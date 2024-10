Conas a fuaireamar critter nua do Cayman

Tháinig tumadóirí agus scríbhneoir-grianghrafadóirí clúiteacha na Breataine Bige ar rud éigin gan choinne agus iad ag obair le chéile chun leabhar nua a léiriú. Míníonn Lawson

Tar éis dom a bheith i mo chónaí ar Cayman Brac ar feadh blianta fada sular fhill sé ar Albain ina dhiaidh sin, agus cúpla leabhar scríofa ar na hOileáin Cayman, tháinig Bloomsbury Publishing i dteagmháil liom chun leabhar nua a scríobh agus a léiriú le grianghraif: Treoir Aitheantais Beatha Mhuirí don Mhuir Chairib; Florida; Oileáin na Murascaille agus an tAtlantach thiar.

Ag síneadh chomh fada soir le Beirmiúda agus Barbadós, bheadh ​​sé seo ar an tríú ceann i sraith leabhar aitheantais a bhí déanta agam don chuideachta (bhí an chéad cheann ar an Mheánmhuir agus an dara ceann ar an Mhuir Thuaidh & Béarla).

Leabhar aitheantais beatha mara nua ar bun

D'fhéach sé go leor tasc ach bhí a fhios agam ó mo chuid ama sna hOileáin Cayman go raibh siad an bonn foirfe chun iniúchadh a dhéanamh ar an chuid eile den Mhuir Chairib.

Bhí treoracha tumadóireachta foilsithe agam cheana féin go Beirmiúda, Oileán na Tríonóide & Tobága, SAM & Oileáin Bhriotanacha na Maighdean, Cozumel agus an Yucatan agus na Bahámaí, agus sa phróiseas bhailigh mé méid ollmhór ábhar grianghrafadóireachta ar na héisc cnámha, na siorcanna agus na gathanna, féiríní, algaí agus inveirteabraigh – na crústaigh, na heicneideirm, na moilisc, na spúinsí agus na péisteanna.

Chabhraigh mo chara an-mhaith an tOllamh Mary Wicksten ó Texas A&M University le crústaigh aisteacha a aithint dom san am atá caite, agus mar sin ní raibh sé nádúrtha dom glaoch ar a saineolas arís agus mé ag iarraidh an leabhar nua a dhéanamh chomh cuimsitheach agus is féidir.

Ghlaoigh mé freisin ar chara maith eile, Lisa Collins ó Capture Cayman, chun fiafraí an raibh aon ghrianghraif d’ainmhithe aici nach raibh sí cinnte fúthu. Go deimhin, ba é an rud a d'iarr mé uirthi ná grianghraif d'aon ábhar aisteach!

Tharraing Lisa gach stad agus, in ainneoin a sceideal oibre an-ghnóthach, bhí sí in ann éagsúlacht iontach iasc agus inveirteabraigh a chur chugam, go leor acu nach bhfaca mé riamh cheana.

Grianghraf eile de chuid Lisa Collins den 'shrimp' neamhaitheanta

I measc a rogha bhí liús blennies; an hamlet chumhdaigh; roinnt cineálacha de Eilís drúchtíní farraige; ribí róibéis, seilidí – agus critter an-aisteach amháin a bhí cosúil le ribí róibéis agus a bhí ar ndóigh ina bhall den sár-theaghlach crústaigh.

Earráid mar shrimp

Cuireadh grianghraf Lisa chuig an Ollamh Wicksten, a bhí in ann an créatúr a aithint. Bhí an-spraoi aici freisin nuair a fuair sí amach nár tógadh grianghraif nó taifeadadh den speiceas riamh sa Mhuir Chairib roimhe seo, gan trácht ar na hOileáin Cayman.

Níorbh ionadh é gur ceapadh ar dtús é mar chineál ribí róibéis mar go bhfuil cuma an-chosúil air le ribí róibéis, cé go mb’fhéidir go dtabharfaidh tú faoi deara go bhfuil duán ar leith ar an taobh deiridh den cheliped (claw) is mó.

Rinne an tOllamh Wicksten tuilleadh taighde, agus fuair sé amach nach raibh taifead déanta ag duine dá comhghleacaithe ar an speiceas ó Chúba ach tamall gairid roimhe sin.

Tá dhá speiceas eile sa chéanna Pagurotanais grúpa teaghlaigh: P bouryi agus P giotár, cé nár taifeadadh riamh iad roimhe seo ach ón Atlantach thiar thuaidh. Tá siad an-chosúil ó thaobh cruth leis an gcráitéir a fuair Lisa in Cayman, agus mar sin b'fhéidir go raibh seans ann go ndéanfaí mí-aithint, ach dúirt an tOllamh Wicksten gur aithin an claw go príomha é.

Ní raibh aon taifead sa Mhuir Chairib air, áfach, agus mar sin ba speiceas nua é an méid a ghlac Lisa le speiceas nua chomh fada agus a bhaineann leis na hOileáin Cayman. Aithníodh an critter go dearfach mar iseapóid áitribh feadáin, Pagurotanais largoensis.

Radharc níos dlúithe ar Pagurotanais largoensis

Nádúr ionsaitheach

Roimhe seo níor taifeadadh an t-iseapóid mhuirí seo ach ón gcósta thoir thuaidh san Aigéan Ciúin, agus fuarthas ina dhiaidh sin é feadh chósta amach ón gcósta i bhFlorida, áit a bhfuil sé ar eolas go bhfuil sé ina chónaí i seanfheadáin péisteanna agus sliogáin ghastrapóid bheaga.

Is beag a bhí ar eolas faoin speiceas, agus ba leor fianaise i ngrianghraf Lisa chun a dhearbhú don saol eolaíoch mara go raibh sé in uiscí Cayman.

Tháinig sí trasna ar na hainmhithe beaga bídeacha agus í ag lorg nudibranchs i measc na duilleoga algaí a fhaightear go minic i bpaiste gainimh ar láithreáin tumadóireachta timpeall Cayman. Thug sí faoi deara freisin a nádúr ionsaitheach, mar a throid siad a chéile agus chothaithe bisiúil.

Bhí fadhbanna ag baint le grianghraif a ghlacadh díobh mar gheall ar chomh tapa agus a bhog siad agus chomh beag is a bhí siad. Shíl Lisa gur speiceas ribí róibéis a bhí iontu, agus bhí ionadh uirthi a fháil amach gur iseapóid iad nach ndearnadh cur síos orthu in uiscí Cayman roimhe seo.

D'aon tumadóir ar spéis leis na critters seo a aimsiú, tá Lisa ar fáil do threoir tumadóireachta cladaigh chun a thaispeáint duit cá bhfuil siad. Mar an grianghrafadóireacht faoi uisce teagascóir, is féidir léi cabhrú leat freisin chun grianghraif a dhéanamh díobh. Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt le do thoil Gabháil Cayman.

