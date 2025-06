Roma – Suíomh Tumadóireachta Wakatobi #42

For the underwater photographer, Roma’s magnificent collection of coral and unique fish life at Wakatobi can present a tough choice in which way to go – macro or wide-angle.

Roma is one of the most popular and celebrated dive sites found within the private marine preserve maintained by the Saoire Tumadóireachta Wakatobi. Tá sé lipéadaithe ag go leor foilseachán, blaganna agus léirmheasanna aoi mar cheann de na príomhláithreáin tumadóireachta ar domhan. Suite díreach amach ón gcósta ó chúinne iarthuaisceart Oileán Tomia, ardaíonn an sliabh farraige fadaithe seo ó uisce domhain go dtí laistigh de dhá mhéadar den dromchla ag lag trá. Faigheann an láithreán a ainm ón bhfáinne imeallach de choiréil prátaí a thimpeallaíonn suaitheantas an fhoirmithe i bpatrún a mheabhraíonn an Colosseum sa Róimh.

Bíonn rath ar iasc anemone lena n-anemóin píobáin i measc coiréil phrátaí na gcoilíneachtaí atá i gceannas ar an réigiún éadomhain de shliabh farraige fadaithe na Romach.

An pinn Is minic a bhíonn buaic éadomhain clúdaithe i scamaill swirling de fiúsiliers, iasc féileacán pirimid, majors sáirsint, snappers agus truiceariasc fiacla dearg, snorkelers aoibhnis a bhfuil fáilte roimh tumadóirí a bheith in éineacht le cuairteanna ar an suíomh. Le huisce soiléir agus go leor solas na gréine, is féidir le snorkelers saol muirí a lorg i measc na speiceas iomadúla coiréil a bhfuil rath orthu ag Romaigh. Ar an leibhéal uachtarach seo tá coilíneachtaí iomadúla d'anemóin agus a n-iasc cloigíní cónaithe, agus tá cáil ar an suíomh mar gheall ar a dhaonra de chriosanna mara bandáilte, ar féidir iad a fheiceáil go minic ag sleamhnú trí chrúcaí agus scáintí i ngrinneall na farraige.

Sa mheán-doimhneacht ag Romaigh, cuireann scoil mhór snapper fáilte roimh thumadóir.

De réir mar a thagann tumadóirí ón mbuaic, féadfar iad a thumadh i scoil mhór barracuda eití dubha agus súile móra, nó snámh isteach i mais shnámh de snapper agus jack crevalle.

Tá meascán dlúth de choiréil chrua agus de spúinsí ar fud thírdhreacha sléibhte farraige na Romach, agus péirse crinoids ar a bharr go leor acu.

Ag an marc 20-méadar, roinneann coilíneachtaí coiréil torthúla an tsuímh le garrán de spúinsí móra bairille. D’fhéadfadh go léireodh spléachadh ar chuais istigh na bhfriothálaithe scagairí seo go leor crústaigh bídeacha

Ar a dtugtar diosca nó coiréil scrollbharra, is minic gur féidir le coilíneachtaí ollmhór Turbinaria mesenterina cumraíocht atá cosúil le rós ollmhór a ghlacadh. Tá dhá fhoirmíocht den sórt sin i gceist le Romaigh agus an ceann is mó a chuimsíonn 6 mhéadar (20 troigh) trasna.

Níl aon chuairt ar na Romaigh críochnaithe gan stad chun an foirmiú sínithe ar a dtugtar The Rose a fheiceáil. Tá an choilíneacht chiorclach seo de choiréil turbinaria thart ar 6 mhéadar (20 troigh) trasna. Nuair a fheictear ón taobh thuas, tagann fillteoga dealbhaithe an fhoirmithe le chéile chun blús róis ollmhór a chruthú. Bunaithe ar mhéid an choilíneachta choiréil seo, meastar go bhfuil sé 300 bliain d'aois ar a laghad.

Nuair a bhaineann sé le seoda agus le féastaí iontacha, iompraíonn Romaigh iad, idir bheag agus mhór, go dtí an capall mara is lú mar seo (Hippocampus pontohi) fiú.

Tar éis féachaint ar The Rose, is gnách go dtosaíonn tumadóirí ar ardú mall a ligeann do phróifílí illeibhéil níos mó ná uair an chloig. De réir mar a théann siad in airde ar dhroim an ghairis farraige, is féidir leo rogha a dhéanamh idir dhá thírdhreach ar leith. Ar an taobh clé, déantar balla beagnach ingearach leis an bpunc atá clúdaithe le meascán dlúth de choiréil chrua agus spúinsí. Péirse crinoids ar an imill sheachtracha de choiréil bhrainsí, ag síneadh tentacles frilly, il-hued chun breith ar ghruaimeanna pas a thabhairt ag an sruth. D'fhéadfadh go léireodh cuma níos dlúithe iasc crogall atá curtha amach i luíochán ar imeall lomán.

I gcás grianghrafadóirí faoi uisce, is féidir le Romaigh glaoch dian a chur i láthair cén bealach le dul - macra nó uillinn leathan. Ag dul leathan, agus tá an baol ann go gcaillfidh tú ábhar macra iontach mar an scairpéisc duille corcra seo.

Ar an taobh eile den mount tá fána níos boige atá clúdaithe le coiréil pavona agus clumps de spúinsí ildaite, iad go léir trasna idir paistí de ghaineamh bán. Soláthraíonn géagáin cosúil le leitís na coiréil foscadh d'éagsúlacht éisc bheaga sceireacha. Cudal agus ochtapas le fáil ar an suíomh seo le rialtacht intuartha. Nochtann breathnú níos dlúithe ar nudibranchs il-hued ag gabháil do mháirsí mall, slithering, ribí róibéis mantis ar an bhfiach agus giofógach buí-banded ag tochailt poill sna paistí gainimh.

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise ar Saoire Tumadóireachta Wakatobi

Chun dul díreach chuig an leathanach Fiosrúcháin chun áirithint a dhéanamh ag Wakatobi Cliceáil anseo