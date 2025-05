Seiceáil réaltachta: ní shábhálfaidh athchóiriú coiréil sceireacha an domhain

at 8: am 30

Ní teachtaireacht í a bheidh aon tumadóir ag iarraidh a chloisteáil, ach tá COREY JA BRADSHAW ó Ollscoil Flinders, CLELIA MULÀ ó Ollscoil Iarthar na hAstráile, GIOVANNI STRONA ó Ollscoil Heilsincí agus a bhfoireann tar éis teacht ar chonclúid dheacair mar gheall ar thaighde neamhspleách ar thionscadail athchóirithe coiréil ar fud an domhain.

Is i bhfad níos mó ná áit álainn le cuairt a thabhairt orthu iad sceireacha coiréil. Tá siad i measc na n-éiceachóras is saibhre ar domhan, ina bhfuil thart ar an tríú cuid de na speicis mhuirí uile.

Baineann na sceireacha seo leas díreach as freisin níos mó ná billiún duine, ag soláthar slí bheatha agus slándáil bia, chomh maith le cosaint ó stoirmeacha agus creimeadh cósta.

Gan sceireacha coiréil, bheadh ​​an domhan i bhfad níos boichte. Mar sin, nuair a fhaigheann coiréil bás nó nuair a dhéantar damáiste dóibh, déanann go leor daoine iarracht iad a athchóiriú. Ach tá an tasc ag dul i méid de réir mar a leanann an aeráid ag téamh.

In ár dtaighde nua, rinneamar scrúdú ar fairsinge iomlán na dtionscadal athchóirithe coiréil atá ann cheana féin ar fud an domhain. Bhreathnaíomar ar na cúiseanna lena rath nó lena dteip, agus cé mhéad a chosnódh sé i ndáiríre an méid atá caillte cheana féin a athchóiriú. D’fhéadfadh costas suas le A$26 trilliún (£12.5 trilliún) a bheith ar na sceireacha atá caillte againn cheana féin ar fud an domhain a athchóiriú.

Bleached Acropora coiréil sna Maildiví (Davide Seveso / Ollscoil Mhílanó)

Caillteanais dhomhanda

Ar an drochuair, tá sceireacha coiréil ag fulaingt ar fud an domhain. Téamh domhanda agus tonnta teasa mara is iad na príomhchiontóirí, ach ró-iascaireacht agus truailliú rudaí a dhéanamh níos measa.

Nuair a bhíonn teocht na farraige níos airde ná an meán séasúrach ar feadh tréimhsí fada, is féidir le coiréil éirí tuarthaCaillfidh siad dath agus iad ag scaoileadh a gcuid algaí siombóiseacha nuair a bhíonn strus orthu, nochtar an cnámharlach bán faoina bhun. Is féidir le bánú trom coiréil a mharú.

Is gnách anois bánú coiréil agus básanna coiréil ar scála mór. An mhí seo caite, tháinig pluim ollmhór uisce te. limistéir mhóra de Sceir Ningaloo bánaithe ar chósta thiar thuaidh na hAstráile díreach mar codanna móra den Mhór-Sceir Bhacainneach thuaidh bhí siad ag bánú ar chósta thoir thuaidh.

Ó thús na bliana 2023 i leith, tá bánú coiréil ar fud na tíre tarlaithe. trópaicí agus codanna den Aigéan Indiach.

Le 40 bliain anuas, tá fairsinge na sceireacha coiréil méadaithe tá leathDe réir mar a leanann an t-athrú aeráide, leanfaidh imeachtaí bánúcháin agus básanna coiréil éirí níos coitianta. Níos mó ná 90% de sceireacha coiréil i mbaol díghrádaithe fadtéarmach faoi dheireadh na haoise.

Coiréil mharbha sna Maildiví tar éis eachtra bánúcháin (Simone Montano / Ollscoil Mhílanó)

Idirghabháil dhíreach

Is féidir athchóiriú sceireacha coiréil a dhéanamh go leor foirmeacha, lena n-áirítear speicis a itheann coiréil a bhaint amhail parrotfish, ag aistriú sceith choiréil nó fiú ionramháil a dhéanamh ar an pobal áitiúil miocrób chun marthanacht coiréil a fheabhsú.

Ach is é an cineál athchóirithe is coitianta ná “garraíodóireacht choiréil”, áit a ndéantar blúirí coiréil a fhástar i naíolanna a thrasphlandú ar ais chuig an sceir.

Is í an scála an fhadhb. Ní féidir athchóiriú coiréil a dhéanamh go rathúil ach ar scála beag. Ní oibríonn formhór na dtionscadal ach thar roinnt céad nó cúpla míle méadar cearnach. Déan comparáid idir sin agus beagnach 12,000 ciliméadar cearnach de caillteanas agus díghrádú idir 2009 agus 2018. Ní thagann tionscadail athchóirithe in aice leis an scála atá riachtanach chun caillteanais ó athrú aeráide agus bagairtí eile a fhritháireamh.

Oibríonn caomhnóirí chun coiréil a ghairdíniú agus chun cabhrú leis na foirmeacha beatha uathúla seo a chaomhnú.

Costais thar a bheith ard

Tá athchóiriú coiréil daor, idir thart ar $10,000 agus $226 milliún (£4,800-£109m) in aghaidh an heicteáir. Léiríonn an raon leathan costais athraitheacha na dteicnící éagsúla a úsáidtear, éascaíocht rochtana agus costas saothair.

Mar shampla, tá garraíodóireacht coiréil (blúirí coiréil a fhástar i naíolanna agus a thrasphlandáiltear ar ais chuig an sceir) réasúnta saor (meánchostas $558,000 nó £270,000 in aghaidh an heicteáir) i gcomparáid le larbhaí coiréil a chur i síol (meánchostas $830,000 nó £400,000 in aghaidh an heicteáir). Is féidir le sceireacha saorga a thógáil costas suas le $226 milliún (£109m) in aghaidh an heicteáir.

Mheasamar go gcosnódh sé níos mó ná $ 1.6 billiún (£772m) chun 10% de na limistéir coiréil dhíghrádaithe ar fud an domhain a athchóiriú. Tá sé seo ag baint úsáide as an gcostas is ísle in aghaidh an heicteáir agus ag glacadh leis go n-éireoidh le gach tionscadal athchóirithe.

Tá fiú ár meastachán coimeádach ceithre huaire níos mó ná an infheistíocht iomlán in athchóiriú coiréil le deich mbliana anuas ($410m nó £198m).

Ach is réasúnta an costas is airde in aghaidh an heicteáir a úsáid, i bhfianaise rátaí teipe arda, an gá atá le roinnt teicnící a úsáid ag an suíomh céanna, agus an costas mór a bhaineann le hobair ar sceireacha iargúlta. Chosnódh athchóiriú 10% de limistéir choiréil dhíghrádaithe ar fud an domhain, ar $226 milliún in aghaidh an heicteáir, níos mó ná $26 trilliún (£12.5 trilliún) - beagnach 10 n-uaire costas na hAstráile. OTI bliantúil.

Dá bhrí sin, ó thaobh airgeadais de, ní féidir dul i ngleic leis an gcaillteanas leanúnach sceireacha coiréil trí athchóiriú, fiú má bhíonn roinnt buntáistí fós ar fáil do thionscadail áitiúla.

Cothaíonn naíolanna rópaí blúirí coiréil go dtí go mbeidh siad réidh le cur amach (Luca Saponari / Ollscoil Mhílanó)

Suíomh, suíomh, suíomh

ár taighde Breathnaíodh freisin ar na cúiseanna a mbíonn suíomhanna athchóirithe á roghnú. Fuaireamar amach go mbraitheann sé den chuid is mó ar cé chomh gar is atá sceir do lonnaíochtaí daonna.

Ní rud dona é seo leis féin. Ach fuaireamar amach freisin go raibh seans níos mó ann go dtarlódh gníomhartha athchóirithe i sceireacha atá millte cheana féin ag gníomhaíocht an duine agus a bhfuil níos lú speiceas coiréil iontu.

Ciallaíonn sé seo nach bhfuilimid ag díriú ar shuíomhanna ina bhfuil an dóchúlacht is airde go n-éireoidh leis an athchóiriú, nó a bhfuil an tábhacht éiceolaíoch is mó leo.

Teorainn eile is ea nach mbíonn i gceist le garraíodóireacht choiréil ach amháin de ghnáth cúpla speiceas coiréil – an ceann is fusa a thógáil agus a thrasphlandú. Cé gur féidir leis seo clúdach coiréil a mhéadú fós, ní athbhunaíonn sé éagsúlacht choiréil a mhéid gá le haghaidh éiceachórais shláintiúla, athléimneacha.

Tomhas 'rath'

Réaltacht bhrónach eile is ea go bhfuil níos mó ná trian de na hiarrachtaí athchóirithe coiréil uile theipeannD’fhéadfadh drochphleanáil, teicneolaíochtaí neamhchruthaithe, monatóireacht neamhleor agus tonnta teasa ina dhiaidh sin a bheith i measc na gcúiseanna leis sin.

Ar an drochuair, níl aon bhealach caighdeánach ann chun sonraí a bhailiú ná tuairisciú a dhéanamh ar thionscadail athchóirithe. Fágann sé sin go bhfuil sé deacair – nó dodhéanta – coinníollacha a aithint a threoraíonn chuig rath, agus laghdaíonn sé luas an fheabhsúcháin.

Rath anois, teip níos déanaí

Déantar monatóireacht ar an gcuid is mó de thrasphlanduithe coiréil níos lú ná 18 míFiú má mhaireann siad an tréimhse sin, níl aon ráthaíocht ann go mairfidh siad níos faide. Níl an ráta ratha fadtéarmach ar eolas.

Nuair a scrúdaíomar an dóchúlacht go dtarlódh teagmhais teasa foircneacha díreach i ndiaidh an athchóirithe agus sna blianta amach romhainn, fuaireamar go raibh bánú tromchúiseach tagtha ar fhormhór na suíomhanna athchóirithe go gairid i ndiaidh an athchóirithe. Beidh sé deacair suíomhanna a aimsiú a shábhálfar ó théamh domhanda amach anseo.

Uaireanta déantar an coiréal óg a bhánú sula mbíonn an tionscadal athchóirithe críochnaithe (Davide Seveso / Ollscoil Mhílanó)

Gan aon ionadach ar ghníomhaíocht ar son na haeráide

Tá acmhainneacht ag athchóiriú coiréil a bheith ina uirlis luachmhar i gcúinsí áirithe: nuair a chuireann sé rannpháirtíocht phobail chun cinn agus nuair a fhreastalaíonn sé ar riachtanais áitiúla. Ach níl sé indéanta fós – agus b’fhéidir nach mbeidh sé riamh – é a leathnú go leordhóthanach chun éifeachtaí dearfacha fadtéarmacha bríocha a bheith aige ar éiceachórais sceireacha coiréil.

Ba cheart go spreagfadh an seiceáil réaltachta seo díospóireacht chuiditheach faoi cathain agus cá háit a bhfuil athchóiriú fiúntach. luas agus méid an athraithe aeráide, ní mór dúinn beagán cumhachta chun sceireacha coiréil a shábháil ó chaillteanais ollmhóra le linn na céad bliain atá romhainn agus ina dhiaidh sin.

Cur chuige caomhnaithe eile amhail bunú, cothabháil agus forfheidhmiú limistéir faoi chosaint mhuirí agus a fheabhsú caighdeán uisce d’fhéadfadh sé an seans go n-éireoidh le tionscadal athchóirithe coiréil a fheabhsú. D’fhéadfadh na hiarrachtaí seo freisin tacú le pobail dhaonna áitiúla le dreasachtaí le haghaidh caomhnaithe.

Dá bhrí sin, d’fhéadfadh athneartú straitéisí comhlántacha athléimneacht an éiceachórais a threisiú, rud a leathnóidh raon feidhme agus rath tionscadal athchóirithe coiréil.

