An choiréil is mó ar domhan a aimsíodh i Solomons

Trí huaire níos mó ná an taifead roimhe seo agus chomh ollmhór sin gur féidir é a fheiceáil ón spás, thángthas ar mheige-choiréal a chreidtear a bheith thart ar 300 bliain d'aois in Oileáin Sholamón.

Grúpa eolaithe National Geographic Pristine Seas ar thuras ar an soitheach taighde Argón chonaic – nó níorbh fhéidir – an t-ollmhór a fheiceáil Pavona clavus orgánach, a thomhaiseann 34 x 32m agus a ardaíonn go dtí airde 5.5m ó ghrinneall na farraige. Is é 183m an imlíne iomlán.

Bhí an coiréal ag cur suas meáchain gan bhreathnú i ngrúpa oileán na dTrí Deirfiúr san Aigéan Ciúin thiar theas leis na céadta bliain.

Amharc ón aer ar an choiréal is mó ar domhan (Seve Spence / National Geographic Pristine Seas)

Chuir an fhoireann síos air mar dhaite donn den chuid is mó le splashes de bhuí geala, gormacha agus deargacha, agus ag soláthar gnáthóg mhór do raon speiceas d'éisc sceireacha óga, portáin, ribí róibéis agus inveirteabraigh sceireacha eile.

“Díreach nuair a cheapann muid nach bhfuil aon rud fágtha le fáil amach ar Pláinéad an Domhain, aimsímid coiréal ollmhór déanta as beagnach billiún polyps beag, pulsing le saol agus dath,” a dúirt Enric Sala, taiscéalaí cónaithe National Geographic agus bunaitheoir Pristine Seas.

“Is fionnachtain eolaíoch suntasach é seo, cosúil le teacht ar an gcrann is airde ar domhan, ach is cúis imní é. In ainneoin a shuíomh iargúlta, níl an coiréal seo sábháilte ó théamh domhanda agus ó bhagairtí daonna eile.”

Tumadóir ag tomhas an choiréil (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Tosaíonn an choiréil ag doimhneacht 13m agus téann sé síos go dtí uasdoimhneacht 39m. Nuair a chonaic an fhoireann an struchtúr den chéad uair, cheap siad go bhféadfadh gur longbhriseadh a bhí ann go dtí gur thum an cineamatagrafaí faoi uisce Manu San Félix chun iniúchadh níos géire a dhéanamh.

“Is ciclipéid ollmhór é cód géiniteach na bpolapaí simplí seo a scríobh conas is féidir maireachtáil i ndálaí iomadúla aeráide, agus go dtí seo déanann sé amhlaidh i bhfianaise téamh aigéin,” a dúirt San Félix.

Clúdaíonn an coiréal thart ar chúig chúirt leadóige (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

“Cuidíonn coilíneachtaí móra coiréil fásta mar seo go mór le hathshlánú éiceachórais sceireacha coiréil mar gheall ar a n-acmhainneacht atáirgthe ard,” a dúirt Eric Brown, eolaí coiréil do thuras na bhFarraigí Pristine chuig Oileáin Sholamón. Ba é Brown a d'aithin agus a thomhais an coiréal a bhí riamh ar an domhan i Meiriceá Samó.

“Cé go raibh na sceireacha éadomhain in aice láimhe díghrádaithe mar gheall ar fharraigí níos teo, is comhartha dóchais é an ósais choiréil mhór shláintiúil seo a fheiceáil in uiscí beagán níos doimhne,” a dúirt sé.

Ba thasc dúshlánach é an coiréal a thomhas (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

“Fiche bliain ó shin, agus mé ag obair do NOAA, chonaic mé gan choinne agus mé ag tarraingt ar an taobh thiar de T’au i Samó Mheiriceá rud ar a dtugtar anois Big Momma, ceann de na coiréil is mó a taifeadadh go dtí seo,” a mheabhraigh Molly Timmers, Pristine Seas. ' príomh-eolaí ar an turas.

Meastar go bhfuil Big Momma níos mó ná 500 bliain d'aois agus go seasann sé níos mó ná 6m ar airde, cé go bhfuil a imlíne mar chodán de choiréil Oileáin Sholamón ag 41m.

“Inniu bhí deis iontach agam coiréal níos mó fós a fheiceáil in Oileáin Sholamón,” a dúirt Timmers. “Cé go raibh an chuma ar Big Momma go raibh scoop ollmhór de uachtar reoite ag titim síos ar an sceir, tá an coiréal nua-aimsithe seo amhail is gur thosaigh an t-uachtar reoite ag leá, ag scaipeadh go deo feadh ghrinneall na farraige.”

‘Thosaigh an t-uachtar reoite ag leá’ (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

Tá an dara éagsúlacht choiréil is airde ar domhan ag Oileáin Sholamón, agus tá níos mó ná 490 speiceas crua agus bog aitheanta ann.

Cuireadh tús le turas míonna Oileáin Sholamón i lár mhí Dheireadh Fómhair, agus rinne 18 eolaí agus scannánóir staidéar ar shláinte aigéin. I measc na n-uirlisí atá ar fáil dóibh tá grianghraf agus físcheamaraí domhainfharraige, suirbhéanna scúba, comhaireamh éan mara, suirbhéanna amhairc faoi uisce, sampláil DNA comhshaoil, agus intumtha nua ar ráta 1,300m, an Argonaut.

Baill foirne ar an Argonauta intumtha (National Geographic Pristine Seas)

“Is é an aisling deiridh gach eolaí agus taiscéalaí fionnachtain nua a dhéanamh ar an tábhacht seo, agus tá áthas orainn go bhfuarthas an meige-choiréal seo, a chabhróidh le cinnteoireacht caomhnaithe aigéin a spreagadh, anseo in Oileáin álainn Sholamón,” a dúirt Pól. Rose, ceann turas Muirí Pristine.

Léiríonn an fiontar comhpháirtíocht idir National Geographic Farraigí Pristine agus rialtas Oileáin Sholamón. “Soláthraíonn an t-aigéan dár slite beatha agus chuir sé go mór lenár ngeilleagar agus lenár bpobail náisiúnta,” a dúirt príomhfheidhmeannach Solomons Jeremiah Manele.

“Braitheann ár marthanacht ar sceireacha coiréil sláintiúla, agus mar sin cuireann an fionnachtain spreagúil seo béim ar a thábhachtaí atá sé iad a chosaint agus a chothú do na glúine atá le teacht.”

