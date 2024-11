Eispéireas Tumadóireachta Dúbailte Wakatobi

B'fhéidir gurb é seo an saoire tumadóireachta foirfe: Tosaigh le cuairt ar cheann de na hionaid tumadóireachta is íocónach ar domhan, áit a ndéanann tú iniúchadh ar sceireacha coiréil iontacha agus tú ag baint sult as seirbhís iontach, bia den scoth agus socruithe den chéad scoth. Ansin, téann tú ar bord luamh tumadóireachta só ag turas trí Mhuir Banda, ag tabhairt cuairte ar thírdhreacha faoi uisce nach bhfuil ar eolas ach ag roinnt bheag acu agus tú ag baint sult as an leibhéal sármhaith céanna seirbhísí agus áiseanna a bhí agat ar thalamh. Tá an tumadh dúbailte seo d'eispéiris eisceachtúla faoi uisce agus scíthe ar an mbarr ar fáil d'aíonna amháin Saoire Tumadóireachta Wakatobi.

At Wakatobi, it's all about the reefs and the way you can dive them.

“Is gnách go mbíonn caighdeáin an-arda ar an bPeiligeach. Bhí an tumadóireacht iontach, tá an criú go simplí uamhnach, an bia agus an tseirbhís ar an Pelagian níos mó ná ionchais gach uair. Is cinnte go mbeidh turas eile á chur in áirithe agam go luath!” ~ Simon Bowen, Deireadh Fómhair 2022

TOSAÍONN SÉ I mBALI

Tá na réimsí ríse scaipthe ar fud Bali suimiúil mar go bhfuil siad go hálainn. De ghnáth tógtha isteach ar thaobh an chnoic i gcruth ardáin, modh talmhaíochta beagnach 2000 bliain d'aois, snoiteadh an chuid is mó de na páirceanna seo de láimh.

Is é Wakatobi an sampla de "ar shiúl ó gach rud." Tá an rogha trá iontach seo suite ar oileán beag in uiscí Mhuir Banda na hIndinéise, i bhfad ar shiúl ón ngnáthnós laethúil. Ach cé go bhfuil sé iargúlta, tá sé ionadh éasca a bhaint amach trí mheán an eitiltí cairtfhostaithe díreacha ionaid saoire agus seirbhísí aistrithe concierge.

Nuair a aíonna dteagmháil síos ag aerfort idirnáisiúnta Bali, buaileann ionadaithe Wakatobi leo, a thugann aire do na sonraí go léir maidir le teacht, aistrithe agus aistrithe thar oíche. Is féidir le foireann Wakatobi socruithe agus turais a sceidealú freisin d’aíonna atá ag iarraidh cúpla lá breise a chaitheamh i Bali sula dtéann siad ar an Wakatobi. Ar maidin na heitilte go Wakatobi, fanann aíonna i tolglann VIP sula dtéann siad ar bord aerárthach comaitéireachta mór le haghaidh eitilt chompordach chuig aerpháirc príobháideach Wakatobi.

SOILSIÚ SAORÁLAITHE AGUS tumadóireacht eisceachtúil

Eispéireas Tumadóireachta Dúbailte Wakatobi 13

Saoire Tumadóireachta Wakatobi suite laistigh de chaomhnú muirí príobháideach ina bhfuil cónaí ar roinnt de na sceireacha coiréil is pristine agus bith-éagsúlachtaí ar an phláinéid. Díreach amach ón trá tá an House Reef, atá ainmnithe mar an tumadóireacht chladaigh is fearr ar domhan. Is féidir le tumadóirí agus snorkelers an gairdín ollmhór faoi uisce seo a iniúchadh lá agus oíche. Gach lá, cuireann cabhlach de bháid mhóra tumadóireachta saincheaptha rochtain eisiach ar fáil do níos mó ná trí dhosaen suíomhanna eisceachtúla tumadóireachta agus snorkelála. Soláthraíonn treoracha tumadóireachta aireach seirbhís ar leibhéal concierge ar na báid agus faoin uisce.

Saol sceireacha ag Wakatobi. grianghraf le Marco Fierli

“Ní féidir an tumadóireacht ag Wakatobi a bhualadh. Sceireacha pristine agus tonna de shaol i ngach áit. Ní fhéadfadh an turas seo a bheith níos fearr.” ~ Michael agus Barbara Mayfield, Meán Fómhair 2022

I dtír, is féidir le haíonna a scíth a ligean i mbungalónna traidisiúnta-styled atá suite i garrán cnó cócó beachfront, nó a ghlacadh i radharc na luí na gréine ó deic an Villa cois uisce. Meascann socruithe draíocht Indinéisis gan ré le compord nua-aimseartha chun eispéireas scíth a ligean ar saoire a sholáthar. I measc na ngníomhaíochtaí is fearr tá spóirt uisce, seirbhísí spá agus gníomhaíochtaí ar nós turais oileáin agus ranganna cócaireachta Indinéisis.

Bia ar muir ag Wakatobi

Tá cáil ar Wakatobi as na leibhéil is airde seirbhíse pearsanta a sholáthar, agus as a chuid ealaín. Ardaíonn foireann chumasach cócaireachta an ionaid an t-eispéireas itheacháin go leibhéil gourmet, ag freastal ar mheascán mealltach de cheanáin idirnáisiúnta agus de thairiscintí réigiúnacha, chomh maith le biachláir shaincheaptha dóibh siúd a bhfuil iarratais ar aiste bia speisialta acu. Is féidir leis an bhfoireann taithí itheacháin príobháideach candlelight a chruthú ar an trá nó lón picnic speisialta a ullmhú. Cuireann an ionad saoire raon de sheirbhísí speisialta breise ar fáil, mar shampla treoracha príobháideacha tumadóireachta agus snorkel nó cairtfhostaithe uile-lae ar bhád príobháideach.

Trí cinn de na báid mhóra tumadóireachta mhóra Wakatobi Dive Resort rafted suas ag an lamairne.

CINEÁL DIFRIÚLA BEOCHLÁR

Wakatobi's Pelagian luxury dive yacht passing by in front of the resort which also serves at its home port.

Is é an comhlánú foirfe le fanacht ag Wakatobi Resort ná turas ar bord an Luamh tumadóireachta Pelagian. Le feiceáil ó chian, d’fhéadfadh an chuma ar an soitheach geal-bhán 36-méadar seo mar cheann de na longa pléisiúir príobháideacha atá taobhlíne de chéibheanna na gcalafort glamourous mar San Tropez nó Baile Uí Fhiacháin. Agus murab ionann agus formhór na mbád tumadóireachta beo ar bord, ní fhreastalaíonn Pelagian ar an líon mór, agus tá sé cumraithe chun uasmhéid de dheichniúr a ghlacadh. Ligeann sé seo socruithe compordacha cosúil le luamh atá níos cosúla le seomra óstáin ná le cábán teoranta. Áirítear ar an bhfoireann de dháréag cócaire feidhmiúcháin agus maoir, a cheadaíonn taithí itheacháin breá agus seirbhís cúig réalta.

Áiríonn cuid de chlár taistil na Pelagian cuairt a thabhairt ar Chuan Pasarwajo Oileán Buton áit a dtugann tumadóireacht ar a dtugtar an Piara Draíochta deis iontach chun grianghraif mandairínis (Synchiropus splendidus) cúplála mandairínis. grianghraf le Walt Stearns

Ach cé go léiríonn a chábáin mhóra agus a limistéir shóisialta taobh istigh luamh upscale, is bád tumadóireachta é an Pelagian go mór. Téann an t-árthach ar chúrsáil raon leathan d’oileánra Wakatobi agus téann sé go dtí an chuid theas d’Oileán Buton. Bíonn raon leathan timpeallachtaí faoi uisce i gceist le cúrsaí taistil seacht lá agus turais shéasúracha 10 lá, ó bhallaí Karang Kaledupa agus Karang Kapota go deiseanna eisceachtúla tumadóireachta báite i gCuan Pasarwajo ar Oileán Buton. Téann bealach na Pelagian timpeall ar imill thiar theas Wangi Wangi agus Oileáin Kaledupa, ag soláthar babhta eile de sceireacha iontacha, titimí ingearacha drámatúla agus pinníní, gach ceann ag nochtadh menagerie cailídescópach de shaol na mara.

Salon Luamh Léim Pelagian Seomra Staidéir Pelagian Galley Pelagian (Cistin) Tumadóirí ag ullmhú ceann den dá thairiscint inséidte chabhail dochta 18 troigh/5.5m de chuid Pelagian.

Déantar gníomhaíochtaí tumadóireachta ó phéire tairiscintí tumadóireachta saincheaptha, agus láimhseálann an fhoireann an bhainistíocht trealaimh ar fad. Tá ceann de threoraithe taithí Wakatobi i gceannas ar thumadóirí, a chuireann tacaíocht in uisce ar fáil nuair a iarrtar nó nuair is gá agus atá ina saineolaithe ar ábhair mhuirí neamhchoitianta a aimsiú. Toisc go ndéantar tumthaí i suíomhanna láib éadomhain nó ar struchtúir a bhfuil faoisimh ingearacha suntasacha acu atá oiriúnach do phróifílí il-leibhéil, is gnách go sáraíonn amanna íochtair 70 nóiméad, agus ceadaíonn an sceideal suas le ceithre thumadh in aghaidh an lae, lena n-áirítear tumthaí oíche.

AG DÉANAMH AN NÍOS MÓ

Toisc go dtosaíonn agus críochnaíonn gach turas mara Pelagian ag Wakatobi Resort, tá sé éasca bealaí taistil talún agus farraige a nascadh. Is gnách go dtagann eitiltí ó Bali chuig an ionad saoire roimh mheán lae, ag tabhairt go leor ama d'aíonna saoire taitneamh a bhaint as lón, socrú isteach agus dul isteach sa chéad tumadóireacht den turas roimh an dinnéar. Bíonn deis ag tumadóirí atá sceidealaithe le dul díreach ar bord Pelagian scíth a ligean agus taitneamh a bhaint as lón ag an seomra bia cois trá agus an fhoireann ag aistriú. bagáiste agus trealamh tumadóireachta chuig cábáin agus taisceadáin. Go luath sa tráthnóna, tá gach rud i bhfeidhm agus imíonn an Pelagian le haghaidh sceireacha áitiúil, áit ar féidir le haíonna tumadóireacht a dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil gach rud in ord. Ach is minic a shíneann fiú an chéad tumadóireacht seo go 70 nóiméad nó níos mó, ag socrú an ton don tseachtain atá le teacht.

Nuair a thagann Pelagian ar ais go duga Wakatobi ag deireadh gach cúrsála, tá aíonna ag imeacht saor chun scíth a ligean agus taitneamh a bhaint as taitneamhachtaí an ionaid saoire roimh ghabháil leis an eitilt tráthnóna. Is féidir le haíonna a aistríonn chuig an ionad saoire leanúint ar aghaidh ag dul i ngleic leis an mbun-am trí léim a dhéanamh ar bhád déanach ar maidin nó tráthnóna nó tumadóireacht a dhéanamh ar an House Reef. I gcás na n-aistrithe seo go léir, ní gá go mbeadh aíonna ag cur isteach ar aistriú bagáiste nó trealamh, mar a láimhseálann foireann Wakatobi na sonraí go léir, a bhaint de na hassles taistil agus ag fágáil ach an scíthe.

