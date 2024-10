Rachaimid go dtí an Zú

Suíomh Tumadóireachta Wakatobi #3, An Zú

Is áit é zú ar féidir le gach duine taitneamh a bhaint as. Mar sin is ainm oiriúnach é do cheann de na suíomhanna tumadóireachta is fearr le Wakatobi. Tá rud éigin ag an Zú do gach duine. Tá sé suite go leor in aice leis an ionad saoire. Bíonn turasanna báid gearr agus bíonn coinníollacha aigéin socair go ginearálta. Mar gheall ar raon doimhneachta éagsúil tá an suíomh seo oiriúnach do thumadóirí agus do snorkelers araon, lena n-áirítear tumadóirí nua agus teaghlaigh ar mian leo na hiontais faoi uisce a roinnt le daoine óga.

Is iad na rudaí a dhéanann an suíomh seo seach-speisialta ná saibhreas a choiréil chrua agus an raidhse de shaol macra atá cinnte go gcoimeádfaidh sealgairí critter agus grianghrafadóirí faoi uisce gnóthach.

Ag an Zú, síneann gairdíní coiréil crua ó na héadomhain síos go dtí na réimsí is doimhne den sceir.

Suíonn an Zú i mbá beag. Faoi uisce, tá cumraíocht cosúil le amphitheatre ag an sceir le fánaí taobh le gleann lárnach a thosaíonn ar ardchlár éadomhain sa raon 3 go 10 troigh (1 go 3 méadar) agus fánaí síos go dtí níos faide ná 100 troigh / 30 méadar. In aice leis an gcladach, is féidir le snorkelers iniúchadh a dhéanamh ar groves daonra ag coiréil staghorn, coiréil crua iomadúla sa teaghlach Porites agus coiréil leitís. Go ginearálta tá daonra maith sa cheantar seo le raon ildaite d’éisc sceireacha chomh maith le go leor daoine a chónaíonn sa ghrinneall atá i bhfabhar na limistéir ghainmheacha idir na coiréil.

Péire de sceallóga Broadclub sna héadomhain ag an Zú

Nuair a bheidh tú i réigiún éadomhain an Zú, bí ar do fhéachaint le haghaidh sceanra leathanbhanda, mar bíonn dornán díobh ann beagnach i gcónaí. Is áit iontach é freisin chun fionnachtana uathúla cosúil le ribí róibéis mantis a lorg, a dhéanann spórt ar shúile rothlacha eachtrannach.

Agus tú ag bogadh isteach sa mheándoimhneacht, glacann an fána cas níos géire agus méadaíonn dlús coiréil. Aistríonn líne na sceireacha go sraith fánaí droimneacha agus cuireann fionnachtana aonair níos coimhthíocha ar nós iasc an bhrollaigh, iasc píbeanna taibhse, agus scairpéisc dhuilleog leis an iliomad iasc sceireacha barruisce a shnámhann an suíomh seo.

Chomh maith le clúdach coiréil cuimsithí, cuireann lár-doimhneacht an Zú neart anemóin le grianghraf-réidh péirí iasc clown. Is ansa le díograiseoirí macra eile ná na coiréil muisiriún a mbíonn píbéisc coiréil beacáin ainmnithe acu de ghnáth. Tá ceann triantánach ag an bpíbín beag bán seo a thugann cuma python beag faoi uisce dó.

Tumadóir ag féachaint ar spúinse bairille mór le crinoid oráiste geal ar a bharr.

Níos faide síos ar chlaonadh na sceireacha tosaíonn spúinsí móra bairille ag ardú ag doimhneachtaí idir 50 agus 80 troigh (15 agus 25 méadar). Tugann na spúinsí móra seo deis do thumadóirí aisteacha tóraíocht a dhéanamh ar seoda bídeacha a thugann dídean laistigh de na bairillí.

Purple hairy squat lobsters (Lauriea siagiani) are a common resident of large barrel sponges.

Is é an spúinse cónaitheoir amháin atá sách éasca a aimsiú ná an gliomach squat gruagach bándearg, ar a dtugtar an portán sióg freisin. Is é an créatúr íogair seo – nach portán ná gliomach é go teicniúil – an t-ábhar is fearr le macrai grianghrafadóirí. Gloraíonn a chorp atá gar-thréshoilseach le lonrachas cosúil le péarla agus variant dian bándearg-corcra, agus taispeánann cóta gruaige bán mín cuma sióg.

Tumadóir ag sciúradh an réigiúin níos doimhne (doimhneacht 18.3m/60 troigh) de fhána clúdaithe coiréil an Zú.



Cruthaíonn tír-raon éagsúil agus raon doimhneachta leathan an Zú cás iontach le haghaidh próifílí fada tumadóireachta il-leibhéil, agus tá sé éasca go leor d’fhormhór na n-tumadóirí tumadóireacht 70 nóiméad a logáil gan dul isteach sa mhaisiúchán — nó dul leamh, mar níl ganntanas ábhar suimiúil ann riamh. ábhair. Agus ní chríochnaíonn an seó nuair a théann an ghrian síos.

Is sealgairí oícheanta iad Twinspot Lionfish (Dendrochirus biocellatus) nach dtagann amach go hiondúil go maith tar éis luí na gréine.

Tá an Zú ar cheann de na suíomhanna tumadóireachta oíche is fearr le Wakatobi. Tosaíonn an seó thart ar an luí gréine le flurry deiridh gníomhaíochta ón athrú lae sula dtéann siad ar scáthláin oíche. Ansin, de réir mar a iompaíonn an dorchadas go dtí an dorchadas, tagann sealgairí oícheanta agus scavengers amach as a gcuid talún i rith an lae. Sciorrann sceallóga agus giolcach eiteáin na sceireacha, agus cúrsáil iasc leon cúpla spota ar thóir an dinnéir. Octopus slink isteach sa oscailte, crústaigh úsáid as clúdach an dorchadais a sciúradh ghrinneall na farraige, agus péisteanna leacán iontach agus nudibranchs a dhéanamh aistrithe mall ar an mbun. Is é Zú an suíomh is fearr freisin le haghaidh fluar-tumthaí sínithe Wakatobi, a thaispeánann na sceireacha i bhfianaise iomlán nua chun coiréil agus saol na mara a nochtadh i ndathanna taibhseacha den fhluaraiseacht ghlórach.

