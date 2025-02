Tumadh Piara Mandairínis le Luamh Léim Wakatobi, Pelagian

Bhí luí na gréine gar idir lámha againn, agus bhíomar ag ullmhú do thumadh gealbhan ar Ché Draíochta i gCuan Pasar Wajo ar chósta thoir theas Oileán Buton in Oirdheisceart Sulawesi, an Indinéis. cuairt rialta ag Luamh tumadóireachta beo ar bord Wakatobi Pelagian, tá cáil ar an gCé mar gheall ar rud an-speisialta – Mandairínis!

Mandairínis (Synchiropus splendidus) ball den teaghlach draganet.

Mura bhfuil mandairínis feicthe agat fós (Synchiropus splendidus), seo an méid atá uait. Mar bhall de theaghlach Dragonet, tá mandairínis an-buailte le dathú garish comhdhéanta de ghuairneáin beoga glasa ar bharr corp oráiste den chuid is mó agus é imeall gorm domhain le haicinn bhuí timpeall an chinn.

Cé nach bhfuil mandairínis annamh go háirithe san Iarthar Trópaiceach agus san Ind-Aigéan Ciúin, tá teorainn áirithe le teacht orthu le haon fhoirm iontaofa comhsheasmhachta. Tá sé seo fíor go háirithe má tá sé mar sprioc agat íomhánna díobh a ghabháil le linn a n-shaothraithe níos grámhaire.

Le linn turais go dtí na hOileáin Fhilipíneacha ag Puerta Galera, tógadh mé chuig “láthair te Mandairínis”. Ar an drochuair, bhí aithne mhaith ag gach oibríocht tumadóireachta ar an suíomh seo freisin. Ní raibh an t-eispéireas seo torthúil ná taitneamhach domsa mar gheall ar an líon ard tumadóirí a bhí i láthair, rud a d’iompaigh an suíomh ina chruinneog sneachta ollmhór de cháithníní.

Fear agus baineann Mandairínisiasc (Synchiropus splendidus) ball den teaghlach draganet.

I gcomparáid leis sin, cuimsíonn an chuid lár de chlár seachtaine Pelagian dhá lá ag Pasar Wajo Bay i Buton. Tá an ceantar seo go maith as cosán buailte na mbád tumadóireachta eile atá beo ar bord, chomh maith le bheith i bhfad ó ionaid tumadóireachta. Is í an phríomhghné anseo ná tumadóireacht bhaca a fhreastalaíonn ar éagsúlacht de shaol na mara nach bhfaightear go hiondúil i ngnáthóga sceireacha coiréil. Agus is é an tarraingt sínithe ná scóir na n-iasc mandairínis a chónaíonn timpeall bun an tsuímh Magic Pier.

Tosaíonn an tumadóireacht 15 nóiméad roimh luí na gréine chun ligean do thumadóirí seasamh i gceart ar an mbun leath bealaigh síos an chairn mór spallaí faoin gcé.

Tar éis dom an tumadh seo a dhéanamh faoi dhó, cuireann sé iontas orm go fóill cé mhéad de na héisc seo a bhfuil dath ornáideach orthu, timpeall leath mhéid mo ordóige, atá anseo sa láthair seo.

Iasc Mandairínis (Synchiropus splendidus) ag teacht chun cinn ó líon leathan scáintí sa charraig faoi bhun Ché Draíochta.

Físeán Magic Pier Mandairínis: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Chomh maith le grúpa de thart ar sheachtar ar an tumadóireacht seo, bhí níos mó fós ag teacht chun cinn ó líon leathan crevasses ar dheis agus ar chlé. Ba mhná iad a bhformhór ag fanacht ar theacht chuig agróir – nó sa chás seo agróirí, a rinne a gcuma in ord gearr.

Is é an t-aon rud is fíor a thabhairt ar shiúl maidir le gnéas an mhadairínis a aithint ná a mhéid de ghnáth, toisc go mbíonn fireannaigh lánfhásta níos mó ná na baineannaigh de ghnáth. Sa chuid is mó de na leabhair aitheantais éisc, déantar cur síos ar an mandairínis baineann meánmhéide a bheith 1-1/2 orlach ar fad agus fireannaigh ach beagán níos mó. Is ábhar iontais dom go bhfuil líon maith de na fir ag Magic Pier… go maith, os cionn an mheáin agus an chuma orthu go bhfuil siad gar do 3 orlach déag ar fad, tar éis dom a bheith ag smaoineamh ar cad atá á ithe ag na fir seo.

Strutting a Stuif

Le muinín gan staonadh, déanfaidh na fireannaigh a theacht a mharcáil le beagán de bhláth agus eití pectoralacha ag sileadh mar chromán. Agus ag an am céanna, "oibríonn siad an seomra" trí chiorcal daingean a dhéanamh ar na mná ar bhealach cúirtéiseach.

Triúr d’iasc Mandairínis (Synchiropus splendidus) le linn na cúirteachta.

Go hiondúil, le linn na céime seo den chúirtéireacht, d’fhéadfadh suas le trí iasc a bheith i gceist leis an rince – fear amháin agus beirt bhan. Ach de réir mar a théann na daoine aonair is toilteanaí sa ghrúpa i gceannas, tosóidh na péirí ar ardú bíseach dhá nó trí troigh os cionn an choiréil. Is é an cuspóir atá leis an ainliú seo ná gur sceithirí craolta iad an mandairínis; scaoiltear na huibheacha agus an speirm ag an am céanna isteach sa cholún uisce le hiompar amach sna sruthanna. Chun an toirchiú is fearr a bhaint amach, caithfidh an baineann teacht chomh gar d'eití pelvic an fhir agus is féidir léi, ag buaic-láthair an dreapadóireachta, áit a scaoilfidh sí a huibheacha ansin.

Is sceithirí craolta iad Mandairínis; scaoiltear na huibheacha agus an speirm ag an am céanna isteach sa cholún uisce le hiompar amach sna sruthanna.

Agus mo cheamara armtha le soilse samhaltaithe socraithe ar mhód an tsolais dhearg bhí mé in ann dul chun cinn aníos na mbeirteanna a leanúint go héasca gan iad a chailliúint sa fhráma mar a lámhaigh mé. Ag an bpointe a shílfeá go leanfaidís ar aghaidh ag ardú, bhrisfeadh na beirteanna teagmháil go tobann agus íslíonn siad ar ais go tapa chuig a n-áit tosaigh.

Beirt iasc mór mandairínis (Synchiropus splendidus) sizing a chéile le haghaidh troid féideartha.

Ag breathnú síos agus ag súil leis an seó a bheith thart, bhí ionadh orm a fheiceáil fireann eile cheana féin ar sé arís ag déanamh bogadh ar an chéad leanbh eile a bhí ar fáil. Ag an am céanna, bhuail beirt fhear mór easaontas maidir le cé ba cheart fanacht agus cé ba chóir dul. Agus eití droma in airde, tháinig an dá mhéid a chéile in airde ag iarraidh a fháil amach cé hé an badass is mó, rud a cheap mé a bhí an-ghreannmhar i bhfianaise a ndath ró-lasrach. Bhíothas ag súil leis an bhfionnaidh a fheiceáil, in áit na heití a bheith ag eitilt, tháinig deireadh tobann lena n-iompar ag scuarrú i gcrannchur.

Le linn na tréimhse 35 go ​​40 nóiméad, bhí cuma chlub singil d’iasc Mandairínis ar an limistéar ar fad laistigh den chlaífort carraigeacha seo faoi bhun an ché agus idir 3 agus 4 fhear éagsúil ag cúpláil go rathúil le suas le 6 baineannaigh éagsúla. Labhair faoi roinnt guys a bhfuil an t-ádh ar fad.

