Nochtann tumadóireacht 5km-domhain aerárthach, léarscáil + carr rúnda

at 8: am 03

Fuarthas amach go raibh carr mistéireach, na chéad eitleáin chogaidh Chath Lárbhealaigh faoin uisce agus múrmhaisiú a léirigh bród mairnéalach as a n-iompróir aerárthach ar fad ar longbhriseadh domhain WW2 an deireadh seachtaine seo caite.

Sin é nuair a thum ROV tríd an longbhriseadh 5km de dhomhain de USS Yorktown, mar chuid de thuras a rinne an Taiscéalaíocht Aigéin NOAA fhoireann.

Rinneadh na fionnachtana an 19-20 Aibreán ag baint úsáide as an Aimsitheoir domhain ROV imscartha ón long NOAA Insamhlóir Okeanos. Bhí na tumadóirí mar chuid den Papahanaumokuakea ROV & Mapping Expedition, a bhí ar siúl timpeall 1,600km ó Honolulu in iarthuaisceart na hOileáin Haváise san Aigéan Ciúin.

USS Baile Eabhrac (CV-5) gníomh a tharla i roinnt oibríochtaí WW2 sular chuaigh fomhuireán Seapánach i ndiaidh Chath Midway, nuair a cailleadh 141 fear. Fuarthas an raic i 1998 le linn comh-turas de chuid Cabhlach na SA agus National Geographic faoi cheannas Robert Ballard.

I Meán Fómhair 2023 Divernet tuairiscithe ar ‘thréithriú’ misean chuig iarsmaí an iompróra 250m-fad faoi stiúir Ocean Exploration Trust ón soitheach taiscéalaíochta Nautilus, ach ba iad na tumthaí le déanaí an chéad cheann a rinne iniúchadh ar dheic hangar an tsoithigh.

“Thóg na tumthaí in 2025 ar an obair seo roimhe seo, ag soláthar freagraí ar cheisteanna a bhí ann cheana féin agus as a dtáinig rúndiamhra nua do staraithe agus eolaithe le réiteach,” a dúirt NOAA.

An Woody a bhí ann?

Carr le feiceáil ón ROV (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Tháinig iontas mór ar an bhfoireann nuair a chonaic siad imlíne lag cairr agus iad ag breathnú isteach sa deic hangar ó thaobh an phoirt.

Le cabhair ó shaineolaithe ar an talamh d’aithin siad go sealadach é mar ‘Woody’ Ford Super Deluxe dubh 1940-41 – ach thug siad cuireadh do dhaoine eile a chur in iúl dóibh an bhfuil smaointe eile acu.

Taispeánann an carr, a fhuinneoga cúil dronuilleogacha, gaothscáth scoilte, soilse páirceála os cionn na gceannsoilse agus tuairteora chrome (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Bhí na focail “SEIRBHÍS LOINGIS – NAVY” le feiceáil ar chuid de phláta tosaigh an chairr. Teoiric amháin is ea go mb’fhéidir gur bhain an Cúil Aimiréil Frank Fletcher, an Captaen Elliott Buckmaster nó oifigigh eile úsáid as agus iad i mbun gnó i gcalafoirt iasachta.

Is é an rúndiamhair, áfach, an fáth go mbeadh sé fós stuáilte sa deic hangar tar éis stad na loinge 48 uair an chloig ag Pearl Harbor le haghaidh deisiúcháin, nuair a bhí a fhios aici go raibh sí ag dul go Cath Midway.

Tá ‘SHIP SERVICE – NAVY’ (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue) ar an pláta tosaigh.

Bhí barr chanbhás, tuairteora chrome agus bonn spártha ar chúl an ghluaisteáin bhosca (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Le linn an chatha, b'éigean iarrachtaí éadóchasach a dhéanamh chun liosta a cheartú don iompróir trí aerárthach agus gunnaí a chur ar jettison, agus mar sin bhí an fhoireann ag smaoineamh an raibh tábhacht éigin ag baint leis an gcarr a chuir stop leis ó bheith á chaitheamh thar bord freisin.

Athchóiríodh 41 Ford Super Deluxe ‘Woody’ (Sicnag)

Aerárthaí agus léarscáil an domhain

Chomh maith leis sin de bharr na tumthaí ROV a fuarthas amach an chéad uair riamh ar aerárthach a bhí suite faoi uisce ar pháirc an chatha Midway.

In ainneoin go leor guaiseacha gabháil, bhí píolótaí ROV de chuid Global Foundation for Ocean Exploration in ann rochtain a fháil air Baile Eabhracdeic hangar trí sheafta ardaitheoir 3 na loinge. Sa cheathrú starboard aft fuair siad an wreckage jumbled de ar a laghad trí Douglas SBD buamadóir tumadóireachta Dauntless.

Déanann Deep Discoverer suirbhé ar bhuamadóir tumadóireachta SBD dauntless damáiste atá stuáilte i deic hangar Yorktown (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Bhí ceann amháin díobh seo fós armtha go hiomlán, agus é suite inbhéartaithe le buama sa chliabhán scaoilte. Ceapadh go raibh eitleán eile, marcáilte go soiléir 'B5' ar a fhuselage Uimhir 4581, SBD-3 sannta do Scuadrún Buamála Sé ó USS Fiontar (CV-6).

I gcoimhlint an chatha, Baile Eabhrac bhí dhá cheann de na Fiontar' aerárthach a ndearnadh dochar mór dó agus ionsaí á dhéanamh ar an aerárthach Seapánach Kaga. Cuireadh iad seo ar lasadh níos déanaí nuair a bhuail trí bhuamaí namhaid Baile Eabhrac.

Buamadóir tumadóireachta gan smál marcáilte 'B5' ar an bhfiúsán faoi bhrat fáinne an ghunnadóra (lár) le '5' eile ar dhromchla uachtarach na heite deise (bun). Ceaptar go bhfuil sé ar cheann de dhá eitleán ó USS Enterprise a thuirling ar Yorktown (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Bhí ar a laghad trí eitleán suite laistigh d’ardaitheoir uimh. 3, lena n-áirítear SBD Dauntless a bhí cealaithe agus fós armtha (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Den chéad uair freisin, fuarthas íomhánna de mhúrmhaisiú 13 x 3.5m a thaispeánann léarscáil an domhain a thaispeánann an USS ar fad. Baile Eabhrac' thurais. Rinneadh é seo a phéinteáil le lámh laistigh d'fhearas ardaitheoir, cé nach raibh sé le feiceáil ach go páirteach i ngrianghraif stairiúla.

Léiríonn Deep Discoverer an múrmhaisiú lámhphéinteáilte (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Mionsonra ón múrphictiúr (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

“Léiríonn a móitífeanna an bród atá ann Baile Eabhracbhí ag mairnéalaigh dá long, scála domhanda na Baile Eabhracgníomhaíochtaí, agus an ról straitéiseach a bhí ag an long i gcosaint na Stát Aontaithe,” a dúirt NOAA.

D’fhéadfadh smugairle róin gheal a bheith ina speiceas nua (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

An scrios an USS Baile Eabhrac is árthach míleata faoi chosaint í arna bainistiú ag Ceannasaíocht Staire & Oidhreachta Chabhlaigh na SA agus ainmnithe mar a Suíomh Sainghné Urghnách.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Aimsíodh raic aerárthaigh-iompróir WW2, Gabhann tumadóirí ROV is doimhne 3 raic iompróra leathbhealaigh, Aimsíodh raic míol mór 200 bliain d'aois, Tá an sceir choiréil dhomhain ar an gceann is mó ar eolas ar domhan