Dunia Baru de chuid Wakatobi

Dunia Baru, uimhir 35 ar Saoire Tumadóireachta Wakatobisuíonn liosta na suíomh tumadóireachta go bródúil ar uainchlár na “Deich is Fearr” mar go bhfeiceann na daoine a bhfuil aithne acu air mar sceireacha beagnach comhionann le rogha lucht leanúna eile An Zú. Is é sin toisc go dtarlaíonn sé go bhfuil an suíomh seo cosúil le cóngaracht don ionad saoire chomh maith le gnéithe topagrafachta cosúil le ceann an Zú, le próifíl chrua le fána clúdaithe le coiréil a théann chuig ardán gainimh sula n-imíonn sé arís ag 20 méadar (70 troigh) síos balla. Tá “ahh vibe” ag Dunia Baru inar féidir le tumadóirí sult a bhaint as próifílí fada il-leibhéil ag doimhneacht mheánach agus iad ag lorg cnuasach éagsúil agus suimiúil de shaol na mara.

Nóiméad ó lamairne Wakatobi Dive Resort, tá sceir choiréil chrua iontach ag Dunia Baru le próifíl fána a théann chuig ardán gainimh sula rolladh amach arís ag 20 méadar (70 troigh) síos balla.

Tosaíonn tumadóirí le titim an mhúrála go doimhneacht 12 mhéadar (40 troigh), áit a bhfuil bun gainimh pollta ag cinnirí coiréil lárfhaoisimh. Aistríonn an fána os cionn an mhúrála go carraigeacha atá clúdaithe le coiréil agus is foraois choiréil dhubh agus mhéara is mó a ardaíonn go dtí doimhneacht snorkeling ar na sroicheann uachtaracha. Sábhálann an chuid is mó de na tumadóirí barr an fhána le haghaidh seach-ghásála tumadóireachta, ach uaireanta déanann grianghrafadóirí beeline do na staghorns chun cuardach a dhéanamh ar an iliomad speiceas cairdinéalach a luíonn i measc na gcraobhacha, lena n-áirítear na cinn is mó tóir, an pajama. cairdinéil.

This pair of Pajama cardinalfish (Sphaeramia nematoptera) are among many species of reeffpish that can be seen at Dunia Baru.

Is é an cardinalfish pajama is fearr leat grianghrafadóir mar spórt siad ar cheann de na patrúin dath is gile agus is neamhghnách d'aon iasc ar an sceireacha. Seasann súile buailte dearg-oráiste an éisc amach ó aghaidh ghlas-buí a aistríonn go tobann i lár an choirp go dtí cúil airgeadach atá sáite le spotaí corcairdhearga domhain. Cruthaíonn an patrún datha neamhghnách seo an chuma atá ar chodán le súile gorma agus é ag caitheamh íochtair pitseámaí polca-poncacha – arb ionann é agus analaí cuí ós rud é gur sealgairí oícheanta iad na héisc seo.

Gheobhaidh tumadóirí a leanann an fána anuas ón múráil saibhreas ábhar breise ar fiú aird a thabhairt orthu. Tá paistí gainimh breactha le poill na ngobaí ribí róibéis in éineacht lena gcomhpháirtí crústaigh in aontíos. Is siamsaíocht mhaith é féachaint ar na ribí róibéis beaga gnóthacha seo agus iad ag dul i mbun an ghnó chun an poll roinnte a thochailt.

Soláthraíonn gobies ribí róibéis agus a gcomhpháirtí crústaigh comhchónaithe siamsaíocht mhaith leis na ribí róibéis beag gnóthach ag déanamh an obair go léir chun a bpoill roinnte a thochailt agus is beag rud a dhéanann an goby ribí róibéis ach amháin faire amach don chontúirt.

Nuair a théann malairt slí go dtí na chairn spallaí a fhaightear ar imeall thuaidh an tsuímh ag doimhneachtaí síos go 20 méadar, cuirtear deis ar fáil dul sa tóir ar lapaí gealánacha. Is minic a mheastar ceann de na “soitheacha naofa” den mhacra grianghrafadóireacht, is féidir leis na héisc iontacha seo a bheith ina ndúshlán do shutterbugs faoi uisce, mar is annamh a bhíonn siad fós fada go leor le haghaidh portráid.

Snámhann fáinleoga cloiginn agus parrotfish go rialta mar a dhéanann an seabhac nó an turtar glas ó am go chéile. Tá a sciar de nudibranchs ildaite ag Dunia Baru freisin agus tá sé ar cheann de na suíomhanna is fearr sa Wakatobi Marine Preserve chun péisteanna leacán tuar ceatha a lorg.

Ar an suíomh seo freisin tá an ribí róibéis mantis a thógann seomraí ilchasta faoi thalamh sa ghaineamh. Cé go bhfuil siad uaireanta le feiceáil le linn uaireanta solas an lae, na critters eile-worldly le feiceáil níos minice le linn tumadóireacht oíche. Agus is áit í Dunia Baru a bhfuil an-tóir air le haghaidh tumadóireacht iar-dhorcha, toisc nach bhfuil sé suite ach turas gairid báid ón ionad saoire, agus nach bhfuil mórán sruthanna ann. Tar éis luí na gréine, tagann foireann iomlán nua de charachtair chun cinn chun sult a bhaint as tumadóirí as an méid a chuireann go leor a thug cuairt ar an suíomh seo síos mar cheann de na cinn is fearr leo.

Tríd is tríd, is tumadóireacht iontach é Dunia Baru idir meascán iontach den sórt sin de choiréil chrua álainn, titim dhomhain, agus ábhair uathúla saol na mara. Ach ná déan dearmad, tá níos mó ná 50 láithreán ainmnithe tumadóireachta eile ag Wakatobi ar fiú cuairt a thabhairt orthu, rud a fhágann gur mórshiúl grianghrafadóir é chun gach rud a dhéanamh, ó do scileanna a fheabhsú nó íomhánna nua spreagúla a chur leis - bíodh sé leathan-uillinn, macra, nó an dá rud. do grianghraf leabharlann.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Wakatobi, tabhair cuairt ar Láithreán gréasáin Wakatobi nó Ionad Tumadóireachta Wakatobi suíomh blag, Wakatobi Sreabhadh.

grianghraf creidmheasanna: Walt Stearns