Lorgaíonn tumadóirí íospartach báite ó na 1850idí

Tá línéar Francach trasatlantach a chuaigh go tóin poill i gcúinsí neamhghnácha 168 bliain ó shin nuair a cailleadh an chuid is mó dá 132 paisinéir agus criú tar éis a bheith aimsithe ag foireann tumadóireachta i New Jersey – 320km amach ó chósta Massachusetts.

An captaen an t-árthach a imbhuail le An Lyonnais i 1856 lean sé ar a bhealach, ag maíomh nach raibh a fhios aige go raibh sé doomed.

Tumadóirí Tarrthála Raic an Atlantaigh, ag oibriú as New Bedford ar a n-árthach turais daingean, a bhí ar lorg na loinge le roinnt blianta anuas. Níor nochtadh a dhoimhneacht ná a shuíomh, ach deirtear go luíonn sé in “uisce domhain”, go leor de curtha i ngrinneall na farraige gainimh.

Baill foirne (ó chúl ar chlé) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; agus (tosaigh ar chlé) Tim Whitehead, Eric Takakjian agus Jennifer Sellitti, le portholes a fuarthas ón longbhriseadh (Francois Merle, Rick Simon & Joe St Amand páirteach i dturas cuardaigh roimhe seo) (Atlantic Wreck Salvage)

In idirthréimhse

An Lyonnais i Sasana do Compagnie Franco-Americaine sa bhliain 1855, an bhliain sula ndeachaigh sí go tóin poill, ag Laird & Sons of Birkenhead. Bhí sí ar cheann de shé long a bhí beartaithe lena n-úsáid ag iompar paisinéirí agus poist trasna an Atlantaigh – ina cás idir Le Havre agus Nua-Eabhrac.

Bhí longthógáil i mbun aistrithe ag an am, agus An Lyonnais Tógadh an dá le seolta agus inneall gaile.

“A bheith ar cheann de na chéad longa gaile paisinéirí ón bhFrainc a bhfuil crosaire reatha sceidealta acu

an Atlantaigh agus long luath idirthréimhseach a dhéanamh An Lyonnais' fionnachtain suntasach,” a deir Eric Takakjian, an ball den fhoireann tumadóireachta is faide a bhí ag obair ar aimsiú na loinge.

“Léirigh a modhanna tógála cabhlach iarainn cuid de na samplaí ba luaithe den chineál sin de thógáil chabhail do longa farraige is eol a bheith ann.

Daite Illustrated Times of London líníocht de An Lyonnais go tóin poill (bailiúchán Jennifer Sellitti)

“Ar an gcaoi chéanna, tá a hinnealra tiomána uathúil sa mhéid is go léiríonn sé ceann de roinnt dearaí innill a baineadh triail as sular leagadh fasaigh ar innealra gaile aigéin.

"An Lyonnais' Tháinig inneall cothrománach a ghníomhaíonn go díreach roimh na hinnill inbhéartaithe inbhéartaithe, rud a tháinig chun cinn go luath ina dhiaidh sin,” a deir Takakjian.

An ‘hit-and-run’ go tóin poill

An Lyonnais bhí sí ar a céad turas fillte go dtí an Fhrainc nuair ar 2 Samhain, 1856 bhuail sí le barque SAM Aidriadach, a bhí ag seoladh ó dheas ó Maine go Georgia. Bhí an línéar ag iompar roinnt paisinéirí ó fheiceálach Nua-Eabhrac agus teaghlaigh Boston.

Aidriadach damáiste ach bhí sé in ann port a bhaint amach i Massachusetts le haghaidh deisiúcháin. Ghlac a captaen leis sin An Lyonnais slán toisc gur choinnigh sí a cúrsa, agus níor thuairiscigh sí an teagmhas.

Mar sin féin, an poll beag i an chabhail de An Lyonnais sa deireadh ligfeadh sé a dhóthain uisce farraige chun an long a shárú, agus chuaigh sí go tóin poill lá arna mhárach.

Andrew Donn agus X-CCR ar tí an raic a thumadh, le cúnamh ó Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

Glactar leis go raibh am ag formhór na ndaoine a bhí ar bord imeacht sna báid tarrthála nuair a chuaigh an long síos faoi dheireadh, ach níor tarrtháil ach 18 duine sa deireadh, tar éis dóibh seachtain a chaitheamh ar muir. Déantar tagairt don tubaiste san úrscéal 20,000 Sraith faoin bhFarraige le Jules Verne.

Níos faide amach san fharraige

Bhí comhpháirtithe Atlantic Wreck Salvage Jennifer Sellitti agus Joe Mazraani, idir dhlíodóirí cosanta coiriúla de réir trádála, ag obair le Takakjian ó 2016 chun an raic a aimsiú, tar éis dóibh a bheith spreagtha ag scéal neamhghnách an imbhuailte.

In ainneoin go dtugann cuntais nuachtáin chomhaimseartha le fios go An Lyonnais go raibh siad imithe soir ó dheas ó Shoals Nantucket faoi dheireadh, fuair na taighdeoirí raic go raibh cuntais marthanóirí agus doiciméid chúirte á gcur in iúl níos faide amach ar muir go dtí an Georges Banks.

Bhí an láthair raic ar cheann de na marcanna féideartha a rinne foireann fionnachtana taobh-scannán bliain ó shin, agus d'fhill na tumadóirí i mí Lúnasa seo chugainn chun iad a imscrúdú.

Bhí an sorcóir innill seo ríthábhachtach chun an raic a aithint (Andrew Donn)

Cluichí a aimsiú

Thum Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer agus Tim Whitehead an longbhriseadh 13 huaire chun tomhais a dhéanamh, físeán agus stileanna. Tar éis dóibh na sonraí a athbhreithniú, bhí siad in ann réamhaitheantas a dhéanamh bunaithe ar mhéid na loinge, ar a suíomh, ar an bplátáil iarainn, ar na portaigh agus ar an inneall gaile.

“Léirigh ceann de na cinn móra sorcóra go cothrománach agus ní raibh sé an-ard as an ngaineamh,” a dúirt Mazraani. Bhí sé féin agus Pacálaí in ann a dhearbhú gur 145cm a bhí ann – “an méid cruinn do na sorcóirí ar An Lyonnais'inneall”.

Ar tumadóireacht ina dhiaidh sin chonaic sé freisin marbhshúil adhmaid, a úsáideadh le haghaidh rigging agus ag tabhairt le fios gur long a bhí inti le haghaidh seol agus gaile. “Dheimhnigh na leideanna sin, leis an suíomh, na sonraí sonóra agus na tomhais go raibh muid ag tumadh an línéar Francach caillte.”

Gaineamh lucht leanúna Joe Mazraani chun an marbh caomhnaithe a nochtadh (Andrew Donn)

Pleananna leantacha

Tá sé beartaithe ag an bhfoireann anois níos mó ama a chaitheamh ar an longbhriseadh a iniúchadh agus a dhoiciméadú go hiomlán. “Tabharfaimid ar ais go dtí an suíomh raic chomh luath agus is féidir,” a dúirt Jennifer Selitti Divernet.

“Dírigh ár dturas i Lúnasa 2024 ar an longbhriseadh a aithint. Díreofar sna tumthaí ina dhiaidh sin ar shuíomh na báite a mhapáil agus a dhoiciméadú, chomh maith le déantáin a shábháil.

“Ní féidir leis an Atlantach Thuaidh fáilte a chur roimh longa báite. Is féidir le stoirmeacha, sruthanna agus trealamh iascaireachta raic a adhlacadh agus iad a sracadh óna chéile. Mar sin tá sé ríthábhachtach an méid is féidir linn a dhoiciméadú agus a shábháil sula n-imeoidh níos mó ama fós.”

Tarrthálas Raic an Atlantaigh tar éis teacht ar roinnt raiceanna, lena n-áirítear U-550, an U-bhád Gearmánach deireanach den Dara Cogadh Domhanda a bhfuil aithne air a bheith ar foscadh in uiscí intumtha an Atlantaigh Thuaidh.

Amach Feabhra seo chugainn beidh leabhar clúdach crua Selitti Cúrsa Aidriad: Buail agus Rith Muirí Lasmuigh de Chósta Nantucket, á leathnú anois chun caibidil a chuimsiú ina bhfuil cur síos mionsonraithe agus grianghraif den longbhriseadh féin.

