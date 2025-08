'Neamhaird mhíshásta ar shábháilteacht': Tuairisc ag cáineadh píolóta Titan, Rush

An caillteanas tubaisteach de na Tíotán an t-uisceán agus a chúigear áitritheoirí agus iad ag tumadh go dtí an doimhneacht 3.8km Titanic Dúirt Bord Imscrúdaithe Mara (MBI) Gharda Cósta na Stát Aontaithe Dé Máirt, i dtuarascáil ghéar ar chúlra na heachtra marfach, go raibh cosc ​​ar an suíomh longbhriste i mí an Mheithimh 2023.

Rinneadh cur síos mionsonraithe ar na himeachtaí i Divernet tuairiscí ag an am agus i ndiaidh na heachtraBa é an “teagmhas tosaigh” cailliúint sláine struchtúrach a ba chúis le pléascadh tubaisteach Tíotáncabhail , agus an pointe teipe is dóichí ná an t-alt greamaitheach idir a chruinneachán tosaigh tíotáiniam agus an deighleog tíotáiniam nó an cabhail snáithín carbóin.

Bhí lochtanna i ndearadh agus i dtógáil an tumoideachais tar éis a sláine struchtúrach a lagú, agus is dócha gur tháinig feabhas orthu le himeacht ama. De réir thuarascáil MBI, ba iad na príomhfhachtóirí a chuir leis an implosiú ná próiseas neamhleor deartha, deimhniúcháin, cothabhála agus cigireachta an oibreora OceanGate. Tíotán.

Déanann innealtóirí sábháilteachta mara suirbhé ar chaipín deiridh tíotáiniam aisghafa Titan (Bord Náisiúnta Sábháilteachta Iompair na SA)

I measc go leor sonraí eile, an tuarascáil 327-leathanach tagraíonn sé don scála meabhlaireachta a bhaineann le díol Titanic taiscéalaíochtaí chuig “speisialtóirí misean”, téarma chun paisinéirí a íoc a ceapadh chun rialacháin a sheachaint, ar fhomhuireán nár ndearna ach 11 tumadóireacht tástála agus nár sháraigh doimhneacht tumadóireachta scúba sular thosaigh sé ag tabhairt na bpaisinéirí sin síos go dtí an Titanic.

Uimhreacha boilscithe

Nochtann an tuarascáil “patrún suaiteach mífhaisnéise agus neamhaird mhíchúiseach ar shábháilteacht in oibriú OceanGate ar an Tíotán "tumtha," le POF OceanGate, Stockton Rush, a bhí mar phíolóta ar dhuine de chúigear áititheoirí a fuair bás san eachtra, "ag baint úsáide as uimhreacha ró-ardaithe chun sábháilteacht agus comhaireamh tumadóireachta an deiridh a threisiú Tíotán cabhail.

“Chruthaigh an ionramháil d’aon ghnó seo ar shonraí tuiscint bhréagach ar iontaofacht agus sábháilteacht chruthaithe an fhomhuireáin agus, thar aon rud eile, thug an mhíléiriú seo mothú sábhálta sábháilteachta agus slándála do shaineolaithe misin,” a deir an MBI. “An tástáil theoranta ar an gceann deiridh Tíotán tá an cabhail ag teacht salach go díreach ar aon éilimh maidir le bailíochtú dian.”

Mar shampla den rud a thuairiscítear mar “dhíspeagadh Rush ar phrótacail sábháilteachta traidisiúnta faoi uisce”, deir an tuarascáil gur roghnaigh sé ceithre cinn amháin a úsáid in ionad na 2021 bolt riachtanacha in 18 chun an tslat a dhaingniú. Tíotáncruinneachán tosaigh 's go dtí an chuid eile den fhomhuireán “mar gur thóg sé níos lú ama”.

An t-umarthán Titan agus a ardán (OceanGate)

Cuireadh agóidí stiúrthóir na hinnealtóireachta ar neamhní, agus cé go Tíotán Bhí an long á hardú ar an máithreachas agus bhí na boltaí gearrtha, rud a d’fhág gur scaoil an cruinneachán agus gur thit sé ar an ardán tumtha. Dúradh gur léirigh sé seo “claonadh OceanGate gan rioscaí oibríochtúla a mheas go críochnúil, agus go minic ag tabhairt tosaíochta d’éifeachtúlacht oibríochtúil thar shábháilteacht”.

Deirtear nár éirigh leis an gcuideachta imscrúdú ceart a dhéanamh ar neamhrialtachtaí cabhail aitheanta agus aghaidh a thabhairt orthu i ndiaidh a 2022 Titanic turas. TíotánBhí sonraí ginte ag córas monatóireachta fíor-ama , ba cheart a bheith anailísithe agus gníomhaithe orthu, ach ní dhearna OceanGate aon chothabháil choisctheach, ná ní raibh siad stóráilte i gceart. Tíotán le linn a thréimhse sos fada roimh thuras na bliana 2023.

'Is beagnach cinnte go dtarlóidh pléascadh'

Tagraíonn an MBI do “chultúr tocsaineach san ionad oibre” ag OceanGate, agus fostaithe, go háirithe iad siúd i róil theicniúla agus oibríochtúla, “á ndíspreagadh agus á ndéanamh beag is fiú díobh as imní a chur in iúl, rud a chruthaigh timpeallacht inar cuireadh sábháilteacht ar an taobhlíne agus inar éirigh fostaithe imníoch as a bpost nó inar cuireadh deireadh lena bpost”.

Deir an tuarascáil gur chuir róil iomadúla Rush mar chomhbhunaitheoir, POF, rúnaí an bhoird stiúrthóirí, príomhphíolóta agus príomhinfheisteoir ar a chumas “a smacht láraithe agus ceannasach ar gach cinneadh agus oibríocht de chuid OceanGate a dhaingniú de réir a chéile.”

Stockton Rush: 'Díspeagadh do phrótacail sábháilteachta traidisiúnta faoi uisce'

"Chruthaigh an struchtúr corparáideach seo, in éineacht le heaspa maoirseachta seachtraí bríche agus dearcadh diúltach na bainistíochta i leith imní sábháilteachta, timpeallacht a chuir ar chumas" Tíotán leanúint ar aghaidh ag feidhmiú agus an bhagairt go n-imeoidh sé as a chéile sa deireadh ag dul i méid beagnach go cinnte.”

Ba iar-fho-mhuirearaithe Francacha iad na ceathrar fear a fuair bás in éineacht le Rush agus Titanic an speisialtóir Paul-Henri Nargeolet agus saoránaigh na Ríochta Aontaithe Hamish Harding agus Shahzada Dawood agus a mhac 19 mbliana d'aois Suleman. Bhí an turas taiscéalaíochta in 2023 fógartha mar chúig mhisean ar leithligh 8-10 lá, agus bhí £88 íoctha ag na speisialtóirí misin ar an "Dive 650,000" a raibh an teip air.

Dúradh go raibh easnaimh airgeadais ag dul i méid i measc OceanGate de bharr gur tharraing urraitheoirí neirbhíseacha siar.

De ghnáth, bhíodh sé socraithe go síneodh speisialtóirí misin maithiúnais dliteanais díreach roimh na tumadóireachtaí sceidealaithe, de réir na tuarascála. Faoin am sin, cé gur gealladh “cúrsa oiliúna intí 74 uair an chloig” roimhe sin, bheadh siad tar éis a fháil amach go raibh an leibhéal oiliúna éagsúil go mór, agus go minic ní raibh sé chomh maith sin, agus go raibh scagthástáil leighis neamhleor nó ar chor ar bith ann.

Cosaintí don todhchaí

Tagraíonn an tuarascáil do chreat rialála intíre agus idirnáisiúnta neamhleor le haghaidh oibríochtaí fomhuirí agus “soithí de dhearadh nuálach”, agus próiseas neamhéifeachtach chun sceithirí a nochtadh faoin Acht um Chosaint Mairnéalach sna Stáit Aontaithe.

Dá bhrí sin, áirítear ann 17 moladh sábháilteachta atá dírithe ar mhaoirseacht ar oibríochtaí fomhuirí a neartú, comhordú i measc gníomhaireachtaí feidearálacha na Stát Aontaithe a fheabhsú agus bearnaí i mbeartas muirí idirnáisiúnta a dhúnadh.

Áirítear leis na moltaí seo srian a chur leis an ainmniú “Árthach Taighde Aigéaneolaíochta” do thumadóirí; ceanglais feidearálacha agus idirnáisiúnta a leathnú chuig gach tumadóir a dhéanann tumadóireacht eolaíoch nó tráchtála; agus doiciméadacht Garda Cósta a cheangal do gach tumadóir de chuid na Stát Aontaithe.

D’fhéadfadh maoirseacht nua ar fhomhuireáin a bheith mar thoradh ar an méid a tharla do Titan (OceanGate)

Chomh maith leis sin, mhol tuarascáil MBI an Gharda Cósta go ndéanfaí pearsanra an Gharda Cósta a neartú chun tacú le maoirseacht nua ar thógáil báid faoi uisce agus “soithí de dhearadh nuálach”, lena n-áirítear cigireachtaí allamuigh.

I measc na moltaí breise tá ceangal a chur ar oibreoirí tumoideachais pleananna freagartha éigeandála agus tumadóireachta a chur faoi bhráid oifigigh áitiúla an Gharda Cósta; measúnú a dhéanamh ar chumais chuardaigh agus tarrthála faoi uisce an Gharda Cósta; agus oibriú leis an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta. (IMO) chun fomhuireáin paisinéirí a shainiú agus ceanglais sábháilteachta idirnáisiúnta a leathnú nuair a bhíonn siad ag oibriú ar muir mhór.

Maoirseacht níos láidre

Iarrtar sa tuarascáil freisin go ndéanfaí Riarachán nua um Shábháilteacht agus Sláinte Cheirde (OSHA) agus comhaontú idir an Garda Cósta chun prótacail imscrúdaitheacha sceithirí a shoiléiriú agus comhordú idir gníomhaireachtaí sna Stáit Aontaithe a fheabhsú.

“Tá roinnt fachtóirí a chuir leis an tragóid seo aitheanta ag an imscrúdú dhá bhliain, rud a chuir ceachtanna luachmhara ar fáil chun cosc a chur ar tharla arís,” a dúirt sé. Tíotán Dúirt cathaoirleach MBI, Jason Neubauer: “Tá gá le maoirseacht níos láidre agus roghanna soiléire d’oibreoirí atá ag fiosrú coincheapa nua lasmuigh den chreat rialála atá ann cheana féin.”

Dúirt Neubauer go raibh sé dóchasach go gcuideodh na torthaí agus na moltaí “le feasacht a fheabhsú ar na rioscaí agus ar thábhacht na maoirseachta cuí agus ag an am céanna bealach a sholáthar don nuálaíocht”.

Caithfidh Ceannfort an Gharda Cósta an tuarascáil a athbhreithniú anois sula n-eiseofar “meabhrán gnímh deiridh”.