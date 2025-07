Iarrann orcaigh ar dhaoine lóin a thabhairt dóibh, suathaireacht a roinnt

Tá breis is 30 cás de mhíolta móra marfacha fiáine ag iarraidh a gcreach a roinnt le daoine ina n-ábhar staidéir a foilsíodh inniu (30 Meitheamh). Tá na heachtraí, atá scaipthe thar cheithre aigéan, doiciméadaithe le dhá scór bliain anuas agus bhain siad leis na horcaigh ag tairiscint réimse éisc, mamaigh agus inveirteabraigh úrnua do dhaoine.

Dhéanfadh na horcaigh teagmháil le daoine, scaoilfidís an rud agus fanfadh siad le freagra, de réir na n-eolaithe a chonaic an t-iompar seo iad féin – agus a chaith am ag iarraidh é a mhíniú.

Tairgeann orc sa Nua-Shéalainn píosa ae roic iolair do thumadóir (Iontaobhas Taighde Orca)

Tugann orc gath mobula iomlán do dhuine ar bhád amach ó chósta Mheicsiceo, le feiceáil ón dromchla agus faoin dromchla (Lucia Corral / Leonardo Gonzalez)

Tá siad tar éis teacht ar an gconclúid go raibh na horcáin ag baint leasa as deiseanna chun iompar cultúrtha foghlamtha a chleachtadh, iniúchadh a dhéanamh nó súgradh d’fhonn foghlaim faoi chaidrimh le daoine, agus b’fhéidir iad a fhorbairt.

“Tá orcaigh an-shóisialta agus is minic a fheicimid iad ag roinnt bia,” a dúirt an dara húdar den staidéar, an Dr Ingrid Visser. “Tá sé iontach suimiúil iompar na n-iarrachtaí bia a roinnt le daoine in áiteanna éagsúla ar fud an domhain a dhoiciméadú agus a chur síos.”

“Is creachadóirí barr iad orcáin a itheann mamaigh mhóra eile go minic, ach nuair a thagann sé chun daoine, is fearr leo roinnt ó am go chéile, rud a léiríonn a spéis i gcaidrimh a thógáil lasmuigh dá speiceas féin,” a dúirt an tríú údar Vanessa Prigollini.

Orcaigh sásta idirghníomhú le daoine (Iontaobhas Taighde Orcaigh)

“Is cosúil go bhfuil eilimint phróshóisialta sna cásanna seo a léiríonn cómhalartacht ghinearálaithe idirspeiceas, rud atá thar a bheith neamhghnách a fheiceáil in aon ainmhí neamhdhaonna agus a thugann le fios go bhfuil cóineasú éabhlóideach idir orcaigh agus daoine,” a dúirt an príomhúdar Jared Towers.

teoiric intinne

Dúirt an t-éiceolaí agus údar an Dr Carl Safina, nach raibh páirteach sa staidéar: “As na hintinn iomadúla agus éagsúla atá sa bhfarraige, is dócha gurb iad intinn na n-orcán is mó. Tá scéalta ócáideacha faoina n-intleacht beagnach osréalach flúirseach.

"Ach anseo, tá liosta suntasach samplaí bailithe go córasach ag na heolaithe seo inar léirigh orcaigh shaora go bhfuil 'teoiric na hintinne' acu, rud a chiallaíonn go dtuigeann a n-intinn go bhfuil intinn ag daoine freisin. Is minic a bhíonn síceolaithe ag áitiú nach mbaineann 'teoiric na hintinne' ach le daoine."

"Ní bheadh ​​​​orcaigh ag aontú leis sin. Tá orcaigh ag iarraidh idirghníomhú linn arís agus arís eile, agus tá siad fiosrach fúinn. Tar éis dóibh maireachtáil ar feadh na milliúin bliain san fharraige, caithfidh siad a bheith cosúil le heachtrannaigh ar cuairt inár mbáid."

“Agus, go deimhin, is strainséirí muid in áit aisteach nach bhfuil mórán eolais againn uirthi, áit a bhfuil beagnach gach rud le foghlaim againn fós.” Bhí baint ag na heagraíochtaí Bay Cetology, Orca Research Trust agus Marea leis an taighde, agus tá an staidéar foilsithe rochtain oscailte sa Iris na Síceolaíochta Comparáidigh.

Orcaigh ag roinnt bia (Jared Towers)

Scríobfaidh tú mo dhroim, scríobfaidh mé do dhroim.

Idir an dá linn, tá daonra amháin orcach ag déanamh ceannlínte mar gheall ar a gclaonadh gan choinne ceilp a úsáid chun suathaireacht a dhéanamh ar a chéile – a deirtear gurb é seo an chéad fhianaise ar dhéanamh uirlisí atá taifeadta i measc mamaigh mara.

Léirigh físeán dróin de mhíolta móra marfacha atá ina gcónaí i ndeisceart Mhuir Salish, in uiscí intíre stát Washington, an t-iompar. Bhíodh na horcaigh ag greimniú ceann gas ceilpe, ag cur idir a gcorp féin agus corp páirtí é agus ag rolladh eatarthu féin é ar feadh tréimhsí fada.

Cé gur staidéar foirmiúil a bhí ar an daonra le 50 bliain, agus gur tuairiscíodh gurbh iad “na horcaigh is fearr staidéar ar an phláinéid”, níor breathnaíodh an cleachtas ar phíosaí scannáin a bailíodh ó aerárthaí san am atá thart mar gheall ar a sainmhíniú sách lag.

Bhí aithne ar roinnt speiceas míolta móra a bhí ag gabháil do “cheilpeadh”, ag bogadh ceilpe timpeall lena gcinn, eití agus coirp le haghaidh súgartha nó chun craiceann sláintiúil a choinneáil. Mar sin féin, sa rud ar a dtugtar “allokelping” anois, roghnaítear, bearrtar agus ionramhálann dhá orcas an cheilp ag obair le chéile.

Dhá orc ag caitheamh achair uile – is beag nach bhfeictear an fheamainn idir a gcorp (Ionad Taighde ar Mhíolta Móra)

Bhí an staidéar á stiúradh ag an Ionad um Thaighde ar Mhíolta Móra i gcomhar le hOllscoil Exeter sa Ríocht Aontaithe. “Bhí iontas orainn nuair a thugamar faoi deara an t-iompar seo den chéad uair,” a dúirt CWR stiúrthóir taighde an Dr Michael Weiss. “Tá gas ceilpe tairbh daingean ach solúbtha, cosúil le píobán gairdín líonta, le dromchla seachtrach sleamhain. Is dóigh liom gur uirlis grúmaeireachta iontach é mar gheall ar na gnéithe seo.

"Is iontach an rud é, dar liom, faoin iompar seo ná cé chomh forleathan is atá sé sa daonra. Chonacthas fireannaigh agus baineannaigh de gach céim den saol agus ó na trí phoid chónaitheacha ó dheas ag baint úsáide as ceilp ar an mbealach seo. Léiríonn an fhianaise go léir gur cuid thábhachtach dá saol sóisialta í."

Ní féidir stop a chur le bheith ag allokelping

Bhreathnaigh an fhoireann ar allokelping ar ocht lá as 12 lá a chumhdaítear sa staidéar, agus creideann siad gur iompar uilíoch é sa daonra seo. Ba iad na horcaigh ba mhó a roghnódh gaolta máthartha dlútha, agus iad siúd den aois chéanna, mar chomhpháirtithe allokelp.

“I bpríomáigh – lena n-áirítear daoine – maolaíonn tadhall strus agus cuidíonn sé le caidrimh a thógáil,” a dúirt an tOllamh Darren Croft ó Ollscoil Exeter agus stiúrthóir feidhmiúcháin CWR.

“Tá a fhios againn go mbíonn teagmháil ag míolta móra marfacha go minic le baill eile dá ngrúpa – ag teagmháil lena gcorp agus eití – ach d’fhéadfadh úsáid ceilpe mar seo an taithí seo a fheabhsú.

Is féidir lann ceilpe a fheiceáil i mbéal an orca ar chlé (Ionad Taighde ar Mhíolta Móra)

"D'fhéadfadh sé a bheith tábhachtach do shláinte an chraicinn freisin. Tá réimse straitéisí ag míolta móra agus deilfeanna chun cabhrú leo craiceann marbh a bhaint, agus d'fhéadfadh gur oiriúnú eile é seo chun na críche seo."

"Tá airíonna frithbhaictéaracha agus frith-athlastacha ag algaí donn cosúil le ceilp tairbh freisin a d'fhéadfadh buntáistí breise a sholáthar do na míolta móra. Táimid ag obair ar níos mó taighde anois chun na torthaí tosaigh seo a dheimhniú agus chun imscrúdú a dhéanamh ar na buntáistí sóisialta agus sláinte craicinn a bhaineann leis an iompar seo."

Breathnaíodh orcaigh ó roinnt daonraí ag cuimilt a gcorp ar thránna cloiche mín, b'fhéidir chun craiceann marbh agus paraisítí a bhaint, ach níl an daonra cónaitheach ó dheas ina measc.

Todhchaí gruama

Ag an gcomhaireamh deireanach a rinne CWR in 2024, ní raibh ach 73 duine fágtha de chónaitheoirí an deiscirt, líon atá thar a bheith íseal. Tá todhchaí “an-ghruama” rompu, a deir Weiss, agus an ráta breithe íseal ag cur as dó.

Tá a bpríomhchreach, bradán Chinook, ag dul i laghad mar gheall ar ró-iascaireacht, athrú aeráide agus scrios gnáthóige sceite, agus tá an fhoraois ceilpe ina bhfaigheann na horcaigh a gcuid uirlisí grúmaeireachta ag dul i laghad freisin. Is cur isteach breise iad truailliú agus torann ó ghníomhaíochtaí an duine.

“Is píosa eile fianaise ar uathúlacht chónaitheoirí an deiscirt é an t-allocelping,” a deir Weiss. “Má chaillimid iad, caillfimid i bhfad níos mó ná 73 ainmhí aonair nó líneáil ghéiniteach. Caillfimid sochaí chasta agus sraith dhomhain, uathúil de thraidisiúin chultúrtha.”

An staidéar, a raibh baint ag Ollscoil Northeastern i mBostún leis freisin, foilsithe in Bitheolaíocht Reatha.

