‘Tá coiréil phóraithe againn chun tonnta teasa marfacha a fhulaingt níos fearr’

Oibríonn pórú roghnach, ach tá gá le gníomh tapa aeráide fós chun sceireacha a shábháil, tuairiscigh LIAM LACHS, ADRIANA HUMANES agus JAMES GUEST of Newcastle University

Tá ár ngrúpa taighde tar éis coiréil a phóraítear in ann maireachtáil níos fearr ar thonnta teasa mara. Ár gcuid oibre, foilsithe anois i Cumarsáid Dúlra, léiríonn go bhfuil sé indéanta caoinfhulaingt teasa coiréil a fheabhsú fiú laistigh de ghlúin amháin.

Rinneamar é seo trí úsáid a bhaint as pórú roghnaíoch: teicníocht atá in úsáid ag daoine leis na mílte bliain chun ainmhithe agus plandaí a bhfuil tréithe inmhianaithe acu a tháirgeadh. Is éard atá i gceist le pórú roghnach ná mar a d’iompaigh daoine madraí cosúil le mac tíre isteach i St Bernards, chihuahuas agus gach rud idir.

Anois, tá pórú roghnach á mheas mar uirlis do chaomhnú an dúlra, go háirithe do sceireacha coiréil. Tá an tSaotharlann Coralassist (a bhfuil muid páirteach ann) agus an Lárionad Sceir Choiréil Idirnáisiúnta Palau ag obair go sonrach ar mharthanas tonnta teasa coiréil. Is buaicphointe oibre seacht mbliana iad ár dtorthaí is déanaí.

Spreagann tonnta teasa mara mais thuaradh coiréil agus básmhaireacht, agus dearbhaítear 2023-2024 mar an ceathrú imeacht domhanda tuaradh mais. Tá sé mar aidhm ag modhanna éabhlóide cuidithe – cosúil le pórú roghnaíoch – oiriúnú nádúrtha a threisiú chun am a cheannach do choiréil faoi athrú aeráide.

Ach ba bheag an feabhas a tháinig ar lamháltas teasa inár gcuid coiréil a tógadh go roghnach i gcomparáid le déine na dtonn teasa mara a rabhthas ag súil leis sa todhchaí.

Cé go bhfuil pórú roghnach indéanta, is dócha nach uile-íoc é. Beidh orainn dul i ngleic go fóill leis an gcúis le mais-thuaradh coiréil trí astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú chun téamh a mhaolú agus am a thabhairt do chláir éabhlóide chuidithe dul i bhfeidhm.

Conas coiréil a phórú le haghaidh caoinfhulaingt teasa

Ba é an chéad chéim ná caoinfhulaingt teasa go leor coiréil tuismitheora féideartha ar an sceir a chinneadh. Ansin, roghnaigh muid daoine aonair ar leith chun pórú dhá theaghlach sliocht ar leith, a roghnaíodh le haghaidh lamháltas teasa ard nó íseal. Thógamar na sliocht seo ar feadh trí nó ceithre bliana go dtí gur shroich siad aibíocht atáirgthe, agus ansin rinneamar tástáil ar a lamháltas teasa.

Coiréal a tógadh go roghnach ag an naíolann i náisiún oileán an Aigéin Chiúin Palau (Jesse Alpert)

Rinneamar trialacha pórúcháin roghnacha le haghaidh dhá thréith dhifriúla, bíodh an lamháltas ar nochtadh teasa gearr, dian (teocht 3.5°C thar an ngnáth ar feadh deich lá) nó nochtadh níos lú déine ach fadtéarmach atá níos tipiciúla do thonnta teasa mara nádúrtha (2.5°C). os cionn an mheáin ar feadh míosa).

Chuir sé seo ar ár gcumas oidhreacht gach tréith a mheas, an fhreagairt ar phórú roghnach, agus cibé an bhfuil bunús géiniteach roinnte ag an dá thréith.

Chuir roghnú tuismitheoirí le haghaidh lamháltais ardteasa seachas íseal-teasa le caoinfhulaingt a sliocht fásta don dá thréith a tástáladh.

a) Forbhreathnú ar an dearadh turgnamhach agus samplaí de (b) tuismitheoirí Acropora digitifera agus (c) a sliocht ag an naíolann i Palau (Coralassist Lab)

Bhí oidhreacht thart ar 0.2 go 0.3 ar scála 0 go 1, rud a chiallaíonn go raibh thart ar an ceathrú cuid den éagsúlacht i lamháltas teasa sliocht mar gheall ar ghéinte a ritheadh ​​óna dtuismitheoirí. I bhfocail eile, tá bunús géiniteach substaintiúil ag na tréithe seo ar féidir le roghnú nádúrtha agus saorga gníomhú.

Tomhaisimid strus carnach teasa agus caoinfhulaingt i dtéarmaí seachtainí céim-teasa (°C-seachtainí), a léiríonn an dá te a fhaigheann sé agus cé chomh fada. Mar gheall ar an éagsúlacht tréithe a aithníodh sna coiréil áirithe seo, d'fhéadfaí caoinfhulaingt teasa a fheabhsú go teoiriciúil thart ar 1°C-seachtain laistigh de ghlúin amháin.

Mar sin féin, b’fhéidir nach leor an leibhéal feabhsaithe seo chun coinneáil suas leis na tonnta teasa atá ag éirí níos déine. Ag brath ar ghníomhú aeráide, meastar go n-ardóidh déine na dtonn teasa thar na blianta atá le teacht 3°C-seachtainí in aghaidh na deich mbliana, níos tapúla ná an feabhsú a baineadh amach inár staidéar.

Is díol suntais é, ní raibh coiréil a phóraítear go roghnach le haghaidh lamháltais ard-strus seachas íseal, gearr-strus ar bith níos fearr maidir leis an nochtadh strus teasa fada a mhaireann.

Gan aon chomhghaolú géiniteach braite, tá sé sochreidte go bhfuil na tréithe seo á dtiomáint ag tacair neamhspleácha géinte, agus ní gá gurb iad coiréil atá go maith ag maireachtáil an strus teasa gearr géar na cinn is fearr le tonnta teasa mara níos fadtéarmaí a mhaireann.

Bheadh ​​impleachtaí tábhachtacha aige seo, mar go mbainfeadh obair mar seo leas as tástálacha saor agus tapa ar féidir leo coilíneachtaí teasfhulangacha a shainaithint le haghaidh póraithe. Mar sin féin, murar féidir leis na tástálacha seo a thuar cé na coilíneachtaí coiréil a mhairfidh ar thonnta teasa ar feadh míosa, is dúshlán mór é.

Blúirí coiréil le linn tonn teasa mara insamhladh go fadtéarmach, cuid acu fós sách sláintiúil ar fud (uachtair) agus cuid eile ag tuaradh (níos ísle) nó ag fáil bháis (ní thaispeántar) (Liam Lachs)

Scálú suas pórú roghnach

Ós rud é gur féidir coiréil a phórú go roghnach le haghaidh caoinfhulaingt teasa méadaithe, is é an chéad chéim eile trialacha ar scála mór a dhéanamh san fhiáine. Is dócha go mbeidh gá le líon suntasach coiréil a phóraítear go roghnach a imscaradh, b’fhéidir trí larbhaí coiréil a shíolrú go díreach ar sceireacha, nó coiréil a thógtar i saoráid dobharshaothraithe a phlandáil.

Chun go n-oibreoidh sé seo, ní mór coiréil asphlandaithe a bheith atáirgthe iad féin agus cur le linn géine an daonra fhiáin. Beidh sé dúshlánach é seo a dhéanamh ar scálaí an-mhór, ach b'fhéidir nach mbeadh sé riachtanach clúdach coiréil na limistéar mór a athlánú.

Ina áit sin, b’fhéidir gur leor líonra de níos lú moil táirgthe larbha atá lonnaithe go straitéiseach a chruthú, ina mbeidh coiréil a phóraítear go roghnach ag ard-dlúis chun rath an toirchithe a uasmhéadú. Dhéanfadh na moil seo síolú sceireacha eile agus d’fhéadfaidís tuilleadh stoc goir a chur ar fáil do ghníomhaíochtaí spriocdhírithe.

Tá i bhfad níos mó taighde agus forbartha fós ag teastáil, agus go leor ceisteanna ríthábhachtacha fós gan freagairt.

Cé mhéad coiréil is gá a phlandáil chun an éifeacht inmhianaithe a bheith acu? An féidir linn a chinntiú nach bhfuil aon chomhbhabhtáil ann a d’fhéadfadh cur isteach ar dhaonraí (fianaise go dtí seo le fios nach baol mór é seo)? Conas is féidir linn caolú tréithe roghnaithe a sheachaint nuair a chuirtear leis an bhfiántas iad? Conas is féidir linn freagairtí ar roghnú a uasmhéadú?

Mar gheall ar luas an téamh aigéin, barrfheabhsú agus cur i bhfeidhm na héabhlóide cuidithe Ní mór go dtarlóidh sé go luath le go mbeidh deis acu rath a bhaint amach, fiú amháin más ar scálaí beaga amháin. Thar aon ní eile, braitheann marthanacht na sceireacha coiréil ar ghníomhaíocht phráinneach aeráide.

