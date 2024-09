Cloigíní Ifreann agus speisialtachtaí uaimh Yucatan eile

Bhí PIERRE CONSTANT i Meicsiceo, ag dúil go mór le dul i mbun taighde níos doimhne cenotes – go háirithe ag am ina bhféadfadh ar a laghad cuid acu a bheith faoi bhagairt. Scríobh sé an tuairisc agus thóg sé na pictiúir go léir…

Is talamh iontach í an Yucatan, ní hamháin mar gheall ar a chultúr, a nádúr uathúil agus a fhiadhúlra nó suíomhanna seandálaíochta ársa na Mayans, ach toisc go bhfuil sé ina Paradise tumadóirí uaimh.

Ba é mo chúigiú cuairt le cúig bliana anuas. Ar ais i 2017, ghlac mé páirt i gcúrsa uaimh taobh-mount TDI i Playa del Carmen. I 2018, tumadóireacht mé an cenotes timpeall Merida, agus d'fhill an bhliain dár gcionn le haghaidh tuilleadh.

In 2020, mo uaimh-oiliúint brú céim níos faide ar aghaidh le cúrsa stáitse i Playa agus DPV oiliúint i dTulum. Bhí sé níos spreagúla ach níos dúshlánaí – ag an leibhéal seo, ní féidir leat ceamara faoi uisce a úsáid mar tá an dá lámh ag teastáil uait chun déileáil leis an trealamh.

Elliot ar doimhneacht i sáile Regina Alexis Passage

Is ar éigean is féidir leat ligean ort go ndearna tú an Yucatan tar éis turas amháin. An Oscailte Uisce Tumadóir i a cenote cead a dhéanamh ach tumthaí uaimheanna, le solas an lae i gcónaí i radharc. Éilíonn aon rud i dtimpeallacht lastuas uaimh ar leith oiliúint ina dhiaidh sin uaimh chun cinn oiliúint, go léir go maith sula sroichfidh tú leibhéal iomlán sidemount uaimh agus mar sin de.

An chuid is mó tumadóirí ag fulaingt cenotes Ní bheadh ​​ach rochtain theoranta ag baint leis don chéad uair, agus aithne a chur ar na suíomhanna clasaiceacha a bhfuil an chuid is mó turasóirí ag tumadh orthu. Leis na mílte cenotes as a roghnóidh sé, thógfadh sé ar feadh an tsaoil é a iniúchadh.

Rachaidh na tumadóirí uaimheanna cónaithe is tiomnaithe, is tiomnaithe, ar aghaidh ag aimsiú nua cenotes anois is arís, nó brú níos faide isteach i réimsí anaithnide na gcóras uaimheanna atá ann cheana féin.

Elliott idir piléir i Tortuga

gondwana

Sular briseadh an Gondwana ársa, a chuimsíonn ilchríocha Mheiriceá Thuaidh agus Theas agus na hAfraice, bhí an Yucatan ceangailte go sealadach leis an rud a dhéanfadh Veiniséala lá amháin. De réir mar a thosaigh proto-Atlantach agus Murascaill Mheicsiceo ag foirmiú 140 milliún bliain ó shin, bhris sé amach agus rinneadh pláta scoite amach.

Ag rothlú tuathal agus ag imeacht siar go ceann 50 milliún bliain eile, chuaigh an Yucatan i ngleic le Meicsiceo. Tháinig crios briste chun solais ar an taobh thoir den leithinis agus foirmíodh imchuach an Iúcatan.

Rinneadh an Plateau Yucatan as aolchloch Cretaseous, gan aon aibhneacha dromchla ach le fo-ithir trína sileadh uisce. Chruthaigh tionchar meitéarach a d’fhág crater ollmhór sa Yucatan agus ba chúis leis an dara oll-mhúchadh ar domhan gréasán mór bristeacha faoin talamh, agus thar na milliúin bliain rinne báisteach an t-aolchloch a thuaslagadh tuilleadh chun sruthanna uisce agus doirtil faoi thalamh a chruthú.

Tá na haibhneacha faoi thalamh is faide ar domhan, rangaithe mar 'chórais', le fáil i réigiún cois cósta Quintana Roo, soir ón Yucatan.

Max ag lonradh solais ar bhailiúchán piléir ag Xulo

Bhí tionchar ag Oighearaoiseanna ar an leithinis idir 150,000 bliain agus 20,000 bliain ó shin. Sa cheann deireanach tháinig daoine ón Áise trí dhroichead talún thar Chaolas Bering. Sna coinníollacha fuar foircneacha, tarraingíodh iad chun cónaí faoin talamh. Bhí leibhéal na farraige 65m níos ísle ná mar atá sé inniu.

Bhí ainmhithe réamhstairiúla cosúil le béir, leaca talún ollmhóra agus tigers fiaclaí sabre i bpáirt leis na pluaiseanna, agus bhí mamaigh, crann-chrainn agus glioptóid ag fánaíocht os cionn na talún mar aon le lámaí, camaill agus capaill.

Ag deireadh na hOighearaoise seo caite, thart ar 8,000 bliain ó shin, d'ardaigh leibhéal na farraige agus bhí an chuid is mó de na phluais faoi uisce farraige. D'ardaigh fionnuisce ó bháisteach go dtí an barr mar chiseal ar leith, ag cruthú an halacainn doiléir ina meascann salann agus fionnuisce eatarthu.

Max os comhair stalactites agus piléir i Xulo

I bhfad níos déanaí, bhí ról tábhachtach ag pluaiseanna i gcultúr Maya. An focal cenote eascraíonn as an Maya dzonot, rud a chiallaíonn chasm nó cuas líonta le huisce, a shamhlaíonn bealach isteach go Xibalba, domhan thíos na marbh ach freisin an áit thorthúil as a dtagann an saol – cosán siombalach idir an Domhan agus an infraworld.

Gran Acropolis, Yaxchilan

Fuarthas potaireacht sna poill doirtil, chomh maith le hiarsmaí ofrálacha íobartacha ar nós cailíní óga. Cenotes uaireanta sholáthair siad reiligí do dhaoine scothaosta nó daoine mór le rá. Sa lá atá inniu ann, measann Mayas an cenotes le meas, mar áit do bhiotáille uaimh.

Mo athnuachan

Tháinig eitilt Air France i dtír i Cancun san oíche. Réitigh mé an carr ar cíos agus, le báisteach ar an mhórbhealaigh, shroich mé an t-óstán ag Playa del Carmen uair an chloig ina dhiaidh sin, é a dhéanamh a chodladh go maith tar éis meán oíche.

Bhí lá aistrithe éigeantach, chun mo threalamh tumadóireachta agus ceamara faoi uisce a ullmhú. Bhí mé chun bualadh le Max, mo threoraí tumadóireachta uaimhe, an lá dár gcionn. Bhuaileamar le chéile ceithre bliana roimhe sin ar thuras Merida.

Uaimh tumadóir Max

Go han-ghairmiúil, thosaigh Max ag déanamh athbhreithniú críochnúil ar mo ghléas, ag gearán faoi ghnéithe áirithe mar easpa píobáin fhada ar mo dhara rialtóir, gearrthóir líne agus spóil.

Ní raibh mé ag tumadóireacht uaimh le dhá bhliain, agus mar sin bhí gá le hathnuachan. Mhothaigh mé beagán teannais agus mé ag smaoineamh ar a bheith i dtimpeallacht lastuas arís agus bhí a fhios agam go raibh orm díriú go hiomlán. Nuair nach mbíonn tú ag cleachtadh go rialta, is féidir dearmad a dhéanamh ar rudaí, agus leis an líne gníomhaíochta seo níl aon seans ann go ndéanfaí earráid.

Bhí 25 déanta agam cenotes / phluais faoin am seo agus bhí sé ar lorg rud éigin nua, spreagúil agus, más féidir, 'speisialta'.

Thug ár dtiomáint tosaigh ó thuaidh sinn go Puerto Morelos, as ar chasamar siar ar an Ruta de los Cenotes. Tá jungle Yucatan sách tirim, le airde crann uasta de 15m, agus tá sé ina bhaile d'éin iontacha agus ainmhithe iontacha cosúil le jaguars agus pumas, ar maith le Max a ghrianghrafadh ag baint úsáide as ceamaraí infridhearg a chuirtear i spotaí iargúlta.

Zapote: crann agus cloigíní

Clár comharthaí ag Zapote cenote

Sapodilla cenote i solas na gréine

Bhí sé beartaithe againn Zapote a thumadh, poll doirteal uair an chloig i gcruth gloine a bhí sách dorcha nuair a bhí muid faoi uisce, le ciseal nimhiúil de shuilfíd hidrigine 30-35m ar doimhneacht. As seo, tháinig stoc crann zapote 4,500 bliain d'aois chun cinn cosúil le taibhse, ag fás ón leaba 54m-domhain.

Max agus na stalactites beacán inbhéartaithe ag Zapote

Is iad na “cloigíní Ifrinn” nó na stalactítí i gcruth muisiriún inbhéartaithe atá ar crochadh ó na ballaí, rud a chuireann uathúil ar Zapote. Déantar na foirmíochtaí seo in uisce trí mheicníocht bithgheoiceimiceach, cé gur baictéir atá gafa sa chiseal suilfíd hidrigine a chruthaíonn na cloig.

Ar a dtugtar 'extremophiles', rathaíonn na baictéir seo i dtimpeallachtaí foircneacha, ag próiseáil sulfair agus ag ardú pH an uisce chun foirmíochtaí uathúla a chruthú os cionn an halacline. Mar sin tá na cloigíní beo ar an taobh amuigh agus cuireann orgánaigh faoi thiomáint sulfair leis an méid cailciam.

Dúnann cloigíní Ifreann suas

Tumadóir i measc na stalactites beacán

Teastaíonn timpeallacht íseal-éadrom ó na cloig agus ní fhoirmíonn siad ach in aice leis an gciseal síos go dtí 35m. In 2020 rinne taighdeoir teoiric gur cruthaíodh iad ar an mbealach sin mar gheall ar boilgeoga dé-ocsaíd charbóin ag éirí as an domhain agus a bheith gafa i gcoinne an uasteorainn beagnach cothrománach.

Léiríonn dátú raidiméadrach ar chuid de na cloig gur fhás siad le linn na tréimhse meánach agus déanach san Holocene. Roinnt de na CO greannmhar 2 -is féidir le beacáin ídithe 1-2m ar fad agus 80cm ar leithead a bhaint amach, agus tá struchtúir chomhchosúla sna poill doirtil in aice láimhe. Taispeánann an crann zapote féin “cloigíní leanbh”.

Stoc crann Zapote le tumadóirí ag ísliú

Max ag an stad sábháilteachta i Zapote

cruinneachán maravilla

Bhí Cenote Maravilla suite in aice láimhe – doirteal ciorclach, cuid de shéidte suas ag an úinéir, le staighre adhmaid géar ag dreapadh anuas isteach ann. Nuair a bhí sé faoi uisce, tháinig an cruth cruinneachán feiceálach chun solais.

Ní raibh aon fhoirmíochtaí fiú a lua ach bhí infheictheacht iontach agus seafta iontach de sholas na luath-tráthnóna a pollta isteach sa domhain.

Tugann an suíomh ambience do grianghrafadóireacht faoi uisce chomh maith le bheith a oiliúint Láithreán gréasáin le haghaidh tumadóirí saor in aisce,. Bhí teocht an uisce 25°C.

Oiliúint do thumadóirí saor in aisce ag Maravilla

Clam iontaise ar an mballa, Maravilla

Chuamar ó dheas ar feadh an chéad chúpla lá eile, go dtí gar do Dos Ojos agus do chóras Sac Actun. Bhí sé seo bunaithe i 2018 mar an córas uaimheanna faoi uisce is faide ar a dtugtar ar domhan, ag nascadh 187 cenotes agus aigne-séideadh 365km ar fad.

I mí an Mhárta 2008, rinne triúr ball den Proyecto Espeleogico de Tulum iniúchadh ar chlais Hoyo Negro agus fuair siad iarsmaí mastodon ag 60m. Ag doimhneacht 43m, cuireadh dáta siar 12-13,000 bliain ar cloigeann agus ar chnámha ban déag Maya, paleo-Mheiriceánach ar a dtugtar Naia anois.

Ardán isteach Tak Be Ha cenote

Uisce Rúnda

Ag Cenote Tak Be Ha (Uisce Rúnda) tugadh ár n-umair le rópa trí pholl simléir sa tsíleáil go leibhéal an uisce. Bhí staighre cloiche géar in ann siúl síos isteach i seomra mór leathan, le go leor maisiúcháin agus solas saorga.

Ag dul tríd na stalagmites ag Tak Be Ha

Colúin ag Tak Be Ha

Clár comharthaí rabhaidh, Tak Be Ha

Faoi bhun uasteorainn stalactites agus héileaitítí, tá Tak Be Ha

Níos faide ar shiúl, thug bóthar salachair potholed 8km tríd an bhforaois go dtí an suíomh Concha, poll doirteal leath-thit le crann Alamo ollmhór ag síneadh a fhréamhacha cosúil le tentacles crawling. ochtapas. Bhí mothú an jungle thar a bheith mór.

Piléir agus stalactites ag Concha

Faoi na helicites ag Concha

Téann Max isteach sa tollán ag Concha

Tumadóirí uaimh ag teacht amach as tumadóireacht ag Concha cenote

Bhí rochtain ar an uisce an-éadomhain thar ghaineamh bán. Taobh amuigh den uaimh bhí crainn arda dhuilleacha agus éin áille móna ag eitilt thart. Ag sileadh trí gheata caol sa aolchloch, chuamar láithreach go dtí doimhneacht 14m don chuid eile den tumadóireacht. Bhí an infheictheacht gin-soiléir.

Ag an gcéad acomhal T leanamar an líne ar chlé, ag lúbadh trí sheomraí éagsúla le colúin, stalagmites, stalactites agus héileaitítí ar crochadh ón díon cosúil le dairteanna.

Tar éis 30 nóiméad, de réir mar a léirigh na tomhasairí 140 barra, luaigh Max barra os cionn urlár na pluaise. Is mór an t-iontas a chonaic mé cnámharlach iomlán sloth talún ollmhór, Oviceps Xibalba, atá suite san áit a bhfuair sé bás níos mó ná 10,000 bliain ó shin le linn na hOighearaoise deiridh.

Cnámharlach de sloth mór talún ag Concha

Sliotán talún ollmhór (Museo de la Prehistoria)

Ar an mbealach ar ais, tharraing Max ar leataobh mé isteach i seomra beag. Chomharthaigh clár comharthaí beag ar a bhfuil an uimhir ‘285’ cnámha gomphothere bhig, .i. Cuvieronus tropicus, mastodon mórthaibhseach le toscaí díreach chun tosaigh.

Tar éis rian cúng an dufair ar ais go dtí an carr le umar ar mo ghualainn, thug mé faoi deara le hiontas nathair bheag a bhí coiled go néata ar charraig agus rushed ar ais chun grianghraf a ghlacadh.

“Bí thar a bheith cúramach, is é sin a nauyaca!” rabhadh a thabhairt do thumadóir uaimh Meicsiceo a bhí ag dul thar fóir. An viper pit deiridh Bothrops asper is nathair an-nimhiúil ar a dtugtar freisin an fer-de-lance ar féidir leis venom a spochadh thar achair suas le 2m. “Fuair ​​cara liomsa greim, agus d’fhan sé faoi dhianchúram ar feadh ceithre lá…”.

Viper pit deiridh ina luí ar charraig ag Concha

Ní raibh mé níos mó ná 50cm ar shiúl nuair a thóg mé an lámhaigh. Go luath ina dhiaidh sin, tháinig Max trasna ar tarantula gruagach Yucatecan, Brachypelma epicureanum, ar urlár na foraoise. Dubh le bolg reddish, chuaigh sé i bhfolach go tapa ina pholl.

Tannin iontach

Ar mo cheathrú lá den tumadóireacht uaimh thug Max mé chuig ceann de na suíomhanna is fearr leis, 20km ó Tulum agus 8km intíre. Chuir tarantula eile fáilte romhainn ag an gcarrchlós agus muid ag ullmhú ár bhfearas agus ár n-umair, agus ar an siúlóid 50m go Koi cenote nathair choiréil athróg 60cm an Deiscirt Yucatan, Piaras Micrurus, slithered ar fud an urlár na foraoise.

Tagann tarantula Hairy anonn le breathnú ar Koi

Dearg dorcha agus bannaí dubha imlíne orthu agus bannaí cúnga buí ba chréatúr taibhseach é, cúthail ach nimhiúil.

Staighre iarainn meirgeach bíseach síos isteach sa cenoteoscailt bheag, díreach go dtí an tábla uisce. Chuidigh bloic stroighne nuair a leagadh síos na humair in uisce éadomhain. Bhí cruinneachán leathan ann, síleáil íseal le stalactites agus cúpla ialtóg - bhí an t-urlár déanta as guanó ialtóg luaineach dubh, agus ba aolchloch bhán na ballaí.

Athraonadh solais dhúbailte i Koi cenote

Ag doimhneacht 10-14m, thug Max mé faoi uisce go Xuxi cenote. “Taispeánfaidh mé rud éigin speisialta duit,” a dúirt sé, agus anois b'iongnadh an radharc.

Dúnann Max suas i gcoinne an tannin i Xuxi cenote

Le linn shéasúr na báistí, bíonn go leor tannin mar thoradh ar láithreacht na hithreach agus na duilleoga, ag sileadh i bhfodhromchla an uisce. Aistríonn sé seo go dearganna iontacha, oráistí, buí agus uaine sa cholún uisce - fís apocalyptic. Bhrúigh muid níos faide isteach i seomraí éagsúla.

Tar éis picnic de tacos, d'fhill muid go Koi ach an uair seo léim ar chlé agus ansin ar dheis go dtí carn indistinct cnámha eilifint a shroicheamar tar éis snámh 30 nóiméad. Cuireadh cóin bheaga bhána INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) mar tháscairí d’imscrúdú eolaíoch.

Léiríonn marcanna cnámha iontaise eilifint

Ar aghaidh go Xulo

Ó dheas de Tulum, go gairid roimh Muyil, tá Uku Cuzam, ar a dtugtar freisin Xulo tar éis an t-úinéir áitiúil Maya. Rinne Alvaro Roldan iniúchadh air ar dtús in 2013, agus tá sé ceangailte anois leis an Systema Bolb agus le sruth uaidh. “Cúig réalta cenote!”, exclaimed Max.

Staighre síos go Xulo cenote

Fear scothaosta darbh ainm Emilio a bhí ina airíoch ar an áit, in éineacht lena dhá mhadra. Tar éis an táille iontrála 300 peso (£11.60) a íoc, chuamar ar aghaidh síos céim ar chéim go dtí an talamh íseal. cenote. Bhí an tábla uisce sa dorchadas agus bhí orm mo sholas clogad a chasadh air chun é a shocrú.

Go han-tapa thit an líne go 10m agus bhí seomraí an-ornáideacha le piléir uafásacha, cithfholcadáin de stalactites, stalagmites i gcruth mhéara nó chandeliers, agus ballaí draperies agus héileaitítí le feiceáil.

Bhí an draíocht gearr-cónaí. Go tobann léim Max ar dheis, isteach i gconair srianta faoi uasteorainn íseal. Ní raibh sé doshamhlú an casadh thart, agus b'éigean dom mo cheamara a chur leis na lámha sínte stríoca ar an leataobh chun dul ar aghaidh. Mhothaigh sé sách míchompordach.

Faoi dheireadh ghlac muid suas leis an bpríomhlíne ag rith trí thollán taobh. Léim eile agus bhí sé ar ais go dtí an bonn as sin, i Léim 56 nóiméad. Stop na strobes ag obair i gceart agus bhí amhras orm faoi chadhnraí íseal. Chinn mé an ceamara a fhágáil taobh thiar don chéad tumadóireacht eile.

Bhí sé seo cinneadh ciallmhar, mar a rinne mo Léim treoir-treoir léim ar an taobh clé, tar éis an tríú sraith de saigheada dúbailte, agus thug mé trí srianta agus pasáistí an-chúng faoin díon, snaking sideways gan stad. Chuir sé in iúl dom fiú stopadh ag amanna tábhachtacha ionas go bhféadfadh sé físeán díom a rith lena GoPro.

Max ag teacht amach as uaimh ag Xulo

Tar éis 67 nóiméad, agus é sásta le mo fheidhmíocht agus mo bhuacacht, chroith Max mo lámh go dearfach sular éirigh sé as.

Ina shuí go síochánta os comhair a gheasa adhmaid, bhí Emilio ag fanacht linn le a caguama, buidéal beorach 1-lítear, a mhadraí ina luí ar an talamh. D’eitil cúpla toucan lastuas, thuirling ar bhrainse chun breathnú orainn agus d’éirigh as chomh luath agus a rug mé ar mo cheamara.

Emilio ag baint suilt as beoir os comhair a theach ag Chulo

Sliocht Alexis

Bunaithe i Tulum don chéad trí oíche eile, bhí mo lá tumadóireachta deiridh le Elliot agus an suíomh Cenote Regina. Rinne Robbie Schmittner iniúchadh air ar dtús in 2004, agus tá sé ceangailte anois leis an Sistema Ox Bel Ha (via Mayan Blue) ach níl mórán aithne air, ach amháin na cinn ádh!

Isteach sa phríomhthollán faoi dhíon stalactites ag Regina

Bhí linn mór uisce le deic adhmaid timpeallaithe ag crainn phailme. Thosaigh an poll isteach murky isteach i srian, ansin d'oscail isteach i bpluais sách dorcha le tollán leathan. Bhí an plean T-fágtha, T-fágtha go dtí go plunged muid go domhain isteach i gcainneon ag doimhneacht de 25m.

Go tobann, tháinig solas air amhail is dá mba le draíocht i bPasáiste Alexis, leaba abhann faoi thalamh i mbán agus i ngorm éadrom ina bhfuil an halacain, agus bhí gach rud doiléir ar feadh 30 soicind. Timpeallacht suarach a bhí ann – ach bhí sé in am agam cheana féin casadh timpeall.

Tollán gorm éadrom ar aghaidh

Piléir agus stalagmites, Regina

Don chéad tumadóireacht eile, ba é an plean gníomhaíochta T-deas, T-clé agus T-deas. Arís eile, thit muid isteach i sliocht sáile domhain níos faide ná 18m.

Agus mé ag amharc ar Elliot ag imeacht isteach i ngéar na halacain, tháinig pian ar mo chluas dheas faoi bhrú agus thuig mé nach raibh mé in ann dul níos doimhne gan trioblóid thromchúiseach a chur i mbaol. D'fhéadfadh sé seo a bheith ina nightmare i soicindí.

Chaith mé mo sholas go fíochmhar ag Elliot, go dtí gur thuig sé go raibh mo chomhartha ag glaoch as an tumadóireacht. Is fearr sábháilte ná brón.

Pierre Constant tar éis tumadóireachta ag Concha cenote

An Traein Maya I mí Mheán Fómhair 2018, d’fhógair uachtarán tofa Mheicsiceo Andres Manuel López Obrador an tionscadal “Traenach Mayan” 1,525km ar fad timpeall leithinis na hIúglainne. Is le Fórsaí Armtha Mheicsiceo é, nascfadh sé i lúb na cathracha Palenque, Escarcega, Merida, Cancun, Tulum agus Bacalar. Léirigh reifreann sna cathracha go raibh 92% de na daoine i bhfabhar, tar éis dóibh forbairt turasóireachta agus sochair eile a ghealladh dóibh agus leis an maoiniú 321 billiún peso (thart ar US$16 billiún) ag teacht go príomha ó cháin turasóireachta réigiúnach. Thosaigh an tógáil i mí an Mheithimh 2020 agus réamh-mheastar go mbeadh sé críochnaithe i mbliana, Chuir gníomhaithe comhshaoil ​​agus cearta dúchasacha in aghaidh rianta nua a thógáil tríd an dufair agus thuar siad tubaiste don dúlra. De réir mar a chuaigh an tionscadal ar aghaidh, mhaígh siad go raibh an dufair á ghearradh síos gan aon staidéar comhshaoil ​​a bheith déanta. Ach i mí na Samhna 2021 dhíolmhaigh an Roinn Intíre Traenach Maya agus tionscadail bhonneagair eile ó athbhreithniú comhshaoil. I mí Eanáir 2021, thángthas ar chriúnna níos mó ná 8,000 déantán agus struchtúr ársa le linn tochailtí. Thuar an pobal tumadóireachta uaimh go gcuirfeadh an tionscadal tús le titim go leor cenotes agus phluais, agus faraor sin a deirtear a tharla cheana féin ar a laghad 100 pointe. I Quintana Roo, áit a raibh agóidí i gcoinne na hoibre, breathnaíonn 1,800 km de phluais agus aibhneacha faoi thalamh trí na mílte cenotes a chuirfidh Traein Maya isteach air. Ólann ainmhithe fiáine ar nós jaguars, pumas, mhoncaí damháin alla, ocelots, agoutis agus éin as cenotes ach tá an uiscíoch Maya i mbaol mór truaillithe anois. I measc na bpleananna bunaidh bhí innill ghluaiste ag tarraingt na dtraenacha, cé gur fhógair an rialtas aistriú chuig díosal níos déanaí chun costais a laghdú. In 2020 dúirt sé go mbeadh leath de bhealach Merida-Cancun-Chetumal fós leictrithe. Ach is cosúil go bhfuil gnéithe diúltacha an tionscadail folaithe go cúramach ón bpobal agus tá uachtarán Mheicsiceo AMLO meáite ar an obair a chríochnú roimh dheireadh a théarma. Ar mo bhealach chuig na éagsúla cenotes Chonaic mé na mórbhealaí leathana scriosta gearrtha tríd an dufair Yucatan - agus tá an chuma ar an méid dífhoraoisithe uafáis.

