Wakatobi balla go balla Paradise

Má tá tú i mbun tumadóireacht balla, beidh tú i bparthas balla-go-balla ag Wakatobi

Is cuma cé mhéad uair a bhfuil taithí agat air, beidh an nóiméad tosaigh sin nuair a shroicheann tú imeall an bhalla faoi uisce ina sult i gcónaí. Soicind amháin, tá tú ag eití trí sceir choiréil éadomhain, an chéad cheann eile tá tú ar crochadh thar imeall an abyss. Tá an chodarsnacht topagrafach seo an-spreagúil ag Ionad Tumadóireachta Wakatobi, áit a n-áirítear go leor de na suíomhanna tumadóireachta ballaí fánacha a thosaíonn ag doimhneachtaí an-éadomhain - cuid acu níos lú ná 10 dtroigh ar doimhne agus a théann i dtreo ruthag ingearach go dtí doimhneacht i bhfad níos faide ná teorainneacha inghlactha na tumadóireachta spóirt. Bí linn don eachtra tumadóireachta eitilte balla fíorúil seo a théann ingearach.

Taobh amuigh de bharr na sceireacha ar an House Reef cáiliúil Wakatobi, tá aghaidh balla fórsa clúdaithe le sraith ildaite de choiréil chrua agus bhoga, gaothairí farraige, spúinsí agus tunicates.

Thar an Imeall

Bád tumadóireachta ar imeall an bhalla Is radharc iontach é nuair a théann an bád tumadóireachta ar cheann de bhallaí Wakatobi, agus snámhann an bogha os cionn sceir choiréil atá gar go leor le teagmháil. grianghraf le Didi Lotze

Gluaiseann captaen an bháid tumadóireachta go réidh gar d’imeall na sceireacha. Téann solas na maidine isteach ar dhromchla socair an uisce, ag tabhairt spléachadh drámatúil ar a bhfuil thíos. Tá an chodarsnacht iontach idir gorm domhain hypnotic na farraige agus ardú tobann suaitheantas na sceir ag breathnú éadomhain go leor chun seasamh isteach. Ag breathnú thar an taobh, is féidir leat cuid mhór d'aghaidh fórsa an bhalla a leanúint bealach maith síos trí uisce soiléir criostail.

Seiceáil fearas deiridh agus dul chun cinn ollmhór níos déanaí beidh tú ag tabhairt aghaidh ar ríocht éadomhain thuas agus an domhain thíos agus tú ag tosú ag ísliú le do chuid BCD a scaoileadh go caolchúiseach. Ar an mbealach seo, glacann anemone glas jade mór ildaite lena óstach clownfish gar d'imeall an bhalla do shúil, ach is féidir leo fanacht. Ceart anois, tá sé in am cuairt a thabhairt ar an íoslach. Le do chara agus do threoraí tumadóireachta taobh leis, síolraíonn an triúr agaibh i bhfoirmiú mar thumadóirí spéir saor in aisce ag titim go mall. Ag taisteal ar luas fóillíochta do ríomhaire tumadóireachtTosaíonn léamha doimhneachta ag ticeáil isteach sna trí dhigit agus ag an am céanna, tá athruithe móra tagtha ar an tírdhreach.

Spúinsí síos sa saol seo scáthúil chun láithrithe iontacha a ghlacadh.

Thíos anseo, foscadh ó ghníomhaíocht tonnta dromchla agus borradh stoirme, fásann rudaí níos mó. Tá aghaidh an bhalla breactha ag garráin de chrainn choiréil bhoga thar a bheith mór agus gaothairí farraige níos leithne ná dhá uair do lámha sínte. Tosaíonn spúinsí anuas sa saol seo atá níos scáthaithe ag glacadh le comhréireanna níos outlandish, cosúil le spúinsí bairille atá tar éis fás i bhfad níos mó ná bairille iarbhír. Ba mhian leat go raibh tú réidh le lámhach uillinn leathan a dhéanamh ar maidin, ach ansin arís, tá níos mó ballaí ann ná mar is féidir leat a chomhaireamh, agus ar ndóigh, beidh roinnt critters cryptic ag tabhairt fothain i scáintí an bhalla.

Tumadóir le fean mara dearg agus coiréil fuip. Suite ar an taobh thiar de chóras Sawa Reef Tá Balla Pinki le feiceáil ar spúinsí bairille ollmhóra agus lucht leanúna mór mara gorgonian ag fás ar na laftáin, iad go léir ag cothú créatúir éagsúla.

Tóg turas fíorúil tapa ar roinnt de bhallaí Wakatobi anseo

Tá cineálacha éagsúla iasc ann freisin nár thug tú faoi deara ar chuid de na tumthaí is éadomhain, cosúil le anthias agus basslets le marcálacha stiallacha nó patrúin datha blotchy i dathanna beoga a bhfuil cuma aibhléise orthu beagnach. Gabhann pléasctha gluaiseachta agus dath do shúil. Is iasc beag oráiste agus bándearg é a choinníonn in aice leis an mballa, ansin go tréimhsiúil dashes isteach uisce oscailte, ag bladhmadh a eití agus is cosúil go n-iompóidh sé scáth fiú níos gile de oráiste, bándearg agus corcra. Agus tú ag cuimhneamh ar fhaisnéisiú réamh-tumtha, aithníonn tú é seo mar fhleasc splanc fhireann, a bhfuil sé de rún aige aird duine a d’fhéadfadh a bheith ann a mhealladh.

Meallann treoir tumadóireachta Wakatobi d’aird le tairiscint “teacht anall”. Tá sí ag snámh in aice le gorgonian mór, ag cur in iúl cad is cosúil, go maith, níos mó craobhacha den gorgonian. Feiceann tú. Ansin breathnú níos dlúithe. Ní dhéanfaidh aon ní. Ansin ar deireadh, feiceann tú é: capall mara beag bídeach, beag go leor chun a leagan trasna do mhéar, le dathú agus uigeacht a dhéanann aithris foirfe ar a óstach gorgonian. Is féidir leat a bheith leithscéal as gan an créatúr beag bídeach seo a fheiceáil. Tá duaithníocht an chapaill mhara chomh foirfe nach bhfuair eolaithe amach an chuid is mó den speiceas go dtí tar éis na bliana 2000.

Is annamh a ligtear i ndearmad é radharc a fháil ar chapall mara piocach atá camoufladed go foirfe. Tógadh an fear beag seo ag Fan 38 East, balla sínithe Wakatobi a bhfuil aithne air mar gheall ar a lucht leanúna farraige iomadúla.

Déanann do ghrianghrafadóireacht iarracht an fear beag a ghabháil chun an ceann is fearr a fháil ort agus tú ag iarraidh fanacht seasta agus tú ag iarraidh nach bhfuil aon rud thíos uait. Ach, sular féidir aon fhrustrachas a chur isteach, téann do threoir chun gníomhú mar thríchosach daonna. Agus lámh amháin á coinneáil go daingean le píosa carraige gan saol, an lámh eile faoi do lámh nó ag barr d’umar, iompaíonn an tasc éasca go tobann. Cliceáil ar an cróluas, agus tá sé agat. Cé go measann tú go bhfuil an t-ádh ort go bhfaca tú ceann, cuimhnigh buíochas a ghabháil le do threoir tumadóireachta as a súile géara agus as a cúnamh seasta.

Tailte Meánacha: Cuairt ar Chladach Ársa Wakatobi

Is cosúil go seasann an t-am agus tú ag seasamh gan gluaiseacht taobh le héadan ard an bhalla. Ach tá an clog nítrigine ag rith, agus tá i bhfad níos mó le feiceáil. Treoraíonn do threoraí tú ar bhealach mall aníos i dtreo doimhneachtaí níos idirmheánaí, áit a bhfuil aghaidh an bhalla marcáilte ag gréasán fairsing foghearrthacha agus uaimheanna scáth-líonta. Ag cur i láthair tráthnóna sa Longhouse cúpla oíche ó shin, mhínigh bainisteoir an ionaid tumadóireachta go raibh codanna den bhalla laistigh den raon doimhneachta seo múnlaithe ag gníomhaíocht na dtonn na mílte bliain ó shin, nuair a bhí leibhéil na farraige níos ísle.

Síos timpeall ar an raon doimhneachta 100 troigh (30.5 méadar) is minic a thagann tumadóirí ar chrochóga agus laftáin ar thaobh an bhalla a mhúnlaigh gníomhaíocht na dtonn na mílte bliain ó shin, nuair a bhí leibhéil na farraige níos ísle.

Cuireann na creimthe ársa seo foscadh ar fáil anois d’éagsúlacht créatúir athmhuiníneacha, a nochtar trí chur chuige cúramach agus trí úsáid stuama a bhaint as solas beag tumadóireachta. Na haeróga scéalacha agus gliomaigh ag síneadh amach as scoilt, nochtann cuasán eile turtar glas.

Bearrtha má múchta

Dá n-aistreofaí níos éadomhaine go dtí doimhneacht is mó a d’fhanfadh sé mar stad sábháltachta tá an tumadóireacht fós i bhfad ó bheith caite. Sracfhéachaint sciobtha ar do chuid ríomhaireTaispeánann taispeáint 's nach bhfuil an t-am gan stad atá fágtha agat fiú tosaithe ar dhigit aonair a bhaint amach. Léiríonn do gage brú go bhfuil cúlchiste compordach agat le leanúint ar aghaidh agus an leas is fearr a bhaint as próifílí trádmharc 70 nóiméad Wakatobi.

Nuair a ghluaiseann tú suas go dtí doimhneacht níos éadomhain, beidh níos mó solas na gréine ann agus an sceir ag tosú ar chuma eile. grianghraf le Walt Stearns

Mar sin, úsáideann tú na deich go 15 nóiméad deireanach ag iniúchadh ardchlár éadomhain clúdaithe coiréil an sceir. Ar ais go barr, bíonn cuma dhifriúil ar an sceir i solas láidir na gréine. Cuirtear paistí coiréil leathair agus foirmíochtaí casta de choiréil pláta agus boird in ionad na gorgonians móra dearg agus oráiste agus lucht leanúna farraige. Agus an taoide beagnach marbh íseal, ardaíonn na coiréil beagnach go dtí an dromchla, agus léirítear a gcuid frithchaitheamh i n-éadomhain chiúin an uisce, rud a chruthaíonn nochtadh dúbailte osréalaigh den sceir.

Tar éis duit an pictiúr mór a mheas, filleann d'aird ar na sonraí agus tú ag tosú ar sheilg trí bheanna agus gleannta an suaitheantas coiréil. Scoil truiceariasc dubh, dá ngairtear durgons dubha go coitianta, a théann thart, a gcuid pectoral agus droma eití droimneach le gluaiseacht flapping atá níos cosúla le eitilt ná snámh.

Scoil na n-iasc truicear a théann thart, a gcuid pectoral agus droma eití droimneach le gluaiseacht flapping atá níos cosúla le eitilt ná snámh.

Agus tú ag breathnú thar do threoirbhearta bogfaidh an bheirt agaibh suas agus amach ón sceir ionas gur féidir leis an mbád tú a phiocadh suas. Do ríomhaire deir go bhfuil 74 nóiméad caite le linn an tumadóireachta. Ar ais ar bord, agus tú ag stánadh thar an taobh sa tóir ar an sceana mara a thairgeann slán leat, geallann do threoraí aoibh gháire mór geal agus fiafraíonn sé, “réidh le haghaidh tumadóireachta eile?” Tuigeann tú ansin go mbeidh neart deiseanna eile ann chun na sealgairí stealthy seo agus an iliomad créatúir iontacha eile a thugann ballaí Wakatobi abhaile a fháil amach.

