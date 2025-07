Borradh faoi liostaí CITES siorcanna agus roic

De réir staidéir neamhspleách nua, is cosúil go bhfuil liostaí CITES do shiorcanna agus roic atá i mbaol ag feabhsú bainistíocht trádála agus iascaigh ar “ráta agus scála nár facthas riamh cheana”.

Faoi stiúir Ollscoil Idirnáisiúnta Florida, an Wildlife Conservation Society (WCS) agus comhpháirtithe, foilsíodh an staidéar i Beartas Mara léiríonn sé dul chun cinn spreagúil i gcur i bhfeidhm cosaintí trádála idirnáisiúnta faoi CITES (Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fhiáine agus Flóra atá i mBaol) - cé go leagann sé béim freisin ar na réimsí a bhfuil géarghá le feabhsú chun na speicis is mó atá i mbaol a chosaint.

Siorc sceire dubh-dhubh (© Kimberly Jeffries)

Deirtear gur tharla an móiminteam méadaithe i dtreo cosaint go háirithe i réigiúin bhithéagsúla amhail trópaicí an domhain. Fuarthas amach go raibh athchóirithe rialála curtha i gcrích ag 48% de na náisiúin a shínigh suas le CITES chun na liostaí a chur i bhfeidhm. Bhí raon leathan athchóirithe ann ó thoirmeasc iomlán ar fhómhar agus trádáil gach speicis go cosaint náisiúnta speiceas-shonrach agus cuótaí bunaithe ar eolaíocht.

I measc na réimsí imní leanúnacha bhí roic mhóbula, atá liostaithe ar Aguisín II CITES in 2016 agus a thrádáiltear go forleathan fós dá bplátaí geolbhaigh. Tá easpa measúnuithe eolaíochta-bhunaithe atá riachtanach faoi CITES i go leor tíortha a onnmhairíonn táirgí mhóbula, rud a chruthaíonn imní faoi inbhuanaitheacht.

De réir an staidéir, tá cosaint níos láidre ag siorcanna míolta móra anois, cé go bhfuil bearnaí fós ann i monatóireacht a dhéanamh ar ghabháil bheo agus ar thrádáil d'uisceadáin i roinnt tíortha. Agus tá siorcanna bána aigéanacha, cé go bhfuil siad i measc na speiceas is mó atá faoi chosaint, fós i seilbh eití a thrádáiltear go mídhleathach agus ar leibhéil neamh-inbhuanaithe.

Siorc míolta móra sna hOileáin Fhilipíneacha (© Steve De Neef / Tubbataha Reefs Expedition Shark 2015)

Dúshláin leanúnacha

Rinne na taighdeoirí anailís ar chur i bhfeidhm náisiúnta i measc 183 páirtí i CITES. Bhí infheistíocht mhór déanta ag an Indinéis, ceann de na honnmhaireoirí táirgí siorc is mó, in uirlisí sainaitheanta speiceas agus i gcreataí rialála, agus bhí Mósaimbíc tagtha chun cinn mar cheannaire freisin trí reachtaíocht náisiúnta a chur i bhfeidhm, feabhas a chur ar chumas forfheidhmithe agus céimeanna inláimhsithe a ghlacadh chun trádáil mhídhleathach a laghdú.

Roimh liostú CITES, dúradh nach raibh mórán bainistíochta siorc i bhfeidhm ag “spotaí geala” nua ar nós na Banglaidéise, na Colóime, SAR Hong Cong, na hIndia agus Peiriú, agus dúradh gur léirigh an Ghabúin toil pholaitiúil láidir chun athchóirithe dlí a thabhairt i gcrích.

Mar sin féin, bhí “dúshláin leanúnacha” roimh thíortha eile maidir le forfheidhmiú agus inrianaitheacht, lena n-áirítear an Mháratáin, Meicsiceo, an Namaib, Óman agus Oileán na Tríonóide agus Tobága a rinne gealltanais fhoirmiúla CITES.

“Is é an dea-scéal ná go bhfuil a fhios againn cad iad na chéad chéimeanna eile atá le glacadh againn anois,” a dúirt Luke Warwick, stiúrthóir caomhnú siorc agus roic Chumann Caomhnaithe Fiadhúlra.

“Léiríonn an staidéar seo gur chruthaigh liostaí siorc agus roic CITES móiminteam fíor agus, leis an tacaíocht cheart, is féidir linn a chinntiú go mbeidh na bearta atá de dhíth orainn ar an leibhéal náisiúnta mar thoradh ar na rialacha idirnáisiúnta seo chun cuid de na speicis is íocónaí agus is contúirtí san aigéan a chosaint i gceart.”

Mar sin féin, thug stiúrthóir feidhmiúcháin Chiste Caomhnaithe Siorcanna, Lee Crockett, rabhadh “go léiríonn an eolaíocht le déanaí go bhfuil 37% de na speicis siorc agus roic uile faoi bhagairt, figiúr a ardaíonn go dtí níos mó ná 70% i gcás speiceas a fhaightear go coitianta sa trádáil idirnáisiúnta.”

“Le daonraí siorc peilgeacha síos níos mó ná 70% le leathchéad bliain anuas, agus siorcanna sceireacha imithe in éag go feidhmiúil ar cheann amháin as gach cúig sceir choiréil a ndearnadh suirbhé orthu, tá pointe casaidh ag druidim linn,” a dúirt sé.

Siorc bán-fhada aigéanach (© WCS)

I measc na gcéad chéimeanna ríthábhachtacha eile bhí uirlisí aitheantais speiceas a mhéadú i gcalafoirt, oiliúint a mhéadú d’oifigigh chustaim, bailiú sonraí ar mhéideanna agus foinsí trádála a fheabhsú, agus comhoibriú trasteorann a chothú i measc gníomhaireachtaí iascaigh agus fiadhúlra.

Tograí CoP 20

Idir an dá linn, tá moltaí foilsithe ag CITES chun na speicis siorc agus roic is mó atá i mbaol a chosaint tuilleadh, ag cur síos ar chuid acu lena n-áirítear siorcanna míolta móra, barrbhána aigéanacha, iasc dingeach agus roic manta mar dhaoine atá “ag titim go saor i dtreo díothaithe”.

Léiríonn na tograí an fhíric nach meastar go bhfuil trádáil inbhuanaithe indéanta do na speicis sin, agus go n-éilíonn a saintréithe bitheolaíocha uathúla an cineál cosanta ardleibhéil a thugtar do mhíolta móra agus do thurtair anois.

Tíortha ag bualadh le chéile ag an CITES CoP20 Iarrfar orthu ag ócáid ​​i Samarcand, san Úisbéiceastáin i mí na Samhna breithniú a dhéanamh ar liostáil siorcanna míolta móra, siorcanna bána aigéanacha agus roic manta agus roic diabhail ar Aguisín I CITES, rud a thugann an chosaint is láidre dó trí thrádáil tráchtála a thoirmeasc.

Tá toirmisc shealadacha trádála trí thograí nialasacha cuóta á gcur ar an mbord freisin maidir le roic dingéisc agus roic giotáiréisc atá i mbaol criticiúil, agus deir WCS go mbeadh an tionchar céanna acu agus a bheadh ​​ag liostú Aguisín I.

Chuideodh na liostálacha nua le bearnaí forfheidhmithe a dhúnadh, trádáil mhídhleathach a stopadh agus ligean do rialtais agus do phobail speicis mhuirí ríthábhachtacha a chosaint ó ró-shaothrú agus onnmhairiú.

Giotáréisc ollmhór (Ocean Image Bank © Jake Wilton)

Tá dhá thogra bhreise ag iarraidh cosaint leibhéal Aguisín II CITES a thairiscint do speicis siorc agus roic a thrádáiltear níos lú anois ar a son. eití ná le haghaidh ola agus feola.

"Le deich mbliana anuas, dhírigh gníomhaíocht CITES ar an siorc-eite “trádáil, agus le 90% den trádáil sin rialáilte anois, ní mór an fócas a aistriú chuig tiománaithe eile ró-iascaireachta siorc,” a áitíonn WCS, a mhol ceannaireacht Panama, Eacuadór, na Brasaíle, na Seineagáile, Beinin, an AE agus na Ríochta Aontaithe as na tograí nua a threorú.

Iarrann na tograí seo cosaint mhéadaithe do shiorcanna gulper domhainuisce atá ag fás go mall, chun a chinntiú go leanfar den trádáil ina n-ola ae luachmhar mar a úsáidtear i gcosmaidí ardchaighdeáin, ar aghaidh go dleathach agus go hinbhuanaithe; agus i gcás siorcanna réidh-chon, go ndéantar ró-iascaireacht orthu agus go ndéantar trádáil orthu go hidirnáisiúnta dá bhfeoil.

San iomlán, tá breis is 70 speiceas siorc agus roic molta le haghaidh gníomhaíochta liostála CITES ag CoP 20, agus tá breis is 50 rialtas tar éis a n-ainmneacha a chur le seacht dtogra liostála.

