Deireadh seachtaine fada ag tumadóireacht an Phoblacht Dhoiminiceach

Tháinig an deis chun cuairt a thabhairt ar an Phoblacht Dhoiminiceach ar feadh cúpla lá go tobann agus bhí sé dochoigeartaithe do MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER B WEAVER – ach an mbeadh go leor le feiceáil faoin uisce chun éilimh tumadóirí a bhfuil níos mó buailte acu a shásamh?

Thóg sé eitilt dhíreach trí uair go leith ó Nua Eabhrac go Punta Cana, agus bhí ár deireadh seachtaine fada tumadóireachta ar siúl.

Blianta fada ó shin bhíomar ag taisteal tríd an tír seo. Bhí sé mar phointe tosaigh ar eachtra beo ar an gclár chuig na Bainc Airgid fabled, atá suite idir oileán Hispaniola, a roinneann an Phoblacht Dhoiminiceach le Háití, agus na Turks & Caicos.

Is é an Banc Airgid an t-ionad pórúcháin geimhridh do dhaonra míolta móra droma an Atlantaigh Thuaidh, agus ag an am sin bhí ár bhfócas iomlán ar na míolta móra. Thar ghairmréim fhada agus fhairsing tumadóireachta a lean an turas sin, níor fhilleamar riamh ar an Phoblacht Dhoiminiceach agus ba dheis é an turas deireadh seachtaine seo chun tumadóireacht a dhéanamh ar an oileán seo a mbíonn tumadóirí go minic ag breathnú air.

Roghnaigh muid an réigiún ar a dtugtar Bayahibe a thumadh mar gheall ar a chóngaracht do longbhriseadh suntasach, an Naomh Seoirse. Nuair a tháinig muid i dteagmháil go tapa le Cairibe scúba, ceann de na hoibreoirí tumadóireachta áitiúla, agus shocraigh sé ár sceideal tumadóireachta. Go luath an mhaidin dár gcionn bhíomar ar bhád a chuaigh chuig ár gcéad láthair tumadóireachta, sceir ar a dtugtar Guaraguao1.

An trá ag Bayahibe

Dul ar bord an bád tumadóireachta

Is sceir éadomhain, droimneach é Guaraguao1 le paistí gainimh measctha le stiallacha sceireacha. Thugamar faoi deara láithreach go raibh cuid de na coiréil ag tuaradh, mar thoradh ar shamhradh brúidiúil te agus meabhrúchán ar na héifeachtaí uafásacha atá ag athrú aeráide domhanda ar chórais sceireacha coiréil íogair an domhain. Le cur chuige aimsir gheimhridh níos fuaire, tá súil againn go dtiocfaidh na coiréil ar ais.

Mar sin féin, rathaíonn go leor coiréil anseo agus tá na sceireacha baile ag an ngnáth-eagar de chónaitheoirí sceireacha Mhuir Chairib. Lorg saighdiúir Blackbar foscadh faoi chrochóga coiréil, mar aon leis an iora fada spíonach dathúil.

Iora cúthail longspine

Iasc bán spotach

Bhí go leor speiceas parrotfish ag goirteadh idir na lomáin choiréil, agus d’fhéadfadh tumadóirí a raibh taithí acu na stáisiúin ghlantacháin sceireacha a fheiceáil ina raibh iasc geal buí geal ag fanacht lena gcéad phost eile. Leanamar freisin péirí de féileacán ceithre-shúil agus roghnaigh siad a mbealach i measc na maraithe agus gorgonians.

Tá dath iontach ar parrotfish banda dearg

I gcás tumadóirí a bhfuil spéis acu sa stair, tá músaem longbhriste faoi uisce ar sceir Guaraguao. Tá Cannon, ancaire mór, muskets agus gunnaí móra athlonnaithe anseo ó shuímh galleon Spáinneach in aice láimhe.

Cannonball resting ar an deireadh gunna sa Guadalupe Faoi Uisce Caomhnaithe Seandálaíochta

Go deimhin, bhí sé díreach amach ó chladach Bayahibe áit a bhfuil iarsmaí an Mhuire Guadalupe Fuarthas longbhriseadh, agus sa lá atá inniu ann tá sé ainmnithe mar mhúsaem beo an Chaomhnaithe Seandálaíochta Faoi Uisce Guadalupe.

Marcóir ag comóradh an Nuestra Senora de Guadalupe

Trí Éadomhain

Bhí an dara tumadóireacht againn ag Via Shallow, córas sceireacha in aice láimhe cosúil le Guaraguao1. Anseo, stopamar le hello a rá le heascann moray spotach ferocious-looked mar a rinne sé a dhícheall imeaglú a dhéanamh ar an ngrúpa tumadóirí ag lorg deis chun breathnú ar an créatúr álainn.

Chonaic moray eascann ag iarraidh breathnú borrtha

In aice láimhe, agus é suite faoi bhun laitíse corcra maraí, fuaireamar bóróg álainn flamingo teanga, ábhar foirfe dár macr-lionsaí 60mm. Fuaireamar freisin ribí róibéis choiréil bandáilte le bearradh uibheacha – deis grianghraf deas eile.

Flamingo teanga cowrie

Shrimp coiréil bhanna le bearradh uibheacha

Leanamar ar aghaidh ag snámh go réidh thar an sceir, ag amharc ar na denizens den chóras coiréil ag dul i mbun a deasghnátha laethúla. Ansin chonaic muid ionróir, an t-iasc leon ionrach, ag foluain gan gluaiseacht taobh le tulach coiréil.

Rinne Lionfish a mbealach isteach san Atlantach agus sa Mhuir Chairib ón Ind-Aigéan Ciúin agus, in ainneoin a gcuma álainn, ní bhíonn fáilte rompu toisc gur creachadóirí borrtha iad nach bhfuil creachadóir nádúrtha iontu féin. Mar sin féin, ní féidir linn cur i gcoinne portráid a dhéanamh den idirleata seo.

Tá iasc leon ionrach agus ní bhaineann siad leis an Mhuir Chairib

Fáinleog ildaite creole

Tumtaí measartha éadomhain a bhí iontu seo, le doimhneacht uasta de 16m, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach do gach leibhéal tumadóirí. Bhí an chuma orthu go raibh siad níos cosúla le suíomhanna tumadóireachta a bhí oiriúnach do thumadóirí bunrang agus, istigh, bhí fonn orainn rud éigin níos dúshlánaí a fháil.

Mar sin féin, ba iad Penon Perfundo agus Acuario na láithreacha tumadóireachta don dara lá, péire eile de sceireacha éadomhain le mairnéalaigh ag luascadh agus cnuasaigh coiréil chrua. Ag Penon Perfuno, bhagair an chrainníneach aon tumadóirí a bhí ag druidim lena gcuid talún ró-dhian.

Éan dé-dath

D'éirigh na sáirsintí móra neirbhíseach agus muid ag snámh thar a gcuid uibheacha corcra, agus bhí gathanna buí ag eitilt thar na paistí gainimh cosúil le cairpéid bheaga draíochta Arabacha.

Tamall gairid isteach sa tumadóireacht ag Acuario, chonacthas siorc banaltra ar mhéid an duine ag sos faoi bharr crochadh coiréil, rud a spreag na tumadóirí sin sa ghrúpa nach bhfaca siorc riamh roimhe seo.

Achar gairid ar shiúl, fuaireamar seónna níos suimiúla ach nach raibh chomh soiléir sin. Ag barr coiréil colún sách mór, bhí braon seac beáir ag gol anonn is anall agus iad ar thóir rud éigin go soiléir.

Gob piobair ar cheann coiréil

Agus, sea, bhí sé i gceist againn 'buachaille' a rá seachas 'scoil', mar bhí na héisc sin i ndáiríre i mbearta chaotic seachas mórshiúl eagraithe. Ní raibh muid in ann a fheiceáil cad a bhí siad ag lorg, nó a dhéanamh amach cad a bhí ar siúl acu, ach mucfish aonair Spáinneach a bhí i lár an scrum agus an chuma a bheith páirteach!

Sula raibh deireadh leis an tumadóireacht, thángamar ar péire de chrainneacha móra cabáiste, truimpéisc chonaic, iasc file scrofa agus iasc trumpa. Ní bheidh iontas ar bith ar dhathanna agus ar chruthanna agus ar mhéideanna na n-áitritheoirí coiréil-sceireacha.

Creaps nudibranch cabáiste feadh an sceireacha

An Naomh Seoirse

In ainneoin na dteagmhálacha seo, bhí an Naomh Seoirse raic ba mhó a chuaigh i bhfeidhm orainn, agus bhí an suíomh seo sceidealaithe don lá dár gcionn.

An Naomh Seoirse Tógadh i 1962 in Albain, ar dtús ainmnithe an Norbrae. Ba é an cuspóir a bhí leis ná cruithneacht agus eorna a iompar idir an Iorua agus Meiriceánaigh, agus úsáideadh é ar feadh 20 bliain sular tréigeadh é i gcalafort Santo Domingo.

Athainmníodh é Naomh Seoirse tar éis na hairicín uafáis a bhuail an Phoblacht Dhoiminiceach (agus an Mhuir Chairib ar fad agus Murascaill Mheicsiceo) i Meán Fómhair 1998. I mí an Mheithimh 1999 chuaigh an long thart ar leathmhíle ón trá i 40m uisce. Tá an raic 72m ar fad agus is féidir teacht ar an mbarr i thart ar 15m.

Ráillí ar raic na Naomh Seoirse

Thóg sé tamall beag agus muid ag dul anuas ón líne feistithe go dtí an raic chun imlíne murcach na loinge báite a fheiceáil, mar gheall ar an infheictheacht laghdaithe ar an suíomh. Ach d'fhás ár n-aoibh gháire níos mó de réir mar a tháinig fócas níos géire ar bharr an raic. Tharraing an droichead cuireadh ár n-aird agus ní fada go raibh muid féin taobh istigh, ag iniúchadh an forstruchtúr.

Bhí codarsnacht ghéar ag gorm domhain na n-uiscí mórthimpeall ar an taobh istigh donn meirgeach den raic, agus muid ag breathnú amach trí dhoirse, hataí agus fuinneoga.

Chomh luath agus a bhí muid amuigh, shnámh muid feadh thaobh deiridh na loinge, ag tógáil grianghraif de ráille a bhí fásaithe le horgánaigh mhuirí ildaite. Bhí a dteach lonnaithe anseo ag spúinsí corcra, chomh maith le scóir éisc sceireacha níos lú a bhí ag snámh sna huiscí thuas.

Spúinsí corcra ar an Naomh Seoirse

An Naomh Seoirse is raic shuimiúil é agus ceann a bhfuil údar le hiliomad tumadóireachta ann. Dóibh siúd a bhfuil ardteastais acu téann an bogha in uisce níos doimhne, chomh maith leis na lastais. Ní leor tumadóireacht amháin ar an longbhriseadh ach bhí an deireadh seachtaine fada againn ar fad ceadaithe, agus bhí fonn orainn filleadh.

Lionsa tumadóir nua

Níos déanaí, agus muid ag pacáil ár bhfearas sa seomra óstáin agus ag ullmhú eitilt abhaile, rinneamar machnamh ar an tumadóireacht sa Phoblacht Dhoiminiceach. Maidir linne, bhí tuiscint láithreach againn go raibh na sceireacha níos suimiúla do thumadóirí nach raibh nua sa spórt. B'fhéidir gur chuir ár dtaithí tumadóireachta timpeall an domhain isteach ar na sceireacha seo sinn.

Ach mar a mheasamar a thuilleadh, rinneamar ceangal le rud éigin níos doimhne, rud níos tábhachtaí. Go deimhin, thosaigh muid ag féachaint ar na tumthaí trí lionsa tumadóir nua.

Puffer géarshrónach

An aoibh gháire olc ar an línéar

Chuimhnigh muid ar mhothúcháin iontacha ár gcéad anáil faoin uisce na blianta sin ó shin, agus an t-iontas a bhí orainn nuair a shnámhamar den chéad uair thar sceir choiréil nó nuair a chuaigh muid isteach in uiscí criostail-ghlan na dtrópaicí ó thaobh an bháid.

Cinnte, bhí an chuid is mó dá bhfaca muid sa Phoblacht Dhoiminiceach feicthe againn roimhe seo; ní raibh sé "aon rud nua". Ach tá i gcónaí rud éigin nua, i ndáiríre. Cosúil leis an gobán de bar Jack chonaic muid go frenetically snámh os cionn na coiréil ag Acuario. Níl a fhios againn go fóill cad a bhí ar siúl acu ansin!

Peeks A blenny amach as a poll cosanta

Cuimsíonn an pobal tumadóireachta tumadóirí ag gach leibhéal. Agus tá gach duine i gcónaí ag foghlaim. Feiceann fiú tumadóirí a bhfuil taithí acu rudaí nua agus foghlaimíonn siad ar gach tumadóireacht – fiú mura bhfuil i gceist ach foghlaim conas tumadóirí nua a mhúineadh faoi iontais an domhain faoi uisce.

Tháinig deireadh ró-ghasta lenár ndeireadh seachtaine fada sa Phoblacht Dhoiminiceach. Agus d’fhoghlaimíomar rud amháin eile: caithfimid tuairisceán a phleanáil!

Chomh maith leis sin ar Divernet: TAIRTEAL CHUIG TUBBATAHA, Iúpatar: AS AN DOMHAN SEO, ALASca Fiadhúlra, NUAIR A BHFUIL AN tUISCE AN SCÉAL