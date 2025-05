Séideann fionnachtain clog tumadóra miotas na loinge báite as an uisce

at 11: am 41

Bhí “miotas faoin gcloig” timpeall ar chorvette Chabhlach Ríoga Cheanada Trentonian, a bádh i Muir nIocht ag U-bhád Gearmánach i mí Feabhra 1945, de réir an tumadóra teicniúil Briotanach aitheanta Dom Robinson.

Bhí ráfla ann gur aimsíodh an déantán ach nár ardaíodh é blianta ó shin, le linn an chéad tumadóireacht riamh ar an long bhriste 65m ar doimhne. Ina dhiaidh sin, níor breathnaíodh arís é, agus ceapadh gur cailleadh go deo é i láib ghrinneall na farraige.

“Mar sin níor chreid mé riamh i mo bhrionglóidí is fiáine go bhfaighfinn é i ndáiríre – ach uaireanta bíonn miotais fíor,” a deir Robinson, a d’éirigh leis an gclog a aisghabháil le déanaí agus a roinn an taithí ar a shuíomh gréasáin cáiliúil. Tumadóir Longbhriste Doimhin YouTube cainéal (Féach thíos).

Ní hamháin sin, ach laistigh de choicís tar éis dó an clog a ardú, bhí Robinson tar éis é a dhearbhú don Ghlacadóir Longbhriste agus é a thabhairt ar ais d’ionadaithe Chabhlach Cheanada. Déanfar é a athchóiriú anois le taispeáint ag Músaem Cabhlaigh Halifax.

HMCS Trentonian

HMCS Trentonian (K368) modhnaithe FlowerCorvette den chéad scoth, agus an ceann deireanach a cailleadh le linn an Dara Cogadh Domhanda. Bhí sí i mbun gnímh le linn Chath an Atlantaigh agus bhí sí ag fónamh mar choimhdeacht conbhua faoi Cheannas Plymouth nuair a thorpéadódh an U-bhád Gearmánach í. U-1004 ní fada ó Falmouth. Chuaigh an corvette go tóin poill i níos lú ná 10 nóiméad, agus maraíodh seisear dá criú.

An t-ádh tríú huair

Bhí Robinson tar éis tumadh cheana féin Trentonian faoi ​​dhó, agus níor thug sé cuairt air don tríú huair ach toisc go raibh fonn ar tumadóirí eile sa ghrúpa iarsmaí na loinge cogaidh 63m ar fhad a fheiceáil.

Ar ais ar an mbád tumadóireachta – Dom Robinson (Tumadóir Doimhin Longbhriste) lán le lúcháir YouTube)

Tá an long bhriste go dona agus beagán ar a taobh clé, agus treoraíonn físeán Robinson lucht féachana thar na coirí Yarrow go dtí múchtóir dóiteáin pléasctha ag an deireadh. Tá iarsmaí de phoill chúil agus píopaí ann agus rud a d'fhéadfadh a bheith ina muirear doimhne briste oscailte.

Níos gaire don bhogha, déanann Robinson cur síos ar “seomra déanta as cré-umha” nó ábhar neamhfheiriúil eile a cheaptar a bhí ina sheomra compáis. Níos faide chun tosaigh tá mais cáblaí, boscaí acomhail agus píopaí, ach agus é ag tabhairt faoi deara imeall an chloig agus ag iarraidh é a bhaint amach, pléascann an láib.

Agus a GoPro ag cailleadh cumhachta ar aon nós, bhí an t-ádh ar an ngrianghrafadóir faoi uisce Rick Ayrton a bheith ar fáil chun na dualgais taifeadta a ghlacadh air féin ag an bpointe seo.

An clog i lámha Dom Robinson (Rick Ayrton) le lámhainní buí air.

Níl an longbhriseadh faoi chosaint, agus d’fhreagair staraí cabhlaigh darb ainm Roger Litwiller an nuacht faoin bhfionnachtain trína rá le CTV News Cheanada gur cheap sé go raibh an Trentonian ba chóir é a chóireáil mar uaigh chogaidh, agus “míreanna oidhreachta” amhail déantáin phráis fágtha ina n-áit.

Dúirt Litwiller gur baineadh go leor déantán as an longbhriseadh ag tumadóirí sna blianta roimhe sin. “Dá dtiocfadh an fhoireann i gceann de na reiligí sa Normainn ag obair ar maidin agus dá bhfaigheadh ​​siad poill tochailte ar fud na reilige agus na láimhseálacha práis bainte de na cónraí, cad a bheadh ​​​​ann? Bheadh ​​​​círéib idirnáisiúnta ann,” a dúirt sé leis an stáisiún.

An rud ceart

Aontaíonn Robinson gur “tumadh go minic sa long bhriste ó thús na 2000idí ar a laghad” agus, maidir leis an gclog, gur “thriail a lán tumadóirí gan rath í a aimsiú, mise san áireamh – go dtí an tumadh seo”.

“Bhí mé beagáinín neirbhíseach nuair a bhuail mé leis na hoifigigh Cheanada sin go léir, mar cheap mé go mbeadh siad beagáinín trína chéile gur bhaineamar an clog de longbhriseadh, áit ar léir gur bhásaigh baill de Chabhlach Cheanada,” a deir sé.

Ag bualadh leis na Ceanadaigh sa Ríocht Aontaithe (Aidan Davies Webb)

Scrúdaíonn ball de Chabhlach Ríoga Cheanada an clog le linn an tseolta (Aidan Davies Webb)

Ach cuireadh deireadh leis na heagla sin go gasta nuair a dúirt duine de na hoifigigh leis: “Féach, bhí an rud a rinne tú ceart go hiomlán. I mbeagán ama, ní bheidh aon rud fágtha ansin. Tá na rudaí seo ag lobhadh agus ag titim agus, sa deireadh, beidh siad ina gcuid de ghrinneall na farraige.”

Dúirt an t-oifigeach Ceanadach le Robinson: “Is fearr i bhfad an clog sin a bheith ar an dromchla, i músaem inar féidir le neart daoine dul ann agus é a fheiceáil, agus inar comórfar na daoine a fuair bás agus a d’fhóin.”

“Táim thar a bheith sásta, ní hamháin mar gheall gur aimsigh mé an clog, cé go bhfuil sé sin iontach ar ndóigh, ach freisin mar gheall ar an bhfíric go bhfuil sé ag dul ar ais go Ceanada ar bord long chogaidh Cheanada eile,” a deir Robinson. “Agus nuair a shroichfidh sé ann, taispeánfar é i músaem chun comóradh a dhéanamh ar na daoine a cailleadh, ach ar na daoine a d’fhóin chomh maith.”

“Ba tumadóireacht iontach ar fad a bhí ann, taithí iontach a bhí ann agus, tá a fhios agat, ceapaim gur dheineas an rud ceart.” Féach ar an Trentonian tumadóireacht agus eile físeáin tumadóireachta longbhriste at Tumadóir Longbhriste Doimhin.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Conas a fuair tumadóirí Darkstar an scriostóir USS Jacob Jones ag 115m, 10,000 buidéal ina suí ar raic – inólta nó nach bhfuil?, Léimeann ‘Argonauts’ HMS Jason, atá caillte le fada, ag 93m, Réitíonn tumadóirí dhá phuzal U-bhád