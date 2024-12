Glac páirt sa Scuba Radharc go luath in 2025 agus sábháil £££s

An maorga Radharc na Scúba All Star gan dabht ar cheann de na cláir bheo is fearr atá ag feidhmiú i Muir Dhearg na hÉigipte faoi láthair, le meascán sublime de shoitheach farraige iontach, seirbhís iontach ón gcriú, béilí blasta ó na ceithre príomhchócaire ar bord, agus foireann tumadóireachta chun bás a fháil faoi stiúir Elke Bojanowski agus Ahmed Fadel.

Anois tá All Star Liveaboards ag tairiscint roinnt margaí iontacha luatha an tséasúir duit chun taithí a fháil ar an Radharc Scúba 48.5-méadar le cruach-cabhail duit féin, le laghdú ollmhór 35 faoin gcéad ar thurais i mí an Mhárta agus i mí Aibreáin 2025. Is praghas dochreidte é seo do shárshaothar den sórt sin. bád.

Tá an salon aerchóirithe ollmhór, le scáileán ollmhór le haghaidh cruinnithe faisnéise agus cur i láthair

Is iad na turais a thairgtear leis an lascaine iontach 35 faoin gcéad seo ná:

3-10 Márta – Thuaidh – US$1,187

10-17 Márta – North & Brothers – US$1,232

17-24 Márta – North & Brothers (Seachtain TECH) – US$1,232

24-31 Márta – North & Brothers – US$1,232

31 Márta-7 Aibreán – Thuaidh – US$1,187

7-14 Aibreán – Thuaidh & Tiran – US$1,187

14-21 Aibreán – Thuaidh – US$1,187

Sea, tá linn snámha ag Radharc na Scúba… ceart go leor, mar sin ní bheidh tú ag déanamh laps istigh ann, ach ní féidir leat fuarú amach anseo ag deireadh an lae tumadóireachta le dí fionnuar…

Bí páirteach i Radharc Scúba All-Star don Mhuir Dhearg deiridh

Tá dornán spásanna fágtha freisin ar eachtra eipiciúil beochlár coicíse ar Radharc na Scúba All Star i mí Iúil 2025 a chuimsíonn GACH limistéar tumadóireachta is fearr san Éigipt.

Is clár taistil uathúil é seo a chuir an fhoireann All-Star le chéile go háirithe do Stiúrthóir Eagarthóireachta an Tumadóir Scúba Mark Evans, agus anois tá deis agat páirt a ghlacadh san eachtra. Ag imeacht ó Phort Ghalib, beimid ag tabhairt faoi Abu Dabbab agus Marsa Alam, Rocky Island, Zabargad, Fury Shoals, Daedalous, Elphinstone, Brothers, Safaga, Ras Mohammed, sceireacha Tiran, Thistlegorm, Rosalie Moller, Abu Nuhas, agus Umm Gamar , sular fhill sé ar Hurghada faoi dheireadh.

Tá na cábáin, atá ar fad ar an bpríomh-deic nó ar an deic linn snámha thuas, fairsing agus dea-cheaptha

Thug Mark 'an Mhuir Dhearg deiridh' mar leasainm air agus é ag bualadh ar na mórláithreáin go léir. Is turas den scoth a bheidh ann – cén fáth a roghnaíonn tú páirceanna mara thuaidh, domhain ó dheas nó amach ón gcósta nuair is féidir leat iad go léir a dhéanamh i gceann coicíse mega?

Mairfidh an turas ó 14-28 Iúil 2025, mar sin beidh Ras Mohammed faoi lánseol goir (an t-am iomlán is fearr le Mark chun an suíomh iontach seo a thumadh). US$4,200 an praghas in aghaidh an duine (thart ar £3,300 mar sin).

Chun tuilleadh eolais a fháil ar thurais lascainithe go luath sa séasúr, nó ar odaisé eipiciúil dhá sheachtain Iúil (níl ach cúpla cábáin fágtha, agus nuair a bhíonn siad imithe, tá siad imithe), déan teagmháil le All Star Liveaboards ar: eolas@allstarliveaboards.com