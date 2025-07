Samhail Seasmhachta 3T 'Go dtí an mm' ag Féile na Luas

An chéad mhúnla longbhriste priontáilte 3D de long íocónach Sir Ernest Shackleton Endurance agus a chuid digiteach Nochtadh a gcomhghleacaithe ag taispeántas Future Labs ag Féile Luas Goodwood in Iarthar Sussex, a osclaíodh inné (11 Iúil) agus a leanann ar aghaidh go dtí an deireadh seachtaine seo chugainn.

Léiríonn an taispeántas an chaoi a bhfuil “teicneolaíochtaí ceannródaíocha scanadh, hintleachta saorga agus léirshamhlú ag réabhlóidiú rochtana ar chuid de na suíomhanna oidhreachta is iargúlta agus is leochailí ar domhan,” a deir Elena Lewendon, Príomhoifigeach Oidhreachta Iontaobhas Oidhreachta Muirí na Falklands (FMHT), an carthanas atá cláraithe sa Ríocht Aontaithe atá taobh thiar de rud a dtugann sí “taispeántas suntasach” ar longbhriseadh an Antartaigh.

Endurance brúite ag oighear í agus chuaigh sí go tóin poill i 1915, agus 100 bliain tar éis bhás Shackleton aimsíodh í 3km domhain i Muir Weddell ag an FMHT Seasmhacht22 turas taiscéalaíochta, buaicphointe cuardaigh deich mbliana.

An priontáilte 3D Endurance Meastar go bhfuil an tsamhail cruinn go dtí an milliméadar agus ar cheann de na samhlacha longbhriste is mionsonraithe a rinneadh riamh. Cruthaíodh í ag baint úsáide as sonraí scanadh thar a bheith beacht a gabhadh le linn an turais agus is féidir le cuairteoirí an próiseas a úsáideadh chun í a thógáil a fheiceáil freisin.

In éineacht leis, tugann scáileáin tadhaill idirghníomhacha cuireadh don phobal an longbhriste a iniúchadh iad féin, ag nascleanúint trasna deic agus ghrinneall na farraige chun déantáin reoite in am a nochtadh.

Fuáilte le chéile

Rinneadh an obair chun na samhlacha a tháirgeadh ag Íomháú Voyis agus Cuardach Aigéin DhomhainFuaiteadh breis is 25,000 grianghraf ardtaifigh le chéile ag baint úsáide as fótagraiméadracht agus cuireadh le chéile iad le sonraí ó scananna léasair chun an longbhriste a nochtadh mar a bhí sí, síos go dtí an grán in adhmad na loinge.

Baineadh úsáid as teicnící speisialta ceartúcháin datha chun a nochtadh conas Endurance a d’fhéachfadh i solas an lae agus ag tabhairt aird ar ghnéithe a chaillfí murach sin i ndoimhneacht dhorcha na gréine.

"An caighdeán nua seo de digiteach osclaíonn athchóiriú longbhriste cosúil le Endurance don phobal, d’eolaithe agus do mhic léinn ar fud an domhain, rud a chuireann bealach nua cumhachtach ar fáil chun oidhreacht leochaileach faoi uisce a iniúchadh, a staidéar agus a chosaint,” a deir cathaoirleach FMHT, Saul Pitaluga.

Léiríonn Future Labs, taispeántas tumtha Fhéile na Luas, teicneolaíocht cheannródaíoch i róbataic, soghluaisteacht agus spás, agus taispeántais atá deartha chun ligean do dhaoine de gach aois páirt a ghlacadh.

Deirtear go bhfuil feidhmchláir dhíreacha ag na teicneolaíochtaí nua a úsáidtear ar Endurance22 i mapáil ghrinneall na farraige, i mbitheolaíocht mhuirí, i bhfuinneamh amach ón gcósta, i gcosaint agus i gcaomhnú, cé go bhfuil seans maith ann go laghdóidh sé seo an t-éileamh ar sheirbhísí tumadóirí laistigh de dhoimhneachtaí tumadóireachta daonna, go háirithe i gcásanna ardriosca.

Chomh maith leis sin, tá “Grinneall na Farraige 2025: Mapáil Aigéin Neamhfheicthe an Domhain” mar chuid de Saotharlanna Todhchaí 2030, rud a léiríonn tionscadal Ghrinneall na Farraige 2030 de chuid Fhondúireacht Nippon-GEBCO chun grinneall na farraige ar fad a mhapáil thar na cúig bliana atá romhainn, ag baint úsáide as meascán d’AUVanna domhainmhara, sonar il-bhíoma, braiteoirí cianda, hintleacht shaorga agus sonraí foinsithe sluaite.

An Féile na Gaoithe Deirtear go meallann sé níos mó ná 200,000 cuairteoir chuig Teach Goodwood in aice le Chichester, Iarthar Sussex gach bliain. Cosnaíonn cead isteach £75 do dhaoine fásta agus téann páistí saor in aisce.

