Léiríonn léarscáileanna nua criosanna ard-riosca le haghaidh imbhuailtí long míolta móra

Is féidir le luasteorainneacha soithigh agus le hathródú an dola ar mhíolta móra a laghdú, a deir ANNA NISI ó Ollscoil Washington

Samhlaigh gur míol mór gorm tú ag snámh suas chósta California, mar a dhéanann tú gach earrach. Tá tú ag cuardach krill sa Cainéal Santa Barbara, crios ina bhfuil iasc, foraoisí ceilpe, leapacha mara mara agus beatha eile faoin bhfarraige in éineacht leis, ach freisin creathadh le torann ó thrácht long. Go tobann, éiríonn an torann níos airde.

Tosaíonn tú a dhéanamh mall, Léim éadomhain, ach gan mórán práinne – tar éis an tsaoil, tháinig do speiceas chun cinn thar na milliúin bliain gan an torann mistéireach seo, mar sin cén fáth a mbeadh a fhios agat cad atá le déanamh nuair a chloiseann tú é? Nóiméad ina dhiaidh sin, bhuail long coimeádáin thú go marfach.

Téann do chorp go mall go bun an aigéin, áit a mbeidh sé créatúir domhainfharraige a chothú ar feadh na mblianta ach beidh a fheiceáil riamh ag daoine arís. Go deimhin, do bhás téann nach dtugtar; is ar éigean a chláraíonn an soitheach an tionchar a bheadh ​​ag bualadh ar bhall den speiceas ainmhithe is mó ar domhan.

Is bagairt ríthábhachtach iad imbhuailtí le longa do go leor speiceas mór míolta móra. Cé gur deacair staidéar a dhéanamh ar na himeachtaí seo, measann eolaithe go bhfuil maraítear na mílte míolta móra ag longa gach bliain. I roinnt réigiún, faigheann míolta móra bás de bharr stailceanna soithí ag rátaí a níos mó ná an méid a mheastar a bheith inbhuanaithe tar éis na mblianta míolta móra. Cuireann imbhuailtí le soithí bagairt ar roinnt speicis atá i mbaol criticiúil.

Léiríonn taighde agus taithí go bhfuil féadfaidh bearta simplí na himbhuailtí sin a laghdú – mar shampla, lánaí loingseoireachta a athródú chun limistéir thábhachtacha do mhíolta móra a sheachaint, nó luasanna soithí a laghdú. Ach chun na hidirghabhálacha seo a chur chun feidhme, ní mór go mbeadh a fhios ag eolaithe agus ag lucht déanta beartas cá bhfuil míolta móra i mbaol. Tá imbhualadh le longa cúrsála agus coimeádáin ar cheann de na bagairtí is tromchúisí ar speicis míolta móra atá i mbaol.

Riosca do mhíolta móra a mhapáil

I staidéar nuafhoilsithe i Eolaíocht, comhghleacaithe agus mise riosca domhanda maidir le stailc long a mhapáil do cheithre speiceas de na míolta móra is mó ar domhan: gorm, eite, droma droma agus speirm. Laistigh de raon gach speiceas, fuaireamar amach gur thaistil soithí comhionann leis na mílte uair an fad go dtí an Ghealach agus ar ais gach bliain.

Léiríonn ár léarscáileanna riosca forleathan imbhuailtí soithí i gceantair lena n-áirítear Cósta Thiar SAM, an Mheánmhuir agus an Aigéan Indiach thuaidh. Na criosanna seo cheana féin leibhéil arda de stailceanna long a dhoiciméadú.

Fuaireamar freisin go leor réigiún eile a raibh leibhéil chomhchosúla riosca acu nach ndéantar staidéar orthu agus nach n-aithnítear iad. Áirítear leo roinnt stráicí feadh chósta Mheiriceá Theas agus dheisceart na hAfraice, agus an ceantar thart ar na hAsóir amach ó chósta na Portaingéile.

Patrúin tuartha imbhuailtí long míol mór. Is áiteanna iad limistéir corcra atá i mbaol níos airde ó thaobh stailce long, le leibhéil arda de thrácht loingseoireachta agus ard-oiriúnacht gnáthóige do gach speiceas. Rinneadh riosca stailce long a thuar do gach speiceas thar a léarscáil raoin – mar atá sainmhínithe ag an IUCN – nach n-áirítear na trópaicí i gcás míolta móra eite (Anna Nisi, CC BY-ND)

Tá formhór na limistéar ardriosca gan chosaint

Tá míolta móra gan chosaint den chuid is mó ó imbhuailtí soithí ar fud an domhain. D’aithníomar na háiteanna is mó a bhfuil baol imbhuailte iontu – limistéir atá sa 1% is airde den riosca tuartha ar fud an domhain arb ionann iad agus na háiteanna is riosca do gach speiceas.

Fuaireamar amach go raibh bearta curtha i bhfeidhm ag níos lú ná 7% de na láithreacha te a bhí i mbaol imbhuailte chun imbhuailtí a laghdú, amhail luasanna soithí a theorannú nó a cheangal ar longa limistéir áirithe a sheachaint. I measc na n-eisceachtaí tá cóstaí thiar agus thoir Mheiriceá Thuaidh, chomh maith leis an Mheánmhuir, a bhfuil leibhéil níos airde de bhainistiú stailce long acu.

I gcás ina bhfuil bearta den sórt sin ann, is minic a bhíonn siad deonach. Ní chlúdaíonn srianta éigeantacha ar luas ach 0.54% de na spotaí te a bhfuil baol imbhuailte ann do mhíolta móra gorma, 0.27% do mhíolta móra droma agus níl aon cheann de na spotaí te do mhíolta móra eite nó speirme.

I gcás gach speiceas, fuaireamar amach go raibh riosca stailce long níos airde laistigh de limistéir eacnamaíocha eisiacha (EEZanna) – limistéir atá suas le 200 muirmhíle ó chóstaí, ina bhfuil dlínse eisiach ag gach tír ar acmhainní muirí – seachas ar an mórmhuir. D’fhéadfadh sé seo a dhéanamh níos fusa bearta caomhnaithe agus bainistíochta a chur i bhfeidhm sna réimsí seo.

Laistigh de EEZanna, is féidir le tíortha aonair bearta deonacha soithí a ghlacadh nó athruithe éigeantacha a mholadh trí bhíthin an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta, a rialaíonn loingseoireacht idirnáisiúnta. Tá go leor deiseanna ann do thíortha míolta móra a chosaint ina n-uiscí náisiúnta.

Mar sin féin, toisc nach gciallaíonn teorainneacha polaitiúla rud ar bith do mhíolta móra, is é an cur chuige is éifeachtaí ná go ndéanfadh na tíortha comharsanachta iarrachtaí a chomhordú chun riosca stailce long a laghdú. trasna bealaí imirce na míolta móra. Léiríonn an físeán thíos úsáid na míolta móra as an spás san aigéan, scáthaithe ó ghorm (limistéir úsáide níos ísle) go bán (limistéir ardúsáide), le trácht long domhanda forleagtha air, daite ag luas an tsoithigh.

Fuaireamar freisin leibhéil arda de riosca stailce long laistigh de reatha limistéir faoi chosaint mhuirí (MPAanna) – criosanna ina bhfuil bearta éagsúla glactha ag tíortha chun saol na farraige a chaomhnú agus a bhainistiú.

Cruthaíodh an chuid is mó de na MPAanna seo chun beatha na farraige a chosaint ón iascaireacht, ach is beag duine a chuireann srianta nó rialacháin ar bith ar loingsiú. Nuair a bhíonn leibhéil arda de riosca stailce long i MPAanna, d’fhéadfadh rialtais bearta den sórt sin a chur le misin na limistéar cosanta.

Buntáistí a bhaineann le míolta móra a chosaint

Bheadh ​​sé chun leasa speicis eile freisin míolta móra a chosaint ar longa. Is féidir le soithí dul ar stailc go leor speiceas muirí, lena n-áirítear rónta, turtair farraige, siorcanna, iasc, penguins agus deilfeanna.

Is é loingseoireachta mara an fhoinse is mó de torann faoi uisce, Tá a ina bagairt mhór ar shaol na mara. Is féidir le torann faoi uisce cur isteach ar bheathú, cur isteach ar chumarsáid agus strus a chur ar go leor speiceas. Soithí rith níos ciúine ag luasanna níos moille, ionas gur féidir le bearta laghdaithe luais truailliú torainn chomh maith le riosca imbhuailte a laghdú.

Is féidir le daoine leas a bhaint freisin as moilliú agus athródú long. Nuair a bhíonn soithí ag taisteal níos moille, méadaíonn a n-éifeachtúlacht breosla, ag laghdú a gcuid astuithe gáis cheaptha teasa. Táirgeann an tionscal loingseoireachta mara astuithe carbóin faoi láthair inchomparáide leo siúd ó eitlíocht.

Laghdaíonn soithí a mhoilliú astuithe de truailleáin aeir díobhálacha a chuireann sláinte an duine i limistéir chósta i mbaol agus a mheastar go gcuideoidh siad leis na céadta mílte bás roimh am gach bliain.

In 2023, mar shampla, soithigh a chomhoibríonn le a moilliú deonach i California gearrtha 45,000 tonna d'astaíochtaí gás ceaptha teasa agus 1,250 tonna ocsaídí nítrigine, agus laghdaigh siad an riosca do mhíolta móra níos mó ná leath.

Is féidir le huiscí a dhéanamh níos sábháilte d’iascairí áitiúla trí bhealaí soithí a athrú. I Srí Lanca, mar shampla, cuireann trácht trom long barróg ar an gcósta, ag forluí le hiascairí áitiúla agus le míolta móra gorma sealgaireachta. Tá imbhuailtí le longa lastais maraíodh roinnt iascairí ann le blianta beaga anuas.

Mar fhreagra, tá roinnt cuideachtaí loingseoireachta ag aistriú a lánaí go deonach níos faide amach ón gcósta chun an baol imbhualadh le daoine agus míolta móra a laghdú.

Inár saol idirnasctha, 90% d'earraí tomhaltóra taisteal ar long sula dtéann siad ar an margadh. Tá formhór na n-earraí a cheannaíonn tomhaltóirí i náisiúin shaibhre ina saol laethúil tar éis taisteal trasna an aigéin ag am éigin.

Léiríonn ár staidéar go bhfuil riosca stailce long forleathan – ach dar linne, is ceist í an cheist maidir le míolta móra a chosaint ó na himbhuailtí seo. Agus trí mhíolta móra a chosaint, is féidir le daoine iad féin a chosaint freisin.

ANNA NISI is Taighdeoir Iardhochtúireachta sa Bhitheolaíocht ag an Ollscoil Washington. Athfhoilsítear an t-alt seo ó An Comhrá faoi ​​cheadúnas Creative Commons. Léigh an airteagal bunaidh.

