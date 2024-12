Is iad longa báite truaillithe an buama ama ticeála

Tá siad ag lurking ag bun ár n-aigéan, a deir FRASER STURT ó Ollscoil Southampton

Ag bun na n-aigéan agus na bhfarraigí tá níos mó ná 8,500 long báite ón dá chogadh domhanda. Meastar go bhfuil an oiread agus a bhí sna raiceanna seo 6 billiún galún (22.7 billiún lítear) ola, comh maith le muinisin, tocsaineach miotail throma agus fiú airm cheimiceacha.

Le blianta fada anuas, tá na raiceanna seo imithe as radharc agus as aigne den chuid is mó. Ach an uair seo ar fad, a gcuid tá struchtúir táireach, ag méadú go neamhdhíobhálach an seans go scaoilfí substaintí tocsaineacha go tobann isteach sa mhuir timpeallacht.

In áiteanna ar fud na cruinne, tá an baol seo ag dul i méid níos measa ag athrú aeráide. Cuireann ardú teochta aigéin, aigéadú agus stoirmeacht mhéadaithe dlús le briseadh síos na mbásanna briste seo.

Ar ndóigh, is fada ó na raiceanna ó na cogaí domhanda na cinn amháin atá le fáil ag bun na farraige, agus go leor eile ag cur leis an bhfadhb. Tá an costas a bhaineann le dul i ngleic leis an tsaincheist dhomhanda seo measta ag US $340 billiún (£261 billiún).

Cé mhéad de na raiceanna seo atá ina bhagairt do shábháilteacht daoine, do phobail cois cósta agus don chomhshaol? Cad is féidir a dhéanamh – agus cén fáth nach bhfuil sé déanta againn níos luaithe?

An fhadhb a mhapáil

Is cúis imní, mar is ceart, na figiúirí amh i ndollair agus líon na raiceanna ar an léarscáil. Obair ag taighdeoirí ar nós Pól Heersink tá tacair shonraí éagsúla curtha le chéile acu chun cabhrú le scála an dúshláin a shamhlú. Ach d’fhéadfadh na figiúirí seo, agus suíomh na poncanna ar léarscáileanna, braistint bhréagach de chinnteacht a thabhairt.

Tá sé fíor fós nach bhfuil aigéin agus farraigí an domhain léarscáilithe chomh maith agus ba mhaith linn, agus thart ar 23% curtha síos agus mapáilte go mion. Fiú is minic nach mbíonn an leibhéal mionsonraí sin gann ar an méid a theastaíonn uainn chun raic a aithint go dearfach, gan trácht ar an riosca a d’fhéadfadh a bheith leis a chinneadh.

Meallann longbhriseadh Pearl Harbour, atá ag sceitheadh ​​go mall, saol na mara fós (Jill DeVito)

Tá brú domhanda leanúnach chun feabhas a chur ar ár léarscáiliú de spás aigéin faoi choimirce an Tionscadal Ghrinneall na Farraige 2030, atá ag féachaint le réiteach uilíoch 100 x 100m a bhaint amach. Ciallaíonn sé sin go mbeadh “picteilín” faisnéise amháin comhionann le thart ar dhá pháirc peile.

Beidh sé seo claochlaitheach dár dtuiscint ar ghrinneall an aigéin, ach ní nochtfar sonraí na nithe sin go léir a d’fhéadfá a cheilt laistigh den dá pháirc peile sin (lena n-áirítear go leor raiceanna).

Faightear go leor de na raiceanna a d'fhéadfadh na fadhbanna is mó a chruthú in uiscí cósta níos éadomhain, áit a soláthraíonn tionscnaimh léarscáilithe an rialtais agus obair thionscal réitigh i bhfad níos airde, ach fós tá dúshlán an aitheantais fós ann.

Cad faoi thaifid chartlainne? Taifid stairiúla, mar iad siúd atá i seilbh Fondúireacht Chlár Lloyd's i Londain, tá siad bunúsach chun níos mó cinnteachta a thabhairt do scála agus nádúr an dúshláin. Tá sonraí iontu faoi struchtúir loinge, lastais a iompraíodh agus na láithreacha is déanaí a bhí ar eolas sular cailleadh iad.

Tá cruinneas na suíomhanna sin éagsúil, áfach, rud a chiallaíonn nach bhfuil sé éasca fios a bheith agat cén áit go díreach ar ghrinneall na farraige a bhféadfadh raic a bheith, agus mar sin conas suirbhé a dhéanamh air agus a riosca a mheas. Cuireann obair seandálaí muirí na Breataine Bige faoi deara é seo Innes McCartney agus aigéanógaí Mike Roberts, ar léirigh a gcuid imscrúduithe mionsonraithe geoifisiceacha agus cartlainne i Muir Éireann gur minic a cuireadh raiceanna stairiúla i leith mícheart agus go ndearnadh míshuíomh orthu. Ciallaíonn sé seo go bhfuil na poncanna ar an léarscáil go minic sna háiteanna mícheart, agus is féidir suas le 60% a bheith ina suí in áiteanna anaithnid ar ghrinneall na farraige.

Longbhriseadh (Pascal Ingelrest / Pexels)

Rás i gcoinne am

Is de mhiotal, nó de mhiotal nó de thógáil adhmaid is mó de na raiceanna is cúis imní. Tá an cruach sna raiceanna seo ag díghrádú go mall, rud a mhéadaíonn an seans go ndéanfar lasta a dhoirteadh, agus go mbrisfidh comhpháirteanna. Mar sin féin, níl anseo ach cuid den riosca.

Tá an fharraige ag éirí níos gnóthaí i gcónaí, de réir mar a dhéanaimid iascaireacht níos déine agus rampaí suas le tógáil feirmeacha gaoithe amach ón gcósta agus suiteálacha fuinnimh eile chun gealltanais glan-nialais a chomhlíonadh. Cuireann siad seo go léir isteach ar ghrinneall na farraige agus féadann siad cur isteach go fisiciúil nó athrú a dhéanamh ar dhinimic láithreáin ráithí.

Tá aitheantas domhanda a mhéadú den ghá atá le dul i ngleic leis an bhfadhb seo. Tá sé fós gan réiteach go dtí seo mar gheall ar an dúshlán casta idirnáisiúnta agus idirdhisciplíneach a chruthaíonn sé.

Tá go leor de na raiceanna suite in uiscí amach ó thíortha a bhfuil aon rud a bhaineann le húinéir bunaidh na loinge. Conas mar sin a chinnimid cé atá freagrach? Agus cé a íocann as an nglanachán - go háirithe nuair a bhaineann an t-úinéir bunaidh leas as an mbealach éalaithe dlíthiúil maidir le díolúine ceannasach?

Faoin gcoincheap seo, ní féidir leis an stát brataí (an tír ina bhfuil an long cláraithe) a bheith freagrach faoin dlí idirnáisiúnta agus mar sin níl aon oibleagáid dhlíthiúil air íoc as.

Taobh amuigh de na ceisteanna bunúsacha freagrachta seo, tá dúshláin theicniúla ann. Tá sé deacair a fhios go beacht cé mhéad raic atá ina n-imní, agus conas iad a aimsiú. Mar sin, conas a dhéanaimid measúnú ar a riocht agus a fháil amach an bhfuil gá le hidirghabháil? Agus má tá, conas a dhéanfaimid idirghabháil?

Is dúshlán casta é gach ceann de na ceisteanna seo, agus chun iad a réiteach is gá cuidiú ó staraithe, seandálaithe, innealtóirí, bitheolaithe, geoifisiceoirí, geocheimiceoirí, suirbhéirí hidreagrafacha, anailísithe sonraí geospásúla agus innealtóirí.

Tá sé seo ag tarlú cheana féin, agus tionscadail réigiúnacha ag déanamh dul chun cinn ríthábhachtach agus ag léiriú cad is féidir a bhaint amach. Mar sin féin, is mó scála ollmhór na faidhbe ná an méid oibre atá déanta go dtí seo.

Is léir go bhfuil teicneolaíochtaí nua ríthábhachtach, mar atá dearcthaí nua. Ag croílár na faidhbe tá ceist eolais agus cinnteachta – an é seo an raic a cheapann muid atá ann, an cruthaíonn sé fadhb agus más ea, cén scála ama?

Dul chun cinn i drones fomhuirí ar a dtugtar Feithiclí Uathrialacha Faoi Uisce (AUVanna), atá feistithe le sraith braiteoirí chun grinneall na farraige a thomhas agus truailleáin a bhrath, d’fhéadfadh cabhrú cur lenár n-eolas faoi láithreacha na báite, cad atá á n-iompar acu agus an meath atá orthu. Is féidir le AUVanna sonraí ardtaifigh atá réasúnta saor a sholáthar a tháirgeann níos lú astuithe ná feachtas suirbhé inchomparáide a dhéantar ó shoitheach mór taighde.

AUV (MBARI) a imscaradh

Ach ní mór dúinn freisin an fhaisnéis sin a roinnt, agus í a chur i gcomparáid le sonraí ó chartlanna chun cabhrú le heolas agus leibhéil níos airde cinnteachta a ghiniúint. Go rómhinic, tarlaíonn suirbhéanna agus imscrúduithe faoi uisce i silos, agus sonraí á gcoimeád ag gníomhaireachtaí nó cuideachtaí aonair, rud a chuireann cosc ​​ar mhéadú tapa agus carnach ar thuiscint.

Ní fios go hiomlán cé chomh tromchúiseach is atá an riosca comhshaoil ​​agus sábháilteachta a bhaineann le raiceanna ar ghrinneall an aigéin, ná mar a athraíonn sé le himeacht ama. Ach is fadhb í seo is féidir linn a réiteach.

Tá gá le gníomhaíocht anois, arna thiomáint ag creat láidir rialála agus maoinithe, agus caighdeáin theicniúla leasúcháin. Comhpháirtíocht dhomhanda - códainm Tionscadal Tangaroa – a chomóradh chun an creat sin a spreagadh – ach tá gá le toil pholaitiúil agus maoiniú chun é a thabhairt i gcrích.

Trí obair chartlainne agus suirbhéireachta spriocdhírithe, agus trí shonraí agus smaointe a chomhroinnt, is féidir linn cúrsa a rianú do thodhchaí nach áit í an fharraige ina ndéanaimid neamhaird ar rudaí a bheidh ina bhagairt orainn amárach.

FRASER STURT ina Ollamh le Seandálaíocht ag an Ollscoil Southampton. Athfhoilsítear an t-alt seo ó An Comhrá faoi ​​cheadúnas Creative Commons. Léigh an airteagal bunaidh.

