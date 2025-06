Chuidigh Jaws le borradh a chur faoin iascaireacht: conas atá siorcanna tar éis dul i ngleic leo ó scaoileadh saor iad i 1975?

Spreag an scannán DAVID SIMS ó Ollscoil Southampton chun bheith ina eolaí siorc ach, 50 bliain tar éis a scaoilte, cad a bhí i ndán don phobal i gcoitinne nuair a léiríodh siorcanna mar dhúnmharfóirí sraitheacha?

Steven Spielberg's Jaws osclaíodh é ar fud Mheiriceá Thuaidh ar an 20 Meitheamh, 1975, agus bhain sé láithreach leas as an eagla bhunúsach a bhí ar an duine roimh bheith á sheilg ag creachadóir ollmhór, cliste.

Suite ar oileán ficseanúil amach ó chósta Shasana Nua, léiríonn an scannán cath mór idir triúr fear ar bhád agus siorc mór bán ollmhór. Jaws bhí an-tóir air, ag gnóthú US$100 milliún, méid nach raibh ann roimhe, sna chéad 59 lá.

Óg agus mé ar mire faoi shiorcanna cheana féin, d’fhág mé an scannán ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoina n-iompar agus faoina n-éiceolaíocht. Ach bíonn tionchar ag scannáin ar dhaoine ar bhealaí difriúla, agus ó shin i leith, tá an rud a thugann eolaithe sóisialta air tagtha as an scannán. "an Jaws éifeacht".

D’áitigh sé seo gur deamhaineadh go forleathan na siorcanna mar thoradh ar an léiriú sa scannán orthu mar mharfóirí gan staonadh a bhí faoi dhraíocht ag ionsaí daoine.

Úsáid spreagúil an stiúrthóra Spielberg de léargais ghearra ar an siorc eite Chuir an scian tríd an uisce, in éineacht le ceol mailíseach agus dochreidte an scannáin, leis na mothúcháin sin. Sin mar a Jaws tionchar orainn. Ach 50 bliain ina dhiaidh sin, conas atá daonraí siorc tar éis dul i méid?

Dearcadh an phobail

An dá Spielberg agus Peadar Benchley, Jaws údar agus rannpháirtí scripte, chuir sé aiféala ar thionchar an scannáin ar dhearcadh an phobail ar shiorcanna.

Go deimhin, ba abhcóide ar son chaomhnú siorc é Benchley a raibh an-taitneamh aige as oibriú le heolaithe (tugadh cuireadh dom dul ar a chlár raidió chun plé a dhéanamh ar mo chuid oibre féin). taighde siorcanna gréine (rianú satailíte).

Sna blianta i ndiaidh eisiúint an scannáin, bhí méadú ag teacht ar líon na siorc – an siorc mór bán san áireamh. thuairiscigh maraíodh i gcomórtais iascaireachta siorc a bhí ann méadaithe sa tóir.

Fásann siorcanna go mall, tógann sé tamall fada orthu aibíocht ghnéasach a bhaint amach agus ní bhíonn mórán sliocht acu. Fágann sé seo go bhfuil go leor speiceas i mbaol ró-iascaireachta.

Baintear an iomarca siorc as an daonra ró-thapa nuair a dhéantar iascaireacht ag an leibhéal seo, sa chaoi is nach féidir leis na siorcanna atá fágtha iad a athsholáthar go tapa go leor, agus laghdaíonn an daonra. Is féidir le meath taifeadta a bheith sách mór má tá méid tosaigh an daonra beag cheana féin, cosúil le meath na gcreachadóirí is fearr amhail an siorc mór bán.

Tá roinnt foinsí sonraí, lena n-áirítear iascaireacht slat agus ríl agus iascaireacht líne fhada, léiríonn siad laghdú suntasach ar líonmhaireacht na siorc bán sna 1970idí agus sna 1980idí feadh chósta thoir na Stát Aontaithe áit a bhfuil an scannán suite. Jaws éifeacht i ngníomh?

Siorc bán mór i Guadalupe (Pterantula)

Go deimhin, ní raibh meath tapa teoranta d'uiscí na Stát Aontaithe. Siorc bán gabhálacha i líonta cosanta snámhóirí amach ó chósta thoir theas na hAstráile, taifeadadh laghdú mór den chineál céanna i lár na 1970idí. Agus tugann an fhoinse seo le fios gur thosaigh daonraí siorc bán ag dul i laghad ó lár na 1950idí, 20 bliain roimhe sin Jaws.

Bhí fachtóirí breise, amhail ró-iascaireacht tráchtála, i gceist ar ndóigh. Is dócha gur chuir tionchar an scannáin leis an meath ar líon na siorc bán a bhí ag tarlú cheana féin.

Comharthaí athshlánaithe

Ar fud an domhain, tá an siorc bán measta mar leochaileach ag caomhnóirí, le treocht laghdaitheach daonra. Ar ámharaí an tsaoil, tá comharthaí téarnaimh ann.

Cuireadh bearta náisiúnta cosanta do shiorcanna bána i bhfeidhm sna 1990idí áit a raibh na hainmhithe seo flúirseach roimhe seo, cosúil le SAM, an Afraic Theas agus an Astráil, agus tháinig cosaintí domhanda cúpla bliain ina dhiaidh sin.

Ó na 1990idí i leith, bhí méaduithe soiléire ar líonmhaireacht amach ó chósta thoir na Stát Aontaithe (nuair a bhíonn daonraí chomh beag agus sonraí chomh gann sin, ní fhéadfadh méadú gearrthéarmach a bheith ina threocht mharthanach). Comharthaí fáilteacha go bhfuil tionchar dearfach ag bearta, amhail gabhálacha a thoirmeasc i 1997, tar éis blianta fada de ró-shaothrú.

Ach tá an speiceas seo fós i mbaol gabhála de thaisme, mar sin ní mór bearta cosanta a choinneáil agus a chur i bhfeidhm chun aon téarnamh a choinneáil.

An Jaws Ní raibh an éifeacht teoranta do shiorcanna móra bána. Gabhadh agus maraíodh go leor siorcanna móra eile i gcomórtais iascaireachta siorc a tháinig níos coitianta i ndiaidh an scannáin. Ar an drochuair, leanann an marú ar aghaidh i gcomórtais eile sna Stáit Aontaithe inniu.

Ach le roinnt blianta anuas, is é an chúis is mó le meath siorc mór ar fud an domhain, go háirithe san aigéan oscailte i bhfad ón gcladach, ná leathnú iascaigh tráchtála ar scála tionsclaíoch ag díriú ar siorcanna dá gcuid eití agus feoil.

Meastar sa bhliain 2024 go bhfuil soithí iascaireachta ag marú thart ar 100 milliún siorc in aghaidh na bliana – uimhir a d’ardaigh le deich mbliana anuas. Tá beagnach trian de speicis siorc faoi bhagairt anois extinction.

Siorc bán-fhada aigéanach – íospartach mór (Johan Lantz)

Bhí sé measta i 2021 go bhfuil laghdú 71% ar an meán tagtha ar líonmhaireacht dhomhanda na speiceas siorc agus roic a fhánaíonn san aigéan oscailte (amhail an siorc bán-ite nó an siorc gearr-eite) ó 1970 i leith mar gheall ar bhrú iascaireachta atá ag méadú go mór ar an bhfarraige mhór (limistéir lasmuigh de dhlínse náisiúnta).

Mo Chuid féin taighde ag anailísiú rianta satailíte siorc i gcomhar le breis agus 150 eolaí siorc léirigh go dtagann 24% den spás a úsáideann na siorcanna seo gach mí ar an meán faoi lorg iascaigh líne fhada dromchla.

Áirítear leis seo soithí ar féidir leo línte 100km ar fhad a imscaradh, agus 1,000 dubhán baoite á n-iompar acu ar feadh suas le 24 uair an chloig. Fuaireamar amach go raibh an forluí níos mó fós, thart ar 75%, i gcás speiceas luachmhar tráchtála amhail an siorc gorm.

Níos mó siorcanna ag fáil bháis sna spotaí te forluí seo ná i gceantair chóngaracha, de réir taighde níos déanaí.

Íospartach limistéar forluí na líne fada – an siorc gorm

Ag Díriú Rúndiamhair na nGiall

An bhfuil aon chomharthaí téarnaimh ann do na speicis seo faoi na bearta bainistíochta atá ann cheana féin? Maidir le go leor siorcanna aigéanacha, is é an freagra fós ná níl.

Faoi láthair, ní leor na bearta atá i bhfeidhm (más ann dóibh) ar muir mhóra chun daonraí a chosaint. Tá cosaint an-bheag nó gan aon chosaint de láithreacha móra gníomhaíochta siorc. Agus cuid de na bearta, amhail toirmisc ar eití siorc, léiríodh gur neamhéifeachtach.

Mise agus mo chomhghleacaithe Nochtadh go mbíonn gabhálacha speiceas atá faoi chosaint idirnáisiúnta 90 uair níos mó ná tuairiscí oifigiúla uaireanta. Mar sin tá bealach fada le dul fós chun daonraí siorc domhanda a atógáil.

Jaws chuidigh sé le híomhá dhiúltach de shiorcanna a chur chun cinn nach bhfuil aon bhunús leis an réaltacht. Ina áit sin, is cosúil go bhfuil iompar siorcanna chomh casta i gcásanna áirithe mar atá i gcás éan agus mamaigh.

Léirigh rianú siorcanna gur féidir leo imirce na mílte ciliméadar chun beatha a thabhairt i ngnáthóga iargúlta ar leith, sula bhfillfidís ar an áit chéanna a d’fhág siad míonna roimhe sin.

Is fearr le cuid acu am a chaitheamh le daoine eolacha, agus foirmíonn siorcanna fiú líonraí sóisialta buanaGlacann siorcanna móra gréine páirt i iompar cosúil le luas-dhátú nuair a chruthaíonn siad ciorcail snámha cúirtéireachta ag deireadh an tsamhraidh.

Is dócha gur dheacair daoine a chur ina luí ar chomhbhrón a bheith acu le cruachás na siorcanna mar gheall ar íomhá an mharfóra sraitheach. Jaws tháinig sé ag am nuair nach raibh mórán eolais faoi shiorcanna, mar sin líon ficsean an folús.

Ach tá níos mó eolaithe siorc ann anois, a bhuíochas leis JawsIs é an chéad chéim i dtreo a bhféidearthachta téarnaimh ná na créatúir seo a dhí-mhistéiriú.

Cluiche David Sims ina Ollamh le hÉiceolaíocht na Mara ag an Ollscoil Southampton. Athfhoilsítear an t-alt seo ó An Comhrá faoi ​​cheadúnas Creative Commons. Léigh an airteagal bunaidh.

