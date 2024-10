Siorcanna míolta móra ar chúrsa imbhuailte

Féadfaidh farraigí téamh iachall a chur ar shiorcanna míolta móra dul isteach i lánaí loingseoireachta, de réir staidéar nua a rinne FREYA WOMERSLEY ó Chomhlachas Bitheolaíochta na Mara agus DAVID SIMS ó Ollscoil Southampton

Tá an poitéinseal ag téamh domhanda na spásanna a úsáideann an saol ar an Domhan a athshocrú, trasna gach éiceachórais. Agus ár taighde nua léiríonn sé go bhféadfadh siorcanna míolta móra – an t-iasc is mó ar domhan – a bheith i mbaol, mar go bhféadfadh na haigéin iad a bhrú isteach i lánaí loingseoireachta gnóthacha.

Níos mó ná 12,000 speiceas muirí táthar ag súil go n-athdháilfear amach anseo de réir mar a théitear farraigí suas. Tá baol ann go scriosfar na hainmhithe sin nach bhfuil in ann bogadh chun fanacht laistigh de thimpeallachtaí oiriúnacha.

Ach tá rudaí difriúla i gcás ainmhithe níos mó agus an-soghluaiste atá in ann gluaiseacht gan stró chun coinníollacha a aimsiú a oireann dá gcuid riachtanas. D’fhéadfadh sé nach mbeadh athrú ar dhálaí aigéin ina mbagairt chomh mór sin dóibh féin, toisc gur féidir leo dul ar imirce chuig farraigí níos fuaire.

Ina ionad sin, d’fhéadfadh coinníollacha aistrithe speicis a chur i bhfeidhm i limistéir nua agus níos contúirtí, áit a dtagann siad i dteagmháil le liáin long agus le bagairtí díreacha daonna eile.

Tá eagla orainn go dtarlóidh sé seo le siorcanna míolta móra. Is féidir leis na siorcanna ollmhóra seo suas le 18m a shroicheadh ​​– thart ar cheithre charr ó cheann ceann go ceann – ach in ainneoin a méide agus a gcuma láidir, tá a líon cheana féin. dhiúltaigh níos mó ná 50% le 75 bliain anuas.

Siorc míol mór i Muir Andaman (Abe Khao Lak)

In taighde roimhe seo fuaireamar amach go bhféadfadh imbhuailtí le longa móra a bheith i bpáirt leis an laghdú seo. Bíonn siorcanna míolta móra i mbaol go háirithe agus iad ag turasóireacht timpeall ag beathú ar phlanctón agus ar orgánaigh bheaga eile, agus is annamh a bhíonn orthu snámh níos tapúla ná luas siúlóide an duine. Cé go gcaitheann siad tréimhsí fada ag bogadh go mall in aice leis an dromchla, is minic a bhuaileann longa iad agus maraítear iad.

Cuireann ár dtaighde nua leis an obair seo roimhe seo. Tá sé feicthe againn go gcuirfidh athrú aeráide na fathaigh ceansa seo i mbaol níos mó fós, de réir mar a bhogann na gnáthóga is fearr leo isteach i limistéir nua ina bhfuil trácht trom long.

Todhchaí neamhchinnte

Foireann idirnáisiúnta de níos mó ná 50 eolaí ó 18 dtír a bhí páirteach sa taighde a rinne an taighde Tionscadal um Ghluaiseacht Siorcanna Domhanda, ag baint úsáide as luach 15 bliana de shonraí rianaithe satailíte ó bheagnach 350 siorcanna míolta móra clibeáilte ina n-aonar.

Meaitseáladh rianta gluaiseachta le teocht, salandacht agus coinníollacha comhshaoil ​​eile ag an am chun a chinneadh cén cineál gnáthóige ab fhearr leis na siorcanna.

Ansin réamh-mheastar na caidrimh seo ar aghaidh in am bunaithe ar mhúnlaí aeráide (ríomhchláir chumhachtacha a shamhlaíonn an aeráid) chun a thaispeáint cé na codanna den aigéan a bhféadfadh coinníollacha cosúla a bheith acu amach anseo agus na cinn atá in úsáid ag an speiceas inniu.

Nocht ár gcur chuige úrscothach réimsí iomlána nua a d’fhéadfadh a bheith in ann tacú le siorcanna míolta móra amach anseo, amhail uiscí SAM san Aigéan Ciúin i réigiún bight California, uiscí na Seapáine in oirthear na Síne agus uiscí an Atlantaigh. go leor tíortha san Afraic Thiar.

Thuigeamar go tapa go bhfuil cuid de na calafoirt mhara agus na mórbhealaí loingseoireachta is gnóthaí ar domhan sna réigiúin seo, agus mar sin rinneamar ár léarscáileanna tosaíochta gnáthóige a fhorleagadh leo siúd a bhaineann le loingseoireacht dhomhanda chun a chinneadh go bhfuiltear ag súil go n-imeoidh siorcanna isteach i longa.

Na lánaí loingseoireachta is mó ar domhan, agus na lánaí is gnóthaí daite buí. Táthar ag súil go mbeidh limistéir C (cósta thiar SAM), D (iarthar na hAfraice) agus E (Oirthear na hÁise) níos oiriúnaí do shiorcanna míolta móra agus na haigéin ag teasWomersley et al / Athrú Aeráide an Dúlra, CC BY-SA)

Tríd an méid seo measaimid go mbeidh comhtharlú idir siorcanna agus longa 15,000 uair níos mó faoi dheireadh an chéid seo má leanaimid ag brath go mór ar bhreoslaí iontaise, i gcomparáid le 20 uair níos mó má leanaimid cás forbartha inbhuanaithe.

Ní chiallaíonn sé seo go dtiocfaidh méadú 15,000 uair ar imbhuailtí, nó fiú faoi 20 uair, mar ní féidir linn a thuar ach cá mbeidh na siorcanna míolta móra amach anseo agus athróidh líon beacht na long. Mar sin féin, má bhogann na siorcanna isteach sna limistéir nua seo agus a lánaí loingseoireachta gnóthacha, is fíor-fhéidearthacht é básmhaireacht mhéadaithe.

Tá clibeanna satailíte ceangailte le siorcanna taifeadta againn cheana féin ag stopadh go tobann as tarchur i lánaí loingseoireachta, le clibeanna taifeadta doimhneachta a thaispeánann na siorcanna ag dul faoi uisce go mall – marbh is dócha – go grinneall na farraige.

Taca a athrú

Is ábhar scanrúil iad ár dtorthaí ach léiríonn siad go bhfuil an cumas againn treo daonra na siorcanna míolta móra a athrú. Sa chás seo, trí athrú aeráide a mhaolú, is féidir linn a chinntiú go hindíreach freisin go bhfuil an t-aigéan ina áit níos sábháilte do chuid dá áitritheoirí is mó.

Tá a fhios againn cheana féin cé na straitéisí atá le triail chun imbhuailtí idir longa agus siorcanna a theorannú. I mí Feabhra 2024 chuir cruinniú de shínitheoirí choinbhinsiún na NA ar chaomhnú speiceas imirceach ar aghaidh a sraith moltaí le fócas ar leith ar shiorcanna míolta móra.

Ina measc seo tá luasanna moilliú agus athródú timpeall suíomhanna tábhachtacha, agus líonra tuairiscithe imbhuailtí a bhunú. Is faoi rialtais aonair anois atá sé beart a dhéanamh.

Is féidir go mbeidh brúnna comhchosúla ar speicis eile mar thoradh ar athrú aeráide. Mar shampla, féadfaidh tonnta teasa sna haigéin iachall a chur ar shiorcanna eile dul isteach in uiscí dromchla níos fuaire atá á saothrú ag iascach fadlíne, nó isteach i doimhneachtaí níos doimhne nuair a bhíonn níos lú ocsaigine ann.

Tá sé in am againn ár bhfócas a dhíriú ar na brúnna idirghníomhaithe seo amach anseo, ionas gur féidir linn tosú ar an mósáic bagairtí a chaithfidh ainmhithe muirí a fhulaingt in aigéin an lae amárach a chainníochtú agus na daoine is mó atá i mbaol a chosaint.

