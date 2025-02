Farraigí suffocating

Tá leibhéil ísle ocsaigine ag teacht chun cinn mar an tríú bagairt mhór ar sceireacha coiréil trópaiceacha tar éis téamh aigéin agus aigéadacht – sin an dearcadh atá ag JENNIFER MALLON ó Ollscoil Oirdheisceart Nova, ADRIAN MICHAEL BASS Ollscoil Ghlaschú agus MAGGIE D JOHNSON ó Ollscoil Eolaíochta & Teicneolaíochta King Abdullah

Tá taighde coiréil-sceir dírithe ar an cúpla olc mar thoradh ar astuithe gás ceaptha teasa is airde riamh: na haigéin ag téamh agus uisce farraige atá ag éirí níos aigéadach.

Is é is cúis leis na bagairtí domhanda seo ná go n-ionsúnn uisce na farraige an iomarca teasa agus an dé-ocsaíd charbóin a chuir dó breosla iontaise leis an atmaisféar. Ach tá iarmhairt eile ann nach bpléitear go minic.

Ar fud an domhain, tá ocsaigin aigéanach á ídiú mar go gcoimeádann uisce farraige níos lú ocsaigine agus é ag téamh. Sna huiscí cósta te ina bhfásann sceireacha coiréil trópaiceacha, is féidir le hiarmhairtí láithreach na dtiúchan íseal ocsaigine a bheith tubaisteach.

Tuairiscítear níos mó teagmhais hypoxia gearrthéarmacha ina dtagann laghdú tobann ar leibhéil ocsaigine tuaslagtha - go minic spreagtha nó níos measa ag truailliú ceimiceach ag rith amach ón talamh, cosúil le leasacháin ar mhórán cothaitheach - ar féidir leo pobail choiréil iomlána a mharú agus sceireacha a dhíleá laistigh de laethanta.

Is ainmhithe iad coiréil agus, cosúil le hainmhithe uisceacha eile, breathnaíonn siad ocsaigin ón uisce chun a meitibileacht a spreagadh. A bhuí le caidreamh siombóiseach le algaí micreascópacha, déanann coiréil fuinneamh na Gréine a iompú isteach i mbia freisin – is é ocsaigin an seachtháirge.

Athraíonn leibhéil ocsaigine ar sceireacha coiréil go nádúrtha i dtimthriall laethúil, agus an ocsaigin thuaslagtha ag buaicphointe timpeall meán lae agus ag titim de réir a chéile de réir mar a théann an solas i léig. San oíche, nuair a stopann fótaisintéis, leanann coiréil ar aghaidh ag riospráid (ídíonn ocsaigin), agus ídítear ocsaigin uisce farraige.

Ciallaíonn an t-ardú agus an titim thimthriallach seo ar ocsaigin go bhfuil straitéisí forbartha cheana féin ag roinnt coiréil chun athruithe ar ocsaigin tuaslagtha a sheasamh.

Nuair a thiteann an méid ocsaigine atá ar fáil do choiréil faoi bhun an raon nádúrtha seo, féadann coiréil a bheith faoi strus agus cuirtear isteach ar a ngnáthphróisis bhitheolaíocha, rud a fhágann bás i go leor cásanna.

Díreach cosúil linne, tá ocsaigin ag teastáil ó choiréil chun maireachtáil. Ach fuair mé (Jennifer Mallon) amach nach léir i gcónaí don tsúil naked éifeachtaí ocsaigine íseal ar choiréil, agus go bhféadfadh coiréil óga a bheith go háirithe leochaileach.

Comharthaí deacair le feiceáil

Chun éifeachtaí leibhéil ísle ocsaigine ar choiréil a thuiscint, thaistil mé go Stáisiún Mara Smithsonian i Florida, mar chuid de thionscadal taighde faoi stiúir Andrew Altieri ó Ollscoil Florida agus Maggie Johnson agus Valerie Paul de chuid Smithsonian.

Ag an Smithsonian, samhlaíonn 24 umar uisce farraige a bhfuil aeráid-rialaithe leibhéil éagsúla dí-ocsaiginithe atá i láthair cheana féin ar sceireacha coiréil ar fud an domhain, ó dian-dí-ocsaiginiú, ar thug ár dtaighde faoi deara air. chósta Mhuir Chairib na Panama, go gnáthchoinníollacha, mar shampla iad siúd a mhacasamhlú in uisceadáin ar fud an domhain.

D’athchruthaigh na taighdeoirí coinníollacha comhshaoil ​​do choiréil sa saotharlann (Jennifer Mallon)

Cé go bhfuil roinnt coiréil, cosúil leis an choiréil staghorn Mhuir Chairib (Cervicornis Acropora), a fuair bás laistigh de chúpla lá tar éis dí-ocsaiginiú dian, speicis thábhachtacha eile a bhaineann le tógáil sceireacha ar nós an choiréil réalta shléibhtiúil (Orbicella faveolata) a tháinig slán, rud a léiríonn go bhfuil lamháltas íseal ocsaigine ann Bhí difríocht idir speicis.

Nuair a rinneamar staidéar ar na coiréil a tháinig slán deocsaiginiú, fuair muid amach nach bhféadfadh strus hypoxic a bheith le feiceáil i gcónaí. Fiú nuair a bhí siad faoi lé dí-ocsaiginithe ar feadh coicíse, níor léirigh coiréil aon chomharthaí tuaradh, is é sin nuair a imíonn na algaí ildaite agus nuair a chasann coiréil bán taibhseach.

Léirigh tomhais níos mionsonraithe rud éigin buartha: in ainneoin láithrithe amach, nochtadh ocsaigine íseal go raibh lagú ar mheitibileacht choiréil, rud a d'fhéadfadh a gcumas fáis agus sceireacha a chur i bhfeidhm.

Is modhanna amhairc den chuid is mó iad na modhanna atá ann faoi láthair chun sláinte coiréil a thomhas sa réimse, agus áirítear leo measúnuithe ó thumadóirí oilte a dhéanann cuardach ar chomharthaí de choiréil a bhíonn ag sileadh nó ag tuaradh. D'fhéadfadh na freagraí ar strus hypoxic a chonaic muid inár dturgnamh a bheith ag dul faoin radar.

Coiréil leanbh i mbaol

Theastaigh uainn freisin a fháil amach conas a théann deoxygenation i bhfeidhm ar chumas coiréil chun pórú.

Is gnó tricky é atáirgeadh gnéasach coiréil cheana féin. Tarlaíonn imeachtaí sceite, nuair a scaoileann coiréil cuacha uibheacha isteach san uisce, ach cúpla oíche sa bhliain, agus tá na larbhaí a eascraíonn as an-leochaileach. Is beag duine a mhaireann ar an tsnámh il-lae go dtí an sceir, áit a socraíonn siad agus a n-iompaíonn siad ina choiréil óga.

Ar sceireacha nua-aimseartha sa Mhuir Chairib, tá coiréil óga fiáine annamh. Cuidíonn daoine a bhfuil baint acu le sceireacha a athchóiriú le coiréil a atáirgeadh go gnéasach sa saotharlann agus tóg na hógánaigh d'fhonn iad a thrasphlandú níos déanaí ar an sceir.

Is minic a shocraíonn coiréil ógánach i scáintí sceireacha, áit a mbíonn siad faoi lé leibhéil ocsaigine níos ísle ar feadh tréimhse níos faide ná mar atá siad uisce oscailte, toisc go sreabhann níos lú uisce os a gcionn.

Nuair a muid larbhaí coiréil ghoradh in uisce dí-ocsaiginithe le linn an phróisis lonnaíochta, fuaireamar amach nach raibh tionchar suntasach ar rátaí tosaigh marthanais larbhaí agus lonnaíochta.

D'athraigh rudaí nuair a bhí na larbhaí socraithe agus thosaigh siad ag cruthú coiréil óga. Tá easpa algaí siombóiseach ag coiréil óga na luathchéime, ar a dtugtar polypaí príomhúla, chun cabhrú leo a gcuid riachtanas cothaithe a chomhlíonadh trí fhótaisintéis agus mar sin braitheann siad ar riospráid le haghaidh fuinnimh.

Gan dóthain ocsaigine, ní féidir leo análú i gceart agus tosú ag fáil bháis.

Ócáid sceite coiréil (Mikaela Nordborg / AIMS)

Caomhnú coiréil in uiscí gan anáil

Is féidir lenár dtaighde cabhrú leo siúd a bhfuil baint acu le sceireacha a athchóiriú riachtanais ocsaigine coiréil a thuiscint, chomh maith le béim a chur ar bhagairt a ndearnadh neamhaird air roimhe seo.

Léiríonn fiú coiréil a mhaireann deocsaiginiú comharthaí de mheitibileacht níos laige a fhágfaidh go mbeidh sé níos deacra sceireacha sláintiúla a chaomhnú, toisc go mbraitheann athchóiriú ar fhás coiréil sláintiúil chun an méid a ndearnadh damáiste dó a athghiniúint.

Mar chéad chéim eile, tomhais réimse de mheitibileacht choiréil ar chonair sceir bhacainn Florida nuair a thuartar go dtitfidh leibhéil ocsaigine le linn míonna te an tsamhraidh, chun fíorthionchar na dí-ocsaiginithe ar shláinte choiréil a léiriú.

Ní i gcónaí a bailíodh sonraí ocsaigine tuaslagtha mar chuid de mhonatóireacht sceireacha, fiú le linn imeachtaí tuaradh uisce te nuair a bhíonn an ocsaigin íseal.

De réir mar a théann géarchéim na haeráide in olcas, beidh sé ríthábhachtach tuilleadh den mhonatóireacht seo a dhéanamh in uiscí cósta trópaiceacha. Tá tuilleadh taighde ar an gcaoi a bhfreagraíonn speicis choiréil ar leith d'hiopcsa riachtanach freisin do straitéisí caomhnaithe spriocdhírithe.

Trí aghaidh a thabhairt ar bhagairt chiúin an dí-ocsaiginithe, is féidir linn todhchaí na sceireacha coiréil agus na speicis mhara gan líon atá ag brath orthu a chosaint.

