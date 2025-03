Is é Nighttime “An tAm Ceart” ag Wakatobi

Tá cúis ann go mbíonn an oiread sin tumadóirí ag Wakatobi chomh dochreidte sin oícheanta ann.

Súil leathan agus é ag faire amach don chontúirt, tagann squid beagmhéide bobtail amach as a áit fholaithe i rith an lae chun tús a chur le fiach oíche le haghaidh béile.

Wakatobi Tá cáil air mar gheall ar luí na gréine iontacha thar an uisce, ach ní deireadh an lae tumadóireachta é an seónna sin. Tar éis an dorchadais, bíonn cuma iomlán nua ar shuíomhanna a bhfuil aithne orthu nuair a thagann foireann eile de charachtair chun solais ón dul i bhfolach. Is féidir le tumadóirí bád a ghabháil chuig na suíomhanna is fearr leo nó dul isteach sa scáthanna díreach ón trá. Is féidir gur oíche an t-am ceart le haghaidh a tumadóireacht oíche ag Wakatobi.

Rud éigin faoi solas difriúil

Tá ceann de na háiteanna is fearr ar domhan chun florescence mara a bhreathnú ar sceireacha Wakatobi. Ní hamháin go raibh an rogha ceannródaíochta sa chleachtas a dtugtar Fluo-tumadóireacht air anois, is é an timpeallacht idéalach é freisin chun an feiniméan seo a fheiceáil agus taithí a fháil air féin. Tá sceireacha Wakatobi i measc na ndaoine is sláintiúla agus is éagsúla ar an phláinéid, agus tá siad saibhir sna créatúir a nochtann a nádúr folaithe trí fhluaraiseacht.

Tasseled scorpionfish under Fluo lighting. Taking a Fluo light on a night dive at Wakatobi can make a very entertaining evening. Illuminating marine creatures like this triple-fin goby on a blade of scroll coral with a Fluo light will often cause that animal to fluoresce like something in a black light poster.

