Maxing Amach Ag Wakatobi

Is minic a mholann cuairteoirí go Wakatobi go fabhrach ar riocht íontach na sceireacha coiréil agus ar an éagsúlacht eisceachtúil de shaol na mara a fhaightear laistigh de chaomhnú muirí príobháideach an ionaid saoire.

Bouquet álainn de choiréil chrua agus bhog ar imeall titim amach ag House Reef Wakatobi.

Agus do roinnt tumadóirí agus snorkelers díograiseach, ní hamháin cáilíocht an eispéiris faoi uisce a chuireann Wakatobi i rang dá chuid féin, is é an méid é freisin. Tá sé foghlamtha acu, leis an bpleanáil cheart, gur féidir an chuid is fearr de lá a chaitheamh go sábháilte agus go compordach san uisce agus faoin uisce ag an ionad saoire.

Seabhac fadsrónach ina shuí go deas i gcoiréal bog éigin.

Mar a chuireann an t-aoi Paul Moliken síos air, “Is é mo sceideal ag Wakatobi do lá iontach amháin: Éirigh, snorkel an féar farraige, ith bricfeasta, gabh ar an mbád tumadóireachta, sneaiceann tú agus tú ar an mbád le linn an eatramh dromchla, tumadh arís, ith lón, snorkel ar an Reef Tí, déan an tríú bád tumadh, ith suipéar, snorkel an lamairne tar éis dorcha, codladh."

Cé go bhfuil cuma uaillmhianach ar sceideal in uisce Phóil do chuid áirithe, leagann sé béim ar na féidearthachtaí tumadóireachta agus snorkelála a chruthaigh meascán uathúil Wakatobi de thopagrafaíocht faoi uisce agus de sheirbhísí saoire. Go sonrach, baineann sé le láithreáin tumadóireachta atá iontach do phróifílí il-leibhéil, sceidil a fhreastalaíonn ar amanna íochtair leathnaithe, agus rochtain iomlán ar House Reef a leathnaíonn tuilleadh deiseanna in-uisce.

Ag go leor suíomhanna tumadóireachta laistigh de chaomhnú mara príobháideach Wakatobi, tosaíonn foirmíochtaí sceireacha laistigh de chúpla troigh den dromchla agus titeann siad isteach sa doimhneacht go tapa ar feadh fánaí géara nó ballaí.

Ag go leor suíomhanna tumadóireachta laistigh de chaomhnú mara príobháideach Wakatobi, tosaíonn foirmíochtaí sceireacha laistigh de chúpla troigh den dromchla agus titeann siad isteach sa doimhneacht go tapa ar feadh fánaí géara nó ballaí. Trí leas a bhaint as na próifílí il-leibhéil a d'fhéadfadh a bheith mar thoradh ar an topagrafaíocht seo, is féidir amanna bun a leathnú go mór gan dul isteach sa dí-chomhbhrú céimnithe. Tá na hamanna bun flaithiúla seo indéanta freisin ag sceideal tumadóireachta báid an ionaid saoire, a cheadaíonn go leor ama d’aíonna taitneamh a bhaint as dhá thumadóireacht shocair roimh lón chomh maith le tumadóireacht tráthnóna.

Is í an eochair d'am bun níos faide agus níos taitneamhaí ag Wakatobi, a deir Paul, ná an chuid is mó den tumadóireacht a choinneáil laistigh de dhoimhneacht lár-réimse. “Is mian le roinnt tumadóirí titim síos go dtí 100 troigh,” a deir sé, “ach is é fírinne an scéil ná go bhfuil na dathanna thíos chomh beoga, agus níos tábhachtaí fós, tá amanna an ghrinnill i bhfad níos giorra. Ní gá dul níos doimhne agus tumadh 20 go 30 nóiméad a dhéanamh nuair a bhíonn aicsean iontach os cionn 70 troigh, rud a cheadaíonn tumadóireacht 70 nóiméad.”

“Faigheann Wakatobi an-mholadh óna chuid aíonna,” a deir Paul, “ach is cosúil go bhfuil gné amháin den taithí saoire nach bhfuil mórán suntais ag baint leis, ná cé chomh deas is atá sé trí thumadh 70 nóiméad a bheith agat in aghaidh an lae. Tá sé chomh taitneamhach agus chomh taitneamhach, agus ní gá a bheith buartha faoi d'aer a úsáid nó faoi dhí-chomhbhrú.”

Tá an dara eilimint de straitéis uasta Paul ar am uisce suite díreach os comhair an ionaid saoire i bhfoirm an House Reef. “Má roghnaíonn tú pacáiste tumadóireachta Wakatobi, beidh úsáid neamhtheoranta agat freisin as an dá pháirc peile dochreidte House Reef,” a deir sé, atá ainmnithe go seasta mar cheann de na cinn is fearr ar domhan. “Is cinnte go bhfuil sé níos sláintiúla, níos dathúla, níos líonta le héisc, agus níos áille ná aon cheann eile atá feicthe agam, i Lembeh nó sa Mhuir Chairib.”

Chomh maith le feidhmiú mar phointe bordála do chabhlach bád tumadóireachta Wakatobi, tá lamairne an ionaid saoire ina phríomhphointe rochtana le haghaidh tumadóireachta House Reef a shíneann na céadta troigh sa dá threo.

“Is féidir leat féin agus do chara Léim álainn Wakatobi's House Reef chomh minic agus a dhéanann tú ríomhaire ceadóidh,” a deir Pól. “Agus fiú mura n-úsáideann tú é chun tumadóireacht a dhéanamh, ní cúis díomá riamh é bheith ag snorkeling ar an House Reef. Is féidir leat tosú díreach ón gcladach nó sleamhnú isteach ón lamairne aon uair is mian leat. Agus tá báid tacsaí an ionaid saoire, atá ar fáil gach lá. Léim isteach, tóg turas gairid go dtí an chuid is fearr leat den sceir agus ansin rith ar ais ar do chuid fóillíochta.”

Is é an t-am is fearr chun portáin candy coiréil boga a aimsiú i measc na gcraobhacha de choiréil bhoga ná tar éis don ghrian dul síos ag cur leis an iliomad fionnachtana i gcuimhne is féidir leat a dhéanamh ar tumadóireacht oíche Wakatobi.

Deir Paul go bhfuil grá aige freisin do na deiseanna snorkeling tar éis an dorchadais a fhaightear timpeall lamairne fada Wakatobi. “Le linn mo thurais snorkeling tráthnóna chonaic mé liosta de na chéad daoine pearsanta, lena n-áirítear cúplála ochtapas, larbha eascann, agus na céadta pirosóim.”

“Tar éis dom a bheith i Wakatobi go minic ó ghlaoigh sé chugam ar dtús in 2015, is féidir liom a fhianú go leor gnéithe iontacha den ionad saoire: bia, só, cairdiúlacht, agus go leor eile,” a deir Paul. “Sin iad cuid de na fáthanna go bhfuil mé ag dul ar ais i mí na Nollag agus go bhfuilim in ann fanacht!”

