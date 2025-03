Tumadóireacht isteach i bhfad iarthar Chúba

Bhí PIERRE CONSTANT ar thurais eipiciúil eile dá chuid tumadóireachta chuig áiteanna gan choinne – an uair seo bhí sé ag bualadh le créatúir na farraige, na talún agus an aeir ón mbóthar buailte, ó iarthar Chúba síos go Bá na Muc

Ag cumar Mhurascaill Mheicsiceo agus an Aigéin Atlantaigh, is oileánra de 4,195 oileán é Cúba agus cays i dtuaisceart Mhuir Chairib.

Tá Key West suite 150km ar shiúl trasna Chaolas Florida san iarthuaisceart, tá na Bahámaí 22km ó thuaidh, Háití 77km soir, Iamáice 140km ó dheas agus Meicsiceo 210km siar trasna an chainéil Yucatan.

Is é an t-oileán is mó sa Mhuir Chairib, Cúba, 1,250km ar fad, go príomha cothrom ach le roinnt machairí rollta. Tá a pointe is airde suite i sléibhte Sierra Maestra san oirdheisceart. Labhraíonn an daonra de 11.3 milliún Spáinnis go príomha, Creol Haiti agus Béarla.

Tugann sruth na Cairibe uisce te ón Meánchiorcal, agus tá aeráid thrópaiceach ag Cúba, le gaotha trádála an oirthuaiscirt ag séideadh don chuid is mó den bhliain. Síneann an séasúr tirim ó Shamhain go hAibreán agus bíonn an meánteocht aeir 21°C i mí Eanáir agus 27°C i mí Iúil.

Is “crios orogenic” é Cúba Thiar agus Láir – raon sléibhe ardaithe – a cruthaíodh le linn na tréimhse Cretaceous. Tá aolchloch Jurassic agus Cretaceous le feiceáil san iarthar i bhfoirm raonta ollmhóra agus lomáin.

Sceir choiréil ardaithe, Bahia de Corrientes

Cruthaíonn córais lochtacha gníomhacha roinnt creathanna talún gach bliain agus ba i mí Eanáir 7 a tharla an mórchrith mór deiridh – ceann amháin le méid 2020 nó níos mó.

Turas ó Havana

Rinne bus Sínis Yutong Viazul ó Havana go Pinar del Rio i dtrí huaire an chloig. Ón áit sin, thóg sé 45 nóiméad an bóthar cúngaithe trí na cnoic go Vinales a chaibidil.

Lonnaithe i radharcra sléibhe lush glas, bhí an baile beag ina bhuaicphointe ar aon léarscáil turasóireachta. Bhí carr fostaithe agam chun leanúint ar aghaidh le mo thuras go Maria La Gorda san iarthar i bhfad, agus thaispeáin mé suas ag an ngníomhaireacht an tráthnóna sin le seiceáil go mbeadh sé réidh don chéad rud an mhaidin dár gcionn.

“Ní féidir linn an conradh a dhéanamh ar an ríomhaire anois mar níl aon leictreachas againn,” a dúradh liom. “Tá sé ar siúl ar feadh trí huaire agus as ar feadh naoi n-uaire. Tar ar ais roimh 6pm.” Ní raibh an fear cairdiúil.

"Coimhthíocha agus Cúba, viva la Revolucion!” Shíl mé.

Nuair a bhí an leictreachas ar siúl arís, thóg sé níos mó ná uair an chloig chun an conradh a shocrú. Bulaí a bhí san fhear, agus tháinig mé chun solais i staid chorraitheach. Rinneadh an Hyundai Grand i10 – a raibh praghas ard íoctha agam air – a chnapáil agus a scríobadh ar gach taobh. Ní raibh sé ina thús spreagthach.

Óstán Maria La Gorda ar an trá

Go luath an lá dár gcionn chuaigh mé amach. Thóg sé trí uair go leith ar bhóthar uafásach potholed chun Maria La Gorda agus óstán faoi úinéireacht an rialtais ar Bhá na Corrientes a bhaint amach.

Thug sé aghaidh ar Chaolas na Iúcatan ar an taobh thiar agus an Mhuir Chairib ó dheas, le trá ghainmheach bán agus líne crann cnó cócó ar imeall uiscí turquoise. Bhí an ghrian ard agus is ar éigean a bhí anam thart.

Bhí mo sheomra thuas staighre sa seanfhoirgneamh stroighne buí ceart go leor. Rinne mé mé féin sa bhaile tar éis cuairt a thabhairt ar an ionad tumadóireachta réidh, in aice leis an mbeár trá agus an bhialann. Tar éis Havana hectic, bhraith sé go léir scíth a ligean.

Feistíodh dhá bhád mór tumadóireachta cabhlach cruach ag an lamairne, agus bhí umair alúmanaim nua ann. Todóg Chúba ina láimh, bhí aghaidh fionnuar Richard Gere ag Rafael an bainisteoir tumadóireachta.

Bád tumadóireachta ag Maria La Gorda

6,000 bliain de stair

Hunter-bhailitheoirí ó oirthuaisceart Mheiriceá Theas, shocraigh muintir Guanahatabey ar Chúba 6,000 bliain ó shin, sa phróiseas is cúis le éag na fána endemic ar nós an sloth.

Ansin, 1,700 bliain ó shin, tháinig sinsear Arawacánach de chuid na Taino. Rinne siad feirmeoireacht, agus rinne siad potaireacht. Arna bhrú siar, chuaigh sliocht na Guanahatabey ag fánaíocht ar iarthar Chúba agus shaothraíodh an Taino casabhaigh, cadás agus tobac.

Rinne Christopher Columbus iniúchadh ar an gcósta thoir thuaidh i 1492 agus an cósta theas dhá bhliain ina dhiaidh sin. Rinne Sebastian de Ocampo Cúba a mhapáil go hiomlán sa bhliain 1508 .

Tar éis an ruaig a chur ar Taino fíochmhar thit an t-oileán ar na Spáinnigh sa bhliain 1514, agus bunaíodh lonnaíocht ar an gcósta theas. B'fhéidir go raibh na pobail áitiúla cairdiúil ach bhí siad fós faoi bhrú nó faoi sclábhaithe ag na hionróirí.

Sa bhliain 1519, sheol Hernan Cortès a conquest ar an Impireacht Aztec ó Santiago de Cúba via Yucatan. Scrios galair mar an bhruitíneach agus an bolgach den chuid is mó na daoine dúchasacha tar éis 1550, agus d'fhoghlaim na hionróirí conas tobac a fhás agus é a chaitheamh i todóga.

Roinn coilíneoirí Spáinneacha DNA le mná dúchasacha. Bhunaigh siad plandálacha siúcra agus tobac agus d’iompórtáil siad sclábhaithe ón Afraic. Bhí Cúba coilíneach ina sprioc go minic ag buccaneers agus corsairs Francacha.

Gruaim gorm-stiallach agus Francach, Alejo de Moro

Sa bhliain 1741 ghabh na Breataine Cuan Guantanamo agus Havana níos déanaí agus ghlac siad smacht ar an iarthar, ag oscailt trádála le coilíneachtaí Mheiriceá Thuaidh agus Mhuir Chairib. Ansin mhalartaigh na Breataine Cúba ar Florida.

Lean an Spáinn an Bhreatain chun deireadh a chur go hoifigiúil leis an trádáil sclábhaithe i 1820, ach lean Cúba leis an sclábhaíocht i rith an 19ú haois, agus tháinig borradh ar shiúcra Chúba ag druidim le deireadh na tréimhse sin. Chuaigh an chuid is mó de seo go SAM, agus i dtreo tógáil bóithre agus iarnróid nua.

Tar éis rath Réabhlóid na Fraince agus éirí amach na sclábhaithe dubha i Háití, tháinig dearbhú neamhspleáchais Chúba féin in 1868, agus ina dhiaidh sin cogadh neamhspleáchais (1895) agus tugadh ar láimh do SAM (1898). Ar deireadh, i 1902, rugadh Poblacht neamhspleách de Cúba.

Tharla Réabhlóid Chúba idir 1953 agus 1959, an bhliain a d’oscail an ceannaire Marxach Fidel Castro agus Che Guevara leathanach nua de stair Chúba.

Paraiso Perdido

Ba é mo chéad lá ag tumadóireacht, an ghrian amuigh, an spéir gorm agus an chuan mar loch, gan mórán gaoithe. Chuaigh grúpa de 12 mac léinn Meiriceánacha lena n-ollamh ollscoile, ag obair i gcaomhnú, ar an mbád. Gan mórán taithí ar thumadóireacht, thóg sé tamall fada orthu ullmhú dá gcuid ‘refresher’.

Turas báid 25 nóiméad a bhí i Paraiso Perdido i dtreo Cabo Corrientes, ag leanúint chósta aolchloch choiréil ardaithe. Bhí an t-uisce te ag 27°C, mar sin ní bheadh ​​shorty de dhíth orm.

Bhí an infheictheacht faoin uisce ar fheabhas. Bhí an sceir amach ón gcósta timpeallaithe ag gaineamh bán. Bhí an bun lán le gorgonians donn-lorg, le roinnt spúinsí vása bándearg, spúinsí feadán buí órga agus spúinsí bairille.

Snapper buí

Bhí saol na mara bríomhar. I measc scoileanna na n-iasc bhí grunt stríoc gorm (Haemulon sciurus) agus grunt Francach (Haemulon flavolineatum) lena gcuid stríoca trasnánacha buí.

sraoille na gcról (Clepticus parrae) a bhí ina speiceas tipiciúil sa Mhuir Chairib i meascán de ghorm, dubh, corcra, buí agus bán. Fásach beag ach tarraingteach, ceann gorm (Thalassoma bifasciatum) an-ghníomhach.

Áiríodh ar marvels an muciasc Spáinneach (Bodianus rufus), leath corcra-bándearg thuas agus leath buí ar an bolg. Dubh dubh le diamaint bhána agus bolg geal dearg, an parrotfish stoplight baineann (Sparisoma viride) stunner a bhí ann.

Parrotfish stoplight baineann

Mairnéalach choitianta (Gorgonia ventalina) abound. Scoil bheag seac barra airgid (Caranx ruber) le stríoc dhubh ar a chúl agus ceann eile ar an eite eireaball íochtair súmáilte anuas orm i splanc.

Scoil an barra Jack ag Paraiso Perdido

Wrasse creole cúrsála, Paraiso Perdido

Iasc trumpa ag Paraiso Perdido

Acuario & Almirante

Fíoruisceadán a bhí in Acuario in 8m uisce. an t-iasc mín (Lactpphrys trinqueter) a bhí fíorálainn, mar a bhí an t-iasc aingeal Francach do-fheicthe (Pomacanthus paru). An féileacán ceithre shúil (Chaetodon capistratus) le spota dubh ar an taobh cúil a fheictear. tang gorm (Acanthurus coeruleus) a bhí i ngach áit.

Gráinneog bán ag Acuario

Bhí Almirante ina sceir imeall amach ón gcósta agus bun bán gainimh roimhe. Sleamhnaigh mé thar phrairie eascanna gairdín sular shroich mé an titim titim isteach sa domhain. Bhí go leor spúinsí filiméadacha in oráiste, corcra-dearg nó donn agus chonaic mé toir de choiréil donn-dubh copair de mhéid maith.

Barracuda mór aonair agus seac crevalle (hippos Caranx) cruised by sa gorm. Tríocha a ceathair méadar síos, iasc muiceola tarraingteach (Anisotremus virginicus) le stríoca cothrománacha buí agus stríoc dhúbailte dhubh ar a aghaidh bluish-bán d’fhág mé gan anáil.

chuir mé iontas ar iasc aingeal banríon (Holacantus ciliaris), aghaidh ghorm agus bhuí le tonnta de scálaí imill bhuí ar a thaobh. fleasc criól (Clepticus parrae), gorm dorcha le ceann dubh, sruthaithe ag i bhfoirmiú. chub Beirmiúda (Kyphosus sectrix) agus gríos bán (Haemulon plumieri) faoi deara na tumadóirí le fiosracht.

Banríon aingeal

Léim éadomhain a bhí i Patio de Vanessa. Tháinig mé i dtír le mairnéalach ina raibh dhá shliogán álainn flamingo teanga (Cyphoma gibbosum) buí-oráiste, le dearadh cearnógach feadh iomaire an droma. Féileacán bandáilte (Chaetodon striatus) chuir sé na Galapagos i gcuimhne dom. Aingeal liath (Pomacanthus arcuatus) d'fhéach sé cosúil le prionsa.

Teangacha flamingo ar mhara, Patio de Vanessa

Éisc ghlasa 'cosúil le prionsa' os cionn an sceir, Patio de Vanessa

Chub Beirmiúda, Patio de Vanessa

grunt Francach, Patio de Vanessa

Cabezo de Ludo

Achar gairid ó Maria La Gorda, d'óstáil seanché stroighne bailiúchán de gheabhróga ríoga ag tuscadh na gréine. Shín an trá ó dheas i dtreo Cabo Corrientes, ag críochnú ar spallaí coiréil.

geabhróga ríoga

Chuaigh mé isteach i bhforaois de palms tuí Florida, ar a dtugtar Guano de Costa go háitiúil. Dubh le cinn dearg, d'eitil vultures turcaí anonn is anall os cionn an chósta. Thug rian isteach san fhoraois phailme breac-chuntas ar imeall murlaigh sáile ina raibh caimanaigh ina gcónaí: “Níl siad ionsaitheach!” Dúradh liom.

Fulture Tuirc, Palenque de los Cimarrones

Bhí Cabezo de Ludo suite gar do Cabo Corrientes agus bhí sé ina tumadóireacht ar an mballa áit ar bhuail mé le gliomaigh spíonacha de mhéid maith agus grúpaire mór tíogair (Mycteroperca tigris). An t-áilleacht rock angelfish (Holacanthus trí dhath) ceann órga-buí a raibh corp dubh air.

Bhí ga iolair ag eitilt thart, agus ag an taobh eile den scála bhí iontas orm seilide farraige leitís uachtar-bán a fheiceáil (Elysia crispate).

Gliomach spíonach chonaic, Cabezo de Ludo

Spúinsí ar an mballa, Cabezo de Ludo

Drúchtín farraige leitís, Cabezo de Ludo

Bhí mé ag leamh leis an mbia ag Maria La Gorda, nach raibh mórán rogha ar fáil, beagán glasraí agus iasc reoite ar feadh laethanta, chuaigh mé ag tiomáint go sráidbhaile in aice láimhe - ach fuair mé amach nach mbeadh an carr ag tosú!

Chinn meicneoir a chuaigh thart gur stop an caidéal breosla ag obair agus go raibh an cadhnra cothrom. Bhí orm glaoch ar an gcuideachta cíosa i Pinar del Rio le haghaidh páirteanna athsholáthair, agus níor thaispeáin an trucail go dtí go raibh sé dorcha.

Cadena Misteriosa

Léim balla eile a bhí i Cadena Misteriosa, ag teorainn le murlach istigh. Thóg gath diamaint amach ón ngaineamh agus iasc ar a bharr.

Fáinleog cheann bhuí (Halichoeres garnoti) tharraing m'aird, mar a rinne parrotfish redband (Scarus aurofrenatum). Ag filleadh thar bharr an sceir thugamar aghaidh ar shruth láidir ón deisceart agus bhí am crua againn, ag pumpáil aer go fiáin!

Bhí Ancla de François éadomhain agus ciúin. Thaispeáin Rafael, an ceannaire tumadóireachta, iasc leon óg clúiteach idir a lámha agus léirigh sé druma iontach chonaiceach ógánach (Equetus punctatus) i ndubh agus i mbán, agus cruth fíorálainn an chorráin air.

Máistir Tumadóir Rafael le leoniasc óg, Ancla de François

Druma spota ógánach

Iasc aingeal na Fraince, Ancla de François

Tumadóirí i canyon, Cuevas de Pedro

Féileacán ceithre shúil, Cuevas de Pedro

Cúl dearg ag Moby Dick

Spúinsí filiméadacha agus tumadóir, Moby Dick

Mo fheithicil ag obair arís anois, rinne mé é go dtí an sráidbhaile La Bajada le haghaidh lóin. Ag Maité's casa ar leith, leaba & bricfeasta i gCúba, d’aontaigh siad béile éisc a sholáthar dá mbeinn sásta fanacht 90 nóiméad air.

“Lean an rian feadh an chladaigh go Poza de Agua Dulce,” a dúradh liom. Doirteal fionnuisce a bhí anseo in aice leis an gcladach i bPáirc Náisiúnta Guanahacabibes agus foirfe le haghaidh snámh. Ar ais ag áit Maité, bhí béile ríoga ag fanacht: snapper le rís, pónairí dubha, glasraí agus papaya le haghaidh milseog.

Doirteal fionnuisce in aice leis an gcladach ag La Bajada

Lón ag casa ar leith

Nuair a rinne mé mo thumadóireacht ag Maria la Gorda, chuaigh mé go Cabo San Antonio. Is é an pointe is faide siar ó Chúba ná tiomáint 75km isteach i bhfásach Pháirc Náisiúnta Guanahacabibes. In aice leis an ionad cuairteoirí ag La Bajada tháinig mé trasna ar imirce portáin dearga ar an mbóthar.

“An bhfuil bonn spártha agat?” a d'fhiafraigh an treoraí.

"Sea, cén fáth a n-iarrann tú?"

“Tá seans 50% ann go mbeidh bonn pollta agat ó cheann de chrúba an phortáin,” a dúradh liom.

Portáin dearga ar bogadh ag ionad cuairteoirí Pháirc Náisiúnta Guanahacabibes

Portáin dearga

Bhí sé ag cur báistí agus ní raibh fonn orm dul i dtrioblóid mar sin chuir mé siar an turas agus ina ionad sin shiúil mé isteach san fhoraois le saoiste áitiúil. Bhí na héin endemic suimiúil: an chromáin bheach; an emerald Cúbach, colmán le plumaí dorcha glas; an rígh-cheann logger agus an pewee Cúba. I bpluais éadomhain, bhí boa Cúbach ag fiach le haghaidh ialtóga.

Cromán emerald Cúba, Punta Perdix

Cluiche deiridh i Vinales

Chuaigh mé ar ais go dtí páirc náisiúnta Guanahacabibes an lá dár gcionn, agus muca fiáine ag fánaíocht ar thaobh an bhóthair chomh maith leis an Desmarest hutia, creimire donn ramhar ar a bhfuil aghaidh capibara, agus fianna eireaball bán.

Demarest hutia ag Playa Giron

Bhí iguana Chúba endemic ag bascadh ar bhrainse den ghrian agus bhí caimean ag snámh go leisciúil ar dhromchla murlaigh. Ba dhídean iad Cabo Corrientes agus Cabo San Antonio do fhoghlaithe mara na Breataine, na hÍsiltíre agus na Fraince sa 16ú agus sa 17ú haois.

Ag cur in aghaidh riail na Spáinne agus monaplacht thráchtála chalafort Sevilla, ba é an contrabhanna a bhí acu an gnáth lá riamh. Fuarthas roinnt long báite sa cheantar.

D’fhill mé ar an gcarr, imníoch faoi rith as breosla sular shroich mé Pinar del Rio. Bhí cúpla lá i Vinales iontach le haghaidh siúlóidí dúlra, ag tabhairt cuairte ar phlandáil tobac agus ag blaiseadh rum uathúil déanta as torthaí beaga bídeacha guayaba. I measc na bpluaiseanna aolchloiche bhí an Cueva de Palmarito spreagúil, abhainn agus loch faoi thalamh.

Loch agus flowstone i Cueva de Palmarito

Caverna de Santo Tomas, Vinales

Todóga Cúba a dhéanamh i Vinales

Seinn Giron

Bhí Playa Giron ar an Bahia de Cochinos (Bay of Pigs) ar an gcósta theas mar chuid a dó de mo thuras. Bhí gá le cúpla turas bus Viazul trí Havana a bhaint amach.

Amháin casa ar leith reáchtáil sé a ionad tumadóireachta féin, agus bhí cáil le fada an lá ar Julio, an t-úinéir tumadóireachta as seirbhís phearsanta a sholáthar.

Léirigh Juan Carlos, cúntóir Julio, suas lena charr neamhlonrach airgid seanré ag tarraingt leantóir baile. “Volga Rúiseach, samhail 1989, ón tír is fearr ar domhan,” a d’fhógair sé. Bhí a chuid ama caite ag an gcarr 35 bliain d’aois ach “ritheann sé go hiontach lena inneall Hyundai nua”.

Juan Carlos lena Volga na Rúise

Shroicheamar Punta Perdix, ag dul i zigzagging idir swarms de na portáin talún dearg ar a dtugtar portáin zombie. Tagann siad seo i gceithre dhath morphs: dubh, dearg, buí agus glas, agus téann siad amach i dtreo na farraige chun sceitheadh, cé go bhfuil go leor brúite sa phróiseas agus soláthraíonn siad béile saor in aisce do na vultures turcaí.

Goir uibheacha na ndaoine a dhéanann é san fharraige, áit a gcónaíonn na larbhaí mar phlanctón agus filleann siad ar tír mar meigealóip larbha.

I Playa Giron, bhí an tumadóireacht bunaithe ar an gcladach. Téann tumadóirí suas ar an tseilf aolchloiche ardaithe, léimeann siad isteach san fharraige agus snámh 100-150m amach thar na héadomhain ghainmheach. Is gnách go mbíonn na coinníollacha dromchla foirfe, cé go bhféadfadh sé a bheith garbh má shéideann an ghaoth.

An cladach ag Playa Giron

Agus é gléasta ina chulaith fhliuch 7mm, thug Julio díreach chuig an ionad titim mé. Bhí an infheictheacht go maith agus bhí an fána lán de spúinsí filiméadacha corcra-gorm-dearg, spúinsí oráiste, spúinsí vása agus spúinsí clasaiceacha an fheadáin bhuí, cé gur beag iasc. “Caithfidh daoine maireachtáil, a fheiceann tú,” a dúradh liom.

Chuamar ar bhád iascaireachta báite thuas seal áit a raibh dhá phortáin mhóra Santoyo (Mithrax spinosissimus) le crúba mórthaibhseach i bhfolach. Aingeal glas cúrsáilte ag mar a chuaigh mé go dtí 27m, agus snapper Cubera mór (Cianopterus Lutjanus) bhí sé fiosrach.

Tumadóir agus bád an iascaire bháite, Alejo de Moro

Blue tang, Alejo de Moro

Bhí gliomach spíonach ag faire amach taobh amuigh dá pholl. Srimp glan gorm agus bán le crúba fada (Pericliman yucatanicus) ag rince ina anemóin.

Séacla níos glaine ina anemóin, Alejo de Moro

Ag brath ar an aimsir, thug Julio mé go dtí suíomhanna tumadóireachta le canyons agus snámh tríd an doimhneacht. Deis a bhí ann bualadh le hionadaithe nua ó Chumann na Gaeltachta Hypoplectrus ghéineas, nach lú ná 18 speiceas. Maidir le grúpairí, faightear na gráigeanna beaga seo ó na Bahámaí go dtí an Yucatan.

Fuair ​​​​mé shots den indigo (Hypoplectrus indigo); cúthail (H guttavarius); órga (H gummigutta); faoi ​​urchosc (H puella) agus hamlet ime (H aondhathach) cineálacha.

Suíomh tumadóireachta Los Tunneles, Punta Perdix

Baile beag Indigo, Los Tunneles

Barracuda mór, Los Tunnles

Smugairle róin in aghaidh na gréine, Los Tunneles

Spúinsí filiméadacha agus tumadóir ar an titim, Los Tunneles

Raic bád iascaireachta eile, Los Tunneles

Cueva de los Peces

Cuireadh síos ar Cueva de los Peces mar tumadóireacht uaimh. Beagnach 100m ón gcladach, bhí uisce úr thuas agus sáile thíos sa pholl uisce seo. Bhí fabht teicteonach ag rith feadh an chósta ceangailte éagsúla cenotes.

Scoil blue tang, Cueva de los Peces

Máinlia aigéan, Cueva de los Peces

Ag titim go 70m, bhí sé ina abyss dorcha idir ballaí díreacha ach bhí achomharc teoranta do dhuine a bhfuil taitneamh as an uaimh-tumadóireacht iontach sa Yucatan.

Cueva de los Peces poll doirteal

Isteach ar an locht idir ballaí ag Cueva de los Peces

Ag éirí as an uaimh

Bhí níos mó luach saothair ag dul ar shiúlóid san fhoraois leis an bhfaireadóir éan le taithí Leoncio. Thug sé deis dom an owl piocach Chúba endemic a fheiceáil; trogon iontach Chúba, an t-éan náisiúnta; agus an bréagán Cúba ravishing i úll glas, bán agus dearg.

Trogon Cúba

Tody Cúba san fhoraois ag Playa Giron

I bpluais a bhí lán d’ialtóga torthaí Iamáice, bhí boa Cúbach ag stalcaireacht sa dorchadas. Tá Cúba lán d’iontais nádúrtha dóibh siúd a bhfuil an t-am agus an tiomantas acu.

Ag druidim le deireadh mo thurais bhí mé ag stáisiún bus Cienfuegos, ag fanacht leis an mbus Viazul go Oileán na Tríonóide. Bhí an halla plódaithe, daoine ag caint os ard ar a bhfóin agus daoine eile ag béicíl sa chúlra. Bhí bus áitiúil curtha ar ceal agus na paisinéirí ag bailiú go feargach timpeall fear i gceannas.

Bhí guthán ag glaoch gan stad gan staonadh in oifig thréigthe – d’fhuaimnigh sé go léir cosúil le madhouse. Lean Cúbán trócaireach orm go tobann, agus dúirt: “Tá brón orm, a sheanóir, seo Cúba…tá sé casta.”

