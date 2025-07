Aimsíonn tumadóirí coiréal 'imithe i léig' beo agus folláin i nGalápagos

Tá speiceas coiréil chlochach dhubh, a measadh a bheith imithe as feidhm blianta ó shin, aimsithe ag fás go maith i nGalápagos ag tumadóirí scúba eolaíocha ón... Acadamh Eolaíochtaí California.

Ba é a gcuairt an chéad uair Rhizopsammia wellingtoni, atá dúchasach don oileánra, feicthe ó 2000 i leith, nuair a rangaíodh é mar atá i mbaol criticiúil (d’fhéadfadh sé a bheith imithe in éag) ag an IUCN Liosta Dearg.

Mealladh an coiréal chuig teochtaí uisce réasúnta fionnuara Galápagos, áit ar aimsíodh den chéad uair é in uiscí éadomhaine sa bhliain 1975, ach d’imigh sé go tobann i ndiaidh na ndálaí te aigéin a tháinig chun cinn de bharr imeacht El Niño 1982-83.

I gcomhar leis an Fondúireacht Charles Darwin (CDF) agus Stiúrthóireacht Pháirc Náisiúnta Galápagos (GPND), thaifead na taighdeoirí níos mó ná 250 coilíneacht bheag den choiréal ar fud ceithre shuíomh sceireacha.

Rinneadh an chéad bhreathnú le linn taiscéalaíochta i mí Eanáir 2024 in aice le Tagus Cove ar Oileán Isabela, áit ar thángthas ar an speiceas ar dtús. Nocht suirbhéanna sceireacha breise an speiceas ag dhá shuíomh eile in Isabela chomh maith le ceann amháin amach ó Oileán Fernandina.

Rhizopsammia wellingtoni (CAS)

Tugann na torthaí le fios gur dócha gur thug dálaí níos fuaire La Niña in 2020-23 faoiseamh don choiréal ón strus teirmeach a spreag é chun teacht chun cinn arís in uisce níos éadoimhne.

Dheimhnigh suirbhéanna ROV le déanaí faoi bhun 100m go bhfuil an speiceas ag maireachtáil i sceireacha measafótacha freisin, rud a thugann le fios gur dócha gur aimsigh sé tearmann sealadach i ngnáthóga níos doimhne, níos fuaire le linn na tonn teasa.

'Fionnachtana is spreagúla'

Oileán Isabela i nGalápagos (CAS)

“Is ceann de na fionnachtana is spreagúla is féidir le bitheolaí a dhéanamh rud a cheapadh roimhe seo a bheith imithe in éag a aimsiú,” a dúirt comhúdar an staidéir Terry Gosliner, coimeádaí zó-eolaíochta agus geolaíochta inveirteabraigh CAS.

"I dtumadh amháin, fuaireamar níos mó ná 100 coilíneacht de R wellingtoni ar sceireacha coiréil sláintiúil, bitheolaíocha éagsúla, agus bhí go leor acu breac le polaipí ag fás, rud a léiríonn atáirgeadh gníomhach.

“Is fianaise ollmhór í seo nach bhfuil an speiceas ag cloí leis an marthanacht amháin, ach go bhfuil sí ag fás i suíomhanna agus doimhneachtaí éagsúla. Is sampla dóchasach de athléimneacht i measc teochtaí aigéin atá ag ardú an fhionnachtain seo, agus meabhrúchán poitiúil ar a bhféadfar a bhaint amach ó chaomhnú leanúnach agus monatóireacht sceireacha coiréil i láithreacha móra bithéagsúlachta cosúil leis na hOileáin Galápagos.”

Ar ais sa saol: Rhizopsammia wellingtoni (CAS)

Comóradh 2025 bliain in 120 ó seoladh an chéad turas taiscéalaíochta CAS go Galápagos, nuair a bhailigh foireann “mairnéalach-eolaithe” 70,000 eiseamal bitheolaíoch – obair chrua a cuireadh amú nuair a scriosadh iad seo go léir go gairid ina dhiaidh sin i gCrith Talún San Francisco i 1906.

Sa lá atá inniu ann, tá an bailiúchán is mó d’eiseamail eolaíochta ó Galápagos san acadamh, lena n-áirítear na samplaí bunaidh de R wellingtoni le fáil sa bhliain 1975.

Tá an staidéar foilsithe le déanaí san iris Bitheolaíocht MaraDúirt an príomhúdar Inti Keith, príomh-imscrúdaitheoir CDF, gur chruthaigh an fionnachtain “gur féidir fiú leis na speicis is leochailí maireachtáil má chosnaímid na gnáthóga cearta - ach meabhraíonn a choilíneachtaí beaga scaipthe dúinn cé chomh gar agus a bhíomar don chailliúint go deo, agus an gá criticiúil atá le straitéisí bainistíochta réamhghníomhacha.”

Tá samplaí a bhailigh na taighdeoirí á staidéar anois i Saotharlann Athghiniúna Coiréil CAS.

Cothú coiréil i Roatán

(Thuas agus thíos) Oscailt Saotharlann Tógála Coiréil Roatán, Meitheamh 2025 (Nick Colin © CAS)

In áit eile, ar an 18 Meitheamh, d’oscail an CAS saotharlann tógála coiréil i Roatán, Hondúras, agus deirtear gurb í an chéad cheann dá leithéid sa réigiún í. Úsáidfidh taighdeoirí í chun coiréil óga a threorú trí na céimeanna luatha leochaileacha den saol sula dtabharfar na cinn is crua isteach arís ar an Sceir Mheas-Mheiriceánach chun éagsúlacht ghéiniteach agus athléimneacht a threisiú.

Táthar ag súil go bhfeidhmeoidh an clár píolótach íseal-fhorchostais mar mhúnla d'iarrachtaí athchóirithe sceireacha domhanda.

