U-352 – Longbhriseadh an Dara Cogadh Domhanda de chuid Carolina Thuaidh

Sna huiscí amach ó Chósta Carolina Thuaidh tá bailiúchán de longa báite a chuireann i gcuimhne do chathanna a tharla amach ónár gcósta le linn an Chogaidh Dhomhanda seo caite.

Ar cheann de na cinn is cáiliúla tá an U-352, U-bhád Gearmánach atá fós slán den chuid is mó i 110 troigh uisce.

Mar is eol d’fhormhór tumadóirí longbhriseadh an Atlantaigh, ba thoradh ar go leor de shuíomhanna briste Outer Bank de chuid North Carolina “Cath an Atlantaigh.” Le linn luathchéimeanna an Dara Cogadh Domhanda, thug U-bháid mhara na Gearmáine a bhfeachtas scriosta aigéin díreach ar leac an dorais againn, agus bhí siad ar cheann de na hairm is measa agus is éifeachtaí i stair na cogaíochta cabhlaigh.

Faoi cheannas an Aimiréil Karl Donitz, U-bootwaffe na Gearmáine (Gearmáinis do loingeas bád) sheol siad a gcéad sraith stailceanna i gcoinne loingeas Mheiriceá sna laethanta deiridh de 1941. Ar a dtugtar Oibríocht Paukenschlag (Droim Beit), bhí an fórsa ionsaithe comhdhéanta de chúigear. IX class, báid fadraoin.

Tá an U-bhád Gearmánach U-352 suite inniu amach ó Chósta North Carolina.

Idir a theacht go huiscí críochach SAM ar an 27 Nollaig, 1941 agus an 6 Feabhra, 1942, chuaigh na drumadóirí go tóin poill 25 long. Faoi dheireadh na bliana céanna sin, bhí oibríochtaí U-bháid feadh scairbh ilchríochach na SA tar éis dul i bhfeidhm ar fhórsa nach bhféadfaí a stopadh a d'imigh ó Maine an bealach ar fad isteach i Murascaill Mheicsiceo. D’fhéachfadh m’athair, mar ghasúr ag fás aníos in aice leis na Bainc Amuigh, ar thinte na n-íospartach a lasadh, agus ansin céimnithe isteach i nglas dubh na hoíche. I gceann bliana, shroich na maruithe U-bháid gar do 100, agus níor fhulaing siad ach 21 caillteanas dá gcuid féin.

Mar fhreagra ar an mbagairt fholaithe seo, d’eagraigh fórsaí na gComhghuaillithe conbhaigh le tionlacan cabhlaigh. D’imlonnaigh fórsaí cosanta an Dúchais patróil aerárthaigh fadraoin agus báid chúrsála armtha le táillí doimhneachta, agus ag an am céanna d’oibrigh siad go dícheallach chun bearta fo-sheilg níos sofaisticiúla a fhorbairt. Áiríodh leis na bearta sin gach rud ó chórais sonar gníomhacha a fheabhsú go triantánú raidió agus sracaireacht a dhéanamh ar theachtaireachtaí idircheapaithe códaithe.

Ba é briseadh an chóid enigma a rinne seirbhís ar bord U-bháid beagnach féinmharfach. Faoi dheireadh na bliana 1942, ba é 64 líon na mbád U a scriosadh ná 94. I rith na gcéad mhíonna den bhliain dár gcionn, chuaigh 41 bhád faoi ghlas, agus ba é an buaicphointe ná an t-am is dorcha a bhí ag an gcabhlach, Black May, nuair a maraíodh 37 subach agus rinneadh damáiste do 352 eile. i gceann míosa. Bhí an U-XNUMX ar dhuine de na híospartaigh den ionsaí seo.

Cuid deiridh den U-bhád Gearmánach U-352 ar Chósta Carolina Thuaidh

Ag 218 troigh ar fad, dearadh VIIC a bhí san U-352, lena n-áirítear gunna deic 88mm a bhí suite chun tosaigh ar an túr cúnála. Is ionadh é nach raibh aon mharú amháin ag an soitheach seo. Níos measa fós, ar an 9ú Bealtaine, 1942, ba í an dara long — agus go luath le bheith deiridh — a scaoil sí uirthi ná Gearrthóir Garda Cósta SAM Icarus. Ag seachaint toirpéid an U-352, rinne an tIcarus a rith ionsaí féin, ag baint úsáide as cúig mhuirear doimhneachta a rinne damáiste mór don U-bhád go hinmheánach, ag scrios an túr conning agus ag séideadh an gunna deic.

Chuir dhá ionsaí luchta níos doimhne ar an U-352 teacht ar an dromchla agus d'ordaigh an ceannasaí KL Rathke dá chriú scuttle agus an long a thréigean. Sa deireadh, maraíodh 17 dá criú, agus tógadh an chuid eile go Charleston mar phríosúnaigh chogaidh.

Deich mBliana de Chuardach

Le haghaidh cath a bhí chomh taifeadta go maith, ní raibh a fhios ag aon duine cá raibh an U-352 go dtí an Captaen George Purivoy (an fear a thosaigh Ionad Tumadóireachta Olympus i Morehead City, NC), in éineacht le Rod Gross, Dale McCullough agus Claude Hall (an grúpa a chuir tús leis an gcuardach trí thaighde fairsing ar chartlanna cabhlaigh an Dara Cogadh Domhanda) chinn siad an fo-mhír a lorg. Lean a bhfiach ar feadh 10 mbliana sula bhfuarthas é i mí Aibreáin 1975, míle iomlán agus ceathrú ó na comhordanáidí bunaidh a logáil an Icarus.

Tumadóirí ag fiosrú U-bhád Gearmánach U-352 amach ó Chósta North Carolina

Inniu, tá an U-352 ar cheann de shuíomhanna raic sínithe Carolina Thuaidh. Maidir le tumadóirí a dhéanann an turas go Morehead City, tá sé gar do bharr an liosta. Fiú agus an mionteagasc tumadóireachta úrnua i d’intinn, is iontach an radharc é an U-352 a fheiceáil ag teacht chun cinn ón mbun, ina shuí le liosta 45 céim ar an mbordlann. Suite timpeall 35 míle amach ón gcósta, tá an U-352 suite gar do Shruth na Murascaille, rud a thugann luach saothair do thumadóirí le hinfheictheacht níos mó ná 100 troigh.

Beirt tumadóirí, duine ar ath-breather agus an ceann eile ar chuaird oscailte tumadóireacht ar an U-bád Gearmánach.

Tar éis an líne shliocht i dtreo an bun, bhí mo chéad tuiscint ar an raic iontach iontas ar a trastomhas sách caol. Bhí áit chónaithe ar an gcuid is mó de longa cogaidh aicme ionsaithe meánmhéide ón ré seo i bhfad ó bheith luxurious. Bhuail an saol ar U-bhád a raibh leithead uasta de 20 troigh orm mar rud dothuigthe claustrophobic - fiú mura raibh aon duine ag lámhach nó ag scaoileadh pléascáin ort.

Cé go bhfuil an chuid is mó fós slán, is é an chuid is mó dá bhfeiceann tú ar an mbun ná iarsmaí an chabhail brú mar go bhfuil an chuid is mó de chásáil seachtrach an U-bhád tar éis meirgeadh.

Snorkel an U-352 ina luí sa ghaineamh tar éis titim de túr conning an fomhuirí Gearmánach nuair a chuaigh sé.

Agus mé ag obair ar an longbhriseadh le haghaidh cúpla rogha íomhánna, chuaigh an neamh-ghrianghrafadóir ionamsa síos cosán difriúil. I rith na mblianta bhí deis agam líon mór raiceanna a tumadh, an chuid is mó d’íospartaigh stoirmeacha, imbhuailtí le sceireacha agus fiú cúpla a chuaigh U-bháid na Gearmáine. Ach ba ábhar cumhachtach é a bheith in ann mo lámh a chur ar dhuine de na creachadóirí de dhéantús an duine seo den chéad uair.

Dul síos ar an U-352

Tumadóirí ag crochadh ar chóras síos-líne a chuimsíonn freisin dhá líne a shíneann comhthreomhar leis an mbád tumadóireachta do thumadóirí scaipthe amach air le linn dóibh a bheith ag stopadh sábháilteachta ag deireadh an tumadóireachta.

Fiú amháin i measc tumadóirí Bainc Amuigh a bhfuil taithí acu, is é an dúshlán is mó a bhaineann le tumadóireacht a dhéanamh ar an U-352 - mar atá le formhór na raiceanna limistéir ag doimhneachtaí níos mó ná 70 troigh - ná fanacht leis an mbád tumadóireachta dul i ngleic leis an long agus na línte síos a shocrú. Éilíonn an nós imeachta ar bhall den chriú líne a iompar agus a cheangal go fisiciúil isteach sa raic. I gcás an U-352, is snámh 120 troigh é seo go dtí an bun, sula bhféadfaidh aon duine eile dul isteach san uisce.

Ag brath ar choinníollacha, is féidir leis an druil 15 go 20 nóiméad a ghlacadh. Chun an próiseas seo a bhrostú, tá trealamh cumarsáide faoi uisce ag tumadóirí Ionad Tumadóireachta Olympus. Ón mbun, is féidir leis an tumadóir comhairle a thabhairt don chaptaen más gá dó an bád a bhogadh nó níos mó líne a íoc, chomh maith le tuairisc mhionsonraithe a thabhairt ar na coinníollacha ó bhun go barr.

Coinníollacha Tumadóireachta Carolina Thuaidh

Is í an aimsir an athróg rialaithe agus tú ag tumadh raiceanna Bainc Amuigh Carolina Thuaidh. Lá amháin is féidir leis a bheith iontach, le farraigí ciúine agus uisce gorm, agus is féidir leis an gcéad lá eile dul go hiomlán salach, le gaotha láidre agus farraigí garbha, nó díreach infheictheacht ghruama sa raon 10 go 30 troigh.

Sruth na Murascaille is cúis leis an bhfórsa dúlra is mó tionchair, a scuabann sruthlú soir an Bhainc agus é ag sreabhadh ó thuaidh. Mar thoradh ar an Sruth, féadann teocht an uisce samhraidh a bheith ar an meán sna 70í arda, uaireanta ag ardú go dtí na 80í ísle, le hinfheictheacht faoi uisce níos mó ná 100 troigh. Ar go leor de shuíomhanna báite an cheantair, is minic a bhíonn go leor srutha ann chun úsáid a bhaint as líne síos riachtanach.