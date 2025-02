Longa báite i Muir dheisceartach Cortez

Tá baint ag an gcorp uisce seo ar chósta an Aigéin Chiúin Mheicsiceo le saol iontach muirí, ach níor cheart dearmad a dhéanamh ar a chuid raiceanna, a deir MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER P WEAVER. Cé go ndeachaigh go leor díobh d’aon ghnó mar sceireacha saorga, ní hionann sin is a rá nár bhain siad sult as gairmeacha éirimiúla, go minic ag dul siar chomh fada leis an Dara Cogadh Domhanda.

Muir na Cortez, uaireanta dá ngairtear Murascaill California, ceann scríbe is fearr le tumadóirí scúba. Tá leoin mhara fiosracha ann, míolta móra ag dul ar imirce, siorcanna ceann casúir scolaíochta, liathróidí baitse swirling éisc agus pailéad de shaol na mara chomh suimiúil gur thagair Jacques Cousteau dá uiscí mar “uisceadán an domhain”.

Tá go leor deiseanna anseo le haghaidh tumadóireacht ar an talamh agus beo-chlár. Is féidir le tumadóirí a imíonn ó theas na cathrach Cabo San Lucas taitneamh a bhaint as tumadóirí iontacha sa chomharsanacht agus filleadh ar feadh lóin, nó dul níos faide amach ón gcósta chuig na Bainc Gordo fabled.

Fána creagach ildaite

Ansin, téann tonnadóirí uisce atá saibhir i gcothaithigh trí shraith sléibhte farraige agus meallann sé scoileanna iontacha de shiorcanna, gathanna móibíleacha, tuinnín, wahoo agus mairlín.

I La Paz, bíonn deis ag tumadóirí agus ag snorkelers casadh ar shiorcanna míolta móra agus iad, sa Páirc Náisiúnta Cabo Pulmo, is iad siorcanna tairbh cairéal an tumadóir. Le déanaí thángthas ar pods orcas agus tá roinnt clár beo ag díriú ar a n-eachtraí agus iad ag súil le teacht ar na fíor-chreachadóirí eapaiceacha seo.

Is gnách go mbíonn bun creagach ag Muir Cortez

Chun ár dturas chun iniúchadh a dhéanamh ar uiscí Mhuir theas Cortez, d'fhág muid Cabo San Lucas agus chuaigh muid ó thuaidh ar bord an Nautilus Adventures beo ar bord. A Bhean Uasal.

Cairdinéal iasc iontach dearg i bhfolach sa brablach creagach

Úsáideann iasc long briste báite mar fhoscadh

Coinníonn formhór na gcorp uisce inseolta rúin na long faoina ndromchla, agus níl aon difríocht idir Muir Cortez. Cé go bhfuil formhór na gcuairteoirí faoi dhraíocht ag saol na mara sa réimse seo, theastaigh uainn na hiarsmaí báite seo a iniúchadh agus a gcuid scéalta a fhoghlaim.

An C-54

Ba é an chéad cheann ná raic ar a dtugtar an C-54 Agustin Melgar, sean-mhianadóir a chuaigh go tóin poill sa bhliain 2000 ó dheas d'áit ar a dtugtar Puerto Escondido. Ag 56m ar fad le léas 11m, tá sé seo ar cheann de na tumadóirí raic is lú aithne agus is tearc-rátáil i Muir Cortez.

Déanann Mike Salvarezza iniúchadh ar an C-54

Tógadh an long i Tampa, Florida i 1944 agus seoladh é faoin ainm sách neamhrómánsúil USS Gléas (AM-220). Tar éis sannadh tosaigh go Crios Chanáil Phanama bhog sí go Pearl Harbor chun longa agus conmhaigh eile a thionlacan.

Camouflaged C-54 in Tampa, Iúil 1944 (An Chartlann Náisiúnta / John H Costello via navsource.org)

Rinne sí patról ar na huiscí timpeall Palau sa Micrinéise go déanach sa bhliain 1944 sular fhill sí ar dhualgais thionlacan ag láithreacha mar Kossol Roads, Manus, Ulithi, Guam, Saipan, Na hOileáin Fhilipíneacha agus, ar deireadh, oileán Okinawa, áit ar thionlacan sí roinnt long cogaidh agus longa ionsaithe.

Ar 6 Aibreán, 1945, AM-220 glaodh chun cuidiú leis an long chogaidh USS Mullany, a buaileadh in ionsaithe kamikaze Seapánacha, agus a tharrtháil 16 marthanóir. Choinnigh sí mianaigh scuabtha ar fud an Chianoirthear agus thacaigh sí le hoibriú 3ú Flít na SA i gcoinne na Seapáine. Bronnadh trí réalta catha ar an soitheach as a seirbhís WW2.

Gléas USS (AM-220), ar a dtugtar an C-54 níos fearr (Cartlann Náisiúnta / John H Costello via navsource.org)

I 1950 athchoimisiúnaíodh í mar a oiliúint soitheach, ag feidhmiú ar chósta thoir SAM, Ceanada agus an Mhuir Chairib, sular tháinig MSF-220 i 1955 agus i 1962 díoladh é le rialtas Mheicsiceo. Níor tháinig deireadh lena scéal dromchla ach sa bhliain 2000, nuair a chuaigh sí go hintinneach chun sceir shaorga a chruthú laistigh de Pháirc Náisiúnta Chuan Loreto.

Téann an urrann seo ar C-54 faoi bhun na ndeiceanna

Inniu mar C-54 Déanann an raic tumadóireacht iontach do thaiscéalaithe longbhriseadh. Déanaimid machnamh i gcónaí ar stair loinge nuair a théann muid tríd a hiarsmaí taibhseach nó nuair a théann muid i dteagmháil le miotail a forstruchtúr mar go bhfuil stair ag gach duine. I C-54's é an troid uafásach an Dara Cogadh Domhanda a thagann chun cuimhne agus muid ag snámh trína conairí fada ciúine.

Déanann iasc sceireacha beaga a mbaile laistigh den C-54

Is minic a bhíonn sceach gheal coiréil ag péirse ar leideanna coiréil

Suíonn an raic ina seasamh 21m ar doimhneacht agus é clúdaithe le fás muirí. Déanann gorgonians buí iontacha agus spúinsí crústaithe dearga a struchtúr a mhaisiú, agus úsáideann an iliomad iasc an soitheach mar dhídean.

Toisc go raibh an t-árthach dea-ullmhaithe roimh dhul i bhfód go bhfuil sé éasca dul i bhfód, agus tá go leor bealaí snámha agus bealaí éalaithe le feiceáil ar fud an tumadóireachta, rud a thugann léargas iontach ar na raiceanna i ndeisceart Mhuir Cortez.

An Fang Ming

Faightear moireanna glasa i Muir Cortez

In aice le sliabh farraige El Bajo, tá an Fang Ming tá oidhreacht níos dorcha aige. Ghabh údaráis Mheicsiceo an soitheach iascaireachta Síneach seo ar 18 Aibreán, 1995, as iarracht a dhéanamh oibrithe imirceacha a smuigleáil isteach i SAM. Fuair ​​​​siad 88 fear agus seachtar ban coinnithe i spás teoranta ar bord.

Déanann tumadóir iniúchadh ar an Fang Ming

Tar éis ceithre bliana, chinn an rialtas nach raibh aon úsáid aige don soitheach urghabhála agus ar 18 Samhain, 1999, chuaigh sé go tóin poill an 56m. Fang Ming in aice le Isla Ballena mar an chéad sceir shaorga i Meiriceá Laidineach.

Tá an láthair tumadóireachta móréilimh seo suite ar chósta thiar Oileán Espíritu Santo, os comhair El Corralito i 23m uisce. Tá raidhse de shaol na mara á óstáil ann, lena n-áirítear turtair mhóra glasa a bhfuil an chuma orthu go mbaineann siad taitneamh as scíthe ciúin ar na deiceanna.

Déanann tumadóirí iniúchadh ar shliabh farraige El Bajo

Ar ár tumadóireacht, bhí teirmeaclán thart ar 18m againn, áit ar thit teocht an uisce ó 24 go 21 °C, agus bhí an t-uisce i bhfad ní b'fhearr faoina bhun. Chuir sé seo le tuiscint na rúndiamhra le longbhriseadh na loinge a úsáideadh uair amháin chun daoine a smuigleáil.

An C-59

Rún báite eile de chuid Mhuir theas de Cortez ná an rud ar a dtugtar an C-59 raic, cé gur USS é i ndáiríre Dioplóma (AM221), bruscar mianaigh d’aicme Aimiréil ar bronnadh trí réalta catha uirthi as a seirbhís WW2 san Aigéan Ciúin.

Dioplóma USS (AM221) aka C-59 (Carlos Pizano via navsource.org)

Sa bhliain 1962 díoladh í le Cabhlach Mheicsiceo, a athainmníodh mar ARM DM-17 agus ansin i 1994 ARM Dalta Francisco Márquez (C-59). Faoi 2004 bhí sí imithe i léig agus chuaigh sí mar sceir shaorga in aice le La Paz.

Tá an long raic suite ar thaobh an chalafoirt, in uisce idir doimhneacht 21 agus 9m, sampla eile de long a chonaic troid borb agus atá anois ina luí faoi thonnta Mhuir Cortez.

Mar a dhéantar ar longa eile a chuaigh faoi dh’aon ghnó, cuireann gearrtha amach móra ar chumas dul i bhfód go héasca. Le linn tumadóireacht déanach tráthnóna bhíomar gnóthach ag iniúchadh an taobh istigh nuair a bhí mór California leon farraige rocketed tríd an raic, tumadóireacht go domhain isteach i seilbh an lasta agus ansin lámhach amach díreach chomh tapa.

Tabharfaidh na leoin mhara fireann dúshlán do thumadóirí a théann ró-ghar do na baineannaigh

Tháinig meangadh gáire ar ár n-aghaidh nuair a chonaiceamar an mamach mara seo ag iniúchadh na loinge. Mura bhféadfaimis saigheada a dhéanamh chomh sciobtha le leon farraige!

Taobh istigh, an hulk meirgeach de C-59 is drab and silty, an dorchadas ag cruthú meon gruama do thumadóirí. Tógaimid nóiméad le machnamh a dhéanamh ar an gcaoi a raibh an long seo mar chuid den iarracht an t-olc a shárú.

An Salvatierra

An 97m tarrthálacha Tógadh é le linn an Dara Cogadh Domhanda mar bhád farantóireachta chun oibrithe longchlós a iompar trasna Chuan Chesapeake go Newport News, Achadh an Iúir. Ní fhaca sí gníomh comhraic riamh ach b’éigean gach rannchuidiú leis an iarracht chogaidh, mór nó beag.

An lián Salvatierra

Tar éis an chogaidh díoladh an long ag ceant, mar gheall ar an tarrthálacha ainm agus d'eitil bratach Mheicsiceo mar bhád farantóireachta ag rith idir La Paz agus Topolobampo (in aice le Los Mochis i stát Sinaloa).

I mí an Mheithimh 1976 rinne an tarrthálacha go tóin poill tar éis an Suwanee Reef a bhualadh i ndorchadas na hoíche. Toisc go raibh sí ag iompar lasta an-indóite gásailín, scairdbhreosla, bútán agus breosla díosail ní raibh aon phaisinéirí ar bord.

Chuaigh sí go tóin poill i 18m ach, roinnt míonna ina dhiaidh sin ar an 30 Meán Fómhair, bhog Hairicín Liza thar La Paz le gaotha a shroich 120msu, agus bhí cumhachtach go leor chun an rolladh an tarrthálacha anonn ar a bhun, agus gníomh na dtonn ag stróiceadh na tithíochta iomlán as an deic. Agus é buailte agus brúite mar atá sé, déanann sé raic iontach tumadóireachta go fóill.

Insíonn raic briste scéal dhul go tóin Salvatierra agus hairicín ina dhiaidh sin

Rinneamar iniúchadh ar an longbhriseadh dorcha agus murcach seo. Ag snámh feadh an chabhail casta, d'fheicimis boinn, páirteanna trucaile, bairillí agus coimeádáin. I dtreo an deireadh, tá an lián clúdaithe le fás mara. Tá an tarrthálacha, ar ais briste agus taobhanna miotail pollta agus sracadh oscailte, bhuaileann staidiúir céasadh.

Laistigh den raic Salvatierra tá bairillí agus raic éagsúla

Innealra taobh istigh den Salvatierra

Nuair a threáimid istigh agus ag snámh trí na conairí caola, tógaimid ar ais go dtí an lá cinniúnach sin nuair a bhí an long créachtaithe marfach ag an sceir in aice láimhe. Ní raic é seo atá “ullmhaithe” do thumadóirí, mar sin ní mór dóibh a bheith cúramach agus iad ag dul tríd an taobh istigh.

Thángamar chun solais nuair a tháinig muid ar ghath-gha theas ollmhór, go héasca 3m ó shrón go heireaball, agus scairpéisc agus sáirsintí críochach ag cosaint a gcuid uibheacha go dian. Tá an tarrthálacha, atá anois ina sceir faoi bhláth, ag baint suilt as a gníomh deiridh mar thearmann do shaol na mara.

Gae mór ó dheas i bhfolach sa ghaineamh

Agus tú ag tabhairt cuairte ar an Muir na Cortez, taitneamh a bhaint as radharc na beatha muirí ar gach slí ach ná déan dearmad ar na longa báite thíos - beidh a gcuid scéalta le foghlaim, le taithí agus le roinnt.

