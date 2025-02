Ar an Teach - Reef Teach Wakatobi

Cad go díreach a dhéanann House Reef Wakatobi ar fiú a iliomad accolades?

Is meascán fachtóirí é lena n-áirítear rochtain éasca, sláinte gnáthóige, éagsúlacht éiceachórais, flúirse de bheatha mara uathúil agus méid an láithreáin.

On Wakatobi's House Reef, you will find different kind of Hermit card. Instead of using a discarded snail shell as its home Coral Hermits (genus Paguritta) actually live in a tiny hole in the coral. It takes a sharp eye to spot one as these guys as they are seldom bigger than a sunflower seed.

Mar sin, bhí sé ar eolas ag aíonna laethanta iomlána a chaitheamh san oíche chun tumadóireacht a dhéanamh ar an gcladach os comhair an ionaid saoire, agus go bhfilleann go leor bliain i ndiaidh bliana chun an taithí a dhéanamh arís.

An Clós Súgartha Uisce Éadomhain

Idir an trá agus an t-uisce domhain tá stráice fairsing éadomhain atá líonta le leapacha féir, árasáin ghainimh, seastáin ildaite de choiréil bhoga agus foirmíochtaí coiréil crua scaipthe, iad ar fad thar a bheith sláintiúil agus sách dlúth in áiteanna. Is rud é nach mbeifeá ag súil leis chomh gar do ionad saoire. I bhfad níos mó ná snámh thar an gcladach agus sceireacha, tá an réimse seo príomhchúiseanna le haghaidh cornucopia de shaol na mara lena n-áirítear frogfish, stonefish, ornáideach, láidir agus Halimeda taibhsí iasc, eascanna moray, stingrays spotaí gorm, éagsúlacht na ceifileapóid (ochtapas, giolcach, sceall mara), giofógach, ribí róibéis agus goby péirí, raidhse de nudibranchs, cuttlefish, gathanna iolair ag ardú as cuimse ag amanna áirithe den bhliain, agus níos mó.

Snorkelling in the shallows of the House Reef.

Ligeann doimhneacht éadomhain an limistéir seo den Teach Reef go leor solas na gréine chun grinneall na farraige a thuilte, ag nochtadh dathanna geala a chaillfí ag doimhneacht níos mó. Comhcheanglaíonn an soláthar flaithiúil seo de sholas comhthimpeallach leis an iliomad ábhar chun stiúideo iontach faoi uisce a sholáthar do ghrianghrafadóirí. Tá achomharc speisialta ag na héadomhain freisin do snorkelers, ar féidir leo taitneamh a bhaint as breathnú suas go grinn ar ghrinneall na farraige gan dul ar aghaidh i bhfad ón gcladach.

Cluiche Tumadóireacht ar an Imeall

Wakatobi”s jetty extends all the way out to the edge of the House Reef's drop-off.

Timpeall 70 méadar (80 slat) ón trá, déanann comhrianta an House Reef aistriú tobann ó uisce éadomhain. Fanann balla iontach ó thuaidh agus ó dheas ó dheireadh lamairne Wakatobi. Anseo, tosaíonn an suaitheantas sceireacha ach dhá mhéadar ón dromchla agus plunges go doimhneacht níos mó ná 70 méadar. Cruthaíonn an topagrafaíocht dhrámatúil seo deis deiridh do phróifílí tumadóireachta il-leibhéil. Tá an balla faoi uisce seo lán le crochtaí agus scáintí. Tugann raon rathúil de spúinsí, coiréil chrua agus bhoga foscadh do dhaonra éagsúil inveirteabraigh agus éisc, agus an meascán speiceas ag athrú de réir mar a mhéadaítear doimhneacht.

Where the shallws meet the drop off on Wakatobi's House Reef.

Ceadaíonn soiléireacht an uisce sa raon 30-méadar-móide go leor solas comhthimpeallach scagadh síos go dtí an doimhneacht, ag cur le drámaíocht amhairc na mballaí agus na fánaí foghearrtha. Soláthraíonn an tírdhreach ilghnéitheach seo deiseanna gan teorainn do sheilg critters i measc na coiréil agus na tearmainn scáth-bhratach a scoilteann na fánaí. Is féidir le tumadóirí a gcuid spéise a leanúint go doimhneacht roghnaithe, ansin a mbealach a dhéanamh go mall ar ais i dtreo an dromchla, ag cruthú próifílí a cheadaíonn amanna íochtair uair an chloig móide agus a chríochnaíonn le stadanna sábháilteachta i measc foirmíochtaí bríomhar coiréil. Feictear turtair ghlasa agus seabhac go coitianta ag cúrsáil ar imeall an uisce nó ag cur suan faoi na crochóga sa bhalla.

In aice leis an Jetty

Marine life underneath the Wakatobi House Reef Jetty.

Síneann an lamairne ag Wakatobi go himeall seachtrach an House Reef, rud a thugann rochtain áisiúil do thumadóirí nach mbraitheann ar nós snámh ón gcladach ar an gcladach titim amach. Léim shuntasach ann féin é an lamairne freisin. Cruthaíonn pílí tacaíochta an lamairne foscadh agus scáth a choinníonn scoileanna móra éisc. Léiríonn cuma níos dlúithe saibhreas macra-ábhar. Tá éagsúlacht de ribí róibéis, portáin agus iasc crogall i gcolúin mhóra choincréite an lamairne agus bíomaí, agus tá clú agus cáil ar an gceantar máguaird mar gheall ar choilíneachtaí iomadúla na n-anemóin agus an t-iasc clown agus an chromchinn a ghabhann leo. Is féidir níos mó ná leathdhosaen speiceas de na héisc bheaga fhótaigineacha seo a fháil i measc tentacles a óstach, ag soláthar deiseanna éasca do cheann de na híomhánna is íocónacha faoi uisce.

Fuarthas an péire scairpéisc bán seo díreach ag bun lamairne Wakatobi.

Luíonn créatúir níos coimhthíocha faoi agus timpeall an lamairne freisin lena n-áirítear scairpéisc dhuilleogach, taibhsí éisc, sceana mara go minic ina mbeirteanna agus dóibh siúd a bhfuil súil ghéar orthu Pegasus Seamoth. D'fhéadfadh go dtarlódh snámh isteach sna héadomhain chomh maith le teagmháil le roinnt de na creataí farraige bandáilte atá ina gcónaí agus is mian leo an láthair seo a sheilg.

Báid Tacsaithe agus Sruthanna

Tagann tumadóir scúba ag cúrsáil an bhalla aníos ar choiréal mór faoi bhláth silíní ar an House Reef

Níl sa lamairne ach lárphointe an House Reef, a shíneann isteach i suíomhanna tumadóireachta ainmnithe eile ó thuaidh agus ó dheas den ionad saoire. Soláthraíonn an fairsinge mór sceireacha agus éadoimhne deiseanna beagnach gan teorainn le taiscéaladh. Chun cabhrú le tumadóirí codanna níos faide i gcéin den sceir a bhaint amach, coinníonn Wakatobi cabhlach de bháid tacsaí chun sruth a scaoileadh ón lamairne. Ag brath ar an mbealach ina bhfuil an t-uisce ag gluaiseacht, beidh báid tacsaí ag titim tumadóirí go maith ó thuaidh nó ó dheas den ionad saoire le haghaidh tumadóireacht sínte sínte a chríochnaíonn ag staighre an lamairne. Tá na seolta 5 go 7-méadar seo faoi thiomáint leictreach le haghaidh tionchar íosta ar an gcomhshaol agus is féidir leo cúigear tumadóirí nó snorclóirí a iompar go compordach chuig láthair roghnaithe. Feidhmíonn báid tacsaí ó breacadh an lae go dtí dusk gach lá, agus is féidir aíonna a chur in áirithe turas nó go simplí a iarraidh ag an ionad tumadóireachta agus fanacht ar an bád eile atá ar fáil le haghaidh titim amach. Fágann sé seo go mbeidh néal ag rith feadh an sceir siar go dtí an lamairne. Seiceáil leis an ionad tumadóireachta ar athruithe taoide.

Is féidir le sceireacha tí Wakatobi roinnt fionnachtana fíor-annamh cosúil leis an White Cap Goby (Lotilia graciliosa) seo a tháirgeadh agus a chomhghleacaí ribí róibéis Alpheus (Alpheus rubromaculatus).

Chun sruthanna a mhaireann 90 nóiméad níos faide a dhéanamh, is féidir le tumadóirí umair ardtoirte a iarraidh ón ionad tumadóireachta chun soláthar cuimsithí gáis a chinntiú. Is fearr leis na sruthanna seo freisin le tumadóirí breatha, atá in ann tumthaí a shíneadh isteach ar thurais iluaire. Tá níos mó ná sé huaire an chloig ar an taifead faoi láthair le haghaidh tumadóireachta srutha breather ar an House Reef!

Taobh Dorcha an Tí

Tá an House Reef ar fáil d'aíonna Wakatobi lá agus oíche. Do roinnt, luí na gréine an t-am is fearr chun cuairt a thabhairt. De réir mar a théann an solas i léig, tosaíonn créatúir atá gníomhach i rith an lae ar dhídean a lorg, agus tagann daoine eile amach as a gcuid talún chun beatha a thabhairt sa dorchadas. Is féidir le ceifileapóid ghleoite, a athraíonn dath, ar nós an sceanra agus an giolcach, raon de dathanna beoga bándearga, corcra, dearg agus buí a ghlacadh orthu féin, agus patrúin ar féidir a úsáid le haghaidh duaithníochta, cumarsáide nó fiú le hypnotize creiche féideartha.

Fillte ina chocún cosanta cuirtear parrotfish síos don oíche.

Nochtann soilse tumadóireachta eascanna amach agus iad ag sleamhnú trí na coiréil, turtair ag sileadh agus cinn sáite isteach sna crochtaí ar an mballa. D’fhéadfadh go n-aimseoidh tumadóirí faireacha máinlianna agus baill eile den seal lae neadaithe go domhain isteach i gcuas agus i scáintí na sceireacha. Ós rud é nach bhfuil eyelids ag iasc le dúnadh, b'fhéidir nach bhfuil an chuma orthu go bhfuil siad ina gcodladh, ach i ndáiríre tá siad ag baint suilt as a leagan de scíthe thar oíche. Déanann roinnt iasc níos mó ná leaba síos don oíche. Déanann parrotfish ceann de na deasghnátha codlata is cáiliúla ar na sceireacha, ag scaoileadh boilgeoga múcasacha cosúil le glóthach a chlúdaíonn a gcorp ar fad.

A Tasseled scorpionfish (Scorpaenopsis oxycephala) fluoresces an interesting combination of green and orange under Fluo lighting during a night dive on the House Reef.

Tugann tumadóirí oíche deis uathúil freisin chun feiniméan fhluaraiseacht na mara a fheiceáil le clár Fliú-tumadóireachta an ionaid saoire. In ionad soilse tumadóireachta traidisiúnta, tugtar soilse gorma speisialta do thumadóirí fluo agus do fhlu-snorcóirí, mar aon le scagairí buí a fheileann thar an masc tumadóireachta. Nuair a scuabtar léasacha na soilse seo feadh sceireacha, lasann coiréil agus ainmhithe áirithe i ndathanna glórmhara eerie, ag iompú na hoíche ina seó solais aisteach.

An bhfuil fonn ort an House Reef a chur le do stór tumadóireachta? Tá Wakatobi ag glacadh le háirithintí do 2024 agus ina dhiaidh. Ach le sliotáin ama ag líonadh go tapa, is fearr é déan teagmháil le hionadaí Wakatobi go luath má tá tú ag smaoineamh ar thuras. Is féidir liom a chinntiú gur fiú go mór cuairt a thabhairt ar sceir Theach Wakatobi agus ar na ballaí agus ar na córais sceireacha taobh amuigh de. Go deimhin, filleann aíonna bliain ina dhiaidh go dtí an áit dhraíochtúil seo, tá cuairt tugtha ag cuid acu níos mó ná leathdhosaen uair.

