire trá iarrtha agam, chun leas a bhaint as scáth na gcrann pailme. Mar dhuine rua atá ina chónaí in Albain, ní mór dom fanacht amach ón ngrian.

Baintear taitneamh as éirí na gréine nó luí na gréine sna villas os cionn an uisce, ag brath ar an treo ina bhfuil siad os comhair, agus tá siad beagán níos faide ó bhialann lárnach, beár, concierge agus ionad tumadóireachta an ionaid saoire, cé go bhfuil sé an-éasca dul timpeall ar shiúl na gcos, agus tá seirbhís tointeála de chineál cairt gailf i bhfeidhm.

Is iad Dhonis capaill oibre na Oileáin Mhaildíve (OBLU NATURE Helengeli le SENTIDO)

An ionad saoire (OBLU NATUR Helengeli le SENTIDO)

An t-ionad tumadóireachta

Tar éis dom mo threalamh ceamara a sheiceáil go gasta agus tástáil brú folúis a dhéanamh ar mo thithíocht (nach breá liom an “solas glas splancach sonais” sin), shiúil mé síos an cosán lárnach atá líneáilte le pailme agus fuair mé TGI Helengeli.

Tá an t-ionad faoi scáth maith – iontach maith chun trealamh tumadóireachta a thriail – agus níl ann ach siúlóid ghearr ón gcé agus ón donniesBhí sorcóir 15 lítear ag an bhfoireann ag fanacht liom agus 30% de líonta ann.

Tar éis an pháipéarachais ghnáthaigh, eisíodh mo threalamh dom – táille chaighdeánach ionad tumadóireachta ó sholáthraithe aitheanta – agus bhí mé ar mo bhealach chuig mo chéad tumadóireacht den turas.

Ionad tumadóireachta TGI Oileáin Mhaildíve (OBLU NATUR Helengeli le SENTIDO)

Oibríonn TGI córas sách caighdeánach de dhá thumadh maidine, tumadh tráthnóna agus tumadh oíche ar iarratas. Is cuid den slabhra seachtrach d’oileáin bheaga agus sceireacha a shainíonn oirthuaisceart Atall Thuaidh Fhéile na 30 suíomh nó mar sin a dtugtar cuairt orthu go rialta.

Tá ainmneacha iontacha ar na suíomhanna seo ar nós Kagi Kuda Kangu agus Boda Gaa Faru. Má tá tú fós ag taifeadadh do thumadóireacht, is focail iad seo ar pléisiúr iad a scríobh.

Turtar seabhaic óg ag tabhairt súil ar Richard Aspinall

Is minic a dhéantar tumadóireacht tráthnóna níos gaire don ionad saoire, i gceantair níos foscadhaí. Is féidir leis na sruthanna a bheith níos láidre san iarnóin, cé go mbíonn sé an-deacair tuar a dhéanamh de réir an tséasúir agus an taoide. Roimh gach tumadóireacht, déanann treoraí seiceáil ar an sruth, rud a chinneann conas a dhéanfar dul i ngleic leis an suíomh. Ar ámharaí an tsaoil, is gnách dul leis an sruth.

Ba bhalla é ár gcéad tumadh, ag cruthú taobh amháin de chainéal nó kanduIs féidir go mbeadh an-spraoi sna bealaí le sruthanna gasta, ach is minic nach mbíonn siad oiriúnach do ghrianghrafadóirí, agus iad tarraingthe ar shiúl óna n-ábhair!

Ar ámharaí an tsaoil, ní raibh an sruth mórán an lá sin agus, laistigh de nóiméid, chonaic mé mo chéad turtar, agus thit mé isteach i rithim shona an tumadóireachta.

Lámhaigh mé ar shiúl cúpla spraeáil coiréil sular chuaigh mé suas go dtí an uisce chun taitneamh a bhaint as scoileanna d’iasc fusilier, snapper líne ghorm agus féileacán coiléarach don leathuair an chloig dheireanach den tumadh 60 nóiméad.

Is sna huiscí éadoimhne a fheicimis na sceireacha Maildivíacha i ndáiríre. Is beag suim atá sa ghrinneall gainmheach atá ag dul i laghad go dtí an doimhneacht, cé gur fiú súil a choinneáil air i gcónaí, mar d’fheicfimis roinnt siorcanna sceireacha barrdubha agus barrbán ag dul faoinár mbarr.

Kandus i measc na suíomhanna tumadóireachta tipiciúla sna Maildiví. Fiú i sruth measartha is féidir leo a bheith an-scítheach: coinnigh an sceir ar thaobh amháin díot, lean an treoir agus fan le do chara.

Sea, ní mór duit na gnáthrialacha go léir a leanúint, ach is tumadóireacht éasca í. Tháinig sé chun m'intinne, dá mba é seo do chéad turas tumadóireachta tar éis duit cáiliú, b'fhéidir, nó turas chun do chuid foghlama agus scileanna a fheabhsú, go raibh an tumadóireacht seo beagnach foirfe.

Iasc féileacán coiléarach

Fiú amháin i ngrian trópaiceach lán-neart, tugann solas saorga (arna sholáthar anseo ag stroboscóip Richard) dathanna iontacha na sceire chun solais.

Chodail mé go maith an oíche sin, le cúnamh ó chúpla duine mojitoag an mbeár, agus thuairiscigh mo bhean chéile rudaí den scoth faoin spá.

Maha Tila

Bheadh ​​buaicphointe an lae dár gcionn ná Maha Thila, tumadóireacht le líon mór clownéisc den speiceas dubhchosach áitiúil agus clownéisc Clark, atá níos forleithne. Tá na cinn dheireanacha i bhfad níos beoga agus is furasta iad a thógáil agus iad ag cúlú síos i ndéanamh anemone barr-bhoilgeogach – sa chás seo eiseamal dearg iontach.

Clownéisc chos-dubh

De réir mar a mhéadaíonn an sruth beagán, ardaíonn sé na sciortaí ar an anemone seo

thilaIs cineál sceire iad is fearr a thuairiscítear mar bhuaicphointí faoi uisce, agus tá siad difriúil ó giri sa mhéid is nach mbriseann siad an dromchla. Is tumadóireacht iontach iad an dá cheann, agus na cinn bheaga oiriúnach le haghaidh turas timpeall orthu sula ndéantar stad sábháilteachta in uiscí éadomhain ina bhfeictear turtair ag scíth go minic.

I measc na gcainéal, na gcoirnéal agus na n-imeall balla den candais, Bhí fonn orm mo lionsa macra a thabhairt amach. Chríochnaigh an chéad tumadh “breathnú créatúir” ar choirnéal na sceire tí mar shruth meánach i measc sceallóga snapper – álainn, ach ní raibh sé sin mar a theastaigh uaim.

B’éigean dom fanacht go dtí an lá dár gcionn sula bhféadfainn suíomh áitiúil ar a dtugtar Uaimheanna Trix a iniúchadh. Ní uaimheanna iad i ndáiríre, ach níos cosúla le barra doimhne ina gcaitheann coiréal scáth buan thar rud a bhfuil cuma orthu gur claiseanna móra iad a baineadh as taobh na sceire.

Bhí na 'huaimheanna' scáthaithe seo clúdaithe le beatha agus, i measc na gcoiréil shleamhnaithe, hidrizóigh agus gorgonaigh. Bhí am iontach agam ag fiach gobaí beaga agus núdabranchaigh.

A bhuí le radharc an-mhaith, is féidir le Richard iarracht a dhéanamh an tírdhreach sceire níos leithne a ghabháil.

Tá tóirsí riachtanach do shuíomhanna mar seo; ar shlí eile is áiteanna leadránacha, neamhshuimiúla iad atá caillte i ndorchadas a scáthanna. Nochtann fiú tóirse beag raidhse dearg, bándearg agus corcra agus leibhéal iontach mionsonraí sna speicis a bhfuil grá acu don scáth a chlúdaíonn an charraig.

Gobaí coiréil-bhuip

péisteanna crann Nollag

Mar a tharlaíonn le gach tumadh sna Maildiví, is féidir aon rud a tharlú, agus ag thart ar 20m agus leath bealaigh isteach sa tumadh, fuaireamar péire siorcanna altra ag scíth a ligean le chéile. Is féidir leis na héisc fhulangacha seo a bheith inrochtana, ach tar éis tumadh amháin... grianghraf D’fhág mé iad ina n-aonar le codladh.

Siorc altra

Uaimheanna Doris

Léirigh tumadh cosúil leis sin ag Uaimheanna Doris tráthnóna amháin níos mó macra-bheatha, cé go raibh mé ag mallacht mo radharc a bhí ag dul i laghad i gcónaí. Shocraigh mé ar phortráidí roinnt éisc agus ghlac mé leis an dúshlán na gobaí tine dearga scanrúla a chónaíonn i bpoill sa ghaineamh coiréil a lámhach.

Péire gobaí tine dearga

Is ábhair mhaithe portráide iad seabhaicéisc, cosúil le gobies

Sula raibh a fhios agam é, bhí mé leath bealaigh tríd an turas agus bhí cuairt ar an spá in ord. Ní duine mé

duine a théann go dtí an spá go nádúrtha, ach táim ag tosú ag meas an tsineirge spá/tumadóireachta agus, de réir mar a bhíonn mo dhroim tinn

bhuail agus bhrúigh bean bheag le neart osnádúrtha í, machnaigh mé ar

cad a thairg ionaid saoire ar nós OBLU NATURE ar an oileán iontach seo Helengeli.

Tá cóireálacha éagsúla ar fáil, lena n-áirítear clocha te agus suathaireacht Bhailinéasach. Chuir mé cóireáil bhreise in áirithe tríd an aip do mhaidin ár n-imeachta, chun an eitilt abhaile a dhéanamh níos éasca. Bhí sé thar barr!

An Spa (OBLU NATUR Helengeli le SENTIDO)

Bhí sé seo suaimhneach, réidh, saor ó strus agus oiriúnach do thumadóirí a bhfuil taithí acu agus atá ag lorg beagán só, chomh maith le do dhaoine nua atá fonnmhar dul chun cinn agus muinín a chothú, b'fhéidir fanacht le baill teaghlaigh nó le duine muinteartha (an ndúirt mé go raibh Villa Meala ann?) agus roinnt mhaith tumadóireachtaí a dhéanamh agus am ardchaighdeáin a chaitheamh le chéile.

Agus mé ag caint air sin, ní mór dom na bialanna a lua. Tá an Grill, mar is eol dó, suite cois trá, agus faigheann sé an chuid is fearr den ghaoth tráthnóna agus freastalaíonn sé ar gach aiste bia. Más iasc a itheann tú, is áit iontach í seo duit.

Is é Raga Route an ceann is fearr liom de na trí bhialann. Ar bhealach, tá sé beagáinín cosúil leis na Maildiví ina n-iomláine - faoi thionchar chultúr agus bia na hIndia, ach lena chasadh féin. Bhí an bia sómasach, spíosraithe go mín agus saibhir. Ní mór duit é a ithe.

Bhí bialann níos mó an ionaid saoire, a bhí ar siúl i stíl buifé, den scoth freisin, le 'stáisiúin' éagsúla ag tairiscint bia an domhain. Ar ámharaí an tsaoil, cabhróidh giomnáisiam an ionaid saoire go mór le calraí nua-fhaighte!

An sceir teach

Do go leor aíonna, d’fhéadfadh an sceir tí a bheith ina céad taithí acu ar an domhan faoi uisce. Is féidir le haíonna tacar snorclála saor in aisce a fháil ar iasacht agus, fad is a fhanann siad laistigh de na limistéir mharcáilte, is féidir leo an lá ar fad a chaitheamh ag breathnú ar an domhan faoi uisce ag imeacht thart.

Is leanúint den chuid faoi uisce den oileán í an sceir féin go bunúsach, fada agus tanaí agus idir dhá struchtúr sceireacha níos mó. Táim ag súil go ndéanfaidh go leor aíonna iarracht snorcláil sula ndéanann siad cinneadh ar sheisiún tumadóireachta le TGI. Is cinnte go mbeadh deimhniú bunúsach a fháil anseo níos fearr ná cairéal fuar sa Ríocht Aontaithe, cé go bhfuil a fhios agam go n-easaontódh daoine áirithe.

Moray eascann

Gliomach spíonach

Tá an sceir tí iontach maith le haghaidh tumadóireacht oíche agus chun créatúir eile a fheiceáil, agus bheinn sásta i bhfad níos faide ná an gnáth-45 nóiméad de thumadóireacht oíche a chaitheamh ann.

Bhí mé ag déanamh go han-mhaith ar ghásailín freisin agus d’fhéadfainn an sorcóir 15 lítear a d’iarr mé a ligean tharainn, ach is maith an rud é go bhfuil siad seo ar fáil. Chiallaigh próifílí tumadóireachta na seachtaine gurbh iad tumadóireachtaí uair an chloig le brú os cionn 50 bar ag an dromchla an gnáthrud.

Ní raibh súil agam le siorc sceire bán-phointeach ar thumadh oíche ach bhí teagmháil ghearr ach iontach agam leis. De ghnáth bíonn an t-iasc seo cúthail, ach shnámh sé chugam, ag fiach sa dorchadas, agus rinne sé iniúchadh gairid ar mo cheamara sular imigh sé ar luas lasrach.

Is coitianta siorcanna sceireacha bána sna Maildiví, ach is annamh a fheictear ceann chomh gar seo

Is pléisiúr é freisin tumadóireacht a dhéanamh ar an sceir tí i rith an lae agus sa solas láidir trópaiceach agus leis an radharc iontach chaith mé roinnt tumthaí sona i measc na scoileanna de snapper líne ghorm agus iad ag scaradh agus ag athfhoirmliú timpeall orm, gan muinín iomlán a bheith agam as an idirghabhálaí míthaitneamhach seo.

Scoil shínithe de snapper gormlíne

Béilí milse oirthearacha

Dathanna na Maildiví

Is minic a bhíonn na snapairí ina gcónaí níos doimhne, mar sin is breá taitneamhach teagmháil éadomhain a dhéanamh leo mar is féidir leo a bheith sna mílte. Is iasc tipiciúil den Aigéan Indiach iad féin agus na milseáin oirthearacha, agus tá a ndathanna buí geala i gcoinne an ghoirm chomh cumhachtach leis an aigéan tuircí i gcoinne an ghainimh choiréil bhán ón dromchla.

Anemonefish

Thar chairdiúlacht na foirne, an bia den scoth, an spá iontach agus fiú na sciatháin torthaí a eitlíonn idir oileáin ag lorg bia maith, sílim gur dath atá flúirseach sna Maildiví.

Tá dathanna an aigéin, an ghaineamh, agus glas na gcrann i gcoinne na spéire go léir eisceachtúil, ach téigh faoi dhromchla an uisce agus déan iniúchadh ar na sceireacha. Tá dathanna i ngach áit.

Iasc truicear clown

Iasc Máinlia

Ó bhuí agus airgead na n-iasc go dearg na spúinsí agus bándearg na gcoiréil, i measc ghorm domhain an aigéin – tá dath i ngach áit.

Beagnach dhá scór bliain ó shin, dúirt mé le fear i mo chlub tumadóireachta go raibh mé ag dul go dtí na hOileáin Mhaildíve. Ós rud é gur longbhriseadh cruaite a bhí ann. amaitéarach, dhiúltaigh sé mar “ag imirt le héisc amháin”.

An rud atá ann, bhí an ceart aige, is súgradh le héisc atá ann. Na mílte acu, de gach méid, dath agus cruth, le só trópaiceach glórmhar ar bharr an tí. Mura raibh tú sna Maildiví riamh, déan amhlaidh. Tá sé iontach!

Villa Trá Deluxe le linn snámha (OBLU NATURE Helengeli le SENTIDO) COMHAD FÍRICÍ AG FÉIDIR LEIS SEO: D'eitil Richard le Emirates ó Newcastle go Malé trí Dubai. Tógann aistrithe báid luais saor in aisce go Helengeli thart ar 50 nóiméad. CÓIRÍOCHT: OBLU NATUR Helengeli le SENTIDO (Saoirí Uilechuimsitheacha sna Maildiví). tumadóireacht: Oileáin Mhaildíve TGITosaíonn tumadóireacht aonair ag US $114 (£85). Tá trealamh ar fáil ar cíos, chomh maith le sorcóirí 15 lítear agus níotrócs. Tá scaird-scútanna, cadhcanna agus gníomhaíochtaí spóirt uisce eile ar fáil freisin. LEICTREACHAS: Úsáidtear plocóidí stíl na Ríochta Aontaithe ar fud. AIRGEADRA: D’fhéadfadh nótaí beaga i rufiyaa Maldivian nó i ndollair SAM a bheith úsáideach, cé go n-úsáideann formhór na gcuairteoirí íocaíochtaí cárta le haghaidh gach ceannacháin. PRAGHSANNA: Fanann gach aoi ar Phlean Oileáin OBLU, lena n-áirítear cóiríocht, áiseanna, bia agus deochanna, gníomhaíochtaí agus turais gan teorainn. D'fhan Richard i Villa Uisce Éirí Gréine le linn snámha, agus praghsanna ag tosú faoi láthair ó $630 (£470) in aghaidh na hoíche. Bí ag súil le híoc ó $525 (£390) le haghaidh Villa Trá Deluxe go $1,335 (£1,000) le haghaidh Suite Trá le linn snámha (an bheirt ag roinnt). Villas uisce ag luí na gréine (OBLU NATURE Helengeli le SENTIDO)

