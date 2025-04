Bóthar brící buí a threoraigh chuig long sclábhaithe Danmhargach

Aithníodh dhá longbhriseadh a thángthas orthu in uiscí éadoimhne amach ó Chósta Ríce sna 1970idí ar deireadh mar longa sclábhaithe Danmhargacha ainmnithe ó thús na 1700idí – le cabhair ó dhátú fáinní crann agus roinnt brící a bhfuil dathanna sainiúla orthu.

Bhíothas ag glacadh leis le fada gur longa bradach a bhí sna longa briste, agus níor cuireadh ceist air seo ach amháin tar éis 2015, nuair a fuair seandálaithe mara na SA brící buí ag ceann de na suíomhanna in aice le Puerto Limón i bPáirc Náisiúnta Cahuita.

Sa bhliain 2023, rinne tumadóirí seandálaíochta ón Danmhairg Ard-Mhúsaem agus rinne a Músaem Long Lochlannach tochailtí ag suíomh longbhriste a bhí thart ar 4m ar doimhne. Thóg siad samplaí d’adhmad agus de bhrící ón lasta, chomh maith le roinnt píopaí cré a bhailiú, ach níor foilsíodh a gcuid conclúidí ach anois.

Poll tochailte ag láthair na loinge briste (John Fhær Engedal Nissen, Ard-Mhúsaem na Danmhairge)

Anailísithe ag saineolaithe ag an Ard-Mhúsaem agus ag an Ollscoil Deiscirt na Danmhairge, dheimhnigh na samplaí foinsí stairiúla a chuireann síos ar chailliúint na soithí clúiteacha Danmhairgeacha Fridericus Quartus agus Críostaí Quintus i 1710.

Bhí na longa seo tar éis Cóbanhávan a fhágáil i mí na Nollag 1708, ag dul i dtreo na hIndiacha Thiar Danmhairge agus éadach, earraí miotail agus airm á n-iompar acu a bhí beartaithe a thrádáil in Iarthar na hAfraice ar an mbealach do bheagnach 700 sclábhaí.

Tháinig an dá shoitheach i ngátar ar sceireacha Chósta Ríce sa bhliain 1710 mar thoradh ar earráidí loingseoireachta. Fridericus Quartus tuairiscíodh gur cuireadh tine ann, agus Críostaí Quintus gearradh a rópa ancaire sular scriosadh sna tonnta é.

De réir taifid stairiúla, d’éalaigh go leor de na sclábhaithe, cé gur gabhadh 100 acu arís agus gur cuireadh iad ag obair ar phlandálacha cócó. Níor taifeadadh na láithreacha briste.

Ag baint úsáide as aerlíne (Músaem Náisiúnta na Danmhairge)

“Tá na hanailísí an-inchreidte agus níl aon amhras orainn a thuilleadh gurb iad seo bristeacha an dá long sclábhaíochta Danmhargacha,” a dúirt an seandálaí mara David Gregory, ollamh taighde san Ard-Mhúsaem áit a bhfuil sé i gceannas ar a thionscadal nua. njord ionad taighde muirí. Bhí sé i gceannas ar na tochailtí faoi uisce in éineacht le comh-sheandálaí mara an mhúsaeim Andreas Kallmeyer Bloch.

“Is brící Danmhargacha iad agus tá an rud céanna fíor maidir leis na hadhmaid, atá dóite agus súiche freisin de bharr tine,” a dúirt Gregory. “Oireann sé seo go foirfe do na cuntais stairiúla a deir gur dhóigh ceann de na longa.”

David Gregory (ar dheis) ag obair ag an láthair leis an tumadóir áitiúil Pete Stevens (Músaem Náisiúnta na Danmhairge)

“Próiseas fada a bhí ann agus bhí mé beagnach ag éirí as ar an mbealach, ach gan dabht is é seo an tochailt seandálaíochta is craiceáilte a raibh mé páirteach inti go dtí seo,” a dúirt Bloch. “Ní hamháin toisc go bhfuil sé an-tábhachtach don phobal áitiúil, ach freisin toisc gurb é ceann de na longbhriseadh is drámataí i stair na Danmhairge é, agus anois tá a fhios againn go díreach cá háit ar tharla sé.”

“Soláthraíonn sé seo dhá phíosa atá in easnamh ó stair na Danmhairge.”

Léirigh dátaiú fáinní crann ar adhmad darach dóite ó cheann de na longa briste gur leagadh an crann idir 1690 agus 1695 in iarthar na Mara Baltaí, limistéar a chuimsíonn cúige Gearmánach Mecklenburg, Schleswig-Holstein, an Danmhairg agus Scania.

Déanann David Gregory doiciméadú agus samplaí de bhrící ar ghrinneall na farraige (John Fhær Engedal Nissen, Ard-Mhúsaem na Danmhairge)

Bhí na toisí céanna ag na brící agus a bhí ag brící buí 'Flensburg'. Léirigh anailísí ar an gcré gur tháinig sí ó Iller Strand nó ó Egernsund i bhFjord Flensburg na tíre, áit ar táirgeadh brící go forleathan lena n-úsáid sa Danmhairg agus ina coilíneachtaí san 18ú agus 19ú haois. Níor úsáideadh brící den sórt sin i bhfoirgnimh in aon áit eile san Eoraip ag an am.

Píopaí caighdeánacha a rinneadh san Ísiltír ab ea na píopaí cré a úsáideadh ar longa Danmhargacha. Léirigh a méid, a gcruth agus a bpatrún gur táirgeadh iad sa tréimhse roimh 1710. Is annamh a mhair píopaí cré níos mó ná cúig bliana.

Gregory agus Bloch le hadhmad tochailte i gCósta Ríce. (John Fhær Engedal Nissen, Ard-Mhúsaem na Danmhairge)

Chomh maith leis sin, bhí comhpháirtíocht sna himscrúduithe longbhriste ag Ard-Mhúsaem na Costa Rica, Coimisiún Seandálaíochta Chósta Ríce agus comhlachtaí eile i gCósta Ríce. Ba é an tionscadal an chéad tochailt seandálaíochta faoi uisce sa tír.

