Cé go bhfuil 100 bliain díreach ann ó tugadh ainm don speiceas, is sa lá atá inniu ann a gabhadh píosaí físe de scuid beo ollmhór ina thimpeallacht nádúrtha – an t-aigéan domhain.

Tháinig an dul chun cinn seo a bhuíochas le foireann eolaíoch idirnáisiúnta ar bord árthaigh taighde Institiúid Aigéan Schmidt Falkor (freisin), ag taiscéaladh Oileáin Sandwich Theas san Atlantach Theas.

Maireann daoine fásta den speiceas, nach bhfacthas riamh ach marbh nó ag fáil bháis i líonta san am atá caite, suas go dtí a n-ainm coitianta agus meastar go bhfásann siad chomh fada le 7m. Le meáchan 500kg, meastar gurb iad seo na hinveirteabraigh is troime ar domhan.

Ní hamháin go bhfuil na squid seo mór: tá siad iontach!

Gach a bheith go maith, an t-eiseamal de Mesonychoteuthis hamiltoni sroichfidh an ceamara an méid sin ach is ógánach 30cm atá ann faoi láthair. Bhí sé ag snámh ag doimhneacht 600m nuair a chonaic ROV na hinstitiúide é FoBastach.

Tharla an radharc ceart ar 9 Márta, agus Falkor (freisin) bhí ar 35-lá Áireamh Aigéin turas suaitheanta chun saol mara nua a aimsiú, á reáchtáil ag Nippon Foundation agus Nekton.

Teaghlaigh squid gloine

Baineann squid ollmhór leis an squid ghloine (Cranchiidae) teaghlach, agus tugadh barúil shuntasach cheana féin ar an turas a rinne Daonáireamh an Aigéin roimhe sin an 25 Eanáir. Ba é seo an chéad phíosa scannáin beo eile a deimhníodh Cranchiidae speiceas, an squid gloine oighreach (Galiteuthis glacialis), scannánaithe ó Falkor (freisin) 687m ar doimhneacht i Muir Bellingshausen in aice leis an Antartaice.

Seasann an G glacialis trédhearcach a lámha go scaoilte os cionn a chinn, ‘poca cockatoo’ a fheictear go coitianta i scuid eile gloine (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Ba chomhoibriú é an turas is déanaí idir Schmidt Ocean Institute, Fondúireacht Nippon-Daonáireamh Aigéin Nekton agus GoSouth, comhthionscadal idir Ollscoil Plymouth sa Ríocht Aontaithe, Lárionad GEOMAR Helmholtz um Thaighde Aigéin sa Ghearmáin agus Suirbhé Antartach na Breataine.

“Tá sé spreagúil an chéad cheann a fheiceáil ar an láthair píosaí scannáin de ollphéist ógánach agus í ag ceapadh nach bhfuil aon tuairim acu go bhfuil daoine ann,” a dúirt an Dr Kat Bolstad ó Ollscoil Teicneolaíochta Auckland, duine de na saineolaithe neamhspleácha a chabhraigh chun an scannán a fhíorú.

Is beag atá ar eolas faoi shaolré an squid ghloine, ach tá cuma trédhearcach ag squid ollmhór óg a chaillfidh siad níos déanaí. Is féidir idirdhealú a dhéanamh ar an speiceas G glacialis le crúcaí ar lár a n-ocht ngéag, ach mar ógánaigh tá crúcaí géara ag deireadh an dá tentacles níos faide.

Falkor (freisin) agus cnoic oighir san Aigéan Theas (Institiúid Aigéin Schmidt)

Rath cúl le cúl

“Is iontach an rud é an chéad radharc ar dhá scuid éagsúla ar thurais chúl le cúl agus léiríonn sé chomh beag atá feicthe againn d’áitritheoirí iontacha an Aigéin Theas,” a dúirt Institiúid Aigéan Schmidt stiúrthóir feidhmiúcháin an Dr Jyotika Virmani.

“Ar an dea-uair, ghlacamar go leor íomhánna ardtaifigh de na créatúir seo chun ligean do na saineolaithe domhanda, nach raibh ar an soitheach, an dá speiceas a aithint.”

An squid ollmhór (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

FoBastach a bhfuil an chéad scannán deimhnithe de ar a laghad ceithre speiceas squid sa fiáin, lena n-áirítear an Spirula spirula (scuid adharc reithe) in 2020 agus Promachoteuthis in 2024, thuairiscigh an bheirt acu Divernet, agus tá céad radharc amháin eile atá ag fanacht le deimhniú.

“Leanann na chuimhneacháin do-dhearmadta seo ag meabhrú dúinn go bhfuil an t-aigéan lán de rúndiamhra atá fós le réiteach,” a dúirt Virmani.

