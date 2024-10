Cad a tharla don Seaduction?

Clár beo na hÉigipte Seaduction ghlac sé ar uisce agus go tóin poill go déanach i mí Dheireadh Fómhair, ag Elba Reef in aice leis an teorainn leis an tSúdáin. Míníonn JOHN BANTIN cén fáth nach mór cúram ar leith a ghlacadh agus soithí cabhlach adhmaid á n-úsáid sa Mhuir Rua

Chreidfeá ó thumadóirí scúba agus mairnéalach mara a bhfuil taithí acu go bhfuil an Mhuir Rua ina dhá áit iomlán difriúil.

Tá na príomhlánaí loingseoireachta atá mar an mbealach tábhachtach idir an tAigéan Indiach agus Murascaill Suez agus Canáil Suez suite idir Leithinis na hAraibe agus fásaigh na hAfraice Thuaidh. Éiríonn Ceathrú Folamh na hAraibe thar a bheith te, agus ardaíonn an t-aer dá bharr.

Tarraingíonn sé seo aer ó thaobh na hAfraice den Mhuir Rua, agus mar thoradh air sin bíonn gaotha cumhachtacha, thart ar fhórsa 8 de ghnáth, le farraigí gearra atá an-mhíchompordach go pianmhar. Is i rith na coda is teo den bhliain amháin a bhíonn na fásaigh ar an dá mhór-roinn i gcothromaíocht, le huisce socair ar feadh cúpla seachtain dá bharr.

Ar an taobh eile den scéal, baineann na daoine a théann ag tumadóireacht timpeall ar sceireacha na hÉigipte taitneamh as uisce suaimhneach agus iad i bhfoscadh na tíre ar an taobh thiar di. Ní hamhlaidh a bhíonn na daoine sin a théann amach ó Jeddah ar thaobh na hAraibe, atá ag fulaingt ó ghaoth ar an gcladach.

Go luath sna 1990idí, chriúigh mé soitheach a rinne a bhealach ó dheas ar feadh iomlán na Mara Rua. Samhradh a bhí ann, agus bhíomar ag súil le haimsir shocair. Mar sin féin, ní raibh an t-ádh linn leis an aimsir ag teacht ó thuaidh ó Phort an tSúdáin.

Bhí cabhail caol ár árthaigh 60 bliain d'aois ach déanta as cruach soladach Gearmánach agus deartha do na farraigí nach raibh chomh fáilteach i dtuaisceart na hEorpa, agus mar sin chuamar ar aghaidh.

Cé go raibh luas cúrsála barúlach ocht muirmhíle againn, bhí amanna ann nuair a bhí an GPS feistithe le déanaí ar taispeáint “ETA: Riamh”, mar ní raibh aon dul chun cinn á dhéanamh againn.

Blianta ina dhiaidh sin, rinne mé an turas céanna san Éigipteach m/y Impire Ríoga. Árthach cabhlach cruach a bhí ann a cuireadh i seirbhís mar bhord tumadóireachta. Bhí an turas ó thuaidh ó Phort an tSúdáin chomh dian sin gur ghá dúinn foscadh a dhéanamh ar feadh tamaill taobh thiar de sceireacha agus an criú ag scaoileadh an uisce as na cábáin faoi na deiceanna.

Ní raibh na caidéil rothair in ann déileáil leis an ionsaí. Mar gheall ar an bhforéigean a tharla de bharr na dtonnta a bhualadh go leanúnach, thit roinnt aonad aerchóirithe amach ó bhallaí an salon.

Mar sin is féidir leat taitneamh a bhaint as farraige seo a leanas, ag dul ó dheas, ach níl ach bealach amháin ar ais.

Sábháilteacht i líon

Nuair a d’éirigh le tionscal tumadóireachta na hÉigipte éirí as, rachadh roinnt clár beo a tógadh san Éigipt go dóchasach amach ón gcósta chuig Oileáin na mBráithre. Bhí an turas siar ó thuaidh chomh dian sin gur minic a bhí taismeach ann.

D'ordaigh údaráis na hÉigipte ansin go raibh ar na báid sin taisteal ina conmhaigh, ionas go mbeadh siad in ann aon soitheach a theip ar an turas a tharrtháil.

Déanann na hÉigiptigh báid a bhfuil cuma dheas orthu, ach is as adhmad a dhéanann siad iad. Má imbhuaileann siad leis an sceir, is gnách go mbíonn sé marfach don chabhail, ach má fhanann siad sna huiscí ciúine timpeall na sceireacha ar imeall chladach na hÉigipte, ba cheart go mbeidís ceart go leor.

Tóg ceann amach go dtí na príomhlánaí farraige atá chomh míchlúiteach le mairnéalach farraige agus, ag polladh isteach san fharraige ag dul ó thuaidh, is minic a bheidh teip struchtúrach mar thoradh air agus go gcaillfear an soitheach.

Tá soithí cabhlach adhmaid nach bhfuil deartha nó ceaptha lena n-úsáid amach ón gcósta agus a dhéanann iarracht ar an turas ag fulaingt de bharr aineolas nó deil an oibreora.

Níl a fhios againn ach ar árthach beo ar bord Éigipteach amháin a tógadh agus a ritheadh ​​i gcomhréir le rialacháin SOLAS, atá oiriúnach don turas ar ais ó Elba Reef. Níorbh é m/y Seaduction. Is é an cabhlach cruach m/y é Éabhlóid Ríoga.

