Chuir satailítí/infhaighteacht shaorga na 'limistéir faoi chosaint' i limistéir mara faoi chosaint (LMFC)

Léirigh staidéar den chéad uair dá leithéid go bhfuil ag éirí le Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (LMFanna) srian a chur le gníomhaíocht iascaireachta tionsclaíche – ach amháin iad siúd atá i measc na gceantar is fearr ar domhan ó thaobh forfheidhmithe de, agus a bhaineann lánúsáid as áiseanna amhail rianú satailíte agus intleacht shaorga.

Tá an taighde piarmheasúnaithe teideal muiníneach Is beag iascaireacht thionsclaíoch a tharlaíonn i limistéir mhuirí atá faoi chosaint iomlán agus ardIs féidir le híomhánna satailíte in éineacht le teicneolaíocht hintleachta saorga na soithí sin nárbh fhéidir a rianú roimhe seo a bhí freagrach as iascaireacht mhídhleathach a bhrath, a deir sé, rud a ardaíonn an cheist cén fáth ar cheart aon limistéar atá ainmnithe mar limistéar faoi chosaint (LMFC) sa 21ú haois fanacht ina “pháirc pháipéir”.

De réir na tuarascála, ní raibh aon ghníomhaíocht iascaireachta tráchtála i 78.5% de na 1,380 limistéar mara faoi chosaint (LMFC) a roghnaíodh le haghaidh staidéir. As na LMFC inar braitheadh gníomhaíocht iascaireachta mídhleathach le híomhánna satailíte, bhí meán de níos lú ná 82 uair an chloig iascaireachta in aghaidh na bliana féilire ag 24% díobh.

Jack ag Roca Partida, Oileáin Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Ar an meán, bhí naoi n-uaire níos lú soithí iascaireachta in aghaidh an chiliméadair chearnaigh i limistéir mara faoi chosaint atá láidir ná mar a bhí i limistéir chósta neamhchosanta.

I measc na limistéar mara faoi chosaint atá ainmnithe mar limistéir faoi chosaint dhian ach a bhfuil gníomhaíocht shuntasach iascaireachta iontu bhí iad siúd i gCúlchiste Mara Chagos, i nDeisceart na Seoirsia agus in Oileáin Sandwich Theas agus i bPáirc Mara na Sceire Móire Bacainn (i dteannta le Páirc Mara Chósta na Sceire Móire Bacainn), agus thart ar 900 uair an chloig iascaireachta in aghaidh na bliana i ngach ceann acu.

“Ós rud é go ndíspreagann limistéir mhuirí atá faoi chosaint dhian iascaireacht mhídhleathach, tá i bhfad níos mó éisc laistigh dá dteorainneacha; táirgeann siad i bhfad níos mó leanaí, agus cuidíonn siad le ceantair máguaird a athlánú,” a thugann comhúdar an staidéir Enric Sala, taiscéalaí cónaitheach National Geographic agus bunaitheoir Farraigí Pristine“Is é sin le rá, baineann an tionscal iascaireachta leas as cloí leis na rialacha.”

Gliomaigh spíonacha, Roca Partida, Oileáin Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Scaoileadh éisc

Léirigh taighde eile gur féidir le sceitheadh éisc agus inveirteabrach ó limistéir mara faoi chosaint (LMFC) gabhálacha lasmuigh dá dteorainneacha a mhéadú idir 12 agus 18%.

“Tarlaíonn iascaireacht mhídhleathach i gceantair den aigéan atá curtha ar leataobh le haghaidh cosanta, ach trí úsáid a bhaint as satailítí fuaireamar amach – den chéad uair riamh – gurb é an leibhéal cosanta a chinneann cé mhéad riosca atá iascairí tionsclaíocha sásta a ghlacadh,” a deir Sala.

De réir staidéir, cuireann iascaireacht mhídhleathach sláinte éiceachórais na farraige agus cobhsaíocht eacnamaíoch an tionscail iascaireachta i mbaol. Athbhunaíonn limistéir mara faoi chosaint dhian an saol mara laistigh dá dteorainneacha, feabhsaíonn siad an iascaireacht áitiúil, soláthraíonn siad poist agus buntáistí eacnamaíocha, agus tógann siad athléimneacht i gcoinne aigéin atá ag téamh.

Sna limistéir mara faoi chosaint sin nach bhfuil ach cosaint íosta nó beagán cosanta orthu, imíonn na buntáistí beagnach.

Éisc agus sceireacha coiréil ag Pulo Anna, Palau (Manu San Félix, Farraigí Gan Smál National Geographic)

“Níl an t-aigéan rómhór le breathnú air a thuilleadh. Le satailítí ceannródaíocha agus le hintleacht shaorga, táimid ag déanamh iascaireachta mídhleathaí infheicthe agus ag cruthú go n-oibríonn cosaintí láidre mara,” a deir comhúdar an staidéir agus eolaí Pristine Seas Juan Mayorga.

Chun teacht ar a gconclúidí, rinne na taighdeoirí anailís ar chúig bhilliún suíomh soithigh ón gCóras Aitheantais Uathoibríoch (AIS), comhartha sábháilteachta bunaithe ar GPS a tharchuireann go leor soithí iascaireachta tionsclaíocha.

Chuir siad an fhaisnéis seo i gcomhar le híomhánna satailíte a ghintear le Radar Cróluas Sintéiseach (SAR), ar féidir leo soithí a bhrath is cuma cén aimsir nó cén solas atá ann.

Ag comhcheangal na dtacar sonraí le húsáid samhlacha AI arna bhforbairt ag Faireachas Iascaireachta Domhanda lig sé do na taighdeoirí formhór na soithí iascaireachta os cionn 15m ar fhad a bhrath, lena n-áirítear soithí 'dorcha' a sheachnaíonn a suíomh a chraoladh.

Barracuda ag Atoll Bikar sna hOileáin Marshall (Enric Sala, Farraigí Glan National Geographic)

An pictiúr iomlán

“Ní féidir le haon tacar sonraí aonair an dúshlán a bhaineann le monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíocht iascaireachta ar muir a réiteach; tá a phointí dalla féin ag gach ceann acu,” a deir Mayorga. “Ach nuair a chomhcheanglaímid iad, tagann a gcumhacht chun cinn.”

“Trí rianú AIS a chomhcheangal le híomhánna radair satailíte agus hintleacht shaorga, táimid i bhfad níos gaire anois don phictiúr iomlán de ghníomhaíocht an duine trasna na farraige.”

“Tá sin thar a bheith tábhachtach i seoda corónach an aigéin – na limistéir is láidre cosanta ar domhan – áit a bhfuil na geallta is airde maidir le forfheidhmiú agus bithéagsúlacht.”

Angelfish, San Benedicto, Oileáin Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Deir na húdair nár braitheadh beagnach 90% de na soithí iascaireachta a braitheadh trí SAR laistigh de na limistéir mara faoi chosaint (LMFC) i sonraí AIS, ach cuireann an modheolaíocht nua bealach cumhachtach ar fáil chun comhlíonadh iascaireachta a mheas agus chun bacainní dalla a líonadh i modhanna monatóireachta reatha.

“Trí shatailítí a úsáid chun soithí iascaireachta a rianú, is féidir le tíortha suíomhanna gníomhaíochtaí mídhleathacha a thuar agus díriú ar iarrachtaí patróil, rud a shábhálann daonchumhacht agus airgead araon,” a deir príomhúdar an staidéir, an tOllamh Jennifer Raynor ó Ollscoil Wisconsin-Madison. Tá an t-alt taighde foilsithe san iris Eolaíocht.

