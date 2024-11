Pelagian Luamh Tumadóireachta Wakatobi

Nochtann tumadóireacht ard-stíl ar bord Pelagian an saibhreas gan deireadh atá ag fearann ​​faoi uisce na hIndinéise

Gach tráthnóna díreach roimh luí na gréine, tagann carnanna carraige lásaithe coiréil thart ar bhun na Céibhe Draíochta beo de réir mar a thagann scóir mandairínis as a n-áiteanna ceilte le haghaidh a ndeasghnátha gile. Cruinníonn baineannaigh i ngrúpaí beaga de 3 go 5 agus fanann na fireannaigh chun láithreas a dhéanamh. Nuair a thagann agróir, cuireann sé tús le damhsa cúplála casta de shaghas éigin, ag sileadh na ndeor eití cosúil le cromán agus é ag ciorcal timpeall ar dhuine nó dhó de na baineannaigh atá beagán níos lú.

Ag suirghe mandairínis (Synchiropus splendidus) ball den teaghlach dragain.

A luaithe a tharraingíonn taibheoir fireann aird baineannach toilteanach, tosaíonn an péire rince bíseach agus iad ag ardú dhá nó trí troigh os cionn an choiréil. Tá uainiú beacht i gceist leis an gcóragrafaíocht seo, toisc gur sceithirí craolta iad mandairínis; agus scaoiltear na huibheacha agus an speirm ag an am céanna isteach sa cholún uisce lena n-iompar amach sna sruthanna.

Chun toirchiú is fearr a bhaint amach, fanann an baineann gar do pelvic an fhir eití agus iad ag ciorcal. Ansin, ag buaic-nóiméad an dreapadóireachta scaoilfidh sí a cuid uibheacha. Nuair a bheidh a misean curtha i gcrích téann an bheirt ar ais go dtí an bun, áit a rachaidh an fireannach i mbun a shuirghe arís agus bogadh ar aghaidh go dtí an chéad chomhpháirtí eile atá ar fáil. Tóg faoi roinnt guys a bhfuil gach ádh.

Níl sa seó oíche seo ach ceann de na buaicphointí iomadúla de thuras mara ar bord an luamh tumadóireachta Pelagian.

Só Seanré Le Seirbhís Cúig Réalta

Luamh Tumadóireachta Pelagian ag ancaire (barr), taobh istigh den phríomh salon (ar chlé níos ísle), taoisigh ag obair sa bhileoige (ar dheis íochtair).

Ní hé Pelagian do mheánchlár beo. Ag tomhas 115 troigh/36 méadar ar fad le léas mór 24 troigh/7.5 méadar agus deireadh ré feantail chruinn thosaigh an Pelagian mar luamh mótair galánta ar fud an domhain a tógadh i Longchlós A/S Batservice Verft i Mandal, an Iorua i 1965.

Go luath sna 1980idí, rinne úinéirí nua athchumrú ar phríomhléic an luamh chun freastal ar oibríochtaí tumadóireachta agus bhunaigh siad an bád sa Mhuir Rua. Ar a dtugtar an Fantasea ansin, d'athraigh an luamh ionad chun na Séiséil agus an tAigéan Indiach a chúrsáil ar feadh cúpla bliain sula bhfuarthas teach nua san Indinéis. Tar éis athchóiriú iomlán a dhéanamh agus uasdátú iomlán a dhéanamh, athbhreithníodh an Fantasea mar an Pelagian, agus ní fada go raibh sé ina chomhlánú foirfe d'oibríochtaí tumadóireachta talamh-bhunaithe Wakatobi.

Seomra ceamara ar an Luamh Léim Pelagian

Cé go bhfuil línte Pelagian seanré, tá na socruithe agus na réimsí sóisialta chomh nua-aimseartha le haon luamh ard-deireadh só. Níor shábháil Wakatobi aon chostas chun an Pelagian a thabhairt suas go dtí na caighdeáin mhionsonraithe chéanna a bhfuil an oiread sin cáil ar an ionad saoire. Iompraítear décor upscale tríd an luamh, a thairgeann gach sólás créatúr a bhfuiltear ag súil leis ar nós aerchóirithe rialaithe ina n-aonar, agus lárionad meán nua-aimseartha le siamsaíocht scáileáin cothrom.

Máistirsvuít Pelagian stateroom (barr), sabin superlux (ar chlé níos ísle) agus cábáin caighdeánach (ar dheis íochtair).

Dóibh siúd atá ag lorg eispéireas só eisceachtúil, cuireann máistirshvuít Pelagian socruithe ar fáil ar fiú só-óstán é agus tá sé ar cheann de na cinn is mó agus is dea-cheaptha ar féidir a fháil ar chlár beo tumadóireachta. Cuimsíonn an svuít seo leithead iomlán an tsoithigh agus áitíonn sé an chuid tosaigh iomlán den phríomh deic, ag soláthar príobháideachta agus rochtain éasca ar gach cuid den luamh.

Is iad na gnéithe a shocraíonn an Pelagian go fírinneach seachas an chuid is mó de chláir bheochláir tumadóireachta ard-deireadh ná seirbhís agus eisiachas. Tá liosta na bpaisinéirí teoranta do dheichniúr aíonna atá lonnaithe i gcúig sheomra stáit mhóra. Le criú de 12, tá paisinéirí cinnte go bhfaighidh siad na leibhéil is airde d'aird phearsanta a oireann níos fearr do luamh príobháideach. Gach lá, cruthaíonn an fhoireann chócaireachta ar bord béilí ar fiú bialann a bhfuil réalta Michelin uirthi, a ionchorpraíonn blasanna úra áitiúla i mbiachlár a bhfuil rogha idirnáisiúnta ann freisin.

“Leanann Wakatobi agus Pelagian orthu ag socrú an chaighdeáin le haghaidh tumadóireacht shármhaith ar domhan. Bhí an fhoireann iontach. Bhí an bia fíor-bhlasta i gcónaí. Ní féidir an tumadóireacht ó Pelagian a bhualadh. Sceireacha pristine agus tonna de shaol i ngach áit. Ní fhéadfadh an turas seo a bheith níos fearr.” Michael agus Barbara Mayfield

Bíonn bia ar siúl taobh istigh den phríomh salon nó ar an bhfantail, a sheirbheáiltear i gcoinne chúlra iontach farraige agus spéir. Cuireann an luamh limistéir itheacháin agus tolglanna atá rialaithe ag an aeráid ar fáil, seomra ceamara tiomnaithe agus limistéir lounge oscailte agus foscadh atá oiriúnach le haghaidh léitheoireachta nó scíthe ciúin.

Baineann éiteas seirbhíse deiridh Pelagian le gach gné den saol ar bord, ó sheirbhísí cábáin agus bia aireach go hullmhúcháin tumadóireachta agus tacaíocht in uisce. Déantar gníomhaíochtaí tumadóireachta ó phéire tairiscintí tumadóireachta saincheaptha, agus láimhseálann an fhoireann an bhainistíocht trealaimh ar fad.

Ceann de dhá thairiscint tumadóireachta 17-troigh Pelagian a úsáideadh chun tumadóirí a fháil chuig na láithreacha tumadóireachta.

Soláthraíonn treoraithe tumadóireachta tacaíocht san uisce nuair a iarrtar nó nuair a bhíonn gá leo agus is saineolaithe iad ar ábhair mhuirí neamhchoitianta a aimsiú. Toisc go ndéantar tumthaí i suíomhanna láib éadomhain nó ar struchtúir a bhfuil faoisimh ingearacha suntasacha acu atá oiriúnach do phróifílí illeibhéil, is gnách go sáraíonn amanna an ghrinnill 70 nóiméad, agus ceadaíonn an sceideal suas le ceithre thumadh in aghaidh an lae, lena n-áirítear tumthaí oíche.

Tar éis gach tumadóireachta, cuirtear tuáille miontach agus sólaistí ar fáil d’aíonna agus fáiltítear rompu ar ais chun a scíth a ligean agus an fhoireann ag ullmhú gach rud don chéad tumadóireacht eile.

Réidh, Socraigh, Léim

Bíonn raon éagsúil timpeallachtaí faoi uisce ag turasanna seacht lá Pelagian tríd an oileánra Wakatobi, ó bhallaí géara bréifnithe ag crochóga feadh imeall lasmuigh d'atoll Karang Kaledupa agus Karang Kapota go deiseanna eisceachtúla tumadóireachta báite i gCuan Pasar Wajo ar Oileán Buton.

Margadh Éisc suíomh Léim in aice le Wangi Wangi, Wakatobi, an Indinéis

Téann an Pelagian ar imeall thiar theas Wangi Wangi agus Oileáin Kaledupa freisin, ag soláthar babhta eile de sceireacha iontacha, titimí ingearacha drámatúla agus buaicphointí, gach ceann ag nochtadh menagerie caleidoscópach de shaol na mara. Clúdaítear fánaí agus ballaí a théann isteach sa dhoimhneacht le crainn choiréil bhoga mhóra, bríomhara agus gorgonians i ndath dearg, oráiste, bándearg agus buí. Le titeann drámatúla agus infheictheacht a sháraíonn 75 méadar go hiondúil, tá na suíomhanna seo iontach chun an pictiúr mór a ghlacadh agus uaireanta freastalaíonn siad ar speicis uisce oscailte cosúil le barracuda eití dubha, turtair farraige agus gathanna iolair.

Chomh maith le muirdhreacha drámatúla, tá saibhreas d’fhionnachtana beaga ann. Buaicphointe d’aon chúrsáil Pelagian is ea na deiseanna iomadúla atá ann chun capaill mhara a aimsiú, mar a dhéantar tumthaí i gceantair ina bhfuil trí cinn de na speicis is suntasaí: na Bargibant, Denise agus Pontoh’s.

Muc tumadóireacht

Gné shainchomhartha de thuras Pelagian is ea tumadóireacht bháite ar an taobh thoir theas d'Oileán Buton. I measc na láithreacha a thugann léiriú ar an taithí tumadóireachta báite tá Trá Cheeky, Trá Banana agus In Between. Tá fánaí céimsitheacha ón gcladach síos go dtí 100 troigh ar na suíomhanna seo, le bun cosúil le fásach comhdhéanta den chuid is mó de ghaineamh agus de ghairbhéal clúdaithe le beagán dríodar éadrom ar féidir é a mhúscailt go héasca ag fear caillte na himeartha. eite.

Shrimp Goby lena roommate ribí róibéis

Maidir le tumadóir bréige neophyte, b’fhéidir gurb í an cheist “Cén fáth a bhfuilim anseo?” – go dtí go dtosaíonn tú a fheiceáil cad atá ann! Seans gurb é an chéad radharc a d’fhéadfadh a bheith ar aghaidh breac-dearg eascann nathair reiptíneacha ag sileadh as an ngaineamh. Nó, b'fhéidir iontach ochtapas, amach ag spaisteoireacht. Nochtfaidh cuma níos dlúithe ribí róibéis Coleman ar bharr na n-urchins dóiteáin agus ribí róibéis mantis peacock cosúil le heachtrannach, chomh maith le gobies ribí róibéis ag coinneáil tí lena gcomhghleacaithe ribí róibéis alfaid, a bhfuil an chuma orthu go ndéanann an obair ar fad.

Cluiche Tumadóireacht na Céanna

Ba cheart go gcuimseodh aon cheann scríbe tumadóireachta bréige féin-urramú tumadóireacht ché, agus i gCuan Pasar Wajo, tá trí shampláil ag an bPeiligeach: Cé Asfalt, Piara Nua agus Piara Draíochta. Soláthraíonn gach ceann acu a charachtar agus a nithe féin.

Eascann nathair Reptilian

I measc na rogha lucht leanúna tá Cé Asfalt. Is féidir le tumadóirí dul ag seilg go sábháilte timpeall tosaigh an ché agus na píle chun gobies ribí róibéis, iasc frog, scairpéisc duille agus taibhse láidir, iasc píbeach bandáilte agus go leor eile a aimsiú.

Is áit iontach iad na píle ag an gCé Nua chun eascanna ribíneacha gorma, iasc píbeach fáinneach agus scairpéisc spíonach a aimsiú. ochtapas agus gobies, a dhídean i sliogáin, cannaí, agus buidéil.

Iasc frog daite oráiste.

Agus ansin tá Piara Draíochta. Cé gur féidir leis an suíomh a bheith táirgiúil i rith an lae, is iad na huaireanta idir oíche agus breacadh an lae atá fíor-draíochta. Chomh maith leis an mandairínis cháiliúil, tá an láithreán ina bhaile do shlógán inveirteabraigh ó ghearrthóg agus gormfháinní. ochtapas go nudibranchs go dtí péisteanna leata, chomh maith le frogfish agus cúpla-spota iasc.

Sceireacha, Ballaí & Pinnacles

Díríonn an tríú cuid de chlár taistil na Pelagian ar na héadomhain choiréil, na fánaí agus na fánaí géara atá suite idir oileán Wangi Wangi agus Hoga. Ag go leor suíomhanna, ardaítear próifílí sceireacha go dtí laistigh de mhéadar nó dhó den dromchla, ag soláthar próifílí il-leibhéil éasca do thumadóirí chun amanna bun 70 nóiméad nó níos mó a uasmhéadú.

Suíomh tumadóireachta Karang Kapota

I measc liosta leathan suíomhanna timpeall Wangi Wangi tá Komang Reef. Tá an dumha mara fadaithe seo beo le fás bríomhar coiréil bhoga agus spúinsí a chothaítear ag na sruthanna agus a shníomhann flúirsí beatha éisc a bhuaiceann nuair a athraíonn an taoide. Tá suíomh eile ainmnithe go cuí mar Mhargadh Éisc mar gheall ar an líon ard iasc scolaíochta a mheallann sé, lena n-áirítear scoil sách ollmhór barracuda eití dubha.

Stopann Pelagian ag láithreacha ar imeall lasmuigh raon na mbád lae, mar shléibhte mara Blade le ciumhais scian.

Ar an mbealach go dtí agus óna bhunáit bhaile ag Wakatobi Resort, féadfaidh Pelagian stad ag suíomhanna ar imeall an raon bád lae mar shléibhte mara Blade. Is éard atá sa struchtúr neamhghnách seo ná sraith de phionna scian-imeall a shíneann go comhthreomhar agus atá ceangailte ag iomaire níos ísle a thugann cuma lann scian serrated ar imeall don struchtúr iomlán.

Níl anseo ach cuid de na suíomhanna suntasacha a mbeidh taithí ag tumadóirí orthu ar bord Pelagian. Agus trí chúrsáil a chomhcheangal le fanacht ag Wakatobi Resort, is féidir le haíonna taithí a fháil ar an gcuid is fearr atá le tairiscint ag an Indinéis.

“Mar is gnách, ní bhíonn díomá ar chaighdeáin Pelagian. Bhí an tumadóireacht iontach, tá an fhoireann go simplí uamhnach, sháraíonn an bia agus an tseirbhís ionchais gach uair. Foireann iontach den sórt sin. Is cinnte go mbeidh turas eile á chur in áirithe agam ar Pelagian go luath! ” ~ Simon Bowen

Is féidir leat léamh faoi do thuras ar an Pelagian a chomhcheangal le fanacht san ionad saoire ag cliceáil anseo

Chun tuilleadh a fhoghlaim faoi Pelagian agus Wakatobi, seol ríomhphost chuig a n-oifigí go díreach: oifig@wakatobi.com

Nó comhlánaigh a fiosrúchán turas tapa at láithreán gréasáin wakatobi