Beasts Iontach Wakatobi agus Cá háit a bhfaighidh siad iad

Tumadóirí ag titim síos ar cheann de na suímh tumadóireacht bhalla go leor ag Wakatobi.

Is díol spéise mór iad rudaí beaga ag Wakatobi.

Tá bailiúchán iontach de chineálacha beaga agus ildaite de shaol na mara i sceireacha áille Wakatobi, rud a chuireann an-áthas ar lucht feicthe critéar agus macraí. grianghrafadóireacht díograiseoirí.

Is saineolaithe iad treoraithe tumadóireachta Wakatobi maidir leis na seoda bídeacha seo a aimsiú agus a chur in iúl, ach is féidir leat roinnt criticeoirí táirgiúla a fheiceáil i do cheann féin - ní gá duit ach fios a bheith agat cá háit le breathnú.

Comhghleacaithe Nemo ar

Flase clown anemonefish lena n-óstach anemone.

Aimsigh anemone mara agus is dócha go rachaidh tú i ngleic le cuid de chol ceathracha Nemo in aontíos céileachais. Tar éis duit roinnt portráidí riachtanacha a ghlacadh de na héisc ghleoite ildaite seo, fan beagán agus breathnaigh níos géire ar na tentacles droimneacha.

Péire portán poircealláin (Family Porcellanidae) ar anemóin.

Cé gur dóichí go bhfaighidh tú portán poircealláin (Family Porcellanidae) nó dhó, seans go dtarlóidh tú ar Phortáin Harlequin (Lissocarcinus laevis) chomh maith agus tú ag cuardach blúirí bia ó dhinnéar fágtha a óstach.

Portán Harlequin (Lissocarcinus laevis)

Mar mhalairt ar bhéilí saor in aisce agus ar an gcosaint a sholáthraíonn tentacles an anemóin, cuireann na portáin seo seirbhís luachmhar ar fáil freisin chun mucus agus fíochán marbh a bhaint as corp an anemóin.

Agus ansin tá na ribí róibéis. Óstáil anemones bailiúchán ildaite de crústaigh cripteach. Tá do shrimp anemone spota bán agat (Periclimenes brevicarpalis) a théann freisin le ribí róibéis anemone iontach, ribí róibéis peacock-eireaball, agus ribí róibéis anemone clown, agus an ribí róibéis scunk álainn ach ar an drochuair ainmnithe Scarlet (Lysmata amboinensis), díreach le hainm. cúpla.

ribí róibéis anemone spota bán (Periclimenes brevicarpalis) ar a dtugtar freisin ribí róibéis anemone Peacock-tail.

ribí róibéis níos glaine scarlet (Lysmata amboinensis), ar a dtugtar freisin Bean scarlet agus ribí róibéis níos glaine scarlet striped.

Squat Shrimp (Thor amboinensis) ar a dtugtar freisin Shrimp Sexy mar is minic a tonnta na heireabaill.

Aimsiú is fearr leat is ea an ribí róibéis anemone sexy (Thor amboinensis) – a ainmníodh mar gheall ar luascadh moltach a eireaball chun aithris a dhéanamh ar ghníomh droimneach tentacles an anemóin.

Ceanáin lucht leanúna

Is radharc uileláithreach é Lucht leanúna na Mara ar bhallaí Wakatobi agus ar fhánaí sceireacha seachtracha. Síneann na coiréil boga leacaithe seo líonraí branacha polapaí chun smorgasbord de phlanctón reatha-tiomáinte a bhaint. Agus ní hiad na cinn amháin atá ag fanacht le sult a bhaint as an bhféile ghluaisteach seo de shneaiceanna bídeacha. Is iad lucht leanúna na farraige an áit le teacht ar roinnt de na mionsamhlacha is iontach de chuid Wakatobi – na capaill mhara throcach. Tá na daoine beaga seo chomh maith sin ag dul i bhfolach gur fhan siad i ngan fhios don eolaíocht go dtí cúpla bliain ó shin.

Seahorse Pigmy Bargibant (Hippocampus bargibanti)

Seahorse Pigmy Pontoh (Hippocampus pontohi)

Go dtí seo, tá seacht speiceas aitheanta de chapaill mhara phygmy san aigéan, agus tá cúig cinn acu le fáil ar lucht leanúna farraige Wakatobi. Caithfidh sé súil ghéar a aimsiú le meirg, agus is minic nach bhfásann siad níos mó ná méar an duine agus duaithníocht den scoth a chabhraíonn leo cumasc lena n-óstach. Is é an dea-scéal ná go bhfanann pirimidí gar don bhaile agus b’fhéidir go gcaithfeadh siad a saol ar fad ar an bhfiann farraige céanna. Iarr cabhair ar threoir tumadóireachta, agus is dócha go dtreoróidh siad chuig an mbrainse ceart tú.

Creachadóirí Síor-Ghluaisne

Is fearr le braislí lucht leanúna farraige an seabhac fadsrónach (Oxycirrhites typus). Mar gheall ar phátrún sainiúil cros-hatch dearg-agus-bán an chreachadóir beag súiliúil seo is ábhar is fearr le grianghrafadóirí faoi uisce é. Cé gur féidir leo fás go dtí méideanna idir trí agus ceithre orlach, is féidir le sceach gheal a bheith deacair a fheiceáil, mar go meascann a bpatrún datha go foirfe le craobhacha tangling de gorgonian dearg nó oráiste. Lean ort ag breathnú, mar ní fada go n-éireoidh le seabhac a seasamh a fhágáil.

Is féidir sceach gheal fada (Oxycirrhites typus) a fháil ar lucht leanúna farraige agus ar chrainn choiréil dhubha.

Murab ionann agus an chuid is mó de na creachadóirí luíocháin, is sealgair é an seabhac a bhíonn i gcónaí ag gluaiseacht, go minic ag stopadh ar feadh eatramh gairid sula n-athshuífidh sé go dtí an chéad láthair eile agus iad ag cuardach creiche. Straitéis rathúil amháin chun breathnú ar sheabhaic agus grianghraif a ghlacadh is ea an áit dheireanach a bhfuil aithne air ag an iasc agus fanacht. Tá sé de nós ag an seabhac filleadh ar na pointí luíocháin is fearr leat go rialta, agus sin an uair is féidir leat an lámhaigh a ghabháil. Ná déan iarracht dúnadh, nó beidh sé imithe ar an toirt.

Wired In

Seans go mbeidh ort tumadh beagán níos doimhne a dhéanamh chun fuipín mara a fheiceáil (Géineas: Bryaninops), mar go bhfaightear iad beagnach go heisiach ar chineál coiréil sreinge dubh is fearr le beagán doimhneachta. Mar sin ní hamháin go mbeidh tú ag cuardach le solas níos ísle, beidh tú ag lorg iasc beag a bheidh ina stad go minic agus atá beagnach dofheicthe. Tá comhlachtaí tréshoilseach ag gobies fuip farraige a dhéanann scagadh ar an solas comhthimpeallach chun dath a dtimpeallachta a mheaitseáil, agus a mbarraí cothrománacha spóirt torso a dhéanann aithris ar pholaipí sreafa a bpéirse coiréil. I measc na n-oiriúnuithe breise tá geolbhaigh atá leagtha go híseal ar thaobh íochtair an chomhlachta le haghaidh íos-infheictheachta, pelvic eití cruth cosúil le suckers a shealbhú ar a n-óstach agus súile móra a fheiceáil ar bith béile féideartha ag sileadh thart.

Goby fuip farraige (Géineas: Tá 16 speiceas éagsúla i Bryaninops)

Nuair a aimsíonn tú fuipín mara, féadfaidh tú cluiche ceilte agus cuardaigh a dhéanamh. Cuirfidh a radharc súl géar iad ar an airdeall faoi do chur chuige, agus ag an bpointe sin is dócha go n-aistreoidh siad go dtí an taobh thall dá bhrainse chun braite a sheachaint. Seans go n-imeoidh an cluiche seo ar aghaidh ar feadh tamaill agus iad ar tí an chraobh a choinneáil idir iad féin agus aon ionróir a mhoillíonn na boilgeoga. Is féidir go mbeidh ádh níos fearr agat le linn tumadóireachta oíche, mar is gnách go n-aistríonn siad beagán níos lú tar éis an dorchadais. Nuair a bheidh goby amháin aimsithe agat, cuardaigh ceann eile, mar is minic a bhíonn na héisc seo ina mbeirteanna cúplála. Nuair a bhíonn na héisc seo i mód tuismitheoireachta, leagfaidh siad bearradh uibheacha ar chuid marbh den choiréil, agus seasfaidh ceann de na tuismitheoirí faire. Faigh na huibheacha agus is dócha go bhfaighidh tú na gobies freisin.

Bairillí Le Gruaig

Fionnachtain bheag amháin ag Wakatobi nach mbeidh gá le mórán féachaint air ná an gliomach scata fionnadh bándearg (Lauriea siagiani), nó an portán sióg. Cuireann an crústaigh beag seo – nach gliomach ná portán é go teicniúil – teach i spúinse bairille ollmhór. Aimsigh spúinse, féach ar a thaobh íochtair, agus is dócha go n-aimseoidh tú ceann de na créatúir mhínmhara seo. Bí cinnte bogadh isteach go mall, mar d'fhéadfadh siad dul i bhfolach i láthair bagairt a bhraitear.

Is gnáthchónaí ar spúinsí móra bairille iad na gliomaigh squat gruaige corcra (Lauriea siagiani).

I ndáiríre tá roinnt speiceas gliomach squat ar féidir leat a fháil ag Wakatobi, ach is iad na cinn bhándeargacha fionnacha is fearr leo. Glacann a n-armúr coirp leath-thréshoilseach gliondar cosúil le péarla sa solas, agus déantar nádúr íogair a choirp a threisiú níos mó le cóta de ghruaig mhín bán, atá níos mó ná ornáideach. Is cothaitheoirí planctóin iad na gliomaigh gheala bhándeargacha, agus bailíonn an cóta gruaige sin giolcacha sreafa, a ghearrtar ansin ó na filiméid atá ag brúchtadh chun béile a dhéanamh.

Gaol gar don ghliomach scata gruagach, is é an portán crinoid i ndáiríre éagsúlacht eile de ghliomach squat a bhaineann leis an genius Allogalathea.

Agus na spúinsí bairille á scóipeáil le haghaidh gliomaigh squat fionnacha, ná déan dearmad a sheiceáil amach is minic a bhíonn na crinoids suite timpeall an bharr. Thíos timpeall an áit a ngreamaíonn an crinoid iad féin don spúinse, tá dlúthghaol de chuid na gruagaí, an portán crinoid arb é éagsúlacht eile gliomach squat é a bhaineann leis an genius Allogalathea. Is é tréithe iontacha na gcrústaigh beaga seo ná dathú a gcorp go minic ag teacht go dlúth le dath a gcoirp chun ligean dóibh meascadh isteach.

Níl anseo ach sampla den saol mara iontach agus suimiúil atá le fáil ag Wakatobi, áit a mbaineann tumadóirí agus snorkelers taitneamh as rochtain eisiach ar cheann de na héiceachórais sceireacha coiréil is fearr ar domhan atá faoi chosaint agus is bithéagsúlachtaí.

