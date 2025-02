LÉIRMHEAS INSIDER AR AN PELAGIAN

"Is fíor-thaithí clár beo cúig réalta é Pelagian“…”Taithí tumadóireachta 7 réalta“…”An fhoireann is fearr a bhfuil taithí againn riamh.” Níl iontu seo ach sampláil ar na céadta gradam a bhronn aíonna orthu Wakatobi's luamh tumadóireachta Peiligeach.

stiúrthóirí cúrsála Pelagian Ramon Crivilles agus Judith Terol Oto.

Mar sin, cad é faoin gclár beo ardscála seo a fhaigheann moladh comhsheasmhach mar sin? Chun an cheist sin a fhreagairt, bhuaileamar le stiúrthóirí cúrsála an luamh Ramon Crivilles agus Judith Terol Oto, a roinn léargais bunaithe ar ocht mbliana d’aíonna a óstáil ar Peiligeach Cruises tríd an oileánra Wakatobi.

Teagmháil Phearsanta

Is iad na gnéithe is minice a mholtar de chúrsáil Pelagian ná fáilteachas te na foirne agus na leibhéil arda seirbhíse pearsanta a d’fhéadfaí a dhéanamh trí gach turas mara a theorannú go dtí uasmhéid de dheich n-aíonna ar a bhfreastalaíonn criú 12.” “Bíonn gach ball foirne ó na maoir go dtí na tiománaithe tairisceana agus na Bainisteoirí Taithí Tumadóireachta (DEManna) i dteagmháil dhíreach le haíonna,” a deir Judith. “Soláthraíonn siad an chothromaíocht foirfe idir gairmiúlacht agus dearcadh cairdiúil, rud a chruthaíonn eispéireas homelike dár n-aíonna. "

Luamh Tumadóireachta Pelagian ag ancaire (barr), taobh istigh den phríomh salon (ar chlé níos ísle), taoisigh ag obair sa bhileoige (ar dheis íochtair).

"Is é an rud is mó a thaitníonn linn mar gheall ar ár bpoist mar stiúrthóirí cúrsála ar Pelagian ná na deiseanna le haghaidh idirghníomhú duine le duine,” a deir Ramon. “Ligeann sé seo dúinn aird a dhíriú ar fhreastal ar iarratais agus ar riachtanais a réamh-mheas gan iarraidh, agus ar ndóigh, is breá linn freisin seasamh bainistíochta a bheith againn a ligeann dúinn tumadóireacht a dhéanamh gach lá.. "

Príobháideach, Eisiach agus Suaimhneasach

Máistirsvuít Pelagian stateroom (barr), sabin superlux (ar chlé níos ísle) agus cábáin caighdeánach (ar dheis íochtair).

Tá príobháideacht agus eisiachais ar dhá chúis mhóra a roghnaíonn aíonna an Pelagian. Murab ionann agus cláir bheo den mhéid seo a chuimsíonn 10 gcábáin dhlúth nó níos mó, cruthaíonn leagan amach cúig chábáin agus liosta aoi teoranta na Pelagian níos mó spáis phearsanta i gcábáin agus i réimsí eile den luamh. Tagann eisiachais i bhfeidhm agus tú ag tumadóireacht. “Tugaimid cuairt ar shuíomhanna a bhfuil muid mar an t-aon turas beo ar bord an cheantair,” a mhíníonn Judith. “Ciallaíonn sé seo nach bhfuil aon tumadóirí eile timpeall, agus tá na sceireacha níos lú faoi réir tionchar daonna." Turais Peiligeacha éagsúlacht timpeallachtaí faoi uisce a thaispeáint,” a deir Ramon. “Cuirimid éagsúlacht topagrafaíochtaí tumadóireachta éagsúla le chéile, ionas nach mbraitheann na haíonna go bhfuil siad ag tumadóireacht i gcónaí ar an láthair céanna."

Beidh fánaí coiréil, murlaigh ghainmheacha, ballaí, stuaiceanna, céanna, agus láithreacha tumadóireachta láibe mar chuid de ghnáth-chúrsáil Peiligeach. “Is féidir linn go leor créatúir uathúla a fháil sa timpeallacht bháite nach bhfaightear go minic ag an ionad saoire," Deireann sé. Chun an taithí a fheabhsú, déanann an fhoireann cur i láthair ar thumadóireacht báite an oíche roimh na tumthaí seo a dhéanamh, agus uair amháin san uisce bíonn na DEManna ag lorg agus ag roinnt na n-aimsithe mara is fearr le gach duine.

Pointe ard eile de chúrsáil Pelagian a luaitear go minic ag aíonna ná an t-atmaisféar suaimhneach. Le próifílí il-leibhéil ar féidir leo dul thar uair an chloig, trí thumadh sceidealta in aghaidh an lae chomh maith le tumthaí oíche, tá go leor ama san uisce chun fiú na fonnadóirí is díograisí faoi uisce a shásamh. Ach fiú leis an mbun-am seo ar fad, tá go leor ama fós ann gach lá chun scíth a ligean agus taitneamh a bhaint as eispéireas príobháideach luamh. Tugann Ramon faoi deara go gceadaíonn an sceideal beagnach dhá uair an chloig idir an chéad agus an dara tumadh, dhá uair go leith idir an dara agus an tríú tumadh agus uaireanta idir an tríú tumadh agus an dara tumadh. Cothaíonn an sceidealú seo atmaisféar suaimhnis agus ag an am céanna feabhsaítear an tsábháilteacht le tréimhsí dromchla flaithiúla a cheadaíonn tumadóireacht níos faide arís.

Achomharc na mBéile

Ní bheadh ​​aon phlé ar shástacht na n-aoi Pelagian iomlán gan trácht ar na béilí, a deir Judith. Déantar gach béile a sheirbheáil mar thairiscintí aonair plátáilte, le biachláir lóin agus dinnéar trí chúrsa. “Tá tosaithe i gcónaí. Sailéid le haghaidh lóin - sailéid gairdín, sailéad quinoa, sailéad Ceasar, sailéad trátaí agus bocconcini le laghdú balsamic, sailéad pasta agus níos mó - agus tosaíonn an dinnéar le rogha anraith - anraith pumpkin, pea glas, oxtail, glasraí measctha, asparagus, agus mar sin de. Bíonn trí rogha ann i gcónaí do phríomhchúrsa – feoil, iasc, nó cloicheáin chomh maith le roghanna vegetarian – agus is féidir leat miasa eile a mholadh i gcónaí a mbeidh an cócaire sásta a ullmhú.. "

Dinnéar stéig ullmhaithe ag cócaire Pelagian.

Chomh maith le taitneamh a bhaint as raon leathan blasanna idirnáisiúnta is fearr leat agus torthaí úra, is féidir le haíonna a bhaineann taitneamh as táille Indinéisis miasa réigiúnacha traidisiúnta a shampláil in éineacht le anlainn sambal spíosrach. Ina theannta sin, déantar freastal i gcónaí ar aon srianta nó riachtanais chothaithe; is féidir le haíonna a chur in iúl dúinn roimh ré.

tumadóirí is fearr leat

Beirt iasc mandairínis fireann le spáráil le gach ceann acu agus an dusk ag druidim ag an láthair tumadóireachta Magic Pier.



Click these links for more info on the Mandarinfish Pier Dive with Wakatobi’s Dive Yacht, Peiligeach agus Leideanna maidir le hIasc Mandairínis a Ghrianghrafadóireacht.

Cé go ndéanann aíonna cur síos de ghnáth ar an taithí tumadóireachta Pelagian iomlán mar “eisceachtúil,” luaitear suíomhanna áirithe go minic mar rogha ar leith. Ina measc seo tá bánna cosanta ar Oileán Buton. Dearbhaíonn Judith. “Gheobhaidh tú na céadta mandairínis timpeall an Ché Draíochta, agus go leor créatúir fhionnuar eile cosúil le sceana mara, ochtapas, scairpéisc, bosca-iasc buí leanbh, speicis éagsúla eascann moray, iasc frog péinteáilte, agus iasc fáinneach.” Eile is fearr leat in aice láimhe ná Cheeky Beach, atá ina áit seilge príomha do nudibranchs, píbéisc taibhse, portáin mhaisiúcháin, eascanna nathair agus ribí róibéis mantis. "

A young male blue ribbon eel, captured at New Pier during Pelagian's tour in Pasar Wajo Bay.

Barr an sceir ag lagoon Karang Kapota.

Léim éadomhain a bhfuil an-tóir air, agus is fearr leat le grianghrafadóirí leathan-uillinn, ná an murlach ag Karang Kapota, áit a n-ardaíonn buamaí coiréil monolithic ó ghrinneall na farraige le gaineamh bán. Ar an mbealach céanna is fótagenach é an sceir dhathach de chuid Karang Kaledupa, ar slabhra de shléibhte farraige é atá ceangailte le hiomairí. Déanann na foirmíochtaí seo íomhánna drámatúla leathan-uillinn, agus tá saibhreas d'ábhair mhacra cosúil le capaill mhara mhara, agus iasc froganna sa chlúdach dlúth coiréil ar bharr na n-iomairí.

Margadh Éisc suíomh Léim, Wakatobi, an Indinéis

Tá próifíl ingearach dhrámatúil an Bhalla Oráiste maisithe go mór i gcoiréil bhoga agus i bhfarraige mara agus tá barr sceir gheal air agus é tar éis fás le go leor cineálacha coiréil chrua. Is gnéithe tábhachtacha de shuaitheantais na binneoga Hoga iad lucht leanúna mara ildaite agus spúinsí freisin, a ardaíonn ó dhoimhneacht 35 méadar. Snámhann bairr na struchtúr seo le fusiliers, truflais fhiacail dhearga, iasc féileacán pirimid agus croimicí.

Déantar freastal orthu go léir

Is féidir le tumadóirí de gach leibhéal taithí taitneamh a bhaint as an Pelagian, a deir Ramon, agus é ag cur leis “dá mhéad taithí atá acu, is amhlaidh is mó is féidir leo taitneamh a bhaint as an tumadóireacht agus is amhlaidh is mó a thuigeann agus a chuireann luach ar cháilíocht na sceireacha.” Cuirtear fáilte roimh thumadóirí nua, agus tuigtear go mb’fhéidir go mbeadh tuilleadh airde agus cúnamh ag teastáil uathu chun an leas is fearr a bhaint as a gcuid ama san uisce. “Déanaimid cúiteamh as easpa taithí agus aird phearsanta bhreise ó cheann dár DEManna, a chabhróidh le scileanna mar bhuacacht, a bhraitheann siad sábháilte ar na tumthaí agus a sholáthróidh faisnéisithe agus cur i láthair maith ar iompar beatha mara, gnáthóga agus éagsúlacht coiréil.. "

Deir Ramon go ndéantar turasanna cúrsála seachtainiúla a shaincheapadh chun leas a bhaint as na coinníollacha séasúracha is fearr, agus déantar gach turas a phleanáil agus a choigeartú de réir coinníollacha aimsire, taoidí, sruthanna, agus taithí tumadóireachta inmhianaithe na n-aíonna. Is féidir le bealaí taistil socruithe a dhéanamh freisin le haghaidh turais nuair a bhíonn snorkelers ar bord. “Tá trí DEM againn ar Pelagian,” a deir Ramon, “chun gur féidir linn aire a thabhairt do thumadóirí agus do snorclóirí ag an am céanna. "

Buntáiste an tSéasúir Luath

Luamh Tumadóireachta Pelagian

Uaireanta díolann turas mara Pelagian amach roimh ré, a deir Ramon, ach cuireann fuinneoga áirithe áirithinte seans níos fearr ar fáil le coinníollacha tumadóireachta den scoth. “Ó Mhárta go Bealtaine bíonn farraigí ciúine againn, gan ghaoth, infheictheacht mhaith agus uisce te. Is tráth é nuair is féidir linn tumadóireacht a dhéanamh ar shuíomhanna nach dtugaimid cuairt orthu le linn míonna eile.” Tugtar séasúr na báistí ar an tréimhse ama seo, ach deir Ramon nach gciallaíonn sé sin go mbíonn sé ag cur báistí 24/7. “An chuid is mó den am bíonn roinnt báistí againn san oíche agus mar sin ní mór don tumadóireacht é. "

"Déanaimid na turais a phleanáil i gcónaí de réir réamhaisnéis na haimsire,” a deir Ramon. “Tá níos mó ná 100 láithreán tumadóireachta éagsúil againn le roghnú astu, ionas gur féidir linn tumadóireacht a dhéanamh i gcónaí i gceantair ina bhfuil muid cosanta ó ghaoth agus ó thonnta. "

Foghlaim tuilleadh faoi thumadóireacht ó Pelagian ag wakatobi.com/dive-yacht.

Iarr ar aoi-ionadaí taithí turas mara a chur in áirithe ar Pelagian.

www.wakatobi.com Ríomhphost: info@wakatobi.com