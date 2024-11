Trá Tuirc Wakatobi - Suíomh Léim #1

Mura mbaineann turcaithe le suíomh tumadóireachta Wakatobi, Turkey Beach, cad é faoi?

I measc cuid de na radharcanna a fheicfidh tú ar Thrá na Tuirce tá puiméisí móra bána (Arothron hispidus), spád órga (Platax boersii) agus ar ndóigh turtair mhara glasa (Chelonia mydas).

Féach ar léarscáil de Wakatobi's sceireacha agus tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil an suíomh tumadóireachta ar a dtugtar Turkey Beach liostaithe mar #1. Sin ciall, mar gheall ar - ach amháin le haghaidh an Reef Tí — tá sé ar cheann den dá shuíomh ainmnithe is gaire do lamairne an ionaid saoire. Cé chomh gar is atá sé? Dá mbeifeá i do shuí le do chaife maidine i mbialann cois farraige Wakatobi ag amharc amach ar an uisce, bheifeá ag breathnú ar dheis ar dtús.

Bheadh ​​radharc ag aíonna a fhanann i mBungalónna Turtle Beach nua Wakatobi ar an suíomh seo óna veranda freisin, mar go bhfuil sé suite ar imeall theas na dtailte saoire. Mar a thugann an t-ainm le tuiscint, tá trá bán-ghaineamh ar an gcladach, agus is é seo an suíomh is fearr leat do theaghlaigh atá ag lorg áit a oireann do dhaoine óga chun snámh nó snorkel a dhéanamh.

Leanann láithreán tumadóireachta Wakatobi, Turkey Beach, leis an gcóras sceireacha céanna a dhéanann suas fánaí sceireacha iomlána clúdaithe coiréil agus ballaí ingearacha an House Reef.

Ó thaobh tumadóireachta agus snorkeling de, is leanúint den chóras sceireacha céanna a dhéanann suas an House Reef é Turkey Beach. Tá an réigiún cladaigh, atá i bhfad níos mó ná an House Reef, faoi cheannas raon leathan de leapacha mara 1 go 3 méadar ar doimhneacht. Amach, athraíonn an Plateau comhdhéanamh go sceireacha coiréil saibhir agus bríomhar a fhágann titim tobann den chineál céanna isteach sa doimhneacht, ach le roinnt difríochtaí subtle ina topagrafaíocht.

Seachas próifíl beagnach ingearach a bheith ag rith go leanúnach, athraíonn aghaidh na sceireacha ó am go chéile an luas ó bhalla go fána géar agus ar ais arís. Agus tú ag bogadh feadh a aghaidh gheobhaidh tú iontach de choiréil chrua agus bhoga, agus spúinsí, ó bharr na sceir (ag doimhneacht 2 go 3 mhéadar) síos thar an marc 50 méadar.

Scoil na n-iasc gloine mór-spianta ag dídean faoi choiréal boird.

Nuair a bhuaileann sruthanna a mbuaic, bailíonn scoileanna éisc le hithe in aice le suaitheantas na sceireacha. Idir aindiais ildaite agus fiúsilí bíonn siad ag spalpadh thart agus iad ag iarraidh béile a ghlacadh gan a bheith ina gceann féin. Ag aon am ar leith, féadfaidh tú teacht ar gha nó dhó iolair atá ag dul thart nó ar scoil fánaíochta parrotfish. Nochtfar raon leathan crústaigh agus inveirteabraigh eile má fhéachtar níos géire ar fhillteacha agus scáintí na sceir.

Tugtar Trá Tuirc ar cheann de na suíomhanna is fearr i gcaomhnú mara Wakatobi chun turtair a aimsiú.

Turtar farraige glas (Chelonia mydas) socraithe ar an sceir ag Trá Tuirc le haghaidh nap.

Ag cur leis an éagsúlacht seo de shaol na mara, tá an chuid is mó den tír-raon lán le crochtaí éadomhain agus foghearrthacha, a chuireann áiteanna cluthar ar fáil do go leor turtair ghlasa cónaitheacha an tsuímh le dul an staighre. Go deimhin, tá an Tuirc Trá ar a dtugtar ar cheann de na suíomhanna is fearr sa mhuirí Wakatobi chaomhnú turtair a aimsiú. Lá nó oíche, tiocfaidh tumadóirí ar dhaonra sláintiúil turtair farraige glasa. Ag an lán mara, tagann siad isteach sna héadomhain le nibble ar mhara mhara, agus ar fhánaí níos doimhne, féadfaidh siad a bheith in éineacht le turtar cúpla seabhac ag noshing ar spúinsí.

Ag cur san áireamh líon na dturtar a fuarthas ar an suíomh seo, b’fhéidir go n-iontas cén fáth nár tugadh Turtle Beach air? Baineann an freagra le nádúr ilteangach chustaiméirí Wakatobi. Sna laethanta tosaigh den ionad saoire, bhí aoi ón nGearmáin faoi dhraíocht ag an iliomad turtair farraige a tháinig orthu le linn tumadóireachta ach bhí roinnt dúshlán aige freisin tuiscint a fháil ar conas “turtle” a rá i mBéarla, agus thug sé “turcaithe” orthu trí dhearmad. Ón áit sin ar aghaidh, tá an t-ainm Turkey Beach i bhfostú.

Tumadóir ag cúrsáil feadh ceann de na próifílí ingearacha ag láithreán tumadóireachta Wakatobi, Trá na Tuirce.

Cosúil leis an House Reef, is féidir le sruthanna ag Trá na Tuirce luainiú ó thaobh neart agus treo, ag sileadh ó thuaidh agus ó dheas bunaithe ar thimthriall na taoide. Mar thoradh air sin, níl aon baoi múrála ar an suíomh seo, agus déantar gach tumadóireacht mar shreabha. Ag brath ar a láidreacht atá ann faoi láthair, d'fhéadfadh gluaiseacht réidh a bheith i gceist le pleananna tumadóireachta nó éirí níos spreagúla.

Chomh maith le cuairteanna rialta a dhéanann báid tumadóireachta an ionaid saoire, déanann báid tacsaí Wakatobi freastal ar an Trá Tuirc. Nuair a bhíonn sruthanna ag sileadh ó thuaidh, is féidir le tumadóirí turas báid tacsaí cúig nóiméad a ghlacadh chuig an suíomh, ansin taitneamh a bhaint as tumadóireacht sínte sínte a thugann ar ais go dtí an lamairne saoire iad.

Idir a chóngaracht don ionad saoire agus an méid atá le tairiscint aige, tá Trá na Tuirce ar cheann de na suíomhanna tumadóireachta oíche is mó a mbíonn tóir ag Wakatobi orthu. Tar éis an dorchadais, is dócha go bhfaighidh tú na turtair i gcodladh faoi leacán. Gheobhaidh tú freisin na gnáth-theilgthe créatúir oíche, lena n-áirítear iasc leon ar an bhfiach, ochtapas slithering i measc na coiréil, squids ar patról, parrotfish sáite isteach ina gcuid cocún múcasacha agus gach cineál portáin scurrying thart.

Lá nó oíche, is eispéireas fiúntach é tumadóireacht ag Trá na Tuirce, agus tá sé fós ar cheann de na suíomhanna tumadóireachta is mó a bhfuil meas ag Wakatobi air.

Is féidir leat níos mó a fhoghlaim faoi Wakatobi trí chuairt a thabhairt ar a bhlag - Sreabhadh Wakatobi

Fiosraigh faoi thuras tabhair cuairt ar an leathanach áirithinte-turas-fhiosrúcháin anseo