Aimsíonn tumadóirí teicneolaíochta an long chúrsála dheireanach den Chéad Chogadh Domhanda atá ar iarraidh ón RN

Fuarthas an crúsóir deireanach gan aimsithe de chuid Chabhlach Ríoga na Breataine ón gCéad Chogadh Domhanda “go han-slán” sa Mhuir Thuaidh agus rinne foireann idirnáisiúnta ProjectXplore tumadóireacht inti.

D’éirigh leis na tumadóirí teicniúla, ón Ríocht Aontaithe, ón nGearmáin, ón Ísiltír, ón bPolainn agus ón Spáinn, HMS a aithint go dearfach. Nottingham beagnach 100km amach ó chósta thoir thuaidh Shasana ag doimhneacht 82m. Lean sé seo taighde fairsing ar ábhar cartlainne sa Ríocht Aontaithe agus sa Ghearmáin.

Cuid d'ainm na loinge ag an deireadh (Steffen Scholz)

Tá an long bhriste cúrsála 45° ar chlé agus a tosach os comhair thuaidh, ag ardú in áiteanna 8-10m ón ngrinneall farraige. Tá na gunnaí agus cuid mhór den fhorstruchtúr fós ina n-áit agus tugtar cur síos ar an riocht ginearálta caomhnaithe mar 'den scoth', seachas an tosach damáistithe.

Ba í an long chogaidh ceann de roinnt crúsairí éadroma den rang Town de chuid Chabhlach Ríoga na Breataine an long chogaidh, a dearadh le haghaidh imscaradh neamhspleách fadraoin agus a d'fheidhmigh go minic mar scabhtaí roimh longa catha an Chabhlaigh Mhóir.

An crúsóir deirfiúr HMS Lowestoft, ag taispeáint chumraíocht shainiúil an tonnadóra den rang Town.

Fear a raibh baint aige le cathanna tábhachtacha sa Chéad Chogadh Domhanda ag Helgoland Bight, Dogger Bank agus Jutland, HMS Nottingham cuireadh toirpéad air agus bádh é ag an bhfomhuireán U-52 ar an 19 Lúnasa, 1916, le linn iarracht dheireanach Chabhlach Mórmhara na Gearmáine brú trasna na Mara Thuaidh go Sasana.

Cailleadh tríocha ochtar mairnéalach le linn an chomhraic. Tarrtháladh an captaen, 20 oifigeach agus 357 criú ag scriosóirí.

Míonna ullmhúcháin

Deir ProjectXplore gur rinneadh roinnt mhaith iarrachtaí nár éirigh leo an longbhriseadh a aimsiú le céad bliain anuas.

Tar éis thart ar ocht mí d'ullmhúchán, rinne an fhoireann, ag baint úsáide as an mbád cairte Jacob Seoirse faoi cheannas Iain Easingwood MarineQuest as Eyemouth, aimsigh siad an longbhriseadh ar an 22 Aibreán i mbliana, agus chuaigh siad ar aghaidh le suirbhé leantach a dhéanamh dhá lá ina dhiaidh sin. Bhí siad ag baint úsáide as sonar scanadh tosaigh agus taobh agus macalla fuaime aonbhíoma.

Scanadh ar HMS Nottingham (ProjectXplore)

D’fhéadfaí a fheiceáil go raibh toisí na loinge ag teacht le chéile Nottingham139m ar fhad agus 15m ar leithead. Bhí briseadh soiléir le feiceáil os comhair an droichid, agus bhí na ceithre thonail agus an derrick deiridh le feiceáil chomh maith leis na naoi ngunna 7 orlach 6m ar fhad.

Bhí an longbhriseadh i bhfad níos gaire don áit a maraíodh a thuairiscigh U-52 ná mar a rinne sé do chuntais na Breataine ar an suíomh báite.

Tumadh athanálaithe

Ar an 16 Iúil, thum an fhoireann deichniúr an long bhriste chun í a dhoiciméadú ag baint úsáide as grianghrafadóireacht, fótagraiméadracht, físeán agus suirbhé líne. Bhí na tumadóirí ag baint úsáide as athanálaithe JJ-CCR agus DPVanna cumraithe le GUE.

Fuair siad ainm na loinge greanta trasna barr an deireadh, in aice le porthole a raibh radharc aige ar chábán lae an chaptaein.

Ainm na loinge a aimsiú (Rogier Visser)

Deic adhmaid (Steffen Scholz)

D’fhan na deiceanna adhmaid ina n-áit ar gcúl agus i lár na loinge, agus na daibhéidí trasna an deic agus na capstan agus na slabhraí fós ina n-áit. Bhí na gunnaí 6 orlach le feiceáil agus armlón neamhúsáidte cruachta in aice leo.

Ceann de na gunnaí (Steffen Scholz)

Tumadóirí in aice le gunna (Steffen Scholz)

Tomhaiseann Joe Colls-Burnett ceann de na gunnaí (Steffen Scholz)

Ag an deireadh, bhí na trí phíobán seolta le feiceáil, agus ancaire císte ina luí ar ghrinneall na farraige agus a shlabhra sínte amach. Ar thaobh na clé taobh thiar den droichead, tháinig na tumadóirí trasna ar phlátaí bána a raibh suaitheantas coróin gorm Chabhlach Ríoga agus móitífeanna deiridh agus seolta orthu.

Ancaire cam i bpíobán sceachórach (Steffen Scholz)

Ancaire Kedge ar ghrinneall na farraige (Steffen Scholz)

Bhí an droichead tite ar aghaidh agus ar chlé, agus d’éirigh leis an bhfoireann teileagraf réabhlóid an innill a aimsiú sa cheantar seo. Aimsíodh na ceithre thonail ina gcumraíocht shainiúil ‘Baile’ freisin.

Droichead agus coire tite ar thaobh na calafoirt den longbhriste (Steffen Scholz)

Teileagraf réabhlóideach innill (Steffen Scholz)

Trí thoirpéadó

Bhí briseadh soiléir chun tosaigh ar an droichead ag teacht le tuairiscí faoi an dá phléascadh tosaigh ar thaobh na calafoirt idir bhallaí uiscedhíonacha a chuir as an chumhacht go léir ar an long.

Bhí an Captaen Charles Miller gasta chun ceann de na ballaí a dhaingniú chun an long a choinneáil ar snámh agus am a thabhairt don chuid is mó den chriú le dul amach.

Porthole (Steffen Scholz)

Bhuail an tríú torpéadó ar thaobh na calafoirt 25 nóiméad tar éis an dá chéad bhuille, rud a d’fhág gur chlaon an long go trom i dtreo na calafoirt agus gur shleamhnaigh sí go tóin poill leis an deireadh ar dtús. NottinghamTuairiscítear gur lean gunnadóirí ag lámhach ar U-52 go dtí gur chuaigh sí faoi uisce.

"HMS Nottingham “gan amhras is í an crúsóir den rang ‘Town’ is fearr atá caomhnaithe ar domhan,” a deir tuarascáil na dtumadóirí. Bhí formhór na soithí eile sa rang díolta agus briste suas faoi na 1940idí.

“Is fianaise ar a struchtúr láidir, agus ar an bhfíric gur bhuail na toirpéadó limistéar den chineál céanna, chomh maith le doimhneacht choibhneasta agus nádúr neamhshuaimhneach an tsuímh, an chaoi a bhfuil a riocht caomhnaithe.”

Foireann idirnáisiúnta tumadóirí teicniúla agus an captaen Iain Easingwood (Dominic Willis) de chuid ProjectXplore

Ba iad Dan McMullen agus Leo Fielding, a chomhordaigh an tionscadal, Dominic Willis, Joe Colls-Burnett, Steffen Scholz, Joe Robinson, Alexandra Pischyna, Rogier Visser, James Sanderson agus Andrzej Sidorow, tumadóirí an tionscadail.

Tá Fielding agus McMullen tar éis ullmhú tuarascáil mhionsonraithe maidir leis an bhfionnachtain, agus tá fógra tugtha don Chabhlach Ríoga. Lean ProjectXplore ar Instagram or Facebook.

