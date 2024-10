Chuir Hairicín moill ar sceir shaorga aeráide an tumadóir

Leis an obair is déanaí a rinne sé, bhí sé i gceist ag an dealbhóir tumadóir Briotanach Jason deCaires Taylor aird a tharraingt ar éifeachtaí an athraithe aeráide – agus tá an suiteáil faoi uisce sa Mhuir Chairib déanta cheana féin, toisc gur aimsir thubaisteach ba chúis leis an tionscadal a chur ar fionraí ó mhí Iúil go dtí seo.

Thug Hairicín Beryl i gcatagóir a cúig tús áite an samhradh seo thar ealaín i Carriacou agus Petite Martinique, na hoileáin bheaga lastuaidh de Grenada áit a raibh an tsuiteáil nua 4m-domhain le lonnú.

Anois A Drift Domhanda Tá sé i bhfeidhm faoi dheireadh, áfach, agus tá na himthosca drámatúla ag tabhairt níos mó fós do thumadóirí scúba agus snorkelers chun smaoineamh orthu ná mar a bhí tuartha ar dtús.

Ag ullmhú le dul faoi uisce (Jason deCaires Taylor)

Ag dul síos (Jason deCaires Taylor)

Chuir dealbhóir agus grianghrafadóir faoi uisce na Breataine tús leis an tionscadal in 2023, agus é feasach ar leochaileacht “Stáit i bhForbairt na nOileán Beag” (SIDS) maidir le leibhéil na farraige ag ardú, aigéin ag téamh, creimeadh cósta agus bagairt mhéadaithe imeachtaí aimsire foircneacha.

Jason deCaires Taylor ar an suíomh

“Go tragóideach, tá an tsuiteáil ina teist bheo ar na téamaí seo anois, de réir mar a tháinig éifeachtaí an athraithe aeráide chun cinn i bhfíor-am, leath bealaigh tríd an tionscadal,” a deir Taylor.

A World Adrift (Jason deCaires Taylor)

Flotilla Origami (Jason deCaires Taylor)

Cabhlach leochaileach

A Drift Domhanda comhdhéanta de chabhlach cuimhneacháin ach leochaileach de 30 bád origami-chruthach a sheol figiúirí a bhí bunaithe ar mhúnla na leanaí scoile áitiúla - agus iad go léir ina ndídeanaithe aeráide ar feadh tréimhse ama nuair a fágadh gan dídean iad ag an stoirm.

Gan ach 4m ar doimhneacht, níl gá leis an scúba (Jason deCaires Taylor)

Snaidhte déanta as cruach dhosmálta de ghrád mara agus stroighin glas pH-neodrach, tá na báid agus a n-áititheoirí deartha chun feidhmiú mar sceireacha saorga a dhéanfaidh óstáil ar éagsúlacht shaol na mara. Iompraíonn na seolta sonraí teochta domhanda freisin, agus déantar na plandlanna coiréil agus spúinse a dhúbailt chun cabhrú le haisghabháil speiceas.

Iompraíonn seolta sonraí teochta domhanda (Jason deCaires Taylor)

Feidhmíonn rigging na mbád mar naíolann do choiréil agus spúinsí (Jason deCaires Taylor)

Is é an tsuiteáil an dara ceann a chruthaigh Taylor do Grenada – thosaigh sé ar a ghairm bheatha rathúil ansin siar in 2006 le Páirc Dealbhóireachta Faoi Uisce Molinere, agus anuraidh cuireadh sraith nua leis de 25 dealbh ag an suíomh sin bunaithe ar oidhreacht chultúrtha Grenada.

Tar éis Molinere, chuaigh Taylor ar aghaidh le saothair ealaíne a shuiteáil ag go leor áiteanna ar fud an domhain, lena n-áirítear Meicsiceo, an Astráil, an Chipir agus na hOileáin Chanáracha. Grianghraf sé a chuid dealbh roimh agus tar éis dul faoi uisce agus níos déanaí chun taifead a dhéanamh ar na céimeanna pictiúrtha éagsúla de choilíniú saol na mara.

Tá súil ag Taylor anois go ndéanfaidh suiteáil Carriacou tumadóirí a spreagadh agus snorkelers chun filleadh ar an gceantar, ina bhfuil roinnt láithreán scúba-tumadóireachta, ag cabhrú lena téarnamh eacnamaíoch a thiomáint agus tearmann nua a chruthú do shaol na mara.

