Noronha: Áit te tumadóireachta san Atlantach

Thug PIERRE CONSTANT cuairt ar oileán Fernando de Noronha, taobh thoir den Bhrasaíl, chun a atmaisféar uathúil a bhlaiseadh agus, go háirithe, a thumadóireacht scúba



Dá mba éan mara ó Mheiriceá Theas tú, d’fhéadfá eitilt 525km ó Recife nó 350km ó Natal ar an gcósta thoir thuaidh agus tuirlingt ar roinnt specks beaga talún. Is é Fernando de Noronha go dtí an Bhrasaíl cad iad na hOileáin Galapagos go Eacuadór ar an taobh eile den mhór-roinn.

Buachaill cosnochta dearg

Tá an dá oileánra, ar bhealach, an-chosúil. Tá siad suite beagán ó dheas ón Meánchiorcal, agus is áiteanna bolcánacha iad araon a rugadh as criosanna briste san aigéan, agus is tearmainn torthúla iad d'éin mhara. Agus sa dá, tá tumadóireacht scúba ar cheann de na gníomhaíochtaí is coitianta.

Tá na 21 oileán Noronha i bhfad níos sine ná na Galapagos. Tá siad suite ar Phláta Mheiriceá Theas, le sraith bolcáin lena n-áirítear Rocas Atoll ag síneadh amach san iarthar.

D'aimsigh an taiscéalaí Portaingéalach Gonçalo Coelho an oileánra ar 24 Iúil, 1503, arna mhaoiniú ag Fernao de Noronha ach, de réir mar a théann an scéal, chun sochair Americo Vespucci, ball Iodálach den turas a rinne cur síos ar na hoileáin ar dtús.

Tumadóirí ag sileadh sa chainéal

Bhí sé ina chónaí ag na hOllannaigh níos déanaí sular thit sé go dtí na Francaigh agus faoi dheireadh ghlac na Portaingéiligh seilbh air i 1737. Thóg siad roinnt daingnithe, lena n-áirítear dúnfort Nossa Senhora dos Remedios, agus bhain Fernando de Noronha cáil amach mar cheann scríbe do phríosúnaigh pholaitiúla.

Thit Charles Darwin isteach ar HMS Beagle i 1832, agus go luath sna 1900í bunaíodh lonnaíochtaí Iodálach agus Francacha le haghaidh trádála agus leagan cáblaí fomhuirí. Cheangail eitiltí tráchtála Aeropostale Meiriceá Theas leis an Eoraip agus an Afraic, agus le linn an Dara Cogadh Domhanda tháinig Noronha ina bhunáit Aerfhórsa na SA.

Páirc náisiúnta mara

Rinne míleata na Brasaíle na hoileáin a riaradh ó 1942 go 1988, nuair a fógraíodh na hoileáin mar pháirc mhuirí náisiúnta, agus sa lá atá inniu ann spreagann turasóireacht an geilleagar. Tá Noronha ina oileán saoire iontach do Brasaíleach saibhre.

Bealach isteach chun páirce mara náisiúnta

Liostaíodh Fernando de Noronha mar Shuíomh Oidhreachta Domhanda UNESCO in 2001 agus tá sé á bhainistiú ag Institiúid Chico Mendes um Chaomhnú na Bithéagsúlachta (ICMBio), atá ceangailte leis an Roinn Comhshaoil. Riartar Rocas ar leithligh mar chúlchiste bitheolaíoch toirmiscthe do chuairteoirí.

Cuireadh plean forbartha inbhuanaithe i bhfeidhm don pháirc mhara, le cúnamh ón daonra áitiúil. Déantar rialú docht ar shuíomhanna turasóireachta agus ar bhonneagar.

Tumadóir le ga sting ime sa chainéal

Tógann an eitilt GOL ó Recife uair an chloig. Ar theacht duit íocann tú an TPA (Cáin Buanachta), a ghearrtar ar 76 réad (thart ar £10) in aghaidh na hoíche ach a mhéadaíonn dá fhad a fhanann tú. Gearrann oifig na páirce mara táille iontrála R$222 (£30) ar dhaoine neamh-Brasaíle, bailí ar feadh 10 lá.

Tá an chuid is mó de na lóistín i pousadas nó tithe aíochta. Tá saol agus bia costasach ar an oileán.

Feidhmíonn trí ionad tumadóireachta amach as Porto ar an gcósta thoir thuaidh, agus tá siopaí tumadóireachta suite freisin i mbaile coilíneach Vila dos Remedios sa Phortaingéil, lena foirgnimh stairiúla mar an Palacio Sao Miguel agus séipéal Nossa Senhora dos Remedios .

An muiríne i Porto

trá Pico do Meio, le feiceáil ó dhún Nossa Senhora dos Remedios

Tugann an dún ollmhór Nossa Senhora dos Remedios, ar bluff os cionn an bhaile, radharcanna maithe ar Porto, Praia do Meio (An Trá Láir) agus an charraig íocónach i gcruth ordóg Pico de Meio, rud a mheallann luí na gréine.

Tá na hoileáin faoi lé an Mheánchiorcail Thoir-Thiar Theas agus gaotha trádála thoir theas. Bíonn an “Mhuir Istigh” ar an gcósta thuaidh socair idir Aibreán agus Samhain, ach ag amanna eile den bhliain bíonn smacht ag gaotha trádála an oirthuaiscirt.

Is gnách go mbíonn an “Farraige Amuigh” ar an gcósta theas garbh ach bíonn an infheictheacht níos soiléire, agus mar sin roghnaíonn oibríochtaí tumadóireachta a suíomhanna de réir an ama den bhliain.

Tá teocht an uisce 28°C ar feadh na bliana, le hinfheictheacht idir 25-40m. Agus a 25 láthair tumadóireachta, meastar gurb í tumadóireacht Noronha an ceann is fearr sa Bhrasaíl.

Go bunúsach comhdhéanta de basalts bolcánacha dubha, tá an tírdhreach faoi uisce sách dull, lena bholláin, iomairí, uaireanta canyons, snámh-trína agus phluais. Nuair a shreabhann sruthanna sna cainéil, clúdaíonn spúinsí carraigeacha a chasann an-dath, go minic geal dearg. Seachas sin, tá leapacha algaí glas agus fíonchaora farraige mar an norm.

Soláthraíonn spúinsí an dath stáiseanóireachta

Laethanta tumadóireachta

Trucailí phiocadh suas tumadóirí ag a Ostán ag 7.15am agus tugann na treoraithe faisnéisiú faoi na háiseanna bád agus na láithreacha tumadóireachta. Labhraíonn cuid acu Béarla nó Spáinnis, cé gurb í an Bhrasaíl an norm. Luíonn láithreacha tumadóireachta rud ar bith 10-30 nóiméad ar shiúl.

Le linn dom fanacht i mí na Nollag, bhí an chuid is mó den tumadóireacht sa Mhuir Istigh idir pointí thoir agus thiar chósta thuaidh Noronha.

Is iomaire báite é Cordilhieras, in aice leis an rinn thoir thuaidh, le go leor algaí. Radharc coitianta atá ann scoil bheag de ghorm agus ór stríocach (Haemulon chrysargyreum). parrotfish Brasaíle (amplum sparisoma) atá glas ar a chúl agus dearg ar an bolg do mhná, agus casann fireannaigh fásta gorm éadrom le corrán dearg ar an eireaball.

Gráinne stiallacha buí i gcuas

Parrotfish Brasaíle Óg

chub farraige Beirmiúda liath (Kyphosus sectrix) bogadh i bpacáistí beaga, mar atá imill dhubha (Anisotremus surinamensis), corp ard le ceann géar agus airgeadach le paiste dubh taobh thiar de na geolbhaigh.

chub farraige Beirmiúda

Margaí dubha

Tagaim trasna ar thurtar seabhac (Eretmochelys imbricata) gan trácht ar na tumadóirí, agus tang gorm (Acanthurus coeruleus), ceann de na speicis is annamha d’iasc máinlia timpeall.

Turtar seabhac féarach

Tá Ilha do Meio (An Meán-Oileán) suite idir Ilha da Rata (Oileán Rat) agus Porto. Is é an smaoineamh go bunúsach ná pluaiseanna agus bealaí snámha a iniúchadh in uisce éadomhain, ag sní isteach agus amach taobh thiar den treoir tumadóireachta agus grianghrafadóir faoi uisce na cuideachta All Angle ag fanacht leat ar an taobh eile. Tá na grianghraif ar fáil sa siopa tumadóireachta tráthnóna ar $30 an ceann (thart ar £4).

Tá na pluaiseanna beo le scuabairí copair (Pempheris schomburgki), grúpóir cónra beag le spotaí gorma agus cloigíní buí (Cephalopholis fulva), péirí iasc mara na Fraince (Pomacanthus paru) agus tangs gorm. Ar ais ar an dromchla, tá nóid dhubh agus éin thrópaiceacha buí ag eitilt thart go sona sásta.

Cónaí

Iasc aingeal na Fraince sa chainéal

Tropicbird yellowtail

Ar thaobh thiar an oileáin, is suíomh neadaithe é Ponta da Sapata do chíocha dearga. Soláthraíonn Caverna da Sapata, áirse faoi uisce le bun gainimh, tearmann do ghathghathanna an Deiscirt (Dasytis Americana), le spící ar dhathanna piobar ar a ndroim. Gan cur isteach orthu ag na tumadóirí, tá dearcadh Zen acu.

Tumadóirí sa chuas

“Téann turtair áirithe amú i gcoirnéil iargúlta na huaimhe agus críochnaíonn siad mar chnámharlaigh…”, deimhníonn Julio go bhfuil sé sásta gach miongháire a chur in aice le cloigeann. Is fearr le dea-infheictheacht pictiúir maithe. Léiríonn balla beag ar an taobh amuigh trí iasc comhaid scrawled (Aluterus scriptus) agus an comhad iasc geal-bhreacach flannbhuí (Cantherhines macracerus).

Trí iasc comhad scrawled…

…agus an comhad iasc geal-bhreacach oráiste

Is suíomh neadaithe é Cagarras, ar an taobh thoir de Noronha, siar ó Oileán Rat, le haghaidh cíocha folaithe. Léim níos doimhne sa chrios 32m, is láthair é freisin do ghliomaigh spíonacha Rinn Verde (Panulirus charlestoni), seac dubh (Caranx lugubris), iasc mara na Fraince agus an parrotfish Brasaíleach fheiceálach.

Gliomach spíonach Rinn Verde

Sa chainéal

Tá Buraco das Cabras, 20m ar doimhneacht, níos táirgiúla do ghrianghrafadóirí. Siorc altra ar seachrán (Cirratum ginglymostoma) cruthaíonn corraigh, sa deireadh druidim liom gan eagla. Gabhann gathanna móra atá clúdaithe le tumadóirí faire gainimh.

Déanann taispeáint frantic de thumadóirí 'youpie' Brasaíle léiriú ar exuberance le lámha oscailte taobh thiar de turtar agus os comhair an ghrianghrafadóra oifigiúil. Fanaim go foighneach le mo sheal druidim leis an gcréatúr atá ag innilt idir na carraigeacha.

Iasc sprice aigéin (Sufflemen Canthidermis) seolta anuas agus chub farraige Beirmiúda pléasctha i scamaill bheaga. Ag deireadh an tumadóireachta taobh istigh den chainéal, idir Rat agus na hoileáin Mheánacha, glacann ancaire mór na Portaingéile atá crúite i spúinsí dearga mo shúil. Ag sileadh sa sruth, eitiltim thar bhrat peacock álainn (Bothus lunatus) carraig chruinn a charnadh.

Sean ancaire encrusted le spúinsí

Tosaíonn Cabritos, ar an rinn thoir thuaidh, in uiscí soiléire na Mara Amuigh chun dul isteach sa chainéal. Suíomh éadomhain, ildaite, tá go leor carraigeacha ann i gcruth muisiriún atá clúdaithe le spúinsí.

Jack dubh agus scoil iasc mara (Acanthurus chirurgus), seac le súile capaill (Caranx latus) lena n-eireabaill bhuí forc agus a n-iasc gabhair banda buí (Mulloidichthys martinicus) an seó a chríochnú. Fágann an dara sean-ancaire, fiú níos mó, mo bhéal agape.

Jack dubh sa snámh

Deonóidh Leo agus Julio mo mhian don lá tumadóireachta deiridh. Lasmuigh d’iarthar an oileáin, is iondúil go mbíonn sruthanna láidre agus gluaiseachtaí uisce ar an bpinginéar faoi uisce Cabeço da Sapata, ach ní bhíonn againn ach at bog.

Gabhann siorc altra mór mar scáth thar an ngrinneall bán gainimh. Scoil bheag seac le súile capaill ag siúl. snapper madra (Cluiche Lujanus), airgead le barraí ar a chúl, sruth cosúil le Zeppelins síochánta.

Siorc altra

Scamaill chromáin bhuí (Chromis multilineata) sreabhann sé leis an sruth thar an bhuaicphointe agus scoileanna na n-iasc dubh (Melichthys an Nígir) hover in the blue.

Iasc spréice dubh

Tá Trinta Reis sa Mar de Fora suite i lár an chósta theas idir na hoileáin charraige atá ag teacht chun cinn. Tá an t-aigéan chomh sciobtha agus a bheifí ag súil leis, ach faoi uisce tá gach rud gan staonadh. Tá an gaineamh bán snoite le marcanna ripple thar fhairsinge ollmhór le dea-éifeacht grianghrafadóireachta.

Déanaimid cúrsáil isteach i snámh agus téann muid isteach i gcainneán le gathanna sting theas agus seaicéad dubh. Ag teacht chun cinn, feicim siorc sceireacha (Carcharhinus perezi) ag fánaíocht go maorga thar réimse leathan de ghaineamh bán.

Siorc sceir Mhuir Chairib i gcéin

Socraíonn Leo ar an stad sábháilteachta

Is timpeallacht atmaisféir é le go leor solais, rud a fhágann go ndéanann duine dearmad go raibh Fernando de Noronha ina áit le haghaidh iascaireachta siorcanna ceardaithe fairsing idir 1992-1998. Faraor, díríodh go léir ar gallán dubh, sceireacha, síodaí, líomóide, banaltra, tíogar agus ceann casúir.

Saol ar talamh

Tá fiadhúlra ar oileáin aigéanacha thar a bheith teoranta. Is beag nach bhfuil mamaigh ann i Noronha, ach amháin i gcás francaigh agus an mucus, creimire ar dhath castán a thug na luath-lonnaitheoirí isteach le haghaidh bia.

Monacó

laghairt Teju

Tugadh an laghairt Teju dubh agus bán a fuarthas go príomha san fhoraois isteach ó oirthuaisceart na Brasaíle sna 1950í chun aire a thabhairt do na francaigh, agus fásann sé go dtí thart ar 40cm. Tá teanga bhándearg bhándearg aige, cosúil le laghairt monatóireachta, ach toisc go n-ionsaíonn sé éin áitiúla is creachadóir gan iarraidh é ar an oileán.

Nuair a tháinig Charles Darwin i dtír ar Noronha ar an 20 Feabhra, 1832 (trí bliana sular thug sé cuairt ar na Galapagos), rinne sé iontas ar fhoraois thrópaiceach lush le magnolias, crainn labhrais maisithe le bláthanna íogair agus crainn a raibh torthaí orthu.

Portán foraoise

Tháinig deireadh leis na foraoisí bunaidh seo tar éis do Noronha a bheith ina choilíneacht phionósach, agus faoi dheireadh an 19ú haois bhí an t-oileán dífhoraoisithe beagnach go hiomlán, ach thosaigh téarnamh mall i 1988 le stádas páirce náisiúnta mara.

Déanann ICMBio tionscadail chaomhnaithe a bhainistiú. Seachas cúlchiste bitheolaíoch Rocas Atoll tá Tionscadal Tamar le haghaidh caomhnú na gcúig speiceas de thurtar muirí ar a dtugtar cuairt ar na hoileáin: an glas, an seabhac, an ceann lomaire, an tóin olóige agus an druim leathair, cé nach bhfeiceann tumadóirí ach an chéad dá cheann de ghnáth.

Baineann an tionscadal eile le deilfeanna spinner (Stenella longirostris), a bhfuil daonra cónaithe acu in Baia dos Golfinhos uaigneach san iarthuaisceart. Tagann cuairteoirí go moch ar maidin chun féachaint ar na deilfeanna ag súgradh sa chuan.

Baia dos Porcos

Tá roinnt conairí ar fáil, cé go dteastaíonn áirithint roimh ré ó chuid acu mar go bhfuil siad faoi stiúir ag amanna ar leith ag ceadúnaithe ICMBio treoir. Téann an chuid is mó chuig tránna nó radharcanna agus is féidir leo a bheith idir 15 nóiméad agus trí huaire an chloig.

Cuireann roinnt gníomhaireachtaí turais phríobháideacha ar fáil freisin lena n-iompar féin, nó fiú turais mhara le haghaidh snorcallú nó féachaint ar na deilfeanna.

Is féidir le taistealaithe neamhspleácha ar bhuiséad íseal teacht ar an mbus 'Coletivo' saor in aisce a ritheann anonn is anall idir Porto san oirthuaisceart agus Sueste san iardheisceart feadh BR-363, ag soláthar rochtain ar thús gach cosáin agus tránna coimhthíocha. Fernando de Noronha eispéireas fíor Brasaíleach é, áit a gcuirtear fáilte roimh an eachtrannach ach is cinnte gur rud aisteach é!

Ag druidim le deireadh mo chuairte, rithim teach le clár comharthaí ildaite ar an ngeata a léann “Sorria voce ésta na paraiso” – “Aoibh gháire, tá tú i Paradise”.